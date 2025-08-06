21公斤直立式洗衣機 TX 系列｜夜墨灰｜AI DD™ 蒸氣直驅變頻

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
智慧洗衣解決方案
AI DD™ 智慧洗滌
智慧偵測衣物重量和柔軟度，提供最適合的洗滌動作
TurboWash3D™ 勁速洗
快速且強勁的 3D 洗滌，僅需 30 分鐘 2)
EasyUnload™ 人體工學筒槽設計
符合人體工學好拿取
LCD 旋鈕輕鬆控制
快速便捷的 LCD 智慧液晶旋鈕。
結合 AI 核心技術，輕鬆洗衣
憑藉我們的 AI 技術，享受為您的衣物量身打造的極致呵護。
智慧模擬手洗，優化洗程
由 LG Inverter Direct Drive™ 直驅變頻馬達驅動，六種不同的洗衣程序確保徹底清潔衣物。
強效而溫和的洗滌，只需 30 分鐘2)
LG TurboWash3D™ 技術提供強效而溫和的洗滌，幫助您在更短的時間內處理更多衣物。
自動投入適量的洗滌劑和柔軟精
一次簡單裝填即可多次使用。需要再次裝填時，透過行動裝置接收提醒，使洗衣變得更快速、輕鬆且無失誤。
*需要使用 Wi-fi 和 ThinQ 應用程式。功能可能會有變更。
*結果可能因環境而不同。
符合人體工學好拿取
傾斜的洗衣機面板操作更舒適，符合人體工學的筒槽設計，好拿取又不影響容量。
最佳化洗程
專為您的洗衣習慣量身打造的洗衣行程
洗衣機可以自動選擇常用的行程，為您節省洗衣時間。僅需切換洗程清單編輯選項。
不鏽鋼棉絮濾網
簡單清潔的濾網
每次洗滌前後可手動清潔過濾網，以防止機器在衣服上留下灰塵和棉絮。
持久耐用，低振動，低噪音
Inverter Direct Drive™ 馬達可靠、安靜，並享10年保固。
*請參閱使用者手冊了解 10 年保固政策。
透過行動裝置輕鬆控制，讓家務變得簡單
隨時隨地掌控洗衣行程
ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有的方式輕鬆連接洗衣機。輕觸按鈕即可啟動洗衣。
輕鬆保養與監控
無論是日常保養或更龐大的工作，都能透過 ThinQ™ 應用程式，方便地監控洗衣機的能源使用情況。
透過語音助理，不用動手即可洗衣
只需告訴智慧型喇叭或 AI 助理您需要完成的工作，餘下的操作即可放心交給洗衣機處理。
*對相容家電的支援可能會因國家/地區及環境設定而異。
常見問題
應在什麼位置以及如何安裝產品？
產品應安裝在穩固、平坦的地面上。如果產品擺放不平，可能會產生振動和噪音。
如果產品擺放不平，請調整產品底部的高度調整腳架來使其保持平衡。（請勿過度鬆開螺絲，鬆開幅度不超過 10 公釐。）
儘量避免將產品安裝在濕度高的地方，否則可能導致產品腐蝕和故障。
產品安裝位置的後方需保留至少 10 公分的間距，左右兩側則需保留至少 5 公分的間距（排水管安裝區域除外）。
*本內容面向所有公眾，因此所包含圖片或詳情可能與您購買的產品有所不同。
如何選擇洗衣行程？
通過旋轉控制面板中央的 LCD 旋鈕來瀏覽並選擇洗衣行程。
1. 按下電源按鈕開啟洗衣機。
2. 旋轉旋鈕選擇洗衣行程（預設模式：正常）。
3. 選擇洗衣行程後，設定所需的選項（如水溫、旋轉速度、污漬程度等）。
4. 選擇洗衣行程後，按下「Start」（啟動）按鈕開始洗衣。
*本內容面向所有公眾，因此所包含圖片或詳情可能與您購買的產品有所不同。
如何維持洗衣機處於良好狀態？
使用軟刷、牙刷等徹底清潔洗衣劑內部。如果洗劑盒出口被殘留或結塊的洗滌劑堵塞，洗滌劑可能無法正確分配。每月清潔一次洗衣劑內部，以保持其乾淨並隨時可以使用。
每次洗完衣物後清潔過濾網，更加保持乾淨。
我如何選擇正確的洗程？
一般而言，您應查閱衣物上的保養標籤，然後選擇洗衣機上相符的洗程。如果您選擇 AI 智慧洗滌模式，內建 AI DD 功能的 LG 洗衣機將自動偵測洗衣重量和柔軟度，以判斷合適的洗衣程序，並在清洗過程中據此調整洗衣動作。
AI DD™ 如何讓我的洗衣受益？
LG 的 AI DD™ 洗衣機採用智慧技術，可個別分析洗衣的重量與柔軟度。洗衣機的自動洗衣動作最佳化功能可以提高衣物呵護效果，讓您的寶貴衣物隨時保持在最佳狀態。DirectDrive™ 直驅變頻馬達提供 6 種動作技術，確保徹底且高效地清潔衣物。
TurboWash3D™ 功能是什麼？
LG 快速的 TurboWash3D™ 技術可透過專為您的衣物需求打造的清洗洗程，在 30 分鐘內徹底洗淨衣物。強勁噴射水流，再加上滾筒和馬達獨立且反向的旋轉，創造出強勁水流，讓衣物在整個洗衣過程中互相摩擦，從而提升洗滌效果。
*由 Intertek 在 3kg IEC 負載下進行測試。開啟 TurboWash 選項的正常洗衣程序運作時間為 29 分鐘。洗衣時間可能會延遲，且效果可能會因衣物類型、重量以及環境因素而有所不同。
智慧洗劑投入功能如何運作？
LG 自動洗劑投入盒可讓您預先裝入洗滌劑，然後由洗衣機自行分配。電器內技術每次都可以感應洗衣的重量，並自動確切添加正確的洗衣精量。不僅消除過量使用洗滌劑的風險，也節省您的時間。正確的洗滌劑量也有助於讓直立式洗衣機處於良好的運轉狀況。洗滌劑與柔軟劑盒共可以容納最多 25 份洗滌劑。僅需蓋上蓋，按下開始即可！
什麼是 LG 洗衣機的 Steam 功能？
LG 的專有 Steam™ 技術（在指定型號上）能有效處理過敏原。Allergy Care 過敏防護功能可在洗程開始時用蒸氣清潔衣物，以鬆開衣料並分解過敏原，包括花粉與塵螨。
*Allergy Care 模式經 Intertek 測試，可減少 99% 的室塵螨過敏原 (Der p1)、99.9% 塵螨 (Dermatophagoides pteronyssinus) 以及 99% 的細菌（金黃色葡萄球菌、糞腸球菌和大腸桿菌）。
如何使用洗衣機的滾筒清潔程序？
如果滾筒上積有絮狀物或滾筒有霉味，請定期使用洗衣機清潔劑清潔滾筒。
建議每月運行一次滾筒清潔模式，以保持滾筒的清潔。
為什麼我的衣物上佈滿灰塵和絨毛？
1. 清洗過程中產生的灰塵由清潔濾網來過濾。如果濾網已滿，則可能無法正常地過濾灰塵。每次洗滌前後可手動清潔過濾網，以防止機器在衣服上留下灰塵和絨毛。
2. 將彩色和白色的衣服與黑色和易掉毛的衣服分開清洗。按照不同的負載來進行洗滌，以進一步防止衣物中出現不必要的灰塵和絨毛。
如何在 ThinQ 上註冊我的產品？
1. 確保您已打開產品和網路路由器。
2. 將產品靠近網路路由器。如果產品與路由器之間的距離太遠，信號強度可能會較弱，並且可能需要很長時間才能登記您的產品。
3. 安裝 ThinQ 應用程式。請參閱與您所在國家/地區相關的頁面，了解有關安裝 ThinQ 應用程式和登記產品的進一步說明。
免責聲明︰
1. AI DD™ 智慧洗滌
· 當洗滌負載低於3公斤時，AI 感應功能會自動啟動。
· 建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。
2. （洗衣時間）僅需 30 分鐘
· 根據 Intertek 測試結果，在 IEC 60456 / 3 公斤負載下，啟用 TurboWash 選項的標準洗衣程序，運行時間為 29 分鐘。實際洗衣時間可能因衣物材質、重量及環境條件而有所差異。
3. 移除過敏原
· 過敏防護模式經 Intertek 測試證實，可有效減少 99.99% 以上的塵蟎、99% 以上的過敏原(包括塵蟎過敏原、貓過敏原、狗過敏原和花粉過敏原)，以及 99.99% 以上的細菌（包括金黃色葡萄球菌、糞腸球菌和大腸桿菌）。
主要規格
-
最大洗衣容量 (kg)
21
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
686x1092x721
-
ezDispense 自動洗劑投入
Yes
-
蒸氣
Yes
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
所有規格
材質和飾面
-
機身顏色
夜墨灰
-
門蓋材質
鑽石黑全景式玻璃
容量
-
最大洗衣容量 (kg)
21
行程
-
AI智慧洗
Yes
-
過敏防護
Yes
-
標準
Yes
-
汙漬護理
Yes
-
大型衣物
Yes
-
預洗+ 洗衣
Yes
-
快洗
Yes
-
洗清+脫水
Yes
-
智慧洗清
Yes
-
筒槽保養
Yes
-
羊毛
-
控制和顯示螢幕
-
控制面板
LCD智慧液晶旋鈕 + 觸控面板
-
預約行程
3-19 小時
-
門鎖指示燈
Yes
功能
-
AI DD™智慧直驅變頻馬達
Yes
-
6 Motion
Yes
-
蒸氣
Yes
-
TurboWash3D 勁速洗
Yes
-
TurboDrum 筒槽反轉
Yes
-
JetSpray 洗清噴射水流
Yes
-
六道瀑布水流
Yes
-
ezDispense 自動洗劑投入
Yes
-
行程結束提醒
Yes
-
泡沫偵測系統
Yes
-
重量偵測
Yes
-
全不鏽鋼筒槽
Yes
-
壓花內筒
Yes
-
進水（熱/冷）
冷水
-
水位調整
自動/手動
-
緩降式上蓋
Yes
-
不鏽鋼棉絮濾網
Yes
尺寸與重量
-
上蓋打開的產品高度 (mm)
1448
-
產品尺寸 (WxHxD mm)
686x1092x721
-
重量 (kg)
59.0
其他選項
-
兒童安全鎖
Yes
-
浸泡
Yes
-
洗清
5 次
-
脫水
5 段
-
水位調整
10段
條碼
-
條碼
8806096208496
智慧科技
-
ThinQ(Wi-Fi)
Yes
-
遠端遙控和行程監控
Yes
-
智慧診斷
Yes
-
下載行程
-
-
能源監控
Yes
-
筒槽保養提醒
Yes
-
智慧行程配對
Yes