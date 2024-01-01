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معلومات عن حلول LG للأعمال
شركة LG عازمة على الحفاظ على زخمها. ندعم باستمرار تعاملنا الاحترافي ونتخذ خطوات نحو التحول إلى شركة عالمية رائدة. ستُضفي LG تحولات ثورية على طريقة ممارستك الأعمال.
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تفوق LG التوقعات بمنتجات مبتكرة
في وجود تاريخ طويل من الإنجازات، فإن LG عازمة على الحفاظ على زخمها. ندعم باستمرار تعاملنا الاحترافي ونتخذ خطوات نحو التحول إلى شركة عالمية رائدة.
تهدف شركة LG Electronics إلى تحسين حياة العملاء وأعمالهم بمنتجات رائدة وتقنية عالمية الطراز.
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التوسع لخدمة العملاء من المؤسسات و الأعمال التجارية
تتمتع LG بحضور قوي في الأسواق في مجالات منتجات المستهلك مثل الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي واتصالات الهواتف الجوالة. نحن أيضاً نواصل تطوير محفظتنا الاستثمارية في مجال الحلول الموجهة للشركات لدعم النمو المستقبلي في سوق حلول الشركات . ونستعد أيضًا لمواكبة التغيرات في مجالات المستهلك و مجالات أسواق الأعمال .
LG Electronics has 75,890 employees in 128 global offices (as of 2020). Based on this global network, LG Electronics achieved total sales of 56.4 Billion USD in 2020, of which the Business Solutions division achieved total sales of 5.36 Billion USD.
شراكة عالمية مستدامة
تتمتع شركة LG Electronics بشبكة عالمية قوية. لدينا منشآت للتصنيع والإنتاج ومكاتب مبيعات وتجهيزات للبحث والتطوير في 128 موقع عالمي.