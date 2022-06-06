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دراسة حالة نظام Multi V الذي يعمل بنظام تدفق مادة التبريد المتغير (VRF) من LG_الجزائر &quot;مطار هواري بومدين&quot;1

دراسة حالة نظام Multi V الذي يعمل بنظام تدفق مادة التبريد المتغير (VRF) من LG_الجزائر "مطار هواري بومدين"

06/06/2022
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مطار هواري بومدين هو مطار دولي يخدم مدينة الجزائر العاصمة. وهو يستوعب أكثر من 7 ملايين مسافر سنويًا ولا شك أنه أكبر مطار في الجزائر. وفي عام 2014، وبعد تدهور حالة برج المراقبة القديم وزيادة الحركة الجوية، كانت الشركة تبحث عن شريك يوفر لها حلول تدفئة وتهوية وتكييف هواء مصممة خصوصًا من أجل برج مراقبة المطار الجديد. وقد أوصت LG بتركيب نظام Multi V IV الذي يعمل بتقنية استعادة الحرارة وبنظام تدفق مادة التبريد المتغير (VRF) المبرد بالهواء، والمزود بتهوية وقنوات لاستعادة الطاقة. وقد اُختير هذا النظام لما يتميز به من تنوع وكفاءة في استهلاك الطاقة وموثوقية.

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