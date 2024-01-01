سلسلة LT340C

القائمة السريعة (3.0)، نسخ USB، تنبيه LAN،‏ SNMP، تشخيصات تلقائية (USB)،‏ HTNG-CEC (1.4)‎،‏ Simplink ‏(HDMI-CEC،‏ 1.4)، مخرج الأشعة فوق الحمراء، كود أشعة فوق حمراء متعدد، وضع الفندق / قائمة المثبت، وضع القفل (محدود)، فيديو ترحيبي / شاشة ترحيبية، إدراج صورة، خريطة قناة واحدة، مخرج للسماعات الخارجية، التوافق مع RJP، تشغيل USB تلقائي / تشغيل USB تلقائي+، إيقاف تشغيل تلقائي / مؤقت النوم، ادخار الطاقة الذكي، مراعاة العين أثناء الحركة، Crestron ConnectedⓇ، المجدول الزمني، مؤقت مزامنة NTP، غطاء الحماية من السرعة لدونجل Chromecast (اختياري)، نظام الحماية من السرعة (قفل Kensington (غطاء خلفي بحجم 32 بوصة))