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ندوه LG مصر لأنظمه التكييف التجاري CAC 2026: رسم ملامح مستقبل حلول التكييف التجاري
استضافت LG مصر بنجاح ندوة أنظمة التكييف التجاري (CAC) لعام 2026، والتي جمعت نخبة من الاستشاريين والمهندسين والمصممين والمقاولين والمتخصصين في قطاع التكييف والتبريد، بهدف مناقشة أحدث الابتكارات في تقنيات التكييف التجاري واستعراض حلول LG المتطورة التي تلبي احتياجات السوق المصري.
ركزت الندوة على كفاءة الطاقة، والاعتمادية، والاستدامة، والحلول المصممة خصيصًا للسوق المحلي، كما أتاحت فرصة لتبادل الخبرات والإجابة عن الاستفسارات الفنية التي طرحها الاستشاريون.
نظرة على مستقبل أنظمة التكييف التجاري
افتُتحت الندوة باستعراض لأبرز التوجهات العالمية في قطاع التكييف التجاري، وكيف تؤثر زيادة تكاليف الطاقة ومتطلبات المباني الذكية ومعايير الاستدامة على تطور أنظمة التكييف الحديثة.
كما استعرضت LG مجموعتها المتكاملة من حلول التكييف التجاري، والتي تشمل:
· انظمة (Multi V5 VRF)
· الشيلرات (Chillers)
· وحدات مناوله الهواء (AHUs)
· الوحدات المجمعه (package Units)
· أنظمه التكييف المنفصله السكنيه و التجاريه (SAC)
وأكدت الشركة التزامها بتقديم حلول تجمع بين الأداء العالي، وكفاءة الطاقة، والمرونة لتلبية احتياجات مختلف المشروعات في مصر.
حلول LG Multi V5 VRF
خصصت الندوة جزءًا كبيرًا للحديث عن نظام LG Multi V 5 VRF، الذي يعد أحد أبرز حلول الشركة في مجال التكييف المركزي.
وشملت أبرز التقنيات التي تم استعراضها:
· كفاءة عالية في استهلاك الطاقة
· وحدات خارجية كبيرة السعة توفر مرونة أكبر في التصميم
· ضاغط HiPOR™ المزود بتقنيه Ultimate Inverter Compressor
· تقبيه Dual Sensing Control التي تعزز الراحه و كفاءة التشغيل
· تقنيه Ocean Black Fin™ للحمايه من التآكل و إطالع العمر التشغيلي
تساهم هذه الابتكارات في تقليل تكاليف التشغيل مع الحفاظ على أعلى مستويات الاعتمادية والأداء.
جلسة الأسئلة الفنية مع الاستشاريين
شهدت الندوة جلسة نقاش مفتوحة تناولت عددًا من الموضوعات الفنية المهمة التي تهم الاستشاريين والمصممين.
مستويات الضوضاء
ناقش المشاركون مستويات الضوضاء للوحدات الداخلية والخارجية، مع التأكيد على أهمية التشغيل الهادئ في المشروعات مثل الفنادق والمستشفيات والمكاتب والمباني السكنية الراقية.
تقنية استعادة الحرارة
قدّم فريق LG شرحًا لآلية عمل تقنية Heat Recovery، والتي تتيح:
توفير التبريد والتدفئة في الوقت نفسه
إعادة استخدام الحرارة المهدرة بين المناطق المختلفة داخل المبنى
تقليل استهلاك الطاقة بشكل ملحوظ
كما تم استعراض التطبيقات العملية والفوائد الاقتصادية التي تحققها هذه التقنية للعملاء.
نظام إدارة الزيت الذكي
كان من أبرز الموضوعات الفنية نظام إدارة الزيت في أنظمة VRF.
وأوضحت LG أن أنظمتها لا تعتمد على إجراء دورة استرجاع الزيت كل ثماني ساعات بشكل ثابت، بل تستخدم مستشعرات ذكية لمراقبة مستوى الزيت باستمرار، ولا تبدأ عملية الاسترجاع إلا عند الحاجة الفعلية.
ويحقق ذلك العديد من المزايا، منها:
رفع كفاءة التشغيل
تقليل فترات التوقف غير الضرورية
زيادة العمر الافتراضي للضاغط
™Ocean Black Fin تقنية
تناولت المناقشات أيضًا الحماية من التآكل في المناطق الساحلية.
وأوضحت LG أن:
تقنيه ™Ocean Black Fin متوفرة لتعزيز مقاومة التآكل
يتم تطبيق الطلاء الواقي على المبادلات الحرارية، وليس على الهيكل الخارجي بالكامل
تم الاستشهاد بعدد من المشروعات الناجحة، مثل كازينو الشاطبي بالإسكندرية لإثبات كفاءة التقنية في البيئات الساحلية على المدى الطويل
برنامج LG لتصميم أنظمة التكييف
ناقش المشاركون كذلك برنامج LG الخاص بتصميم أنظمة التكييف، وتطرقت المناقشات إلى:
كيفية الحصول على البرنامج
آلية الترخيص
سهولة الاستخدام
منحنى التعلم
برامج التدريب والدعم الفني المتاحة للمهندسين والاستشاريين
الوحدات المجمعة
استعرضت LG أيضًا حلولها من الوحدات المجمعة، والتي تتمتع بسمعة قوية في السوق المصري من حيث الاعتمادية والأداء.
وتضمنت أبرز النقاط:
السعات الحالية مناسبة للعديد من التطبيقات، إلا أن الاستشاريين أبدوا رغبتهم في توفير موديلات ذات سعات أكبر للمشروعات الضخمة
قدرة إدخال الهواء النقي في الوحدات المجمعة تقتصر على نحو 10–15%، ولذلك فإن المشروعات التي تتطلب معدلات تهوية أعلى تحتاج إلى استخدام وحدات مناولة الهواء (AHUs)
كما تمت مناقشة اختبارات الأداء والشهادات الدولية ومدى توافق الوحدات مع المعايير العالمية
مجموعة متكاملة من الشيلرات
استعرضت LG مجموعتها الكاملة من الشيلرات، والتي تضم:
Scroll Chillers
Air-Cooled Screw Chillers
Water-Cooled Screw Chillers
Centrifugal Chillers
Absorption Chillers
وحدات مناولة الهواء (AHUs)
وحدات FCUs
وتوفر هذه المجموعة حلولًا مناسبة لمختلف التطبيقات، بدءًا من المباني التجارية وحتى المشروعات الصناعية الكبرى.
أبرز مميزات شيلرات LG
ركز العرض على عدد من المزايا التنافسية، من بينها:
سعات تبريد تصل إلى 6000 طن تبريد
شاشة تحكم ذكية تعمل باللمس
مستويات ضوضاء منخفضة مقارنة بالعديد من المنافسين
تصميم مدمج يوفر مساحة أثناء التركي
تقنيه ™Ocean Black Fin لمقاومة التآكل
شهادات اعتماد دولية من TÜV
شيلرات Oil-Free Magnetic Bearing المصنعة في كوريا، والتي توفر كفاءة أعلى، واعتمادية أكبر، ومتطلبات صيانة أقل
(AHUs) وحدات مناولة الهواء
ناقشت الندوة أيضًا وضع سوق وحدات مناولة الهواء في مصر.
وأوضحت LG أنه رغم امتلاكها خبرة عالمية في تصنيع AHUs، فإن السوق المصري يتميز بوجود عدد من المصنعين المحليين ذوي القدرة التنافسية العالية.
ولذلك عقدت LG شراكة مع شركة EGAT لتصنيع وحدات مناولة الهواء محليًا.
وتوفر هذه الشراكة:
التصنيع وفقًا للمواصفات الهندسية الخاصة بـ ال جي
الالتزام بمعايير الجودة والإشراف الفني من ال جي
أسعار تنافسية بفضل التصنيع المحلي
ضمان رسمي من ال جي
كما ناقش الاستشاريون إمكانية إنشاء مصنع تابع لـ LG في مصر، وأوضحت الشركة أن هذا القرار يعتمد على دراسات سوق واستثمارات شاملة، مع الإشارة إلى أن التصنيع المحلي يظل فرصة مستقبلية واعدة.
حلول التكييف السكني والتجاري (SAC)
اختُتمت الندوة باستعراض حلول LG في مجال أجهزة التكييف السكنية والتجارية.
وشملت أبرز النقاط:
مجموعة متكاملة من أجهزة التكييف المنفصلة
كفاءة عالية في استهلاك الطاقة مع معدلات SEER مرتفعة
مستويات ضوضاء منخفضة لتحقيق أعلى درجات الراحة
مجموعة واسعة من أجهزة الإنفرتر ذات الأسعار التنافسية
كما استعرضت LG سلسلة Hero Series، وهي أجهزة تكييف محلية الصنع بنظام التشغيل التقليدي (On/Off)، تم تطويرها خصيصًا لتعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق المصري.
وأبدى الاستشاريون اهتمامًا خاصًا بأسعار بعض الموديلات، والتي جاءت أكثر تنافسية مما كان متوقعًا، مما يعكس تطور مكانة LG في السوق المحلي.
منصة لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات
لم تقتصر ندوة LG مصر لأنظمة التكييف التجاري 2026 على استعراض أحدث المنتجات، بل شكلت منصة حقيقية للحوار الفني وتبادل الخبرات بين خبراء LG والاستشاريين والمهندسين.
وساهمت المناقشات المفتوحة حول أنظمة VRF، والشيلرات، ووحدات مناولة الهواء، والوحدات المجمعة، وأنظمة التكييف السكنية والتجارية، في تسليط الضوء على التزام LG بتقديم حلول مبتكرة وعالية الكفاءة تلبي احتياجات السوق المصري.
ومع استمرار نمو قطاع الإنشاءات والمشروعات الكبرى في مصر، تؤكد هذه الندوات أهمية التعاون بين المصنعين والاستشاريين لنشر المعرفة الفنية، ودعم تبني أحدث تقنيات التكييف، وبناء شراكات تسهم في تطوير مستقبل قطاع التكييف التجاري في مصر