تقدم إل جي ابتكارًا جديدًا للسوق المصري ، أول مشروع متعدد الاستخدامات في مصر يستخدم نظام VRF Multi V

ميزة أخرى لنظام LG Multi V هي المساحة المطلوبة المحدودة للوحدات الخارجية ، مقارنة بأبراج التبريد المستخدمة في نظام المياه المبردة. بدءًا من مرحلة التصميم ، كان فريق LG عازمًا على تبديل النظام من المبرد إلى نظام LG Multi V VRF.

186 وحدة خارجية بسعة تبريد إجمالية تبلغ 2800 طنًا متريًا وحوالي 700 وحدة داخلية ، وجميعها تستخدم نظام التحكم LG BECON BMS ، والذي يتضمن LG BECON Manager الذي يتحكم ويراقب جميع حلول الهواء والتهوية في المباني عبر رسوم متحركة سهلة الاستخدام. بالإضافة إلى استخدام وحدات PDI Controller لتوزيع الحمل الكهربائي بين المستأجرين الحاليين في المشروع..