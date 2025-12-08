洗22公斤+乾20公斤 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代｜熱泵除濕｜珍珠灰

LG 的 Deep-learning AI DD™ 洗衣機採用智慧技術，可個別分析洗衣的重量與衣料類型。會有什麼效果？ 洗衣機的自動洗衣動作最佳化功能可以幫助呵護衣物，讓您的寶貴衣物隨時保持在最佳狀態。 DirectDrive™ Motors 提供 6 Motion 技術，能夠減少零件耗損，有效地進行清洗，因此能夠提供更持久、更節能的電器。

*經 LG 實驗室測試。在混合負載 3 公斤柔軟織物（混紡襯衫、罩衫、功能型 T 恤、雪紡半身裙和高爾夫短褲等）的情況下，AI Wash 洗衣行程相比普通行程展現更好的衣物呵護效果。

*只有使用 AI Wash 洗衣行程，並採用預設洗衣選項和預設水溫選項時，AI 感應功能才會啟動。

*10 年保固僅適用於 Direct Drive 直驅式變頻馬達。保固期限/政策可能因所在國家或地區而異。結果可能因衣物和環境情況而異。