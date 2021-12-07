وفقًا لتوصيات ASHRAE ، يمكن التقليل من خطر العدوى لكل درجة فلتر عالية بشكل طفيف عن طريق زيادة معدل التهوية. وباستخدام MERV 13، يمكن إزالة البكتيريا والدخان، بالإضافة إلى PM1 بكفاءة لا تقل عن 50٪. تُظهر نتائج الاختبار لقدرة الفلترات على تقليل مخاطر العدوى بمعدلات تهوية مناسبة أن معدل الإصابة بمعدلات العدوى في MERV 13 في حالة عدم وجود تهوية أعلى قليلاً من مخاطر فلترات HEPA. ومع ذلك ، مع معدلات تهوية أكثر من مرة في الساعة ، يمكن تغطية هذه الفجوة الصغيرة.



مع تحسين الترشيح (MERV 13 أو أعلى) ، توفر التهوية المتزايدة مساهمة ضئيلة في إزالة الهباء الحيوي من الهواء الداخلي. لذلك ، يوصى بالتصميم للترشيح العالي والتهوية على أساس ASHRAE 62.1 لتوفير الطاقة وتكاليف التشغيل.



ملاحظة: تتسبب فلترات MERV 13 في حدوث انخفاض في الضغط يمكن تعويضه عن طريق ضبط قيمة E.S.P لوحدة مجرى الهواء. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى PDB والاقتراح القياسي.