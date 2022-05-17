القاهرة، مصر. 17 مايو 2022. إل جي مصر ، تفخر بتقديم حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) لجميع مراحل مشروع جامعة الجلالة من 28 مبنى و 14 كلية مختلفة. تم بداية العمل بالمشروع في 2019 ليتم اطلاقه في وقت قياسي في أغسطس 2020 ، تحت رعاية و اشراف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.. تم تأسيس جامعة الجلالة لتكون أول جامعة ذكية على الإطلاق على الأراضي المصرية تلتزم بنظام تعليم الجيل الرابع العالمي. بالاضافة الي ذلك تم التعاون مع شركة ال جي لحلول الأعمال للعمل أيضاً على مشروع مستشفى الجلالة التعليمي و الذي تم اطلاقه أغسطس الماضي.

تعتبر إل جي للأعمال أحد أهم الشركات الرئيسية في توفير أنظمة الهواء بمصر خاصة نظام التكييف متغير التدفق VRF و مبرد الامتصاص Absorption Chillers و الذين تم استخدامهما بمشارع الجلالة. تعد حلول LG لأنظمة الهواء من بين أكثر مكيفات الهواء تنوعًا وقوة، حيث توفر أنظمة فعالة في توفير التكلفة مع سهولة التركيب، مما يوفر تجربة رائعة للوحدات الداخلية والخارجية.

MULTI V ، نظام التدفق المتغير (VRF) من إل جي يوفر أقصى قدر من الكفاءة يحقق فوائد الطاقة المستدامة. من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في العالم ، توفر حلول VRF من LG تكاليف التشغيل من خلال ميزة الاستشعار المزدوج التي تستشعر الرطوبة ودرجة الحرارة أتوماتيكيا و تقوم بالضبط تلقائياً.

أعرب المهندي حسام الدين منصور ، المدير التنفيذي لمكيفات الهواء التجارية بشركة إل جي ، عن فخره بالثقة التي منحها العملاء بمصر لشركة إل جي نظرًا لخدمات ما بعد البيع المتميزة و جودة المنتج وكفاءته ، مما يجعل شركة إل جي بلحلول الأعمال قادرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية الضخمة. "تماشيًا مع توجيهات الحكومة لتوفير الطاقة ، فإننا نقدم دعمنا لجميع قطاعات الدولة من خلال توفير أحدث التقنيات الكورية التي تساعد في توفير الطاقة و الحفاظ على البيئة."

أضاف السيد بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر: "بفضل خبرتنا الطويلة في مثل هذه المشاريع ذات المستوى العالمي، نجحت حلول الأعمال من إل جي في توفير افضل حلول أنظمة الهواء التي تستجيب لوتيرة البناء السريعة واسعة النطاق لكل من جامعة و مستشفى الجلالة، مما يجعلنا نفخر بكوننا الشريك المفضل لجميع مراحل المشروع".

لمزيد من المعلومات حول حلول الأعمال من إل جي ، يرجى زيارة: https://www.lg.com/eg_ar/business/