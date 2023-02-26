إل جي مصر تعلن اطلاق موديلات جديدة من الوحدة المنفردة إل جي كونسيلد برو و التكييف العمودي Floor Stand الجديد

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عقدت شركة ال جي لحلول الأعمال مؤتمر جديد في سهل حشيش بالغردقة ضم عدد كبير من وكلاء ال جي بالسوق المصري ، حيث أعلنت إل جي عن إطلاق موديلات جديدة من منتجات التكييفات التجارية الكونسيلد التكييفات العمودية. كسائر منتجات LG الأخرى ، فهي تتميز بجودة LG المتقدمة وأحدث التقنيات وميزات توفير الطاقة الانفرتر كما تمت مشاركة الخطط الطموحة لهذه الموديلات الجديدة في السوق من خلال الحدث.
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تعمل وحدات LG الجديدة بأقصى كفاءة حتى في في درجات الحرارة واسعة العالية التي تصل إلى 54 درجة مئوية ، وتتميز بضاغط LG Twin Rotary Inverter الذي يتكيف على النحو الأمثل طبقاً للحمل الموجود، مما يقوم بتوفير أقصى قدر من الطاقة. من الممكن أيضًا توفير المزيد من الطاقة و الراحة باستخدام ميزة الاستشعار المزدوج (درجة الحرارة + الرطوبة). يمكن التحكم في معدل حجم الهواء تلقائيًا وفقًا للضغط الساكن الخارجي من خلال ضبط Auto E.S.P. (الضغط الساكن الخارجي) وظيفة التحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد السلكية. من الممكن التحكم في مكيفات الهواء باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android أو iOS باستخدام تطبيق LG ThinQ ، والذي يسمح لك بالتحكم في درجة الحرارة حتى عندما لا تكون في الجوار.
تتميز وحدات تكييف إل جي الكونسيلد بوظيفة التجفيف التلقائي لمنع نمو البكتيريا.
بينما يمكن للوحدة القائمة على الأرضية الجديدة من إل جي أن تضخ الهواء البارد أو الدافئ فالى مساحة تصل إلى 20 مترًا بأسرع ما يمكن.
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"نحن نعتبر منتجات الأعمال الخاصة بنا بمثابة حلول تلبي احتياجات الأعمال المختلفة ونهدف إلى أن نكون شريكًا موثوقًا به بدءًا من مرحلة تصميم النظام وحتى التركيب والصيانة." أضاف بيلي كيم ، العضو المنتدب لشركة إل جي مصر ، خلال كلمته الافتتاحية خلال الحدث. كما أعرب بيلي عن ثقته العميقة في السوق المصري وتوقعاته الطموحة لمزيد من النمو في المرحلة القادمة بناءً على علاقة ملتزمة مع شبكة شركاء إل جي الواسعة في السوق المصري.
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