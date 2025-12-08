About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
洗22公斤+乾20公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜珍珠灰

洗22公斤+乾20公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜珍珠灰

洗22公斤+乾20公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜珍珠灰

WD-S2220CG
LG WashTower™ 打開狀態的前視圖
洗 19/乾 17 公斤 LG WashTower™ 珍珠灰 - 一體式機身，Center Control™，AI DD™ WD-S2220B.ABLBTST的前視圖
LG WashTower™ 左側視圖
LG WashTower™ 右側視圖
洗衣機滾筒的細節圖
洗衣機滾筒的細節圖
洗劑容器的細節圖
乾衣機滾筒的細節圖
乾衣機滾筒的細節圖
LG WashTower™ 左側視圖
LG WashTower™ 右側視圖
LG WashTower™ 側視圖
LG WashTower™ 打開狀態的前視圖
洗 19/乾 17 公斤 LG WashTower™ 珍珠灰 - 一體式機身，Center Control™，AI DD™ WD-S2220B.ABLBTST的前視圖
LG WashTower™ 左側視圖
LG WashTower™ 右側視圖
洗衣機滾筒的細節圖
洗衣機滾筒的細節圖
洗劑容器的細節圖
乾衣機滾筒的細節圖
乾衣機滾筒的細節圖
LG WashTower™ 左側視圖
LG WashTower™ 右側視圖
LG WashTower™ 側視圖

主要功能

  • 一體成型，極簡流線外型設計
  • 洗乾全 AI，AI DD 智慧洗滌+AI Dry 智慧乾衣
  • HeatPump 雙變頻熱泵除濕式乾衣
  • 全觸控中央控制液晶面板，人體工學高度適中
  • Smart Pairing 智慧行程配對，預熱乾衣減少等待時間
  • 智慧洗劑投入，自動精準添加剛好的洗劑量
更多

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

transparent

全新家電，還能用租的！

月付$369起輕鬆入手，再享免費保養保固。

了解更多
全新家電，還能用租的！
呈現安裝在客廳的 LG WashTower 昏暗畫面上顯示風格化文字
呈現 LG WashTower 的昏暗畫面上顯示詳情文字
影片畫面從中央控制面板開始縮小，呈現客廳和洗衣房等不同空間中的 WashTower
影片展示 WashTower 的細節特寫，例如滾筒內部、洗劑容器和絨毛過濾器

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

一體成型洗衣方式乾衣方式安裝

煥然一新，升級洗衣體驗

LG WashTower 放在小巧時尚的公寓洗衣空間中

節省空間

有效利用空間提升坪效

LG WashTower 的便捷中央控制面板

中央控制

人體工學高度適中，液晶螢幕清楚操作

配備 AI Wash 洗衣與 AI Dry 乾衣技術的 LG WashTower，展示可按照布料偵測結果施用的智能布料護理功能

洗乾雙AI

AI智慧洗滌&AI智慧乾衣呵護衣料

LG WashTower 的 Inverter Direct Drive 馬達

馬達安靜耐用

可靠耐用，值得信賴

一體式機身

一體成型

LG WashTower™ 空間運用新標準

享受 LG WashTower™ 的極簡、省空間設計，一體成型的流線外型，容量升級但寬度依舊，打造符合人體工學的洗衣體驗。洗衣與乾衣還可同時進行，大幅提升效率。

影片顯示並排放置或可堆疊放置的洗衣機和乾衣機，這些機器消失，被節省空間的 LG WashTower 取代

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

全觸控中央控制液晶面板

清楚掌握，輕鬆操控

採全觸控 LCD 液晶面板，中央控制設計，人體工學高度適中，螢幕清晰易讀，直覺操控，讓你相見恨晚。

影片對比一個人正在控制乾衣機頂部的面板，另一個人則正在控制位於中央的面板。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

背景圖片呈現水面

背景圖片呈現水面

洗衣機

AI Wash AI 智慧洗滌

由 AI DD™ 驅動，透過 AI 技術增強的最佳化洗衣效果

AI Wash 智慧洗滌1)可根據衣物重量、柔軟度、汙濁度最佳化洗衣動作，不僅護衣更節能。

影片展示 LG WashTower 的 AI Wash 洗衣感應衣量並偵測布料類型

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

6 Motion™智慧模擬手洗

為不同特性的布料提供適合的洗滌動作

AI DDTM 智慧直驅變頻馬達提供六種不同的洗滌動作, 強化清潔效果。

洗衣的翻轉動作

基本翻轉動作，分散衣物

洗衣的搖擺動作

溫和搖擺，最適合清洗精緻衣物

洗衣的過濾動作

透過高速旋轉，讓水均勻地滲透每件衣物

洗衣的翻滾動作

小幅度地翻滾衣物，進行溫和洗滌

洗衣的擦洗動作

交替搓揉的動作有助於清除頑垢

洗衣的 Stepping 動作

模擬拍擊動作，使筒內衣物從高處落下

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

智慧洗劑投入盒

一次裝滿，最多可以洗衣 31 次

洗衣機會自動添加足量的洗衣精和柔軟精（最多可洗衣 31 次），並適時傳送添加提醒至您的智慧型手機。2)

TurboWash360™勁速洗

30 分鐘內徹底洗淨

我們五道強力的噴射水流從各種角度噴向衣物，以在 30 分鐘內快速洗淨3)

Steam™蒸氣洗

利用蒸氣深度洗淨

LG Steam™ 蒸氣洗可有效減少99.9%過敏原4)，讓您放心穿上衣物。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

背景圖片呈現葉子的陰影

背景圖片呈現葉子的陰影

乾衣機

AI Dry™ 智慧乾衣

由 AI DUAL Inverter™ 雙迴轉變頻壓縮機、變頻馬達驅動，透過 AI 技術增強的最佳化乾衣效果

AI Dry™ 智慧乾衣5)可根據衣物重量和特性最佳化乾衣行程，在處理柔軟織物時不僅護衣更能節省能源和時間。HeatPumpTM雙變頻熱泵除濕式乾衣，低溫除濕，溫和護衣，減少衣物縮水變形7)

影片展示 AI 乾衣行程偵測布料類型並感應殘留的水量

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

6 Motion™仿自然晾衣技術

呵護織物的全新方式

LG Inverter Direct Drive™ 雙迴轉變頻壓縮機帶給您最喜愛的衣物最貼心的呵護。

乾衣的翻轉動作

散開

均勻乾衣的基本翻轉動作

乾衣的顫動動作

均勻

改變滾筒轉速

乾衣的拋擲動作

拋鬆

鬆動並混合互相糾纏的衣物，以有效乾衣

乾衣的翻滾動作

柔捲

較低的滾筒轉速可在翻轉時減少掉落

乾衣的攤平動作

舒展

將衣物攤平到滾筒壁，以更快乾衣

乾衣的固定動作

撫平

讓滾筒高速旋轉以減少翻轉動作

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

雙層極細密濾網

清除棉絮，保持衣物乾淨整潔

維持乾衣性能。

自動清洗冷凝器

水流自動清潔去除微塵，維持乾衣效率

可自動清洗冷凝器6)，以便您有更多時間做其他工作。

AI DUAL Inverter™ 

值得信任的節能裝置

高能效 AI DUAL Inverter™ 雙迴轉變頻壓縮機7)安靜，並附 10 年保固。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

*運行「自動清潔冷凝器」的頻率可能會根據衣物及其含水量不同而異。冷凝器的清潔度可能因操作環境而異。

方便

乾衣準備

於洗衣完成前預熱乾衣機減少等待時間

使用洗衣機快洗行程，搭配乾衣機少量快乾行程，並選擇「乾衣準備」功能，可快速完成少量衣物的洗滌烘乾步驟。

*結果可能因衣物和環境情況而異。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

Smart Pairing 智慧行程配對

洗衣乾衣，一氣呵成

Smart Pairing 智慧行程配對，透過 LG ThinQTM 中的智慧行程配對，傳遞洗衣機的洗程資訊至乾衣機，自動選擇適配乾衣機行程。

*若要使用此功能，洗衣機和乾衣機必須連線到您的住家 Wi-Fi 網路，並在 LG ThinQ™ 智慧應用程式內註冊。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

行程和選項最佳化

記錄常用行程，配合洗衣習慣

自動記錄最常使用的行程和選項，為您最大程度節省洗衣時間。您也可以透過「行程清單編輯」選項修改和自訂洗衣與乾衣習慣。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

ThinQ™

輕鬆控制，讓生活更簡單

隨時隨地掌控洗衣行程

ThinQ™ 應用程式讓您以前所未有的簡單方式輕鬆連接 WashTower™。一鍵輕觸按鈕即可啟動洗衣。

輕鬆保養與監控

無論是日常保養或更龐大的工作，都能透過 ThinQ™ 應用程式，方便地監控 WashTower™ 的能源使用情況，亦可取得提醒通知、或下載行程。

透過語音助理，無需動手即可洗衣

只需告訴智慧音箱或 AI 助理您需要完成的工作，餘下的操作即可放心交給 WashTower™ 處理。

*對相容家電的支援可能會因國家/地區及環境設定而異。

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

安裝

水龍頭位於電器側面

水龍頭位於電器後方

*影像和影片中產品圖片僅作為說明使用，可能與實際產品不同。

帶 LG AI 標誌和符號（AI to the Core、AI DD 和 AI Dual Inverter）的 LG WashTower

AI 技術現已與核心技術結合，進化為 AI 核心技術。實現主要元件的智慧控制，提升能源效率，確保精準運作，並提供符合每位客戶需求的定制化解決方案。

常見問題

LG WashTower 只有一個插頭嗎？

LG WashTower 有兩個插頭：一個用於洗衣機，另一個用於乾衣機。因此洗衣機和乾衣機可以同時使用，也可分開單獨使用。

如果乾衣機發生故障，洗衣機還能正常作業嗎？

LG WashTower 雖為一體式設計，但分為兩個獨立的單元，即洗衣機和乾衣機，並且各有一個插頭。因此，如果洗衣機發生故障，乾衣機仍然可以正常作業，反之亦然。

此型號採用堆疊設計嗎？

LG WashTower 是一體式的產品，上方為乾衣機，下方為洗衣機。控制面板位於中間，因此您無需站在凳子上就能接觸乾衣機的面板。本產品也無需堆疊配件。

門是否可以改成右開而不是左開？

不可以，此型號無法改變門的開啟方向。

這款機器有排風設計嗎？

這款洗衣機沒有排風功能，因此可以安裝在更多不同的空間。

「Smart Pairing」是什麼？

Smart Pairing 功能可以從洗衣機向乾衣機傳送資訊，推薦合適的乾衣行程。換句話說，洗衣機可以幫乾衣機選擇適用的乾衣行程。

Deep-learning AI DD™ 對洗衣程序有什麼優勢？

LG 的 Deep-learning AI DD™ 洗衣機採用智慧技術，可個別分析洗衣的重量與衣料類型。會有什麼效果？ 洗衣機的自動洗衣動作最佳化功能可以幫助呵護衣物，讓您的寶貴衣物隨時保持在最佳狀態。 DirectDrive™ Motors 提供 6 Motion 技術，能夠減少零件耗損，有效地進行清洗，因此能夠提供更持久、更節能的電器。

 

*經 LG 實驗室測試。在混合負載 3 公斤柔軟織物（混紡襯衫、罩衫、功能型 T 恤、雪紡半身裙和高爾夫短褲等）的情況下，AI Wash 洗衣行程相比普通行程展現更好的衣物呵護效果。

*只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。

*10 年保固僅適用於 Direct Drive 直驅式變頻馬達。保固期限/政策可能因所在國家或地區而異。結果可能因衣物和環境情況而異。

LG Quick Wash 快洗功能是什麼？

LG 的快速 TurboWash™ 360˚ 技術，採用針對衣物需求量身打造的洗衣行程，在 30 分鐘內徹底洗淨衣物。3D Multi Spray 可以從多個角度噴出水柱，同時智慧 Inverter Pump 會控制噴水力道 — 共同在噴水力道、洗劑及洗程動作方面達到良好平衡，因此既可節省您的寶貴時間，又不用犧牲洗衣品質或衣料呵護效果。以破紀錄的時間達成徹底潔淨的快速洗衣。

 

[全球 - 220V，澳洲除外]

*經 Intertek 測試，棉質洗程及 TurboWash™ 選項和 3 公斤的 DOE 衣量 (10 CFR 430，第 B 分部，附錄 J1)。結果可能因環境而不同。

 

[臺灣 - 110V]

*2023 年 10 月經 Intertek 測試，正常洗程並開啟 TurboWash ON 選項（3.63 公斤，根據 AHAM 衣物）(F3M2CYK2E)。結果可能因環境而不同。

智能洗衣機有什麼作用？

LG 的洗衣使用人工智慧最佳化每次洗衣的清洗動作。透過深度學習從數以千計的洗衣事件大數據取得的資訊，讓洗衣機可以自動感應衣物特性，例如重量與柔軟度。會有什麼效果？有助呵護衣物，讓您的寶貴衣物隨時保持在最佳狀態。您也可以透過語音識別或從智慧型手機上的 LG ThinQ™ 應用程式，使用和控制支援 WiFi 連接的 LG 智能洗衣機，因此無論身處何處，都能與智能洗衣機連線。輕按按鈕或透過語音助理控制即可遠端啟動電器、在洗衣完成時收到通知、進行故障排除智能診斷，以及下載客製化預設洗程 — 全都透過 ThinQ™ 應用程式。

 

*經 LG 實驗室測試。在混合負載 3 公斤柔軟織物（混紡襯衫、罩衫、功能型 T 恤、雪紡半身裙和高爾夫短褲等）的情況下，AI Wash 洗衣行程相比普通行程展現更好的衣物呵護效果。

*結果可能因衣物和環境情況而異。

*只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。

什麼是 LG Wash Tower 的 Steam 功能？

LG 的專有 Steam™ 技術（在指定型號上）能有效處理過敏原。Allergy Care 功能可在洗程開始時用蒸氣清潔衣物，以鬆開衣料並分解過敏原，包括花粉與塵螨。

（洗衣機獨有功能）

自動投放功能如何運作？

LG 的自動洗劑投放系統可讓您預先裝入洗滌劑，然後由洗衣機自行分配。洗衣機內建科技每次都可以感應待洗衣物的重量，並自動準確添加適量洗劑。此技術可以消除加入過多洗劑的風險、節省時間，並延長衣物的壽命。正確的洗劑劑量也有助於讓滾筒式洗衣機處於良好的運轉狀況。柔軟劑槽作為洗劑擴充槽時，最多可進行31次洗衣行程。僅需關好門，按下啟動即可！

滾筒烘衣機的一般使用壽命為多長？

產品使用壽命隨著數種因素改變，例如產品品質、使用品率及保養。

定期保養是延長乾衣機使用壽命的重要因素。

1. 請在乾衣前後清潔過濾器周圍的區域，並用水清洗雙絨毛過濾器，保持過濾器清潔。

2. 清潔乾衣機內部的灰塵，然後在使用前後稍微開啟乾衣機門，讓乾衣機通風。

3. 建議使用冷凝器保養與滾筒保養功能，保養冷凝器和滾筒。

哪些衣服不應放入乾衣機？

請查看衣物上的布料保養標籤，然後根據建議的烘乾方法，烘乾衣物。

請勿烘乾下列衣物：

- 可能導致火災的衣物：有易燃性物質的衣物，例如蠟、油、油漆、汽油、除油劑、乾洗劑、煤油等；電熱毯；地毯

- 對熱敏感的衣物

熱泵式乾衣機需要多長時間來烘乾衣物？

熱泵式乾衣機所需的衣物烘乾時間可能因各種因素而異，例如布料類型和洗衣重量。

1. 布料類型：以如丹寧等較重的材質製成的衣物要比較輕的布料（如聚脂）花費更久的時間才能烘乾。

2. 洗衣重量：洗衣量越多，烘乾時間也就越久。

免責聲明

 

1) AI Wash 洗衣

- 依據2021年8月 Intertek 實驗報告，放入3公斤混合柔軟織物（混紡襯衫、罩衫、功能型 T 恤、雪紡半身裙和高爾夫短褲等）進行實驗，實驗結果具有 AI Wash 洗衣行程的洗衣機與對照組的洗衣機相比展現更好的衣物呵護效果。

- 實驗結果可能因衣物種類、重量和環境情況不同而異。

-只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。建議每次洗滌時放入相似類型的布料（部分布料可能無法偵測），並搭配使用適量的洗滌劑以達更佳效果。

 

2) 智慧洗劑投入盒

- 以每次洗衣重量大約4至6公斤計算，最多可以達到31次的洗衣次數。

- 需要使用 WiFi 和 LG ThinQTM 應用程式。功能可能會有變更。

- 實驗結果可能因環境、洗衣量不同而異。

 

3)TurboWash360™

[在台灣 - 110V 的情況下加入此免責聲明]

-2023 年 10 月經 Intertek 測試，正常洗程並開啟 TurboWash ON 選項 (3.63 公斤，根據 AHAM 衣物) (F3M2CYK2E)。結果可能因環境而不同。

 

4)Steam™

- 過敏防護行程，採用LG SteamTM蒸氣洗，經英國過敏協會 (BAF) 認證可有效減少99.9%塵蟎過敏原。

 

5)AI Dry™ 乾衣

-經 Intertek 測試，新型號的 AI Dry 行程與傳統型號的標準行程以 3 公斤的精緻衣物（聚酯纖維襯衫、短衫、女式內衣、內衣等）進行比較

-乾衣時間根據乾衣機和衣物的溫度和濕度改變，直到行程完成。

-當負載在 5 公斤以下時，AI 感應會啟動。AI Dry 乾衣僅適用於烘乾類型相似的布料 [並非所有布料都能檢測到]。

 

6)自動清潔冷凝器

- 運行「自動清潔冷凝器」的頻率可能會根據衣物及其含水量不同而異。

- 冷凝器的清潔度可能因操作環境而異。    

 

7) 高能效 AI DUAL Inverter™ 

- 於2021年12月經 Intertek 測試。Heatpump dryer 採用正常行程，在負載3.83公斤衣物的條件下，與 LG 的傳統烘衣機作比較（RH13D6AVDW 與 RV13D4ASJW），能減少衣物縮水變形，且較為節能。實驗結果可能因衣物和環境條件不同而異。

列印

主要規格

  • 容量 - 最大洗衣容量 (kg)

    22

  • 容量 - 最大乾衣容量 (kg)

    20

  • 尺寸與重量 - 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700x1890x830

  • 功能（洗衣機） - AI DD™智慧直驅變頻馬達

    Yes

  • 功能（洗衣機） - TurboWash360˚勁速洗

    Yes

  • 功能（洗衣機） - ezDispense 自動洗劑投入

    Yes

  • 功能（洗衣機） - 蒸氣

    Yes

  • 功能（乾衣機） - 雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump

    Yes

  • 智慧科技 - ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

所有規格

材質和飾面

  • 門蓋材質

    前蓋：強化玻璃內蓋：強化玻璃

  • 機身顏色

    珍珠灰

容量

  • 最大乾衣容量 (kg)

    20

  • 最大洗衣容量 (kg)

    22

功能（洗衣機）

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    Yes

  • TurboWash360˚勁速洗

    Yes

  • 6 Motion

    Yes

  • 蒸氣

    Yes

  • ezDispense 自動洗劑投入

    Yes

  • 全不鏽鋼筒槽

    Yes

  • 攪拌翼材質

    不鏽鋼

  • 筒內燈

    Yes

  • 壓花內筒

    Yes

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 泡沫偵測系統

    Yes

  • 平衡調整支腳

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 進水（熱/冷）

    冷水

控制和顯示螢幕

  • 控制面板

    全觸控中央控制面板+LCD全彩液晶螢幕

  • 門鎖指示燈

    Yes

功能（乾衣機）

  • 乾衣方式

    Heat Pump除濕式乾衣

  • 雙迴轉變頻壓縮機 HeatPump

    Yes

  • AI DD™智慧直驅變頻馬達

    Yes

  • 自動清潔冷凝器

    Yes

  • 雙層極細密濾網

    Yes

  • 6 Motion

    Yes

  • 智能濕度感測

    Yes

  • 筒內燈

    Yes

  • 壓花內筒

    Yes

  • 行程結束提醒

    Yes

  • 重量偵測

    Yes

  • 可換開門方向

    -

尺寸與重量

  • 產品尺寸 (WxHxD mm)

    700x1890x830

  • 重量 (kg)

    160.0

  • 後蓋到門的產品深度 (D' mm)

    830

  • 門開啟 90˚ 的產品深度 (D'' mm)

    1460

行程(洗衣機)

  • AI 智慧偵測洗衣

    Yes

  • 過敏防護

    Yes

  • 護色

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 被子

    Yes

  • 高溫去污

    Yes

  • 快洗

    Yes

  • 靜音洗滌

    Yes

  • 運動衣物

    Yes

  • 污漬護理

    Yes

  • 筒槽保養

    Yes

  • 柔洗/ 羊毛

    Yes

行程(乾衣機)

  • AI 乾衣

    Yes

  • 輕拍除塵

    Yes

  • 大型衣物

    Yes

  • 冷風

    Yes

  • 雲端客製

    Yes

  • 羽絨衣保養

    Yes

  • 被子

    Yes

  • 免燙衣物

    Yes

  • 少量快乾

    Yes

  • 柔洗/羊毛

    Yes

智慧科技

  • ThinQ(Wi-Fi)

    Yes

  • 智慧行程配對

    Yes

  • 智慧診斷

    Yes

  • 能源監控

    Yes

  • 遠端遙控和行程監控

    Yes

  • 雲端客製行程下載

    Yes

  • 筒槽清潔指南

    Yes

使用者評論

為你推薦

哪裡購買

尋找附近的商店