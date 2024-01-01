سلسلة UT661H

وضع الفندق (قائمة المثبت)، وضع القفل (محدود)، شاشة فيديو ترحيبي (صورة البداية)، إدخال صورة، خريطة قناة واحدة، إدارة قناة IP، مخرج سماعة خارجية (داخلي / خارجي متغير / ثابت)، تشغيل فوري، مخرج طاقة خارجي، علامة V-Lan، التوافق مع RJP (مجموعة مقابس بعيدة)، التوافق مع الساعة الخارجية (LEC-005)، عرض الصور المتحركة (SD / HD / Plus HD)، إيقاف تشغيل تلقائي / موقت السكون، إدخال الطاقة الذكي، العناية بحركة العين