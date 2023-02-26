About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
إل جي مصر تعلن اطلاق موديلات جديدة من الوحدة المنفردة إل جي كونسيلد برو و التكييف العمودي Floor Stand الجديد1

إل جي مصر تعلن اطلاق موديلات جديدة من الوحدة المنفردة إل جي كونسيلد برو و التكييف العمودي Floor Stand الجديد

26/02/2023

شارك هذا المحتوى. يمكنك مشاركة العناصر التي تحبها مع أصدقائك.

عقدت شركة ال جي لحلول الأعمال مؤتمر جديد في سهل حشيش بالغردقة ضم عدد كبير من وكلاء ال جي بالسوق المصري ، حيث أعلنت إل جي عن إطلاق موديلات جديدة من منتجات التكييفات التجارية الكونسيلد التكييفات العمودية. كسائر منتجات LG الأخرى ، فهي تتميز بجودة LG المتقدمة وأحدث التقنيات وميزات توفير الطاقة الانفرتر كما تمت مشاركة الخطط الطموحة لهذه الموديلات الجديدة في السوق من خلال الحدث.

DSC08680-D

 

تعمل وحدات LG الجديدة بأقصى كفاءة حتى في في درجات الحرارة واسعة العالية التي تصل إلى 54 درجة مئوية ، وتتميز بضاغط LG Twin Rotary Inverter الذي يتكيف على النحو الأمثل طبقاً للحمل الموجود، مما يقوم بتوفير أقصى قدر من الطاقة. من الممكن أيضًا توفير المزيد من الطاقة و الراحة باستخدام ميزة الاستشعار المزدوج (درجة الحرارة + الرطوبة). يمكن التحكم في معدل حجم الهواء تلقائيًا وفقًا للضغط الساكن الخارجي من خلال ضبط Auto E.S.P. (الضغط الساكن الخارجي) وظيفة التحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد السلكية. من الممكن التحكم في مكيفات الهواء باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS باستخدام تطبيق LG ThinQ ، والذي يسمح لك بالتحكم في درجة الحرارة حتى عندما لا تكون في الجوار.
تتميز وحدات تكييف إل جي الكونسيلد بوظيفة التجفيف التلقائي لمنع نمو البكتيريا.
بينما يمكن للوحدة القائمة على الأرضية الجديدة من إل جي أن تضخ الهواء البارد أو الدافئ فالى مساحة تصل إلى 20 مترًا بأسرع ما يمكن.

DSC08717-D

DSC08737-D

DSC08815-D

"نحن نعتبر منتجات الأعمال الخاصة بنا بمثابة حلول تلبي احتياجات الأعمال المختلفة ونهدف إلى أن نكون شريكًا موثوقًا به بدءًا من مرحلة تصميم النظام وحتى التركيب والصيانة." أضاف بيلي كيم ، العضو المنتدب لشركة إل جي مصر ، خلال كلمته الافتتاحية خلال الحدث. كما أعرب بيلي عن ثقته العميقة في السوق المصري وتوقعاته الطموحة لمزيد من النمو في المرحلة القادمة بناءً على علاقة ملتزمة مع شبكة شركاء إل جي الواسعة في السوق المصري.

DSC08850-D

DSC08875-D

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 