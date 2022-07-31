مازالت الحيرة مستمرة.. حلول المبرد أم حلول التدفق المتغير VRF ؟

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المبرد أم حلول التدفق المتغير VRF ؟
قد يكون تحديد نوع النظام الأفضل لعملك تحديًا كبيرًا. لهذا السبب انتهزنا الفرصة للتحدث إلى أخصائيي مبردات LG وأخصائيي LG VRF لسماع ما سيقولونه حول النظام الأفضل للبيئات المختلفة. عندما يتعلق الأمر بعوامل مثل حجم المنشأة والاستثمار وتكاليف التشغيل والصيانة ، فإن لكل متخصص رأيًا مختلفًا. نتعمق في هذا الموضوع مع متخصصي LG للمساعدة في اكتشاف نوع النظام الأفضل لمجموعة واسعة من أنواع الأعمال. انضم إلينا في هذا النقاش المحتدم!
Two men are crossing their arms and turning their backs on each other.
س: أخبرنا بمقدمة موجزة عن مزايا المبردات وأنظمة VRF.
Seo: اعتمادًا على نوع الضاغط ، يتم تقسيم المبردات إلى أنواع التمرير والمسمار والطرد المركزي. أكبر ميزة لجميع أنواع المبردات هي أنها توفر سعة كبيرة لكل وحدة تبريد فردية وتوفر كفاءة عالية.
لي: قد تكون درجة الحرارة المستهدفة لكل مساحة في المبنى مختلفة. أشعر أن أكبر ميزة تنافسية لنظام VRF هي أنه يمكنه التحكم في درجة الحرارة لكل مساحة فردية.
لي: أعتقد أنه من المهم أولاً تقييم الغرض من كل مساحة في المنشأة قبل اقتراح حل HVAC للعميل. من المفيد تنفيذ أنظمة VRF في المباني الصغيرة إلى المتوسطة الحجم التي لها استخدامات فريدة لكل طابق ومساحة في المبنى مع أوقات استخدام مختلفة. بعض الأمثلة على هذه الأنواع من المرافق هي مراكز التسوق الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والمساحات المكتبية مع العديد من الشركات ، ومراكز التسوق ، ودور السينما ، والمستشفيات الصغيرة مع غرف العمليات ، وغرف العلاج ، وغرف المرضى ، فضلاً عن المباني التجارية الإيجارية والفنادق.
Seo: من الصعب تحديد أي نظام أكثر فائدة لأنه يعتمد على العديد من العوامل مثل منطقة التثبيت ، لكني أعتقد أن المبرد أكثر ملاءمة لنظام مقياس 500RT.
عندما يتعلق الأمر بالمبردات ، نظرًا لأن السعة التي يمكن تغطيتها بواسطة وحدة واحدة أكبر من VRF ، فإن المبردات تكون أكثر فائدة للمنشآت الأكبر. بالإضافة إلى ذلك ، تعتبر المبردات أفضل للمباني الشاهقة نظرًا لوجود قيود أقل على طول الأنابيب مقارنةً بأنظمة VRF. أيضًا ، المبردات عبارة عن أنظمة مبردة بالمياه وكفاءتها أعلى بكثير من كفاءة VRF ، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمرافق واسعة النطاق لأنها تستهلك المزيد من الطاقة بشكل عام.
VRF Multi V 5 20HP vs Chiller Centrifugal Chiller Max 1comp 3,000RT Max 2comp 5,000RT
Standard maximum capacity comparison of LG chiller and VRF single units.
س: ما هو نوع النظام الأكثر كفاءة من حيث الاستثمار الأولي وتكاليف التشغيل؟
لي: عندما تقارن تكلفة معدات المنتج فقط ، يكون الاستثمار الأولي مشابهًا في الواقع. ومع ذلك ، نظرًا لأن نظام VRF لا يتطلب تكاليف تركيب معدات من جهات خارجية. بما في ذلك أنابيب المياه وأنظمة التحكم الآلي ، فإن الاستثمار الأولي منخفض نسبيًا.
أعتقد أيضًا أن VRF أكثر تنافسية عندما يتعلق الأمر بتكاليف التشغيل. إذا قارنت تكاليف تشغيل المبرد بالهواء VRF والمبرد المبرد بالماء ، فإن نوعي النظام متشابهان. قد يكون أداء نظام التبريد أفضل عندما يتعلق الأمر بالتكاليف حسب الموسم. ومع ذلك ، قد يكون VRF أكثر فائدة عندما تضع في الاعتبار تكاليف تشغيل معدات تكييف الهواء المتصلة بالمبرد وكذلك معدات الطرف الثالث مثل المضخات وأبراج التبريد ووحدات FCU.
بالطبع ، عندما يتعلق الأمر بنظام VRF المبرد بالماء ، يجب أيضًا مراعاة التكاليف الإضافية لمعدات الطرف الثالث مثل المبرد. ومع ذلك ، حتى في هذا السيناريو ، يمكن لنظام VRF المبرد بالماء توفير الطاقة من خلال تصميمه لإدارة معدلات تدفق المبردات ومعدلات التدفق المتغيرة للتحكم في الوحدات الداخلية بشكل فردي أو تنفيذ أنظمة الطرف الثالث للتحكم في المضخات وتدفق المياه. لذلك ، يمكن اعتبار تكاليف التشغيل الفعلية لأنظمة تدفق التبريد بالمياه المبردة أقل من المبردات.
Seo: الاستثمار الأولي لنظام التبريد بالمياه أعلى من نظام VRF لأن المعدات الإضافية مطلوبة مثل أبراج التبريد والمضخات ومعالجات الهواء. ومع ذلك ، فإن كفاءة المبرد بالماء يمكن أن تصل إلى ضعف كفاءة المبرد بالهواء VRF أو المبرد ، ويمكن استخدامه لمجموعة واسعة من التطبيقات. على الرغم من أن البعض قد يجادل بأن أبراج التبريد والمضخات تستهلك أيضًا الطاقة ، إلا أنني أعتقد أن هذه التكاليف غير مهمة عند مقارنتها بتكاليف تشغيل نظام التبريد بشكل عام.
في سوق التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، لا نحتاج فقط إلى النظر في تكاليف التشغيل ، ولكن يجب علينا أيضًا أن نأخذ عوامل أخرى مثل الراحة والكفاءة والإدارة والراحة والحفاظ على العمليات الحالية في الاعتبار. لذلك ، أعتقد أن المبردات وأنظمة VRF قادرة على المنافسة في المشاريع التي يصل حجمها إلى 500RT. أنا مسؤول عن سوق أمريكا اللاتينية وفي هذه المنطقة ، يتم اختيار المبردات بشكل أكثر شيوعًا للمشاريع 500RT أو أكبر بسبب مراعاة التركيب وتكاليف التشغيل وعوامل أخرى.
س: هل الصيانة أسهل للمبردات أم أنظمة VRF؟
سيو: كثيرًا ما يقول الناس أن ملاءمة الصيانة تعتمد على الخصائص الهيكلية للنظام ، لكن هذا يعتمد حقًا على الحل الذي يتم استخدامه بشكل أكثر شيوعًا في المنطقة.
على سبيل المثال ، في أسواق بنما وكولومبيا في أمريكا اللاتينية ، هناك تأثير كبير من الولايات المتحدة والسكان المحليون أكثر دراية بأنظمة التبريد. إن الاستشاريين في المنطقة أكثر دراية بتصميم نظام أنابيب المياه ، كما أن عامل التركيب المحلي مجهز بشكل أفضل لإجراء الصيانة على أنظمة التبريد.
على الرغم من أن نوع النظام المفضل قد يختلف من بلد إلى آخر ، فإن أسواق أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية تميل إلى تفضيل المبردات. يعتبر سوق المبردات أكثر هيمنة في الشرق الأوسط (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية) أيضًا. في الأسواق الآسيوية ، يتم تنفيذ المبردات على نطاق واسع في مراكز التسوق الكبيرة والفنادق والمنشآت الصناعية. في هذه المواقع ، تقدم المبردات مزايا عندما يتعلق الأمر بالصيانة.
لي: يبدو أن مسؤولي البناء يفضلون أنظمة VRF. عندما يتعلق الأمر بالصيانة وحدها ، فإن أنظمة VRF أقل تكلفة وأسهل في الصيانة من المبردات. عادةً ما يهتم مسؤولو المباني بكافة المعدات المتعلقة بالتدفئة والتبريد ، وليس فقط المبرد أو معدات VRF نفسها. تتكون أنظمة VRF من وحدات خارجية ووحدات داخلية وأنابيب تبريد وأنظمة تحكم. أعتقد أن مسؤولي البناء يفضلون أنظمة VRF لأن هناك عددًا أقل من النقاط التي يجب مراعاتها للصيانة مقارنة بالمبردات.
أيضًا ، تتمتع أنظمة VRF بميزة إجراء الصيانة بواسطة علامة تجارية واحدة. على العكس من ذلك ، قد يطلب المبرد من المسؤول إدارة جميع العلامات التجارية المختلفة للمعدات المختلفة أو قد يحتاجون إلى استئجار شركة صيانة لإدارة كل هذه العناصر.
Flow Diagram for Chiller and VRF Systems (text) Chiller Chlling Tower Water pump Condenser EXV Evaporator Cmpressor Chiller Pump Water Circulation FCU FCU AHU VRF Outdoor Unit Condenser EXV Compressor Evaporator Indoor Units Refrigerant Circulation IDU IDU DX AHU
Flow Diagram for Chiller and VRF Systems
س: ما هو نوع النظام الأكثر احتراماً للبيئة؟
سيو: هناك بعض العوامل التي تجعل المبردات أكثر وعياً بالبيئة.
1. في حالة أنظمة أنابيب المياه (المبردات) ، يمكن أن تكون أكثر وعياً بالبيئة لأنها تستخدم الماء لتبريد الهواء بدلاً من الفريون. بالطبع ، تستخدم المبردات بعض الفريون أحيانا ، لكن هذا الاستخدام يقتصر على تكوينات معينة لدورة التبريد.
2. بالإضافة إلى ذلك ، كفاءة نظام التبريد بالماء أفضل بكثير من نظام التبريد بالهواء (VRF).
3. أخيرًا ، نظام التبريد بالامتصاص الذي يستخدم مصادر الحرارة المهدرة للتسخين والتبريد معترف به رسميًا كحلول صديقة للبيئة في العديد من المناطق ، كما أنه يجعل المستخدمين مؤهلين للحصول على مزايا ضريبية.
Lee: أعتقد أن أنظمة VRF أكثر وعيًا بالبيئة. لأن أنظمة VRF يمكن أن تستخدم مصادر الطاقة الطبيعية مثل الهواء أو الطاقة الحرارية الأرضية. في الواقع ، في بعض البلدان الأوروبية ، يتم التعرف على بعض أنظمة VRF كحلول طاقة جديدة ومتجددة.
Chiller and vrf in nature
س: لكل من المبردات وأنظمة تدفق التبريد المتغير (VRF) مزاياها الواضحة. هل هناك أي حلول جديدة تبرز قوة كل نوع من أنواع الأنظمة؟
لي: تتمتع وحدات التبريد الفردية بسعة كبيرة ويمكن تصنيع هذه الأنظمة حسب الطلب مع عدم وجود حد للسعة تقريبًا ، ولكن هذه الأنظمة لها عيب يتمثل في صعوبة التحكم فيها بشكل فردي. من ناحية أخرى ، نظرًا لأن نظام VRF المبرد بالهواء Multi V متصل مباشرة بالوحدات الداخلية ، فمن الممكن التحكم بحرية في معدل تدفق مادة التبريد ، مما يجعل التحكم الفردي أمرًا سهلاً للغاية. لكن هناك قيودًا عند إنشاء نظام ذي سعة كبيرة. عيب أنظمة VRF هو الحجم الكبير من المساحة المطلوبة للتثبيت في نظام كبير السعة.
من أجل تعويض النقص في كل نوع من الأنظمة ، تم تطوير أنظمة التبريد Multi V المياه والهواء. يتم تبريد المياه Multi V Water ولكنها تستخدم طريقة التبريد VRF التي تجعل من السهل إدارة التحكم في المساحات الفردية ، وهو أمر يصعب عادةً على أنظمة التبريد. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأنه نظام تبادل حراري مبرد بالماء يمكن تثبيته داخل المباني ، فهناك قيود أقل عندما يتعلق الأمر بمساحة التثبيت. يمكن أيضًا إنشاء مبرد مبرد بالهواء لنظام كبير السعة باستخدام طريقة التبادل الحراري للهواء. من الأسهل نسبيًا تكوين وتشغيل نظام تكييف الهواء مقارنة بنظام التبريد بالماء.
LG’s Multi V Water & Air-cooled Inverter Scroll Chiller
LG’s Multi V Water & Air-cooled Inverter Scroll Chiller
س: هل هناك حالات يتم فيها تنفيذ المبرد ونظام VRF معًا؟
Seo : في المنشآت التي تُستخدم لأغراض متعددة ، يمكن استخدام المبردات و VRFs معًا. يمكن تكوين نظام التبريد ونظام VRF معًا لأي نوع من المنشآت تقريبًا ، بما في ذلك المستشفيات والفنادق والمنشآت الصناعية. يوصى باستخدام مبرد في المناطق التي تتطلب أحمال تبريد كبيرة السعة واستخدام VRF في المساحات المكتبية المشتركة أو المناطق التي لا تتطلب أحمالًا كبيرة السعة.
في الواقع ، في مستشفى واسع النطاق في كوستاريكا ، تم تركيب مبرد لغرفة العمليات عندما يجب الحفاظ على ثبات درجة الحرارة والرطوبة ، وتم تركيب VRF للمكاتب وغرف الاجتماعات.
لي: في مبنى المكاتب حيث نعمل ، تتطلب المناطق التي توجد بها مكاتبنا تدفئة وتبريد لمدة 8 ساعات في اليوم خلال ساعات العمل. ومع ذلك ، لا تتطلب غرفة الاجتماعات التحكم في المناخ إلا عند عقد الاجتماعات. إذا تم تقديم هاتين المنطقتين من خلال نظام تبريد فقط ، فسيتم تسخين غرفة الاجتماعات وتبريدها حتى عندما لا تكون هناك حاجة إليها ، وسيؤدي ذلك إلى إهدار استهلاك الطاقة. في مثل هذه الحالات ، يمكن توفير الطاقة باستخدام مبرد لمساحة المكتب و VRF لقاعة المؤتمرات.
تعد LG Science Park ومركز البحث والتطوير في Changwon Smart Park Factory 1 في كوريا أمثلة على المنشآت التي تستخدم أنظمة هجينة مع مبردات LG وأنظمة VRF معًا.
Hybrid HVAC design sample with LG Chillers and VRF system (text) VRF Cooling Tower IDU IDU IDU IDU AHU Water cooled VRF Convector IDU IDU IDU IDU HVU Convector IDU IDU IDU IDU HVU Convector IDU IDU IDU IDU AHU Water cooled VRF Convector Geothermal Heat Pump Bolier(backup) Heat Exchanger Absorption Chiller Steam Supply
Hybrid HVAC design sample with LG Chillers and VRF system
س. ما هي الأسواق التي تميل لأختيار المبردات أو أنظمة VRF بشكل خاص؟
Seo: أصبح VRF شائعًا في المنشآت التجارية والسكنية ، لكن المبردات لا تزال أكثر شيوعًا في المنشآت الكبيرة مثل المطارات والمصانع والفنادق الكبيرة. في المباني التي تتطلب حمولة حرارية كبيرة ، تكون منتجات المبردات أكثر شيوعًا.
بالإضافة إلى ذلك ، تُفضل المبردات بشكل كبير لتطبيقات معالجة المصنع.
هذا يعتمد ، لكني أعتقد أنه يتم اختيار المبردات للمشاريع التي تتطلب قدرة 3-400RT أو أكثر.
Lee: أنظمة VRF هي الحل المفضل للمرافق ذات الأغراض المتعددة مثل المدارس والأسواق ومراكز التسوق والمساكن والمكاتب والمستشفيات والمرافق التجارية الأخرى. يتم تنفيذ أنظمة VRF بشكل متزايد في المرافق ذات التطبيقات التي تستمر في التوسع مثل المباني المعيارية. على الرغم من أن VRF كان الخيار الأكثر شيوعًا للمباني الصغيرة ، فقد أصبح مؤخرًا أكثر شيوعًا في المباني المتوسطة والكبيرة الحجم أيضًا. في السنوات الأخيرة ، كانت احتياجات العملاء الحقيقية ، مثل الوحدات الداخلية لتنقية الهواء ، وتنويع تدفق الهواء ، وتكنولوجيا النظافة من أجل هواء أنظف ، هي الدافع وراء تطوير تطبيقات VRF ونموها.
لا يعد الاختيار بين نظام التبريد أو نظام VRF مهمة سهلة. لهذا السبب لجأنا إلى المتخصص للحصول على مشورة الخبراء والاستماع إلى كلا الجانبين من القصة. نأمل أن يكون هذا النقاش قد ساعدك على فهم التقنيات بشكل أفضل وجعلك أقرب إلى فهم نوع النظام الذي سيفيد منشأتك أكثر من غيرها.
المنتجات الواردة في هذا المقال
VRF : MULTI V
المبرد (CHILLER)
*قد تختلف المنتجات والحلول وفقًا للبلد وظروف التشغيل.
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