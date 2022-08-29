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أعلنت LG Academy عن تحقيق معدل قياسي جديد مرة أخرى من خلال تجاوز 100 ورشة عمل في 8 أشهر فقط شارك بها حوالي 413مهندس و استشاري ، لتزيد بذلك النسبة حتى %23 أكثر من العام الماضي مما يعكس معدل نمو سوق أنظمة التكييفات HVAC في مصر.
في عام 2019, من خلال رؤيتها لتطوير سوق عمل أنظمة الهواء HVAC في مصر, أنشأت ال جي مصر أكاديمية متخصصة في أنظمة الهواء بهدف تعزيز وتحسين مهارات مهندسي أنظمة الهواء و المعماريين و المستشاريين العاملين في المجال من خلال التدريبات المتخصصة العملية على جميع حلول أنظمة الهواء والدعم الفني و خدمات ما بعد البيع لجميع المنتجات.
تعد ال جي أحد أهم شركات حلول أنظمة الهواء بالعالم و مصر ، لذلك تهتم ليس فقط بتوفير حلول متكاملة و لكن أيضا تهدف إلى تطوير سوق أنظمة الهواء HVAC في مصر من خلال تعزيز و تطوير المهارات و الكفاءات في هذه الصناعة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
من خلال ورش وبرامج العمل على المنتجات و الخدمات المختلفة في الأكاديمية ، تضمن LG معرفة متعمقة و تدريب عملي كافي يوفر الخبرة اللازمة للتعامل في هذا القطاع من أجل تحقيق نتائج ملحوظة.
أضاف المهندس أحمد يحيى، مدير أكاديميةال جي لحلول أنظمة الهواء : "تتولى ال جي على عاتقها مهمة تقديم فرص استثنائية لجميع الاستشاريين والمهندسين المعماريين والمصممين ومهندسي الديكور و و الموزعين المعتمدين في خدمة ما بعد البيع. "
يعد التدريب خطوة هامة لتعزيز المهارات ، وبالتالي تم إنشاء غرفة تدريب عملي ، حيث يقوم الأفراد بالعمل الفعلي (المتعلق بالتركيب ، والأنشاء ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) ، تحت إشراف وتوجيه مدربي الأكاديمية.
أضاف السيد بيلي كيم ، العضو المنتدب لشركة ال جي: "تدمج أكاديمية ال جي لأنظمة الهواء التدريبات العملية مع حلول تكنولوجيا أنظمة الهواء الرقمية والصديقة للبيئة من ال جي لمساعدة الاستشاريين والمهندسين على الازدهار في بيئة أعمال سريعة التغير"
صالة عرض ال جي لحلول الأعمال: أنظمة الهواء و شاشات العرض التجارية
نظرة أخرى أكثر تفصيلا يمكنك القائها على عالم أحدث التقنيات من ال جي. تعرض صالة عرض حلول الأعمال العديد من منتجات LG لأنظمة التكييفات ومنتجات العرض التجاري بناءً على التطبيق العملي لها في حلول مختلفة ، بينما تعرض كيف تفوق ابتكارات ال جي الحلول العادية المتاحة بالسوق ، وبالتالي ابتكار حلول أنظمة هواء جديدة على أعلى مستوي تكنولوجي.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
يرجى النقر فوق لافتة "طلبات الشراء" أدناه للاتصال بمكتب إل جي المحلي للحصول على مزيد من المعلومات حول الحلول والمنتجات.