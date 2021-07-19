تتطلب الفنادق أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء (HVAC ) معقدة من أجل توفير الراحة عبر العديد من المساحات المتنوعة إضافةً إلى الكفاءة العالية. فمع المساحات الفريدة التي تتضمن غرف الضيوف والردهات والقاعات والمنتجعات الصحية وقاعات المؤتمرات، تحتاج الفنادق إلى قوة LG Multi V 5 بالإضافة إلى الكفاءة الإضافية التي يتم توفيرها فقط مع LG Hydro Kit ووحدة استرداد الحرارة. وعند اقترانها بجهاز Multi V 5، تضيف Hydro Kit إمدادًا فعالًا بالمياه الساخنة لعمليات التدفئة والتبريد. ويمكن لنظام Hydro Kit ونظام استرداد الحرارة الاستفادة من الحرارة المهدرة من نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وتوفير الماء الساخن للاستحمام وحمامات السباحة والمنتجعات الصحية في الفندق. ويساهم تكوين النظام المشترك هذا في تقليل تكاليف الطاقة مع ضمان راحة الضيوف والموظفين.



ومع استعراضنا لهذه الأنواع المختلفة من الأنظمة وكيفية تلبية أنظمة LG لكل من الاحتياجات المعروضة في كل نوع من المساحات، نأمل أن تتمكن من تحديد أنواع الأنظمة هذه بشكل أوضح. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال بإمكان الأنظمة السكنية الأصغر توفير الطاقة والأداء، بينما لا يزال بإمكان الأنظمة التجارية الأكبر حجمًا توفير الكفاءة المثلى عبر هياكل الأنظمة المعقدة.