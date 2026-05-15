قمه الراحة : أول نظام دفع مسبق من إل جي مالتي Vفي فندق ماريوت ريزيدنس هليوبوليس

بلغت الابتكارات في مجال المعيشة الذكية مرحلة جديدة. ففي فندق ماريوت ريزيدنس هليوبوليس، تحقق إنجاز رائد، ليس فقط في مصر، بل عالميًا في مجال ابتكار أنظمة التكييف والتهوية.
ولأول مرة على الإطلاق، تم دمج نظام الدفع المسبق بالكامل مع حل إل جي مالتي V (VRF) المتطور في بيئة سكنية متعددة المستأجرين.
ابتكارات رائدة في عالم السكن الفاخر
يتطلب السكن العصري أكثر من مجرد الراحة، فهو يتطلب التحكم والشفافية والكفاءة.
لطالما كانت إدارة أنظمة التكييف والتهوية في المباني متعددة الوحدات السكنية عملية معقدة. ويواجه مديرو العقارات تحديًا بالغ الأهمية:
كيف يمكن لكل ساكن التحكم الكامل في التبريد والتدفئة مع ضمان دقة وعدالة وأتمتة الفواتير؟
على الرغم من شيوع أنظمة الدفع المسبق في خدمات المرافق العامة كالكهرباء والماء، إلا أن دمج هذا النظام مع تقنية VRF كان يُعتبر لفترة طويلة غير عملي نظرًا لبروتوكولات الاتصال المعقدة.
حتى الآن.
لماذا يُعد هذا المشروع الأول عالميًا؟
يُعد هذا المشروع أول تطبيق عالمي ناجح لنظام دفع مسبق مُدمج مع حل LG Multi V VRF، مما يُتيح:
تتبع الاستهلاك في الوقت الفعلي
يستطيع السكان التحقق من استهلاكهم الدقيق للطاقة على مستوى الوحدة الداخلية، مما يوفر شفافية كاملة لاستهلاكهم.
إدارة رصيد سلسة
يدير النظام الرصيد تلقائيًا. فعند نفاد الرصيد، يضمن التواصل مع الوحدات الخارجية حصر الخدمة في الشقة المحددة فقط، إلى حين إعادة شحن الرصيد.
كفاءة طاقة مُحسّنة
يُشجع النظام، من خلال منح السكان تحكمًا مباشرًا في استهلاكهم للطاقة، سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة، مما يُقلل من البصمة الكربونية الإجمالية للمبنى.
التكنولوجيا وراء الابتكار
يُعزى هذا الإنجاز إلى التكامل السلس لتقنية التكييف والتهوية المتقدمة من إل جي مع نظام تحكم ذكي مُخصص:
• نظام إل جي متعدد السعة (LG Multi V System)
يُوفر تبريدًا وتدفئة عالي الأداء وموفرًا للطاقة.
• تقنية العدادات الذكية (Smart Metering Technology)
تحسب الاستهلاك الفردي بناءً على تدفق غاز التبريد وبيانات التشغيل من كل وحدة داخلية.
• منصة إدارة الدفع المسبق (POP)
تُوفر واجهة سهلة الاستخدام لكل من السكان وإدارة العقار، مما يُتيح تجربة "الدفع حسب الاستخدام" مثل خدمات الهاتف المحمول.
• تكامل نظام إدارة المباني (BMS) عبر بروتوكول BACnet (BACnet Protocol)
يضمن التوافق مع أنظمة إدارة المباني الأوسع نطاقًا للتحكم والمراقبة المركزية.
تلبية احتياجات العملاء
صُمم المشروع لحل التحديات الرئيسية التي يواجهها العملاء بشكل مباشر، وهي:
• تقديم تصميم مثالي لأنظمة التكييف والتهوية منذ المراحل الأولى
• توفير نظام دفع مسبق مُصمم خصيصًا لتطبيقات المباني متعددة المستأجرين.
• ضمان التوافق مع أنظمة التحكم الخارجية
• ضمان استمرارية تشغيل النظام حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي لدى المستأجرين
• تمكين إدارة المبنى من التحكم الكامل في كل وحدة داخلية
• دمج وحدات مناولة الهواء (AHU) لضمان التهوية المناسبة
نهجنا في الحل
تطلّب تحقيق هذا الإنجاز نهجًا تعاونيًا ومنهجيًا:
• عقدنا مشاورات وجولات تفصيلية في أكاديمية إل جي لفهم متطلبات العميل فهمًا كاملًا.
• تعاونّا مع مزوّدي تقنيات خارجيين لعرض حلول عملية.
• تواصلنا مع فرق المقر الرئيسي للتأكد من الجدوى التقنية.
• قيّمنا النظام بالكامل في بيئة محاكاة مضبوطة قبل نشره.
تجاوز تحديات المشروع
التحدي الأول: الفوترة الفردية في نظام مشترك
إنشاء نظام فوترة جماعية قادر على تتبّع كل مستأجر وتحصيل الرسوم منه بشكل فردي.
الحل:
• تطبيق أنظمة PDI وMPM وAC Smart 5.
• دمج تطبيق جوال تابع لجهة خارجية، تم تطويره باستخدام خادم iRidium مع بروتوكول BACnet.
• التحقق من صحة الحل من خلال محاكاة في منشأة إل جي التدريبية.
التحدي الثاني: تصميم نظام التهوية (وحدة مناولة الهواء)
تصميم نظام تهوية فعّال مناسب للشقق السكنية.
الحل:
• استخدام مجموعات EEV عالية السعة (حتى 60 حصانًا)
• تطبيق مجموعات اتصال الإمداد لتوفير تهوية كاملة بالهواء النقي.
ميزة تنافسية
خلال المشروع، ادعى المنافسون أن أنظمة الدفع المسبق لا يمكن تطبيقها على حلول VRF.
أثبت هذا المشروع عكس ذلك.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر تصميم مجموعة EEV من LG سعة أعلى، مما يقلل عدد الوحدات الخارجية المطلوبة ويبسط بنية النظام.
النتيجة
• تسليم أول نظام فوترة مسبقة الدفع في العالم لجهاز LG Multi V 5 بنجاح.
• إقامة تعاون مع إحدى العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال الضيافة، ماريوت.
• ابتكار حل متكامل يجمع بين أنظمة LG ونظام إدارة المباني (BMS) وتطبيق جوال.
معيار جديد للحياة الحضرية
- يضع هذا المشروع معيارًا جديدًا للمشاريع السكنية الذكية حول العالم.
- في ماريوت ريزيدنس هليوبوليس، أصبح الفخامة مقرونةً بالشفافية والمساءلة:
- • يدفع السكان فقط مقابل ما يستهلكونه.
- • مديرو العقارات يقضون على نزاعات الفواتير.
- • يصبح استهلاك الطاقة شفافًا ومُحسَّنًا. هذا ليس مجرد حل لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بل هو نقلة نوعية في كيفية عمل المباني الحديثة.
- ومع استمرار الابتكار، تُعدّ هذه الخطوة مجرد بداية لحياة حضرية أكثر ذكاءً واستدامة.
- ترقبوا المزيد.