لا يحمي Multi Split منزلك من الضوضاء غير الضرورية فحسب، بل يقلل عامل الشكل الصغير أيضاً من المساحة اللازمة للتثبيت، مما يوفر مزيداً من الحرية في تصميم النظام والداخل. يمكن أيضاً تشغيل العديد من الوحدات الداخلية من وحدة خارجية واحدة، مما يجعل استخدام المساحة أكثر كفاءة. إلى جانب المساحة الإضافية، لن يتداخل Multi Split مع تصميم منزلك أو جمالياته. عامل الشكل المرن هذا يجعل Multi Split مثالياً للتركيبات التحديثية أيضاً نظراً لأن الوحدة يمكن أن تتقدم بدقة في أي مساحة بدون قنوات مرهقة أو أنابيب واسعة النطاق. ليس أصحاب المنازل هم الوحيدون الذين يستفيدون من التصميم المبتكر لـ Multi Split. كما أن التصميم المدمج الأكثر ذكاءً لهذا الحل يجعل التثبيت أسرع وأكثر مرونة لمهندسي HVAC. تسمح الوحدة الأكثر إحكاما للمهندسين بالوصول إلى المساحات المدمجة للتركيب والصيانة.