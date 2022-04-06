وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى عام 2016 ، يعد تلوث الهواء الداخلي أحد أهم المخاطر على صحة الإنسان في السنوات القادمة ويودي بحياة 3.8 مليون فرد كل عام 1). إنهم يدركون الخطر الوشيك لنوعية الهواء الداخلي أيضًا ويؤكدون أن حوالي 3.8 مليون حالة وفاة سنويًا قد تكون بسبب رداءة جودة الهواء الداخلي - مما يشير إلى شدة على جودة الهواء في الهواء الطلق وهذا النوع من الضرر له عدد لا يحصى من العواقب في اتجاه مجرى النهر. بما في ذلك العبء المتزايد على نظام الرعاية الصحية.



يمكن أن يكون التلوث الخارجي الذي يؤثر بشدة على جودة الهواء الداخلي هو السبب المعتاد مثل الضباب الدخاني أو الحطام من مواقع البناء والاختناقات المرورية بالإضافة إلى نظيراتها العضوية مثل حبوب اللقاح وأوراق الشجر.



1) who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health

بينما في البداية ، لم يكن مفهومًا بديهيًا تمامًا لفهمه ، إلا أنه يصبح أكثر وضوحًا مع قليل من التأمل ؛ نظرًا لأن جودة الهواء الداخلي لا تتأثر فقط بشكل جذري بالمكونات الخارجية التي تصيب جودة الهواء الخارجي ، بل إنها تخضع أيضًا للعوامل المتأصلة في مواد البناء والأثاث والكائنات الحية التي تتلامس في أماكن قريبة. يمكن أن تنجم الملوثات الداخلية عن أشياء مثل مواد البناء السيئة ، أو تشوه أو فساد الأجهزة المنزلية والأثاث ، والدوائر الكهربائية سيئة التركيب أو الصيانة ، والأجهزة الميكانيكية ، ناهيك عن الأضرار الناجمة من السوائل الجسدية الخارجة من الاشخاص أنفسهم.