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سلسلة UT661H
جميع المواصفات
الشاشة
-
بوصة
"49
-
الدقة
(UHD) 3,840×2,160
-
نوع وحدة الإضاءة الخلفية
مباشر
-
السطوع (نت)
400
نظام البث
-
رقمي
DVB-T2/C/S2
فيديو
-
HDR (10 Pro / HLG)
•
الصوت
-
خرج الصوت
10 واط + 10 واط
-
نظام السماعة
2.0 قناة
-
توليف الصوت بلمسة واحدة
جاهز
-
مزامنة صوت LG
يلزم وجود Bluetooth
حل الضيافة
-
نوع الحل
القائمة السريعة 3.0،Pro:Centric (Smart, V, Direct)
-
بث البيانات (IP وRF)
•
-
HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Service Carousel (TLL/XML)
GEM/HTML5
-
مسار إعادة IP
•
-
دعم البث المتعدد / البث الأحادي
•
-
(الاتصال في الوقت الحقيقي) webRTC
•
-
تطبيق Pro:Centric (الإصدار)
PCA3.8
-
Pro:Centric Server
PCS400R/PCS200S
-
(إدارة الحقوق الرقمية) DRM
Pro:Idiom (S/W Type), Pro:Idiom Media
الميزات
-
الضيافة
وضع الفندق (قائمة المثبت)، وضع القفل (محدود)، شاشة فيديو ترحيبي (صورة البداية)، إدخال صورة، خريطة قناة واحدة، إدارة قناة IP، مخرج سماعة خارجية (داخلي / خارجي متغير / ثابت)، تشغيل فوري، مخرج طاقة خارجي، علامة V-Lan، التوافق مع RJP (مجموعة مقابس بعيدة)، التوافق مع الساعة الخارجية (LEC-005)، عرض الصور المتحركة (SD / HD / Plus HD)، إيقاف تشغيل تلقائي / موقت السكون، إدخال الطاقة الذكي، العناية بحركة العين
مقبس الربط
-
الضبط الجانبي
HDMI In 2.0، وUSB 2.0 (2)، وفتحة CI
-
الضبط الخلفي
مدخل HDMI (HDCP، 2.0) (2)، مدخل RF (2)، مخرج صوت رقمي (بصري)، RS-232C (التحكم والخدمة)، واجهة الساعة (RJ12)، RJ45 (الغرض من الاستخدام: 2 (Ethernet، Aux))، مخرج سماعة خارجية (مقبس هاتف بحجم 3.5 ملم): 2 (مخرج سماعة واحد، 4W (استيريو، يمين: 2.0 واط، اليسار: 2.0 واط، 8 أوم) - التحكم في الصوت 1)
البُعد(الوحدة: ملم/كجم)
-
Vesa
300×300
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بالحامل)
303/14.3x705x1,110
-
العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)
81.1/11.1x650x1,110
-
العرض x الارتفاع x العمق / الوزن (الشحن)
171/17.2x770x1,296
الطاقة(وحدة القياس: واط)
-
الفولطية، هرتز
فولت، 50/60 هرتز 240 ~ 100
-
الحد النموذجي
94 واط
-
وضع الاستعداد
0.5 واط
عام
-
المنطقة
الشرق الأوسط وأفريقيا
-
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