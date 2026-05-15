قمه الراحة : أول نظام دفع مسبق من إل جي مالتي Vفي فندق ماريوت ريزيدنس هليوبوليس

يُعد هذا المشروع أول تطبيق عالمي ناجح لنظام دفع مسبق مُدمج مع حل LG Multi V VRF، مما يُتيح:

تتبع الاستهلاك في الوقت الفعلي

يستطيع السكان التحقق من استهلاكهم الدقيق للطاقة على مستوى الوحدة الداخلية، مما يوفر شفافية كاملة لاستهلاكهم.

إدارة رصيد سلسة

يدير النظام الرصيد تلقائيًا. فعند نفاد الرصيد، يضمن التواصل مع الوحدات الخارجية حصر الخدمة في الشقة المحددة فقط، إلى حين إعادة شحن الرصيد.

كفاءة طاقة مُحسّنة

يُشجع النظام، من خلال منح السكان تحكمًا مباشرًا في استهلاكهم للطاقة، سلوكيات ترشيد استهلاك الطاقة، مما يُقلل من البصمة الكربونية الإجمالية للمبنى.

التكنولوجيا وراء الابتكار

يُعزى هذا الإنجاز إلى التكامل السلس لتقنية التكييف والتهوية المتقدمة من إل جي مع نظام تحكم ذكي مُخصص:

• نظام إل جي متعدد السعة (LG Multi V System)

يُوفر تبريدًا وتدفئة عالي الأداء وموفرًا للطاقة.

• تقنية العدادات الذكية (Smart Metering Technology)

تحسب الاستهلاك الفردي بناءً على تدفق غاز التبريد وبيانات التشغيل من كل وحدة داخلية.

• منصة إدارة الدفع المسبق (POP)

تُوفر واجهة سهلة الاستخدام لكل من السكان وإدارة العقار، مما يُتيح تجربة "الدفع حسب الاستخدام" مثل خدمات الهاتف المحمول.

• تكامل نظام إدارة المباني (BMS) عبر بروتوكول BACnet (BACnet Protocol)

يضمن التوافق مع أنظمة إدارة المباني الأوسع نطاقًا للتحكم والمراقبة المركزية.