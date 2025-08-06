21公斤直立式洗衣機 TX 系列｜夜墨灰｜AI DD™ 蒸氣直驅變頻

LG 快速的 TurboWash3D™ 技術可透過專為您的衣物需求打造的清洗洗程，在 30 分鐘內徹底洗淨衣物。強勁噴射水流，再加上滾筒和馬達獨立且反向的旋轉，創造出強勁水流，讓衣物在整個洗衣過程中互相摩擦，從而提升洗滌效果。

*由 Intertek 在 3kg IEC 負載下進行測試。開啟 TurboWash 選項的正常洗衣程序運作時間為 29 分鐘。洗衣時間可能會延遲，且效果可能會因衣物類型、重量以及環境因素而有所不同。