يُرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات، وسنتواصل معك في أقرب وقت.

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في عام 2020، اُنشئت جامعة الجلالة في مصر على حرم جامعي تمتد مساحته إلى 17000 فدان. تضمَّن هذا المشروع الضخم إنشاء 28 مبنى تضم مختبرات وقاعات ومختبرات كمبيوتر وفصولاً دراسية وأكثر من 1020 غرفة سكنية بالإضافة إلى مستشفى تعليمي وقاعة مؤتمرات.
Galala University in Egypt
وعندما جاء الدور على اختيار نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) في هذا المشروع، كان تقليل استهلاك الطاقة على رأس أولويات مسئولي مشروع جامعة الجلالة. سيساعد خفض استهلاك الطاقة في تقليل تكاليف التشغيل والسماح بمواءمة المشروع لمبادرة رؤية مصر 2030 في ما يتعلق بالاستدامة والحفاظ على الطاقة. بالإضافة إلى ذلك، شكَّلت المساحات المتنوعة في حرم جامعة الجلالة العديد تحدي أمام تصميم النظام والتحكم في درجة الحرارة.
تم التواصل مع شركة إل جي لتنفيذ هذا المشروع وطرح فريق إل جي أنظمة Multi V 5 ذات التدفق المتغير لسائل التبريد (VRF) المزوَّدة بوحدات معالجة الهواء (AHU) لتحقيق توفيرات في الطاقة بالإضافة إلى الراحة مع التغلب على التحديات الأخرى أيضًا. بدءًا من الاستشارات ومرورًا بالتركيب ووصولاً إلى خدمة ما بعد البيع، عملت إل جي عن كثب مع مديري المشروع والقائمين على التركيب لضمان تركيب النظام وتشغيله بشكل ناجح وفعّال.
Multi V 5 on the rooftop of the building
توفير في الطاقة مع موارد محدودة من المياه والكهرباء
شكَّل مشروع جامعة الجلالة مسعى هائلاً أثار العديد من تحديات التصميم. يوفر الحرم الجامعي المترامي الأطراف الذي يوجد على ارتفاع 700 متر فوق مستوى سطح البحر، مصدر إلهام للطلاب. ومع ذلك، فإن موقعه البعيد يعني أيضًا محدودية إمدادات المياه والكهرباء.
لحل هذه المشكلة، اقترحت إل جي حل Multi V 5 ذا التدفق المتغير لسائل التبريد (VRF) بدلاً من نظام المُبرِّد. على الرغم من أن أنظمة المُبرِّدات يمكنها تقليل استهلاك الطاقة في المرافق ذات المساحات الكبيرة، إلا إنها تتطلب كميات كبيرة من المياه لتشغيلها.
تمكنت حلول إل جي من تقليل استهلاك الجامعة للطاقة وتقليل تكاليف التدفئة والتبريد في جامعة الجلالة، وفقًا لمدير الإدارة العامة للشؤون الهندسية في مصر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قرب الحرم الجامعي من المحيط يعني أن المعدات التي تم تركيبها في الحرم الجامعي معرضة للتآكل بسبب مياه البحر والعوامل الأخرى. يتوفر المبادل الحراري Multi V من إل جي باستخدام تقنية Black Fin المقاومة للتآكل التي تُحسِّن متانة المنتج ويمكن أن تزيد من عمره الافتراضي. تم تصميم طلاء Black Fin على وجه الخصوص لتوفير الحماية من تأثيرات البيئات القاسية أو الرطبة والمسببة للتآكل عادةً.
لقد كان من المهم أيضًا الحد من الانبعاثات الصوتية في الجامعة والمستشفى. تمكنت وحدات Multi V 5 من حل هذه المشكلة من خلال مستويات الصوت ذات التصنيف المنخفض التي توفر بيئات أكثر هدوءًا وتبعث على الاطمئنان للطلاب والمرضى.
حلول متنوعة تناسب مختلف المساحات
تطلب الحرم الجامعي الواسع في جامعة الجلالة حلولاً لاستيفاء الاحتياجات المتنوعة لكل مساحة. بالنسبة للمساحات الكبيرة والمفتوحة مثل القاعات، وفّرت إل جي أكثر من 600 وحدة خارجية من وحدات Multi V 5 إلى جانب المُبرِّدات.
نفَّذت إل جي حل Multi V 5 بوحدات معالجة الهواء (AHU) التي تقدمها لإدارة التدفئة والتبريد بشكل فعّال في المساحات الكبيرة مثل القاعات بسعة تصل إلى 80 طنًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لتقنية الضاغط العاكس المملوكة لشركة إل جي زيادة سرعة التشغيل أو خفضها، للسماح بترشيد الطاقة بشكل أكبر والوصول إلى درجات الحرارة المستهدفة بشكل أسرع في المساحات الكبيرة. تم تركيب 175 وحدة Multi V F منقسمة متعددة لخدمة المساكن والوحدات السكنية، والتي تمكنت من التغلب على مشكلة نقص المساحة اللازمة لتركيب الوحدات الخارجية.
A lecture room in a building and Lobby
كانت هناك متطلبات محددة لغرف العمليات في المستشفى الواقع في الحرم الجامعي في ما يتعلق بحلول المياه المُبرَّدة، وقد كان ذلك أحد الاحتياجات التي أبرزها الاستشاري. تمكنت إل جي من تلبية هذا المطلب بتوفير 7 مُبرِّدات يتم تبريدها بالهواء إلى جانب 92 وحدة خارجية Multi V 5 تعمل بالتدفق المتغير لسائل التبريد (VRF). وإجمالاً، تم تسليم أكثر من 3000 وحدة داخلية متنوعة أيضًا لملاءمة احتياجات المساحات الفردية.
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تكامل النظام والتحكم فيه
إن توفير نظام تدفئة وتهوية وتكييف هواء (HVAC) متكامل لمثل هذا المشروع الضخم ليس بالأمر الهيّن، ولكن إل جي كانت على مستوى التحدي وقدمت نظامًا شاملاً مزوّدًا بأنظمة تحكم شاملة.
بالنسبة إلى إدارة النظام المتكاملة، قدمت إل جي أجهزة تحكم عن بُعد بتوصيلات سلكية تتيح للمستخدمين إدارة ما يصل إلى 16 وحدة داخلية بوحدة تحكم واحدة. تتيح وحدات تحكم ACP التحكم في ما يصل إلى 256 وحدة داخلية ويسمح نظام التحكم المركزي AC Smart Manager بإدارة ما يصل إلى 8192 وحدة داخلية في المستشفى بالإضافة إلى مجموعة كاملة من وحدات التدفق المتغير لسائل التبريد (VRF) والمُبرِّدات عبر الحرم الجامعي. تم دمج أنظمة التحكم التي تقدمها إل جي مع نظام إدارة المباني (BMS) بالجامعة حتى يصبح التحكم المركزي أكثر سهولة ويسرًا.
ACP Controller and Remote control system
تقدم إل جي الدعم الشامل من البداية حتى النهاية
تُعد إقامة علاقات متماسكة وطويلة الأمد مع القائمين على التركيب المحليين جانبًا أساسيًا من نموذج الأعمال لدى إل جي حتى تضمن نيل ثقة عملائها وشركائها. في أثناء مرحلة التركيب في المشروع، قدمت إل جي دعمًا شاملاً مصحوبًا بتقارير حالة المشروع الأسبوعية وضمان الجودة لضمان استيفاء كل مطلب من المتطلبات.
بالإضافة إلى ذلك، ولدعم عملية تركيب النظام بالكامل، توفر إل جي خدمة ما بعد البيع فور اكتمال المشروع. زار مهندسو إل جي جامعة الجلالة بشكل دوري بمجرد تركيب النظام للتأكد من تركيب كل مكونات النظام بشكل صحيح ومن عمل النظام ككل بكفاءة.
تمكنت إل جي من نيل ثقة مسؤولي المشروع استنادًا إلى تاريخها الحافل الطويل في التنفيذ الناجح لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) على نطاق واسع. علَّق بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر، على نجاح هذا المشروع قائلاً «بفضل خبرتنا الطويلة في مثل هذه المشاريع العالمية المستوى، نجحت حلول الأعمال لدى إل جي في مواكبة وتيرة الإنشاء على نطاق واسع في جامعة الجلالة، الأمر الذي جعلنا الشريك المفضل لتنفيذ كل مراحل المشروع.» اكتملت كل مباني مشروع جامعة الجلالة البالغ عددها 28 مبنى في الحرم الجامعي بنجاح وقد ساعد ذلك الجامعة في تحقيق أهدافها الرامية إلى التحكم الفعّال في درجة الحرارة مع تحقيق توفيرات في الطاقة بكفاءة.
تفخر إل جي بعملها في هذا المشروع وتتطلع إلى استمرار علاقتها مع العملاء وشركاء المشروع. وقد أعرب حسام الدين منصور، المدير التنفيذي لأنظمة الهواء المركزية في إل جي، عن التزام إل جي "بتوسيع دعمنا لكل قطاعات الدولة من خلال توفير أحدث التقنيات و حلول التكنولوجيا الكورية التي تساعد في توفير الطاقة وحماية البيئة".
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