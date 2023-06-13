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أعلنت إل جي أكاديمي التابعة لشركة ال جي بالتعاون مع شركة امداد للحلول الهندسية عن اطلاق حملة لدعم و تدريب طلاب الهندسة من الجامعات المصرية من خلال تقديم تدريبات شاملة على أنظمة التكييف المركزي تشمل نظام السائل المتدفق Multi V VRF و أنظمة مناولة الهواء و التكييفات الكونسيلد.
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تعد ال جي أحد أهم شركات أنظمة الهواء بالعالم و مصر ، لذلك تهتم ليس فقط بتوفير حلول متكاملة و لكن أيضا تهدف إلى تطوير سوق أنظمة الهواء HVAC في مصر من خلال تعزيز و تطوير المهارات و الكفاءات في هذه الصناعة وتعزيز خدمات ما بعد البيع.
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هذا العام أعلنت إل جي أكاديمي بالتعاون مع شركة امداد للحلول الهندسية عن اطلاق حملة خاصة لدعم و تدريب طلاب الهندسة و المهتمين بمجالات التكييف المركزي من خلال تقديم تدريبات شاملة على أنظمة التكييف المركزي تشمل نظام السائل المتدفق Multi V VRF و أنظمة مناولة الهواء و التكييفات الكونسيلد.
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في عام 2019, و من خلال رؤيتها لتطوير سوق عمل أنظمة الهواء HVAC في مصر, أنشأت ال جي مصر أكاديمية متخصصة في أنظمة الهواء بهدف تعزيز وتحسين مهارات مهندسي أنظمة الهواء و المعماريين و المستشارين العاملين في المجال من خلال تدريبات عملية متخصصة تشمل جميع حلول أنظمة الهواء والدعم الفني و خدمات ما بعد البيع . و منذ نشأتها تقدم ال جي ورش وبرامج عمل على المنتجات و الخدمات المختلفة في الأكاديمية ، و تضمن تقديم مناهج مفصلة و تدريب عملي كافي يوفر الخبرة اللازمة للتعامل في هذا القطاع من أجل تحقيق تطور حقيقي في سوق التكييف المركزي المصري..
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قال المهندس أحمد يحيى ، مدير أكاديمية إل جي: "نعد بتقديم فرص استثنائية لجميع الحضور من طلاب و مهندسي التكييف يتم من خلالها تعزيز الخبرة العملية في مجالات أنظمة التكييف المركزي و التركيب وخدمة ما بعد البيع. "
تعتبر الممارسة العملية جانبًا هامًا لتعزيز المهارات في هذا المجال ، لذلك تم إنشاء غرفة للممارسة العملية Practice Room تعمل بكامل طاقتها ، حيث ينخرط الأفراد في العمل الفعلي (المتعلق بالتركيب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها) ، تحت إشراف وتوجيه مدربي الأكاديمية.
وأضاف بيلي كيم ، المدير العام لشركة LG بمصر: "تدمج أكاديمية LG Air Solution الممارسة العملية اليومية مع حلول الهواء المتطورة والصديقة للبيئة من LG لمساعدة الطلاب والمهندسين على الازدهار في بيئة العمل سريعة التغير".
وأضاف المهندس السعيد ابو المعاطى , الشريك المؤسس و مدير تطوير الأعمال بشركة إمداد : " أن هذه المبادرة نبعت من ايماننا الكبير بدور المؤسسات والشركات في دعم مسيرة التعليم الهندسي لطلاب الجامعات المصرية والمساهمه في خروج أجيال مؤهلة لسوق العمل وعلى علم بأخر المستجدات التكنولوجية في المجالات الهندسية من كبرى الشركات العالمية كشركة ال جي بمصر .
اذا كنت من المهتمين بحضور ورش العمل في أكاديمية ال جي فبرجاء تسجيل بياناتك في الرابط التالي :https://b2bmkt.lge.com/LGAcademyEgypt