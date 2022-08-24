يحتاج أي نظام من أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) إلى منظم حرارة (ترموستات) دقيق لضمان توفير درجات حرارة دقيقة، ولكن حلول لتدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) من LG ترتقي خطوة إلى الأمام مع استشعار الرطوبة. يستخدم نظام التحكم في الاستشعار المزدوج LG Multi V مستشعرات درجة الحرارة والرطوبة لتوفير مستوى جديد من الراحة. من خلال اكتشاف مستوى الرطوبة في مكان ما، تساعد مستشعرات الرطوبة نظام LG Multi V على ضبط تدفق الهواء من الوحدات الداخلية عندما يكون الهواء بالداخل جافًا جدًا. عندما تكون الظروف الخارجية شديدة الرطوبة، يكون مستشعر الرطوبة قادرًا على إخطار النظام، مما يمكنه من توفير الهواء البارد في الداخل لتوفير بيئة أكثر متعة. وهذا النظام أكثر كفاءة أيضًا. عندما تكون ظروف الطقس الخارجية جافة، يمكن للنظام بعد ذلك تقليل معدل التشغيل وتوفير تدفق هواء أكثر اعتدالًا. أيضًا، فإنه عندما تنخفض درجات الحرارة والرطوبة في الليل، يقلل النظام تلقائيًا من التشغيل ويوفر تدفقًا مناسبًا للهواء والتبريد. يمكن أن يقلل حل الاستشعار المزدوج هذا من الكفاءة الموسمية بنسبة تصل إلى 21٪، وكل ذلك بفضل مستشعرات الرطوبة الذكية.