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على الرغم من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) السكنية والتجارية تقوم بنفس الغرض من التحكم في المناخ والتهوية، إلا أن حجم وهيكل أنواع هذه الأنظمة يمكن أن يختلف اختلافاً كبيراً. تحدد البيئة التي يتم فيها تشغيل النظام كثيرًا نوع النظام ونوع المكونات المطلوبة. ومع استكشافنا لأنواع مختلفة من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) استنادًا إلى مكان تركيبها، سنسمح لك ، عزيزي القارئ، بمشاهدة أنواع التركيب هذه مباشرة من خلال المعرض الافتراضي LG Virtual Showroom. انضم إلينا ونحن نستكشف بعض تركيبات أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التجارية والسكنية وتعرّف على المتطلبات الفريدة لكل مساحة. .
أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) السكنية
أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) السكنية
يتيميز جهاز Multi V S بصغر حجمه وخفة وزنه من أجل سهولة التركيب والمرونة في التطبيقات السكنية
شقة
في الشقق السكنية، يكون لكل وحدة سكنية نظام تدفئة وتهوية وتكييف هواء (HVAC) مستقل خاص بها يتعامل مع التدفئة والتبريد. يجب أن تكون الوحدة الخارجية لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) مكتنزة لتلائم بيئات التركيب الأصغر. يعد جهاز LG Multi V S الحل المثالي للشقق الفردية نظراً لصغر حجمه وخفة وزنه مما يجعله يوفر مزايا رائعة عندما يتعلق الأمر بالأداء والتصميم. ومع التحكم المزدوج في الاستشعار، فإن هذا الحل قادر على اكتشاف كل من درجة الحرارة والرطوبة من أجل التحكم في المناخ بشكل أكثر فاعلية وأكثر راحة. يمكن لوحدة خارجية واحدة تشغيل عدة وحدات داخلية في جميع أنحاء الشقة ويمكن التحكم فيها عن بُعد باستخدام اتصال ThinQ.
صورة منتج Therma V وحوض استحمام ساخن.
يستخدم حل Therma V طاقة جديدة ومتجددة لتوفير التدفئة والتبريد والمياه الساخنة
منزل لأسرة واحدة
يتطلب المنزل الفردي التحكم الفعال في المناخ تمامًا مثل أي مكان آخر، لكن أصحاب المنازل أكثر وعياً بشأن تقليل تكاليف الطاقة الإجمالية. وبينما يهتم أصحاب المنازل بالتصاميم المدمجة، فقد يفضلون أيضًا الخيارات التي تستفيد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتحسين الكفاءة. ويعد جهاز LG Therma V أحد حلول المضخات الحرارية من الهواء إلى الماء (AWHP)، وهو مثالي لتدفئة المساحات وتدفئة الأرضية والتبريد وإمدادات المياه الساخنة. يستخدم هذا الحل المبتكر الطاقة الطبيعية من الهواء الخارجي بنسبة 75٪ من استهلاكه للطاقة، مما يسمح له بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل تكاليف الطاقة. كما يساعد التحكم والاتصال الشاملان في مراقبة استهلاك الطاقة وتقليلها بشكل أكبر.
أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) التجارية
التطبيقات المكتبية
تتطلب مساحات المكاتب إمكانات تدفئة وتبريد قوية مع تشغيل وحدة قابلة للتخصيص لكل مساحة. يجب أن يوفر نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في المباني المكتبية الأداء الفعال مع تقليل تكاليف الطاقة العالية في كل مساحة. يتميز جهاز LG Multi V 5 بأداء انسيابي ويوفر راحة لا مثيل لها تتطلبها البيئات المكتبية. تعد الوحدات الخارجية لأجهزة LG Multi V 5 ذات السعة الكبيرة في الواقع أكثر إحكاماً من أي وقت مضى، كما أن تركيبها أصبح أكثر مرونة. يعمل هذا الحل بواسطة الضاغط العاكس الفائق من LG، وهو أكثر كفاءة ويوفر موثوقية أكبر للضاغط. تضمن التدفئة والتبريد المتزامن عبر الغرف والمساحات المتعددة توافر الراحة، بينما يضمن التشغيل الأكثر ذكاءً التحكم الفعال في المناخ.
صورة توضيحية لمنتج Multi V Water IV.
يضمن نظام التبريد متغير التدفق (VRF) المبرد بالماء في جهاز LG Multi V Water IV الراحة والكفاءة في المباني الشاهقة
المباني المكتبية الشاهقة
تحتوي المباني المكتبية الشاهقة تحديات فريدة من أجل التحكم في نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وتشغيله. تتطلب هذه المرافق الكبيرة كفاءة عالية وأنظمة تحكم شاملة للتحكم الفعال في المناخ جنبًا إلى جنب مع التشغيل الموثوق به واستهلاك الطاقة المنخفض. وتعمل حلول مثل LG Multi V Water IV على توفير عمليات تشغيل فعالة واقتصادية لأنظمة التبريد متغيرة التدفق (VRF) المبردة بالماء في أي ظروف خارجية مع توفير أنابيب أطول للوصول إلى نطاق أوسع من الأرضيات. كما أن الاستفادة من نظام استرداد الحرارة بين الوحدتين الخارجية والداخلية يساهم أيضاً في التوفير الإضافي للطاقة. بالإضافة إلى ذلك، تتطلب المباني الشاهقة إدارة فعالة للطاقة مثل التي يوفرها حل إدارة الطاقة LG BECON. يوفر LG BECON كفاءة أفضل في استخدام الطاقة في كافة أرجاء المنشأة مع مراقبة وتحليل شاملين للتحكم الأمثل في النظام.
صورة لمتجري تجزئة تقارن الوضع عند استخدام منتج Multi V M وعدم استخدامه.
إن انبعاثات الضوضاء المنخفضة والمبادل الحراري المخفي في جهاز Multi V M يجعل هذه الوحدة مثالية لأماكن البيع بالتجزئة
متجر تجزئة
تعتبر الراحة والتصميم في متاجر البيع بالتجزئة عاملين أساسيين في خلق بيئة تسوق مثالية للعملاء. ولا شك أن الجماليات الداخلية والخارجية لها أهميتها في إبراز صورة المتجر. ومع منتج LG Multi V M، لم يكن إنشاء الجمال المثالي مع الحفاظ في الوقت ذاته على راحة العملاء أسهل من أي وقت مضى. يضمن التركيب المرن مع المبادل الحراري المخفي لجهاز Multi V M راحة العملاء دون التسبب في أي إزعاج بالأجواء. هذا الحل مثالي حقًا لمساحات البيع بالتجزئة حيث يجب تركيب الوحدات الخارجية بالداخل وحيث لا تتوافر مساحة على السطح. وإلى جانب التركيب المرن، يتميز جهاز Multi V M بانبعاث ضوضاء منخفضة التصنيف، مما يسمح بتثبيت الوحدة الخارجية داخل مساحة التخزين دون الإخلال بتجربة التسوق. ومع إمكانية توصيل ما يصل إلى 10 وحدات داخلية بجهاز Multi V M وإمكانية توفير أنابيب أطول، فإن هذا يجعل بالإمكان تركيب هذا الحل في المساحات الكبيرة أيضًا.
صورة توضح كيفية تركيب Multi V و Hydro Kit في المبنى.
تستخدم LG Hydro Kit الحرارة المهدرة لتوفير الماء الساخن في جميع أنحاء الفنادق
الفنادق
تتطلب الفنادق أنظمة تدفئة وتهوية وتكييف هواء (HVAC ) معقدة من أجل توفير الراحة عبر العديد من المساحات المتنوعة إضافةً إلى الكفاءة العالية. فمع المساحات الفريدة التي تتضمن غرف الضيوف والردهات والقاعات والمنتجعات الصحية وقاعات المؤتمرات، تحتاج الفنادق إلى قوة LG Multi V 5 بالإضافة إلى الكفاءة الإضافية التي يتم توفيرها فقط مع LG Hydro Kit ووحدة استرداد الحرارة. وعند اقترانها بجهاز Multi V 5، تضيف Hydro Kit إمدادًا فعالًا بالمياه الساخنة لعمليات التدفئة والتبريد. ويمكن لنظام Hydro Kit ونظام استرداد الحرارة الاستفادة من الحرارة المهدرة من نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) وتوفير الماء الساخن للاستحمام وحمامات السباحة والمنتجعات الصحية في الفندق. ويساهم تكوين النظام المشترك هذا في تقليل تكاليف الطاقة مع ضمان راحة الضيوف والموظفين.
ومع استعراضنا لهذه الأنواع المختلفة من الأنظمة وكيفية تلبية أنظمة LG لكل من الاحتياجات المعروضة في كل نوع من المساحات، نأمل أن تتمكن من تحديد أنواع الأنظمة هذه بشكل أوضح. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يزال بإمكان الأنظمة السكنية الأصغر توفير الطاقة والأداء، بينما لا يزال بإمكان الأنظمة التجارية الأكبر حجمًا توفير الكفاءة المثلى عبر هياكل الأنظمة المعقدة.
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
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