قال المهندس أحمد يحيى ، مدير أكاديمية إل جي: "نعد بتقديم فرص استثنائية لجميع الحضور من طلاب و مهندسي التكييف يتم من خلالها تعزيز الخبرة العملية في مجالات أنظمة التكييف المركزي و التركيب وخدمة ما بعد البيع. "





تعتبر الممارسة العملية جانبًا هامًا لتعزيز المهارات في هذا المجال ، لذلك تم إنشاء غرفة للممارسة العملية Practice Room تعمل بكامل طاقتها ، حيث ينخرط الأفراد في العمل الفعلي (المتعلق بالتركيب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) ، تحت إشراف وتوجيه مدربي الأكاديمية.



وأضاف بيلي كيم ، المدير العام لشركة LG بمصر: "تدمج أكاديمية LG Air Solution الممارسة العملية اليومية مع حلول الهواء المتطورة والصديقة للبيئة من LG لمساعدة الطلاب والمهندسين على الازدهار في بيئة العمل سريعة التغير".



وأضاف المهندس السعيد ابو المعاطى , الشريك المؤسس و مدير تطوير الأعمال بشركة إمداد : " أن هذه المبادرة نبعت من ايماننا الكبير بدور المؤسسات والشركات في دعم مسيرة التعليم الهندسي لطلاب الجامعات المصرية والمساهمه في خروج أجيال مؤهلة لسوق العمل وعلى علم بأخر المستجدات التكنولوجية في المجالات الهندسية من كبرى الشركات العالمية كشركة ال جي بمصر .



اذا كنت من المهتمين بحضور ورش العمل في أكاديمية ال جي فبرجاء تسجيل بياناتك في الرابط التالي :https://b2bmkt.lge.com/LGAcademyEgypt