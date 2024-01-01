تعرَّف على تشكيلة أنظمة تكييف الهواء من إل جي التي تتوفر لاستعمالات المنتجات التجارية، فضلاً عن نقاط قوتها في الأسواق. يجب أن يُميِّز المشاركون، في نهاية التدريب، الاختلافات بين الاستعمالات المناسبة لكل نوع من أنواع المنتجات وتركيبه. ستتم مناقشة التحديثات الجديدة التي تم إدخالها على منتجات إل جي، مع إبراز الخصائص التقنية الرئيسية لمنتجات Multi V.