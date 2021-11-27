أن تصبح أكثر استدامة يعني الالتزام باستخدام موارد أقل، وإنتاج نفايات أقل، وبذل كل ما هو ممكن لضمان كوكب صحي للأجيال القادمة. تحتضن LG Electronics هذا التحدي وتواصل اتخاذ خطوات لتقليل تأثيرها البيئي من خلال برنامج شامل لإدارة ESG. جنباً إلى جنب مع مبادرة Zero Carbon 2030 الطموحة وهدفها للانتقال بالكامل إلى الطاقة المتجددة بحلول عام 2050، تقدم LG حلولاً مبتكرة يمكن أن تساعد المستهلكين على العيش بشكل أكثر توازناً مع الطبيعة اليوم.