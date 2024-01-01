About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

الدورات التدريبية

تختلف جداول الدورات التدريبية والندوات حسب الدولة.

المرافق التعليمية لدى LG Electronics

في ما يتعلق بمبدأ تشغيل نظام تكييف الهواء، الجانب الأيمن باللون الأحمر والجانب الأيسر باللون الأزرق

المقوّمات والخصائص

يعتمد مبدأ تشغيل أنظمة تكييف الهواء على المفاهيم الفيزيائية والرياضية ووحدات القياس والمصطلحات الفنية التي يستخدمها المتخصصون في المجال، بالإضافة إلى استعمالات كل نظام متوفر بالأسواق. ويهدف إلى تقديم التدريب النظري للمتخصصين الذين يبدؤون تدريبهم المهني في هذا القطاع.

يتوفر العديد من الوحدات الخارجية والداخلية في العرض بالداخل

النظام الواحد/المتعدد بوحدة داخلية وخارجية لتكييف الهواء بالأماكن السكنية (RAC)

المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته في منتجات الأماكن السكنية والنظام الواحد/المتعدد بوحدة داخلية وخارجية، والتي سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بطريقة تركيبها المناسبة والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات الأداء المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية لتنفيذ الصيانة.

توجد على اليمين صورة للمنتج multi-V5

Multi V (VRF)

تعرَّف على تشكيلة أنظمة تكييف الهواء من إل جي التي تتوفر لاستعمالات المنتجات التجارية، فضلاً عن نقاط قوتها في الأسواق. يجب أن يُميِّز المشاركون، في نهاية التدريب، الاختلافات بين الاستعمالات المناسبة لكل نوع من أنواع المنتجات وتركيبه. ستتم مناقشة التحديثات الجديدة التي تم إدخالها على منتجات إل جي، مع إبراز الخصائص التقنية الرئيسية لمنتجات Multi V.

يُعرض بالداخل ثلاثة أنواع من منتجات multi-v

Multi V (التركيب والتشغيل والصيانة)

المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته، لا سيما تشكيلات نظام Multi V. يجب أن يكون الطالب قادرًا في نهاية الدورة التدريبية على التمييز بين: التركيب المناسب والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة والتعرُّف على/قراءة الإنذارات وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.

توجد على اليمين صورة للمنتج multi-V5

Multi V Heat Recovery

المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته خاصةً لطُرز نظام Multi V Heat Recovery، والتي سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بطريقة تركيبها المُحدَّدة المناسبة والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.

توجد على اليسار صورة لمنتج Multi V Water

Multi V Water (التركيب والتشغيل والصيانة)

المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته خاصةً لطُرز نظام Multi V Water (تكثيف المياه)، والتي سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بطريقة تركيبها المُحدَّدة المناسبة والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.

توجد على اليمين صورة لمنتج وحدة معالجة الهواء (AHU)

وحدة معالجة الهواء (AHU)

أساسيات تركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته خاصةً لطُرز نظام Multi V التي تعمل بوحدات معالجة الهواء (AHU). سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بالتركيب وإجراءات تقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.

توجد على اليسار صورة لمنتج GHP Super III

GHP (التركيب والتشغيل والصيانة)

المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته خاصةً لتشكيلة GHP (نظام الغاز)، والتي سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بطريقة تركيبها المناسبة، والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.

توجد على اليمين صورة لمنتج المُبرِّد

المُبرِّد

عرض تقديمي لتشكيلة منتجات المُبرِّد من إل جي - اللولبي والترددي والعامل بالامتصاص والعامل بالطرد المركزي - مع نصائح بشأن الاستعمال والتركيب والنقل والخدمات اللوجستية لتحقيق الأداء المناسب والاستفادة للعميل. سيتم تقديم نقاط القوة الرئيسية للتشكيلة مع أخذ سوق المياه المُبرَّدة في الاعتبار.

تظهر البيانات الأساسية المتعلقة بالبرنامج في جدول

LATS HVAC

مقدمة عن كيفية استخدام برنامج LATS HVAC في مشاريع تكييف الهواء، والذي تم تخصيصه بصورة حصرية لأنظمة Multi V. في نهاية الدورة التدريبية، يجب أن يكون لدى المشارك المفاهيم الأساسية لاستخدام البرنامج والأبعاد الصحيحة لمشروع تكييف الهواء.

تظهر المفاهيم الأساسية لاستخدام البرامج والأبعاد الصحيحة لمشاريع تكييف الهواء في الجدول

LATS CAD

مقدمة عن كيفية استخدام برنامج LATS CAD في مشاريع تكييف الهواء، والذي يتم تخصيصه بصورة حصرية لأنظمة Multi V. في نهاية الدورة التدريبية، يجب أن يكون لدى المشارك المفاهيم الأساسية لاستخدام البرنامج والأبعاد الصحيحة لمشروع تكييف الهواء.

المكونات الكهروميكانيكية المحافظة على البيئة

الإلكترونيات الأساسية

أساسيات الإلكترونيات، مصحوبة بمفاهيم الصيانة والإرشادات اللازمة لتحديد العيوب الأساسية في لوحات الدوائر الإلكترونية.

رسم جدول التحليل المتعلق بالكهرباء

التوافقيات الكهربائية، التأسيس , مجموعة توزيع الطاقة الثانوية (SPDA)

مشاركة المعلومات الأساسية حول الكهرباء لمساعدة المتخصصين في مجال التبريد وتكييف الهواء في إجراء التركيبات الكهربائية للمعدات التي تتوافق مع المعايير، بكفاءة وأمان على النحو الذي يحدده المعيار NR-10. تحديد العيوب الأساسية المحتملة في المعدات بسبب المشاكل الكهربائية أو مشاكل التركيب غير الصحيح.

الاتصال بنا

يُرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات، وسنتواصل معك قريبًا.

الاتصال بنا
دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 