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ما الذي يتطلبه الأمر للبقاء في المقدمة في مجال معقد مثل صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC؟ لطالما التزمت LG بتقديم منتجات مبتكرة للعملاء والعمل عن كثب مع الشركاء للبقاء في صدارة اللعبة. تقديراً و اعترافاً لهذه الجهود ، تم تكريم إل جي من قبل معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (AHRI) للعام الخامس على التوالي بحصولها على جائزة AHRI Performance لحلولها في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
تأسست مؤسسة AHRI في عام 1953 ، وهو اتحاد تجاري معترف به عالميًا يضم حاليًا أكثر من 350 شركة عضو ويمثل مصنعي حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وتسخين المياه في العالم.
بالنسبة لجائزة الأداء ، تقوم AHRI باستخدام خدمات Intertek ، وهي مؤسسة رائدة في مجال المعايير والشهادات ، لتقييم ما إذا كان أداء المنتج الفعلي يتوافق مع المواصفات المدرجة من قبل الشركة المصنعة. فقط تلك الشركات التي اجتازت اختبارات تقييم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بها لمدة ثلاث سنوات متتالية يتم أخذها في الاعتبار للحصول على جائزة الأداء.
اجتاز عدد 55 منتج من من حلول LG HVAC في ست فئات مختلفة عملية التقييم الصارمة لـ AHRI ، مسجلاً بذلك العام الثالث على التوالي الذي قامت فيه جميع المنتجات المقدمة من LG بذلك. تنتمي النماذج التي تم اختبارها إلى الفئات التالية: تدفق هواء التبريد المتغير (VRF) ، ومضخة حرارية صغيرة أحادية (USHP) ، ومبردات تشيلر مبردة بالهواء ، ومبردات تشيلر مبردة بالماء ، ومضخات حرارية طرفية معبأة (PTHP) ، ووحدات تهوية مروحة الغرفة.
من بين الأكثر من خمسين منتجًا من منتجات LG التي تم تقييمها ، تم تقييم وحدة LG Multi V الخارجية ذات السعة الكبيرة ، والتي تستخدم الضاغط العاكس Ultimate Inverter Compressor الخاص بالشركة لتوفير أداء متميز وكفاءة في استخدام الطاقة. يحظى نظام VRF الرائد من LG بشعبية في جميع أنحاء العالم ، وخاصة في بلدان نصف الكرة الشمالي حيث يمكن أن يكون الشتاء طويلًا وقاسيًا ، ويوفر عملية تدفئة يمكن الاعتماد عليها ، حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 30 درجة مئوية (سالب 22 درجة فهرنهايت).
تم أيضًا اختبار LG Multi V Water ، وهو نظام تبريد بمصدر المياه يوفر كفاءة حرارية أفضل بفضل استخدام مبادل حراري من نوع اللوحة. يقلل حل LG أيضًا من استهلاك الطاقة عن طريق ضبط حجم المياه المستخدمة.
يستفيد مبرد تشيلر اللف العاكس المبرد بالهواء The air-cooled Inverter Scroll Chiller أيضًا من تقنية الانفرتر المتقدمة لتحقيق مستوى عالٍ من الكفاءة. توفر وحدتها المصممة بشكل مضغوط أداءً رائعًا دون أن تشغل مساحة كبيرة مثل النماذج الأخرى في فئتها.
يعد الحصول على جائزة AHRI Performance Award للعام الخامس على التوالي دليلاً على الجودة والأداء والموثوقية المضمونة في كل حلول LG HVAC . و تواصل LG تعزيز مكانتها وسمعتها في جميع أنحاء العالم بمزيد من الابتكارات في صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء كل يوم.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
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