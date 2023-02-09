يقضي الناس في عصرنا الحالي أكثر من 90 بالمائة من الوقت في الداخل. يتحكّم تكييف الهواء في درجة الحرارة والرطوبة وتدفق الهواء وتوزيعه والغبار الطافي والروائح والبكتيريا وتركيزات الغازات الخطرة في الأماكن التي نعيش فيها. ووفقًا لذلك، يحتوي مكيف الهواء المعتمد على الذكاء الاصطناعي على أجهزة استشعار تساعد في تدفق الهواء النقي إلى البيئات الداخلية والتحكم في درجات الحرارة ومستويات الرطوبة المريحة.



ويمكن التحكم في تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا حسب نسبة إشغال المكان. لم نعد بحاجة إلى القلق بشأن ما إذا كنا قد أطفئنا مكيف الهواء في المنزل عند الخروج. فبفضل قدرة مكيف الهواء على استشعار الحركة من تلقاء نفسه، يمكنه إطفاء نفسه عند عدم اكتشاف أي حركة. علاوة على ذلك، يمكن استخدام الهاتف الذكي لمراقبة تشغيل مكيف الهواء أو التحكم فيه. ونظرًا لأنه يمكن مراقبة وقت التشغيل واستهلاك الطاقة، لا حاجة القلق بشأن فواتير الطاقة، حيث يمكن الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة عن طريق ضبط القيم المستهدفة مسبقًا.