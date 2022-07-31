مازالت الحيرة مستمرة.. حلول المبرد أم حلول التدفق المتغير VRF ؟

لي: عندما تقارن تكلفة معدات المنتج فقط ، يكون الاستثمار الأولي مشابهًا في الواقع. ومع ذلك ، نظرًا لأن نظام VRF لا يتطلب تكاليف تركيب معدات من جهات خارجية. بما في ذلك أنابيب المياه وأنظمة التحكم الآلي ، فإن الاستثمار الأولي منخفض نسبيًا.

أعتقد أيضًا أن VRF أكثر تنافسية عندما يتعلق الأمر بتكاليف التشغيل. إذا قارنت تكاليف تشغيل المبرد بالهواء VRF والمبرد المبرد بالماء ، فإن نوعي النظام متشابهان. قد يكون أداء نظام التبريد أفضل عندما يتعلق الأمر بالتكاليف حسب الموسم. ومع ذلك ، قد يكون VRF أكثر فائدة عندما تضع في الاعتبار تكاليف تشغيل معدات تكييف الهواء المتصلة بالمبرد وكذلك معدات الطرف الثالث مثل المضخات وأبراج التبريد ووحدات FCU.

بالطبع ، عندما يتعلق الأمر بنظام VRF المبرد بالماء ، يجب أيضًا مراعاة التكاليف الإضافية لمعدات الطرف الثالث مثل المبرد. ومع ذلك ، حتى في هذا السيناريو ، يمكن لنظام VRF المبرد بالماء توفير الطاقة من خلال تصميمه لإدارة معدلات تدفق المبردات ومعدلات التدفق المتغيرة للتحكم في الوحدات الداخلية بشكل فردي أو تنفيذ أنظمة الطرف الثالث للتحكم في المضخات وتدفق المياه. لذلك ، يمكن اعتبار تكاليف التشغيل الفعلية لأنظمة تدفق التبريد بالمياه المبردة أقل من المبردات.



Seo: الاستثمار الأولي لنظام التبريد بالمياه أعلى من نظام VRF لأن المعدات الإضافية مطلوبة مثل أبراج التبريد والمضخات ومعالجات الهواء. ومع ذلك ، فإن كفاءة المبرد بالماء يمكن أن تصل إلى ضعف كفاءة المبرد بالهواء VRF أو المبرد ، ويمكن استخدامه لمجموعة واسعة من التطبيقات. على الرغم من أن البعض قد يجادل بأن أبراج التبريد والمضخات تستهلك أيضًا الطاقة ، إلا أنني أعتقد أن هذه التكاليف غير مهمة عند مقارنتها بتكاليف تشغيل نظام التبريد بشكل عام.

في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، لا نحتاج فقط إلى النظر في تكاليف التشغيل ، ولكن يجب علينا أيضًا أن نأخذ عوامل أخرى مثل الراحة والكفاءة والإدارة والراحة والحفاظ على العمليات الحالية في الاعتبار. لذلك ، أعتقد أن المبردات وأنظمة VRF قادرة على المنافسة في المشاريع التي يصل حجمها إلى 500RT. أنا مسؤول عن سوق أمريكا اللاتينية وفي هذه المنطقة ، يتم اختيار المبردات بشكل أكثر شيوعًا للمشاريع 500RT أو أكبر بسبب مراعاة التركيب وتكاليف التشغيل وعوامل أخرى.