يُرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات، وسنتواصل معك في أقرب وقت.

تُعد إقامة علاقات متماسكة وطويلة الأمد مع القائمين على التركيب المحليين جانبًا أساسيًا من نموذج الأعمال لدى إل جي حتى تضمن نيل ثقة عملائها وشركائها. في أثناء مرحلة التركيب في المشروع، قدمت إل جي دعمًا شاملاً مصحوبًا بتقارير حالة المشروع الأسبوعية وضمان الجودة لضمان استيفاء كل مطلب من المتطلبات.



بالإضافة إلى ذلك، ولدعم عملية تركيب النظام بالكامل، توفر إل جي خدمة ما بعد البيع فور اكتمال المشروع. زار مهندسو إل جي جامعة الجلالة بشكل دوري بمجرد تركيب النظام للتأكد من تركيب كل مكونات النظام بشكل صحيح ومن عمل النظام ككل بكفاءة.



تمكنت إل جي من نيل ثقة مسؤولي المشروع استنادًا إلى تاريخها الحافل الطويل في التنفيذ الناجح لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) على نطاق واسع. علَّق بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر، على نجاح هذا المشروع قائلاً «بفضل خبرتنا الطويلة في مثل هذه المشاريع العالمية المستوى، نجحت حلول الأعمال لدى إل جي في مواكبة وتيرة الإنشاء على نطاق واسع في جامعة الجلالة، الأمر الذي جعلنا الشريك المفضل لتنفيذ كل مراحل المشروع.» اكتملت كل مباني مشروع جامعة الجلالة البالغ عددها 28 مبنى في الحرم الجامعي بنجاح وقد ساعد ذلك الجامعة في تحقيق أهدافها الرامية إلى التحكم الفعّال في درجة الحرارة مع تحقيق توفيرات في الطاقة بكفاءة.



تفخر إل جي بعملها في هذا المشروع وتتطلع إلى استمرار علاقتها مع العملاء وشركاء المشروع. وقد أعرب حسام الدين منصور، المدير التنفيذي لأنظمة الهواء المركزية في إل جي، عن التزام إل جي "بتوسيع دعمنا لكل قطاعات الدولة من خلال توفير أحدث التقنيات و حلول التكنولوجيا الكورية التي تساعد في توفير الطاقة وحماية البيئة".