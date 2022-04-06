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لماذا يعتبر الاهتمام بجودة الهواء الداخلي أمر بالغ الأهمية؟
في هذه الأيام ، أصبح معظم الناس على دراية جيدة بفكرة حماية البيئة ، وأولئك الذين يعيشون في المدن الكبيرة سئموا بشكل خاص آثار التلوث والحاجة إلى الحد من آثاره الضارة. هناك مشكلة أقل شهرة وهي تلوث الهواء الداخلي والضرر الذي يلحقه ذلك بصحة الإنسان.
تهتم تقنيات الاهتمام بجودة الهواء الداخلي IAQ بتحسين الهواء داخل المباني ، حيث ندرك التهديد السام المتأصل الذي يمارسه التلوث هذا العدو غير المرئي. تعد جودة الهواء الداخلي الآن أحد أهم العوامل عند التفكير في البيئات الداخلية في جميع المساحات ؛ من المستشفيات ومنشآت التمريض ، المعرضة بشكل خاص للعدوى ، إلى الأماكن العادية التي نقضي فيها حياتنا اليومية ، مثل المقاهي والمطاعم والمكاتب.
يعطي هذا الرقم الإحصائيات المتعلقة بجودة الهواء في الأماكن المغلقة ، يمكن أن يكون الهواء الداخلي ملوثًا بنسبة 5 إلى 10 مرات أكثر من الهواء الخارجي 1) يقدر أن 3.8 مليون حالة وفاة ناجمة عن تلوث الهواء الداخلي على مستوى العالم وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية اعتبارًا من عام 2021 تشير إلى عام 20162 ) يساهم تلوث الهواء الداخلي في الوفيات الناجمة عن الآلام التالية 3) 34٪ السكتة الدماغية 26٪ أمراض القلب الإقفارية 22٪ اضطراب وراثي 12٪ التهابات الجهاز التنفسي السفلي الحادة لدى الأطفال 6٪ سرطان الرئة الأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً في أماكن سيئة التهوية لديهم 50٪ ارتفاع خطر الإصابة بالحساسية 4) يعاني 25 إلى 30٪ من سكان البلدان الصناعية من الحساسية 5 ) 1) المصدر: http://leparticulier.lefigaro.fr/article/l-air-ambiant-du-logement-est-cinq -fois-plus-pollue-que-l-air-exterieur / 2) المصدر: https://ourworldindata.org/data-review-air-pollution-deaths 3) المصدر: https://www.who.int/ غرفة الأخبار / أسئلة وأجوبة / بند / تلوث هواء - داخلي - هواء - تلوث 4) المصدر: https://www.evia.eu/wp-content/uploads/EVIA-EU-MANIFESTO-2019.pdf 5) المصدر: https://www.ademe.fr/expertises/air-bruit/chiffres-cles-observations / chiffres-air-interieu
وفقًا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى عام 2016 ، يعد تلوث الهواء الداخلي أحد أهم المخاطر على صحة الإنسان في السنوات القادمة ويودي بحياة 3.8 مليون فرد كل عام 1). إنهم يدركون الخطر الوشيك لنوعية الهواء الداخلي أيضًا ويؤكدون أن حوالي 3.8 مليون حالة وفاة سنويًا قد تكون بسبب رداءة جودة الهواء الداخلي - مما يشير إلى شدة على جودة الهواء في الهواء الطلق وهذا النوع من الضرر له عدد لا يحصى من العواقب في اتجاه مجرى النهر. بما في ذلك العبء المتزايد على نظام الرعاية الصحية.
يمكن أن يكون التلوث الخارجي الذي يؤثر بشدة على جودة الهواء الداخلي هو السبب المعتاد مثل الضباب الدخاني أو الحطام من مواقع البناء والاختناقات المرورية بالإضافة إلى نظيراتها العضوية مثل حبوب اللقاح وأوراق الشجر.
1) who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
بينما في البداية ، لم يكن مفهومًا بديهيًا تمامًا لفهمه ، إلا أنه يصبح أكثر وضوحًا مع قليل من التأمل ؛ نظرًا لأن جودة الهواء الداخلي لا تتأثر فقط بشكل جذري بالمكونات الخارجية التي تصيب جودة الهواء الخارجي ، بل إنها تخضع أيضًا للعوامل المتأصلة في مواد البناء والأثاث والكائنات الحية التي تتلامس في أماكن قريبة. يمكن أن تنجم الملوثات الداخلية عن أشياء مثل مواد البناء السيئة ، أو تشوه أو فساد الأجهزة المنزلية والأثاث ، والدوائر الكهربائية سيئة التركيب أو الصيانة ، والأجهزة الميكانيكية ، ناهيك عن الأضرار الناجمة من السوائل الجسدية الخارجة من الاشخاص أنفسهم.
يمكن أن تتضمن بعض المصادر الإضافية لكل من الملوثات الداخلية والخارجية ما يلي *:
✓ أجهزة احتراق الوقود
✓ منتجات التبغ
مواد البناء والمفروشات متنوعة مثل:
المواد العازلة التي تحتوي على الأسبستوس المتدهورة ، الأرضيات المثبتة حديثًا ، المفروشات أو السجاد ، الخزائن أو الأثاث المصنوع من بعض المنتجات الخشبية المضغوطة
✓ منتجات للتنظيف المنزلي والصيانة والعناية الشخصية أو الهوايات
✓ أنظمة التدفئة والتبريد المركزية وأجهزة الترطيب
الرطوبة الزائدة من مرافق الطهي أو الغسيل
مصادر خارجية مثل:
الرادون أو المبيدات الحشرية أو تلوث الهواء الخارجي.
* المرجع: https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/introduction-indoor-air-quality
من بين مصادر التلوث المختلفة ، تشكل الفيروسات والجراثيم والجسيمات المختلفة مخاطر كبيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل على أي إنسان ، وقد تم الاعتراف بالحاجة إلى الإدارة المناسبة لمصادر الملوثات هذه من قبل العديد هذه الأيام.
تنتشر الفيروسات من خلال التلامس المباشر مع سوائل الجسم والهواء على شكل جزيئات. يقول الخبراء أن تدفق الهواء والتهوية المصممة جيدًا في الأماكن الداخلية يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من انتشار مسببات الأمراض المحمولة جواً.
Air flow Drag force Gravity Droplets are swept by the air motion and fall due to gravity. Their fall is resisted by a drag force Droplets evaporated to become droplet nuclei Turbulence mixing dilutes the droplet concentration Ballistic trajectory of large droplets from sneezing mode Droplets land on a surface and dries to become desiccated. Bed making activities can eject dry particles into the air 1-2 metres Dilution of contaminated air from breathing mode [Source : ASHRAE.org] Theoretical aerobiology of transmission of droplets and small airborne particles produced by an infected patient
في البداية قبل أن تبدأ المخاوف بشأن التلوث الداخلي ، كانت هناك بالفعل دعوات متزايدة للتعامل بشكل استباقي مع ارتفاع الجسيمات (الجسيمات) ، في السنوات الأخيرة - لا سيما في الامتدادات الحضرية الكبيرة. يمكن لجزيئات الجسيمات الدقيقة ، نظرًا لطبيعتها الضئيلة ، PM 2.5 (2.5 ميكرومتر أو أصغر) و 1.0 (1.0 ميكرومتر أو أصغر) تجاوز الأهداب في الأنف والحلق ويمكن امتصاصها بسهولة في الرئتين ومجرى الدم مما يجعلها ضارة بشكل خاص للإنسان والحيوان. يعتبر التعرض الطويل الأمد للجسيمات الدقيقة أكثر خطورة على الأطفال وأولئك الذين يعانون من أمراض القلب والرئة - مما يشكل تهديدًا حقيقيًا للحالة الصحية في المجتمع الحديث.
حلول التهوية التدفئة و تكييف الهواء HVAC و كيف تعاملت مع خطر الأوبئة
منذ اندلاع COVID 19 ، حيث أصبح الاهتمام بجودة الهواء الداخلي أحد أهم أهداف HVAC بغض النظر عن نوع المساحة ، أصبحت هناك تطورات كبيرة في منتجات وحلول HVAC المطبقة على مستوى الصناعة.
في الماضي ، ركزت حلول HVAC بشكل أساسي على توفير الراحة من خلال التدفئة والتبريد. ومع ذلك ، يتجه الابتكار حاليًا نحو الاعتراف بأهمية التهوية والتكنولوجيا الصحية وحلول الترشيح للصحة والنظافة.
عندما يتعلق الأمر بتقليل مخاطر العدوى - نظرًا لأن مسببات الأمراض يمكن أن تتحرك بحرية عن طريق تدفق الهواء ، فإن الحصول على قدر كافٍ من التهوية والتنقية التي تتيحها أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لدينا أمر بالغ الأهمية. لقد بُذلت جهود كبيرة لإنشاء أنظمة يقظة تدمج وظائف في أنظمتنا حيث يتم تقليل انتقال مسببات الأمراض.
كيف يمكن تحسين الهواء الداخلي؟
كما هو الحال مع معظم المشاكل ، يتم الوصول إلى الطريق إلى التغلب على العوائق التي تحول دون جودة الهواء المثلى بشكل أفضل من خلال اتباع نهج متعدد الجوانب.
على هذا النحو حددنا التهوية وتنقية الهواء والتكنولوجيا الصحية والتحكم في درجة الحرارة والرطوبة هي الطرق الأربعة التي يمكن من خلالها تحقيق درجة أعلى من جودة الهواء الداخلي. عند استخدامها معًا ، ستعمل هذه الاستراتيجيات على تجهيز منزلك أو مكتبك أو مدرستك أو المستشفى أو متجر البيع بالتجزئة بطريقة مؤكدة للحفاظ على جودة الهواء.
▪تهوية Ventilation
تهدف التهوية في جوهرها إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون والملوثات الغازية الأخرى التي لا يمكن تنقيتها باستخدام جهاز تنقية الهواء وحده.
ومع ذلك ، لتقليل فقد الطاقة ، تم تطوير تقنيات البناء الحديثة لتحسين مقاومة الهواء. لسوء الحظ ، تعمل هذه الميزة على خنق دوران الهواء الصحي وبالتالي زيادة الحاجة إلى نظام تهوية ميكانيكي أكثر.
كما هو الحال مع أي عنصر من عناصر HVAC ، يجب أن يهتم بتصميم التهوية ، سواء كنظام مستقل أو كجزء من حل بناء كامل ، بمتطلبات شاغلي مبنى معين ، وقد تم تصميم مجموعة من النماذج لتلبية مجموعة من المواصفات. على وجه الخصوص ، أثبتت الأبحاث أن وحدات التهوية الفردية التي تستهدف مناطق معينة داخل المبنى هي أفضل طريقة للمساعدة في التهوية دون زيادة خطر انتشار مسببات الأمراض.
تسمح إعادة تدوير الهواء باستخدام وحدات AHU والقنوات بالتسبب بانتشار الأمراض المعدية والملوثات إلى مناطق أخرى من المبنى. لذلك ، توصي إرشادات ASHRAE و REHVA بأن تكون أنظمة HVAC مناسبة للتهوية المحدودة التي توفر عادمًا محدودا للمناطق الملوثة لمنع انتشار العدوى. تتجنب هذه الأنظمة إعادة تدوير الهواء وتوفر هواء خارجيًا نقيًا عالي الترشيح للأشخاص في الداخل.
▪تنقية و فلترة الهواء Air Purification and Filtration
بالإضافة إلى التهوية ، يمكن تحسين الهواء الداخلي من خلال تنقية الهواء. بالنسبة للأشخاص بشكل عام ، يوصى بتحسين نظام تكييف الهواء المركزي وأجهزة الترشيح HVAC الأخرى إلى MERV-13 (ASHRAE 2017b) أو أعلى مستوى يمكن تحقيقه وإضافة أيضًا أجهزة تنقية الهواء المحمولة باستخدام مرشحات HEPA أو مرشحات MERV (AHAM 2015) * وفقًا لـ "وثيقة ASHRAE بشأن الأيروسولات المعدية" ، يوصى بفلترة الهواء بدرجة HEPA لهواء إعادة التدوير المحلي لمرافق الرعاية الصحية. يلزم إجراء صيانة مناسبة لتحسين أداء المرشحات مع مرور الوقت. الجسيمات الصغيرة مثل الغبار الناعم غير مرئية ويصعب التعرف عليها ، لذلك يتم تطوير تقنيات استشعار وتحكم مختلفة لتحديد جودة الهواء لتحسين هذه الصيانة. غالبًا ما يتم تجاهل تقنيات الاستشعار والتحكم. ومع ذلك ، فإن هذه التقنيات لا تقل أهمية في ضمان جودة الهواء الداخلي IAQ.
* منظمة مصنعي الأجهزة المنزلية (الولايات المتحدة)
▪ التكنولوجيا الصحية
هناك طريقة أخرى ناجحة لمكافحة مشاكل الهواء الداخلي بشكل فعال وهي استخدام التكنولوجيا الصحية.
An image of an LG Ceiling Concealed Duct running in a meeting room
UVGI و المؤين
لقد ثبت أن مصابيح مبيدات الجراثيم فوق البنفسجية تعمل على تحسين جودة الهواء الداخلي بشكل فعال عن طريق إزالة الكائنات الحية الدقيقة. لطالما استخدم ضوء الشمس نفسه كوسيلة للتخفيف من نمو البكتيريا الضارة ، ويمكن محاكاة هذا النهج باستخدام أنظمة الأشعة فوق البنفسجية المتخصصة. في الواقع ، تم دمج هذه الأنواع من أنظمة الأشعة فوق البنفسجية لعقود من الزمن في إزالة الكائنات الحية الدقيقة في المستشفيات والمختبرات والأماكن الأخرى حيث يعتبر الهواء الصحي جزءًا حيويًا من العمليات.
علاوة على ذلك ، يمكن أن يكون التأين طريقة أخرى يتم تطبيقها لتحسين آلية الترشيح. يقوم أيون البلازما المنبعث بإلغاء تنشيط البكتيريا والفيروسات وبالتالي توفير هواء أنظف داخل مساحة معينة. يتم إطلاق أيونات الهيدروجين والأكسجين النشطة مباشرة في الهواء للمساعدة في تقليل تأثير المركبات العضوية المتطايرة بينما يعمل الأكسجين النشط على تحييد الجسيمات السامة وتوليد H2O.
▪ التحكم في درجة الحرارة والرطوبة
أخيرًا ، تعد الإدارة الاستباقية للرطوبة داخل بيئة داخلية أمرًا بالغ الأهمية لصحة الأشخاص. لقد أوضحت الأدلة العلمية أن الحفاظ على الرطوبة النسبية للهواء بين نطاق 40 و 60٪ له فوائد كبيرة على صحة الإنسان. في الرطوبة المنخفضة (10٪ -20٪) ، يكون جسم الإنسان عرضة للإصابة. يعتبر نطاق الرطوبة هذا مثاليًا لضمان فعالية دفاعاتنا المناعية الفطرية ، مثل الحفاظ على مستويات المخاط اللزج بشكل مناسب.
على وجه الخصوص ، نظرًا للظروف الحالية مع جائحة COVID ، بالإضافة إلى إدراك التهديدات المستقبلية ، يعد هذا جانبًا مهمًا للغاية في تصميم النظام يجب أخذه في الاعتبار. حتى بعد انتهاء الوباء ، لن تكون IAQ خيارًا بل ضرورة. LG HVAC جاد للغاية في توفير النظافة والبيئات الداخلية النظيفة من خلال أنظمته المضبوطة. في الجزء التالي من هذه السلسلة ، سنناقش كيف ستعمل LG على تحسين جودة الأماكن المغلقة لتحسين جودة الحياة.
هل ساعدتك هذه المقالة في فهم معالجة جودة الهواء الداخلي IAQ؟
قامت LG بنشر مستند تقني حول IAQ.
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An image of an LG IAQ White Paper
* قد تختلف الأجهزة والحلول وفقًا للدولة وظروف التشغيل.
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