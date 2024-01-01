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الدورات التدريبية
تختلف جداول الدورات التدريبية والندوات حسب الدولة.
المرافق التعليمية لدى LG Electronics
المقوّمات والخصائص
يعتمد مبدأ تشغيل أنظمة تكييف الهواء على المفاهيم الفيزيائية والرياضية ووحدات القياس والمصطلحات الفنية التي يستخدمها المتخصصون في المجال، بالإضافة إلى استعمالات كل نظام متوفر بالأسواق. ويهدف إلى تقديم التدريب النظري للمتخصصين الذين يبدؤون تدريبهم المهني في هذا القطاع.
النظام الواحد/المتعدد بوحدة داخلية وخارجية لتكييف الهواء بالأماكن السكنية (RAC)
المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته في منتجات الأماكن السكنية والنظام الواحد/المتعدد بوحدة داخلية وخارجية، والتي سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بطريقة تركيبها المناسبة والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات الأداء المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية لتنفيذ الصيانة.
Multi V (VRF)
تعرَّف على تشكيلة أنظمة تكييف الهواء من إل جي التي تتوفر لاستعمالات المنتجات التجارية، فضلاً عن نقاط قوتها في الأسواق. يجب أن يُميِّز المشاركون، في نهاية التدريب، الاختلافات بين الاستعمالات المناسبة لكل نوع من أنواع المنتجات وتركيبه. ستتم مناقشة التحديثات الجديدة التي تم إدخالها على منتجات إل جي، مع إبراز الخصائص التقنية الرئيسية لمنتجات Multi V.
Multi V (التركيب والتشغيل والصيانة)
المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته، لا سيما تشكيلات نظام Multi V. يجب أن يكون الطالب قادرًا في نهاية الدورة التدريبية على التمييز بين: التركيب المناسب والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة والتعرُّف على/قراءة الإنذارات وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.
Multi V Heat Recovery
المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته خاصةً لطُرز نظام Multi V Heat Recovery، والتي سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بطريقة تركيبها المُحدَّدة المناسبة والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.
Multi V Water (التركيب والتشغيل والصيانة)
المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته خاصةً لطُرز نظام Multi V Water (تكثيف المياه)، والتي سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بطريقة تركيبها المُحدَّدة المناسبة والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.
وحدة معالجة الهواء (AHU)
أساسيات تركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته خاصةً لطُرز نظام Multi V التي تعمل بوحدات معالجة الهواء (AHU). سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بالتركيب وإجراءات تقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.
GHP (التركيب والتشغيل والصيانة)
المبادئ الأساسية لتركيب نظام تكييف الهواء وتشغيله وصيانته خاصةً لتشكيلة GHP (نظام الغاز)، والتي سيتمتع الطالب، في نهاية الدورة التدريبية، بالمعرفة بطريقة تركيبها المناسبة، والإجراءات اللازمة لتقديم مستويات أداء التبريد/التدفئة المناسبة وكيفية اختبار المكونات الرئيسية للصيانة.
المُبرِّد
عرض تقديمي لتشكيلة منتجات المُبرِّد من إل جي - اللولبي والترددي والعامل بالامتصاص والعامل بالطرد المركزي - مع نصائح بشأن الاستعمال والتركيب والنقل والخدمات اللوجستية لتحقيق الأداء المناسب والاستفادة للعميل. سيتم تقديم نقاط القوة الرئيسية للتشكيلة مع أخذ سوق المياه المُبرَّدة في الاعتبار.
LATS HVAC
مقدمة عن كيفية استخدام برنامج LATS HVAC في مشاريع تكييف الهواء، والذي تم تخصيصه بصورة حصرية لأنظمة Multi V. في نهاية الدورة التدريبية، يجب أن يكون لدى المشارك المفاهيم الأساسية لاستخدام البرنامج والأبعاد الصحيحة لمشروع تكييف الهواء.
LATS CAD
مقدمة عن كيفية استخدام برنامج LATS CAD في مشاريع تكييف الهواء، والذي يتم تخصيصه بصورة حصرية لأنظمة Multi V. في نهاية الدورة التدريبية، يجب أن يكون لدى المشارك المفاهيم الأساسية لاستخدام البرنامج والأبعاد الصحيحة لمشروع تكييف الهواء.
الإلكترونيات الأساسية
أساسيات الإلكترونيات، مصحوبة بمفاهيم الصيانة والإرشادات اللازمة لتحديد العيوب الأساسية في لوحات الدوائر الإلكترونية.
التوافقيات الكهربائية، التأسيس , مجموعة توزيع الطاقة الثانوية (SPDA)
مشاركة المعلومات الأساسية حول الكهرباء لمساعدة المتخصصين في مجال التبريد وتكييف الهواء في إجراء التركيبات الكهربائية للمعدات التي تتوافق مع المعايير، بكفاءة وأمان على النحو الذي يحدده المعيار NR-10. تحديد العيوب الأساسية المحتملة في المعدات بسبب المشاكل الكهربائية أو مشاكل التركيب غير الصحيح.