بفضل كفاءته في استخدام الطاقة، أثبت Inverter Single Package أنه مناسب تمامًا لأصحاب المباني والمديرين. وبفضل خاصية "محرك مروحة الدفع المباشر"، يتم تبسيط عملية التركيب، وتصبح الصيانة أسهل، ويتم تقليل تكاليف الإصلاح نظرًا لعدم وجود حاجة لضبط البكرة والحزام أو حقن الشحوم بشكل دوري.



تم تجهيز مكيف Inverter Single Packaged من إل جي بتحكم مزدوج في الاستشعار أيضًا. يتم تفريغ الهواء البارد للتخلص بسرعة من الحرارة في أيام الصيف الرطبة ويتم تفريغ الهواء الأكثر اعتدالًا لجعل الغرفة منعشة في أيام الصيف الجافة. تمنع هذه الوظيفة التبريد المفرط وغير الضروري وتقلل من استهلاك الطاقة، مع توفير ظروف هواء مثالية.

وكشركة رائدة في مجال تقنية العاكس، ستجلب تشكيلة إل جي الكاملة من منتجات HVAC العاكس رضا المستهلكين في ما يتعلق بتكاليف تشغيل HVAC المخفضة. بالإضافة إلى الوحدات الخارجية، تقدم إل جي مجموعة متنوعة من الحلول لزيادة جودة الهواء الداخلي من خلال تنقية الهواء والتهوية إذا كانت ترقية نظام HVAC تتضمن وحدات داخلية. وبشكل عام، ستؤدي ترقية النظام الشاملة لكل من الوحدات الخارجية والداخلية إلى نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالي الكفاءة من إل جي إلى خفض تكاليف التشغيل وتوفير جودة هواء أفضل لرفاهية المستأجر.