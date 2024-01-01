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سلسلة UT661H

المواصفات

الدعم

سلسلة UT661H

49UT661H0GA

سلسلة UT661H

(0)
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جميع المواصفات

الشاشة

  • بوصة

    "49

  • الدقة

    (UHD) 3,840×2,160

  • نوع وحدة الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • السطوع (نت)

    400

نظام البث

  • رقمي

    DVB-T2/C/S2

فيديو

  • HDR (10 Pro / HLG)‎

الصوت

  • خرج الصوت

    10 واط + 10 واط

  • نظام السماعة

    2.0 قناة

  • توليف الصوت بلمسة واحدة

    جاهز

  • مزامنة صوت LG

    يلزم وجود Bluetooth

حل الضيافة

  • نوع الحل

    القائمة السريعة 3.0،Pro:Centric (Smart, V, Direct)‎

  • بث البيانات (IP وRF)

  • HCAP (GEM/FLASH/HTML)※ Service Carousel (TLL/XML)

    GEM/HTML5

  • مسار إعادة IP

  • دعم البث المتعدد / البث الأحادي

  • (الاتصال في الوقت الحقيقي) webRTC

  • تطبيق Pro:Centric (الإصدار)

    PCA3.8

  • Pro:Centric Server

    PCS400R/PCS200S

  • (إدارة الحقوق الرقمية) DRM

    Pro:Idiom (S/W Type),‎ Pro:Idiom Media

الميزات

  • الضيافة

    وضع الفندق (قائمة المثبت)، وضع القفل (محدود)، شاشة فيديو ترحيبي (صورة البداية)، إدخال صورة، خريطة قناة واحدة، إدارة قناة IP، مخرج سماعة خارجية (داخلي / خارجي متغير / ثابت)، تشغيل فوري، مخرج طاقة خارجي، علامة V-Lan، التوافق مع RJP (مجموعة مقابس بعيدة)، التوافق مع الساعة الخارجية (LEC-005)، عرض الصور المتحركة (SD / HD / Plus HD)، إيقاف تشغيل تلقائي / موقت السكون، إدخال الطاقة الذكي، العناية بحركة العين

مقبس الربط

  • الضبط الجانبي

    HDMI In 2.0، وUSB 2.0 (2)، وفتحة CI

  • الضبط الخلفي

    مدخل HDMI ‏(HDCP، 2.0) ‏(2)، مدخل RF ‏(2)، مخرج صوت رقمي (بصري)، RS-232C (التحكم والخدمة)، واجهة الساعة (RJ12)‏، RJ45 (الغرض من الاستخدام: 2 (Ethernet،‏ Aux))، مخرج سماعة خارجية (مقبس هاتف بحجم 3.5 ملم): 2 (مخرج سماعة واحد، 4W (استيريو، يمين: 2.0 واط، اليسار: 2.0 واط، 8 أوم) - التحكم في الصوت 1)

البُعد(الوحدة: ملم/كجم)

  • Vesa

    300×300

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بالحامل)

    303/14.3x705x1,110

  • العرض × الارتفاع × العمق/الوزن (بدون الحامل)

    81.1/11.1x650x1,110

  • العرض x الارتفاع x العمق / الوزن (الشحن)

    171/17.2x770x1,296

الطاقة(وحدة القياس: واط)

  • الفولطية، هرتز

    فولت، 50/60 هرتز 240 ~ 100

  • الحد النموذجي

    94 واط

  • وضع الاستعداد

    0.5 واط

عام

  • المنطقة

    الشرق الأوسط وأفريقيا

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