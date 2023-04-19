ال جي تحصل على جائزة الأداء من منظمة AHRIللعام السادس على التوالي

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
حلول أنظمة الهواء من ال جي تتفوق في جميع برامج الأعتماد عبر سبع مراحل مختلفة لهيئة الصناعة AHRI
سيول ، 6 مارس 2023 - حصلت LG Electronics (LG) على جائزة أداء معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (AHRI) للعام السادس على التوالي.
يشير ذلك إلى الجودة العالية لحلول LG HVAC (التدفئة والتهوية وتكييف الهواء) ، حيث يجب أن يجتاز كل طراز تختاره AHRI للاختبار جميع التقييمات لمدة ثلاث سنوات متتالية حتى يتم منح الجائزة.
AHRI هي جمعية تجارية عالمية تمثل مصنعي حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وتسخين المياه في العالم. تأسست AHRI في عام 1953 ، وتضم الآن أكثر من 350 شركة عضو.
لضمان أعلى مستوى من الاختبار ، يتم إجراء غالبية تقييمات جائزة AHRI للأداء من قبل Intertek ، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الموثوقة في العالم لمعايير وشهادات واختبار الجهات الخارجية. تدير Intertek مجموعة شاملة من التقييمات على المنتجات المختارة لتحديد ما إذا كان الأداء الفعلي متوافقًا مع المواصفات المدرجة من قبل الشركة المصنعة .
جميع منتجات ال جي تم حصولها على الجائزة , و تمثل سبع فئات من المنتجات - بما في ذلك ، لأول مرة ، مراوح استعادة الطاقة (ERV) - اجتازت جميع حلول LG HVAC البالغ عددها 67 والتي تم تقديمها لاختبار تقييمات AHRI الصارمة للعام الثالث على التوالي (2020 إلى 2022). بالإضافة إلى نظام التدفق المتغير (VRF) ، مضخة الحرارة الصغيرة الأحادية (USHP) ، مبردات المياه المبردة (WCCL) ، المبردات المبردة بالهواء (ACCL) ، أنظمة الهواء (RFC) والمضخات الحرارية الطرفية المعبأة (PTHP)
performance-award-2023_01
يعد Multi Vأحد منتجات LG التي تم تقييمها للحصول على جائزة AHRI Performance ، تستخدم الوحدة الخارجية ذات السعة الكبيرة LG Multi V ضاغط Ultimate Inverter Compressor الخاص بالشركة لتقديم أداء قوي وموفر للطاقة. يحظى نظام VRF الرائد من LG بشعبية لدى العملاء في جميع أنحاء العالم ، خاصةً في بلدان نصف الكرة الشمالي حيث يمكن أن يكون الشتاء باردًا بشكل خاص ، وهو قادر على توفير عملية تدفئة يمكن الاعتماد عليها في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 30- درجة مئوية (سالب 22 درجة فهرنهايت). كما تم اختبار المبرد الحلزوني العاكس المبرد بالهواء ، والذي يستفيد من تقنية الأنفرتر
. المتقدمة من إل جي للحصول على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى الأداء المذهل ، يتميز المبرد بتصميم مضغوط يشغل مساحة أقل من الموديلات الأخرى في فئته ، مما يوفر للعملاء مرونة أكبر في التركيب. حصل نظام ERV من إل جي على الجائزة لأول مرة ، وهو يستبدل الهواء الداخلي الساكن والراكد بهواء نقي مفلتر من الخارج ومجهز بمبادل حراري يقلل بشكل كبير من فقدان الهواء الساخن مع المساعدة أيضًا في تقليل تكاليف التدفئة والتبريد. علاوة على ذلك ، عند توصيله بنظام تكييف الهواء ، فإنه يدير استهلاك الطاقة وجودة الهواء الداخلي لضمان الراحة المثلى والتشغيل الفعال
. قال جيمس لي ، رئيس وحدة أعمال حلول الهواء في ال جي: "لقد تم تكريم LG الآن من قبل AHRI لمدة ست سنوات متتالية - وهو إنجاز مهم يعكس جودة وأداء وموثوقية حلول أنظمة الهواء من ال جي "سنواصل تعزيز مكانتنا في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء العالمية من خلال تقديم حلول فعالة و موفرة في استخدام الطاقة للاستخدام التجاري والسكني."