ما الذي يتطلبه الأمر للبقاء في المقدمة في مجال معقد مثل صناعة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC؟ لطالما التزمت LG بتقديم منتجات مبتكرة للعملاء والعمل عن كثب مع الشركاء للبقاء في صدارة اللعبة. تقديراً و اعترافاً لهذه الجهود ، تم تكريم إل جي من قبل معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (AHRI) للعام الخامس على التوالي بحصولها على جائزة AHRI Performance لحلولها في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

تأسست مؤسسة AHRI في عام 1953 ، وهو اتحاد تجاري معترف به عالميًا يضم حاليًا أكثر من 350 شركة عضو ويمثل مصنعي حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وتسخين المياه في العالم.

بالنسبة لجائزة الأداء ، تقوم AHRI باستخدام خدمات Intertek ، وهي مؤسسة رائدة في مجال المعايير والشهادات ، لتقييم ما إذا كان أداء المنتج الفعلي يتوافق مع المواصفات المدرجة من قبل الشركة المصنعة. فقط تلك الشركات التي اجتازت اختبارات تقييم التدفئة والتهوية وتكييف الهواء الخاصة بها لمدة ثلاث سنوات متتالية يتم أخذها في الاعتبار للحصول على جائزة الأداء.

اجتاز عدد 55 منتج من من حلول LG HVAC في ست فئات مختلفة عملية التقييم الصارمة لـ AHRI ، مسجلاً بذلك العام الثالث على التوالي الذي قامت فيه جميع المنتجات المقدمة من LG بذلك. تنتمي النماذج التي تم اختبارها إلى الفئات التالية: تدفق هواء التبريد المتغير (VRF) ، ومضخة حرارية صغيرة أحادية (USHP) ، ومبردات تشيلر مبردة بالهواء ، ومبردات تشيلر مبردة بالماء ، ومضخات حرارية طرفية معبأة (PTHP) ، ووحدات تهوية مروحة الغرفة.