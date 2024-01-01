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سلسلة LT340C

المواصفات

الدعم

سلسلة LT340C

43LT340C0GB

سلسلة LT340C

(2)
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جميع المواصفات

الشاشة

  • بوصة

    43 بوصة

  • الدقة

    1,920 × 1,080 (بدقة FHD)

  • نوع وحدة الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • السطوع (كانديلا/متر مربع)

    400

نظام البث

  • رقمي

    (DVB - T2 / C) نعم

الصوت

  • خرج الصوت

    10 واط + 10 واط

  • نظام السماعة

    2.0 قناة

الميزات

  • الضيافة

    القائمة السريعة (3.0)، نسخ USB، تنبيه LAN،‏ SNMP، تشخيصات تلقائية (USB)،‏ HTNG-CEC (1.4)‎،‏ Simplink ‏(HDMI-CEC،‏ 1.4)، مخرج الأشعة فوق الحمراء، كود أشعة فوق حمراء متعدد، وضع الفندق / قائمة المثبت، وضع القفل (محدود)، فيديو ترحيبي / شاشة ترحيبية، إدراج صورة، خريطة قناة واحدة، مخرج للسماعات الخارجية، التوافق مع RJP، تشغيل USB تلقائي / تشغيل USB تلقائي+، إيقاف تشغيل تلقائي / مؤقت النوم، ادخار الطاقة الذكي، مراعاة العين أثناء الحركة، Crestron ConnectedⓇ، المجدول الزمني، مؤقت مزامنة NTP، غطاء الحماية من السرعة لدونجل Chromecast (اختياري)، نظام الحماية من السرعة (قفل Kensington (غطاء خلفي بحجم 32 بوصة))

مقبس الربط

  • الضبط الجانبي

    مخرج سماعات رأس، مدخل HDMI (1.4)‎،‏ USB (2.0)‎، فتحة CI

  • الضبط الخلفي

    مدخل HDMI (1.4)‎، مدخل الأشعة تحت الحمراء (2)، مدخل الصوت/الصورة (نوع مقبس الهاتف)، مدخل المكوّن (نوع مقبس الهاتف)، مخرج صوت رقمي (بصري)، مدخل RGB،‏ RS-232C (التحكم والخدمة)، مدخل صوت الكمبيوتر الشخصي (مشاركة مع صوت المكوّن)، RJ45 (الخدمة)، مخرج السماعات الخارجية: مخرج السماعات 1، 4 واط (استيريو، يمين: 2.0 واط، يسار: 2.0 واط، 8 أوم)

البُعد(الوحدة: ملم/كجم)

  • Vesa

    200 × 200

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بالحامل)

    977 x‏ 615 x‏ 187 / 8.1

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)

    977 x‏ 575 x‏ 71.7 (80.8) / 8.0

  • العرض x الارتفاع x العمق / الوزن (الشحن)

    1,060 x‏ 660 x‏ 152 / 10.5

الطاقة(وحدة القياس: واط)

  • الفولطية، هرتز

    100 ~ 240، 50/60

  • الحد النموذجي

    62.6

  • وضع الاستعداد

    0.5↓

عام

  • المنطقة

    الشرق الأوسط وأفريقيا

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