تقدم إل جي ابتكارًا جديدًا للسوق المصري ، أول مشروع متعدد الاستخدامات في مصر يستخدم نظام VRF Multi V

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أرابيلا بلازا هو مشروع متعدد الاستخدامات في القاهرة الجديدة بمصر و يضم مباني إدارية ، ومول تجاري ، وفندق ، بالاضافة الى جراج سيارات تصل سعته حتى 40 الف متر. ينتمي المشروع إلى مجموعة أرابيلا للتطوير السياحي والعمراني ، وهي شركة تطوير عقاري تعمل منذ 1994.
LG-X-Arabella
يعد حجم المشروع وطبيعته المتعددة الاستخدامات من أهم السمات المحددة لطريقة تصميم أنظمة الهواء بالمشروع: فالمشروع يضم مركز تجاري، 11 دار سينما ، أحد أكبر محلات السوبر ماركت في المنطقة ، إلى جانب منطقة ترفيهية ، مع مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ، بالإضافة إلى مبنيين إداريين وفندق واحد قيد الإنشاء .. تكمل كل من المباني الإدارية والمول والفندق بعضها البعض ، بمساحة بناء تبلغ حوالي 120 ألف متر ، لذا يحتاج المشروع إلى حلول أنظمة هواء ضخمة للتعامل مع هذه المساحة الفسيحة.
يعد مشروع أرابيلا بلازا علامة فارقة في مصر حيث يمثل بداية استخدام نظام VRF في مشاريع التطبيقات المتعددة الاستخدام، وحيث يعد الأول من حجمه في مصر في استخدام هذا النظام ، وهو حقًا قصة نجاح رائعة.
LG-X-Arabella
يحل LG Multi V متطلبات العميل من حيث التكاليف والأحمال الجزئية وعملية محاسبة استهلاك المستأجرين.
LG-X-Arabella
كان العامل الأكثر أهمية بالنسبة للمطور العقاري هو التكلفة ، وكانت التكلفة الأولية لنظام VRF أقل من نظام المبرد Chilled-Water ، وهذا عنصر أساسي في عملية اتخاذ القرار.
أيضا يعد أحد المتطلبات الأساسية للمشروع هو تقليل التكلفة الأولية والتشغيلية ، لذا تم اختيار نظام Multi V VRF حيث يقلل من التكلفة الأولية والتشغيلية للمشروع ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأحمال الجزئية.
LG-X-Arabella
يوفر Multi V في استخدام المساحات مقارنة بأبراج التبريد.
ميزة أخرى لنظام LG Multi V هي المساحة المطلوبة المحدودة للوحدات الخارجية ، مقارنة بأبراج التبريد المستخدمة في نظام المياه المبردة. بدءًا من مرحلة التصميم ، كان فريق LG عازمًا على تبديل النظام من المبرد إلى نظام LG Multi V VRF.
186 وحدة خارجية بسعة تبريد إجمالية تبلغ 2800 طنًا متريًا وحوالي 700 وحدة داخلية ، وجميعها تستخدم نظام التحكم LG BECON BMS ، والذي يتضمن LG BECON Manager الذي يتحكم ويراقب جميع حلول الهواء والتهوية في المباني عبر رسوم متحركة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى استخدام وحدات PDI Controller لتوزيع الحمل الكهربائي بين المستأجرين الحاليين في المشروع..
LG-X-Arabella
"عندما بدأنا العمل في مشروع أرابيلا بلازا ، وجدنا أن التصميمات الأولية كانت تستخدم نظام المبرد Chiller ، لكننا اعتقدنا أنه من الأنسب التحول إلى نظام LG MultiV VRF. قدمنا مقارنة مفصلة بين النظامين لتحليل تكلفة العميل ودورة الاستخدام Life Cycle analysis ، وتمت الموافقة عليها من قبل العميل " باسم أنور ، مدير المكتب الفنى لقسم التكييف المركزي بشركة إل جي مصر.
LG-X-Arabella
كان أحد متطلبات العميل أن يكون قادرًا على توزيع وقياس استهلاك الكهرباء للوحدات الخارجية على كل من المستأجرين ، ولهذا اقترح خبراء إل جي استخدام نظام PDI ، الذي يوزع استهلاك الوحدات الخارجية للكهرباء على الوحدات الداخلية.
من التحديات التي واجهها المشروع احتمالية فصل الكهرباء عن المصدر أثناء عمل التكييف وعدم استخدام وحدة التحكم عن بعد لإغلاق التكييف ،لذا تم استخدام وحدة الطاقة المستقلة للوحدات الداخلية من أجل إغلاق صمامات التمدد الإلكترونية للوحدات الداخلية دون حدوث عطل.
LG-X-Arabella
قال السيد هشام الشمارقة نائب رئيس شركة أرابيلا جروب: "لدينا الآن شراكة إستراتيجية مع إل جي" ، لقد زودونا حقًا بكل أدواتهم وحلولهم ، أثناء عملية التركيب ، مروراً بعملية الاختبار والتشغيل حتى الافتتاح. تتميز خدمات دعم ما بعد البيع بالكفاءة و سرعة الاستجابة بشكل كبير ، و توفير جميع قطع الغيار المطلوبة ، لذلك لم أواجه أي مشكلات أثناء تعاوننا لذا تم التواصل مع شركة LG من أجل العديد من المشاريع الأخرى ، بهدف مواصلة وتطوير شراكتنا الاستراتيجية ".
LG-X-Arabella
hesham
مجموعة أرابيلا هي عميل استراتيجي لشركة إل جي مصر ، وقد طورت قصة النجاح علاقات قوية للغاية مع فريق أرابيلا والتي ستؤدي إلى المزيد من التعاون في المشاريع القادمة لأرابيلا.