ندوه LG مصر لأنظمه التكييف التجاري CAC 2026: رسم ملامح مستقبل حلول التكييف التجاري

استضافت LG مصر بنجاح ندوة أنظمة التكييف التجاري (CAC) لعام 2026، والتي جمعت نخبة من الاستشاريين والمهندسين والمصممين والمقاولين والمتخصصين في قطاع التكييف والتبريد، بهدف مناقشة أحدث الابتكارات في تقنيات التكييف التجاري واستعراض حلول LG المتطورة التي تلبي احتياجات السوق المصري.

ركزت الندوة على كفاءة الطاقة، والاعتمادية، والاستدامة، والحلول المصممة خصيصًا للسوق المحلي، كما أتاحت فرصة لتبادل الخبرات والإجابة عن الاستفسارات الفنية التي طرحها الاستشاريون.