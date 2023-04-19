ال جي تحصل على جائزة الأداء من منظمة AHRIللعام السادس على التوالي

يعد Multi Vأحد منتجات LG التي تم تقييمها للحصول على جائزة AHRI Performance ، تستخدم الوحدة الخارجية ذات السعة الكبيرة LG Multi V ضاغط Ultimate Inverter Compressor الخاص بالشركة لتقديم أداء قوي وموفر للطاقة. يحظى نظام VRF الرائد من LG بشعبية لدى العملاء في جميع أنحاء العالم ، خاصةً في بلدان نصف الكرة الشمالي حيث يمكن أن يكون الشتاء باردًا بشكل خاص ، وهو قادر على توفير عملية تدفئة يمكن الاعتماد عليها في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 30- درجة مئوية (سالب 22 درجة فهرنهايت). كما تم اختبار المبرد الحلزوني العاكس المبرد بالهواء ، والذي يستفيد من تقنية الأنفرتر



. المتقدمة من إل جي للحصول على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية. بالإضافة إلى الأداء المذهل ، يتميز المبرد بتصميم مضغوط يشغل مساحة أقل من الموديلات الأخرى في فئته ، مما يوفر للعملاء مرونة أكبر في التركيب. حصل نظام ERV من إل جي على الجائزة لأول مرة ، وهو يستبدل الهواء الداخلي الساكن والراكد بهواء نقي مفلتر من الخارج ومجهز بمبادل حراري يقلل بشكل كبير من فقدان الهواء الساخن مع المساعدة أيضًا في تقليل تكاليف التدفئة والتبريد. علاوة على ذلك ، عند توصيله بنظام تكييف الهواء ، فإنه يدير استهلاك الطاقة وجودة الهواء الداخلي لضمان الراحة المثلى والتشغيل الفعال



. قال جيمس لي ، رئيس وحدة أعمال حلول الهواء في ال جي: "لقد تم تكريم LG الآن من قبل AHRI لمدة ست سنوات متتالية - وهو إنجاز مهم يعكس جودة وأداء وموثوقية حلول أنظمة الهواء من ال جي "سنواصل تعزيز مكانتنا في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء العالمية من خلال تقديم حلول فعالة و موفرة في استخدام الطاقة للاستخدام التجاري والسكني."