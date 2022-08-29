في عام 2019, من خلال رؤيتها لتطوير سوق عمل أنظمة الهواء HVAC في مصر, أنشأت ال جي مصر أكاديمية متخصصة في أنظمة الهواء بهدف تعزيز وتحسين مهارات مهندسي أنظمة الهواء و المعماريين و المستشاريين العاملين في المجال من خلال التدريبات المتخصصة العملية على جميع حلول أنظمة الهواء والدعم الفني و خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات.



تعد ال جي أحد أهم شركات حلول أنظمة الهواء بالعالم و مصر ، لذلك تهتم ليس فقط بتوفير حلول متكاملة و لكن أيضا تهدف إلى تطوير سوق أنظمة الهواء HVAC في مصر من خلال تعزيز و تطوير المهارات و الكفاءات في هذه الصناعة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.



من خلال ورش وبرامج العمل على المنتجات و الخدمات المختلفة في الأكاديمية ، تضمن LG معرفة متعمقة و تدريب عملي كافي يوفر الخبرة اللازمة للتعامل في هذا القطاع من أجل تحقيق نتائج ملحوظة.



أضاف المهندس أحمد يحيى، مدير أكاديميةال جي لحلول أنظمة الهواء : "تتولى ال جي على عاتقها مهمة تقديم فرص استثنائية لجميع الاستشاريين والمهندسين المعماريين والمصممين ومهندسي الديكور و و الموزعين المعتمدين في خدمة ما بعد البيع. "



يعد التدريب خطوة هامة لتعزيز المهارات ، وبالتالي تم إنشاء غرفة تدريب عملي ، حيث يقوم الأفراد بالعمل الفعلي (المتعلق بالتركيب ، والأنشاء ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) ، تحت إشراف وتوجيه مدربي الأكاديمية.



أضاف السيد بيلي كيم ، العضو المنتدب لشركة ال جي: "تدمج أكاديمية ال جي لأنظمة الهواء التدريبات العملية مع حلول تكنولوجيا أنظمة الهواء الرقمية والصديقة للبيئة من ال جي لمساعدة الاستشاريين والمهندسين على الازدهار في بيئة أعمال سريعة التغير"