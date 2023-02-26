إل جي مصر تعلن اطلاق موديلات جديدة من الوحدة المنفردة إل جي كونسيلد برو و التكييف العمودي Floor Stand الجديد

تعمل وحدات LG الجديدة بأقصى كفاءة حتى في في درجات الحرارة واسعة العالية التي تصل إلى 54 درجة مئوية ، وتتميز بضاغط LG Twin Rotary Inverter الذي يتكيف على النحو الأمثل طبقاً للحمل الموجود، مما يقوم بتوفير أقصى قدر من الطاقة. من الممكن أيضًا توفير المزيد من الطاقة و الراحة باستخدام ميزة الاستشعار المزدوج (درجة الحرارة + الرطوبة). يمكن التحكم في معدل حجم الهواء تلقائيًا وفقًا للضغط الساكن الخارجي من خلال ضبط Auto E.S.P. (الضغط الساكن الخارجي) وظيفة التحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد السلكية. من الممكن التحكم في مكيفات الهواء باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS باستخدام تطبيق LG ThinQ ، والذي يسمح لك بالتحكم في درجة الحرارة حتى عندما لا تكون في الجوار.

تتميز وحدات تكييف إل جي الكونسيلد بوظيفة التجفيف التلقائي لمنع نمو البكتيريا.

بينما يمكن للوحدة القائمة على الأرضية الجديدة من إل جي أن تضخ الهواء البارد أو الدافئ فالى مساحة تصل إلى 20 مترًا بأسرع ما يمكن.