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السلسلة US660H

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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السلسلة US660H

50US660H0GD

السلسلة US660H

(0)
50US660H0GD
تلفزيون الفنادق الذكي من إل جي المزود بالإدارة الفعّالة للمحتويات

تلفزيون الفنادق الذكي من إل جي المزود بالإدارة الفعّالة للمحتويات

تدعم السلسلة US660H الوضوح الفائق (HD) والإدارة الفعّالة للمحتويات من خلال حلول Pro:Centric. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الإصدار webOS 5.0 الجديد الذي يناسب مجموعة متنوعة من احتياجات العملاء محتوى مخصصًا بطريقة أسهل.
حل إدارة الفنادق Pro:Centric

Pro:Centric Direct

يوفر حل إدارة محتويات الفنادق Pro:Centric Direct أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يجعل من السهل إجراء الخدمة وتنفيذ الإدارة عن بُعد المستندة إلى عنوان IP بنقرة واحدة. يتيح حل Pro:Centric Direct للمستخدمين تحرير الواجهة الموجودة لديهم بسهولة عن طريق تقديم واجهة مخصصة وإدارة جميع أجهزة التلفزيون الموجودة في الغرفة بكفاءة.

Pro:Centric Direct

* قد لا يتم دعم بعض الميزات استنادًا إلى إصدارات PCD.

القائمة السريعة1

القائمة السريعة

تقدم إل جي القائمة السريعة الجديدة (الإصدار ‎4.0) الآن، مما يجعلها أبسط وأكثر سهولة في الاستخدام من أي وقت مضى. تمت ترقية حل القائمة الرئيسية بشكل كبير من خلال إضافة "أداة إنشاء الفيديو الترويجي للفنادق" الجديدة. يستطيع المستخدمون الآن أيضًا استخدام "الإدارة السريعة" لتوزيع المعلومات بسهولة عبر نفس الشبكة من دون خادم أو وظيفة استنساخ USB، مما يجعل هذا الحل الأمثل لمشاهد الاستخدام المستقلة.

webOS 5.0 الأكثر إبداعًا من إل جي2

webOS 5.0 الأكثر إبداعًا من إل جي

استكشف أحدث ميزات تلفزيون إل جي الذكي واكتشف أجهزة التلفزيون التي تقدم تقنية مبتكرة ووضوحًا رائعًا وألوانًا واقعية. يتيح لك "وضع عرض الحالة المزاجية والمعرض" المضاف حديثًا استخدام التلفزيون كساعة مخصصة وعمل فني يتناسب تمامًا مع المساحة المتوفرة لديك وحياتك.

التعرف على الصوت1

التعرف على الصوت

انطلاقًا من التفاعل السلس ووصولاً إلى تجربة مستخدم متوافقة، تخطو إل جي خطوة أخرى نحو قيادة سوق التلفزيون التجاري من خلال تضمين التعرف على الصوت، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزة تلفزيون إل جي بسهولة. ستعمل حلولنا المستقرة والموثوقة التي تستند إلى webOS وPro:Centric Direct على تعزيز القدرة التنافسية لمنتجاتنا وخدماتنا بشكل كبير، مما يساعدك على تحقيق النجاح في أعمالك مستقبلاً.
* التحكم الأصلي في التلفزيون
* التحكم المستند إلى الخادم
* يلزم توفر ريموت Magic Motion (يُباع بشكل منفصل)

نقطة الوصول البرمجية1

نقطة الوصول البرمجية

نقطة الوصول المُمكَّنة بالبرامج (Soft AP) هي ميزة شبكة Wi-Fi "افتراضية" تستخدم البرامج لإنشاء نقطة اتصال لاسلكية. يدعم الإصدار الحالي وضع الجسر، والذي يمكّن مسؤولي الشبكة من إدارة الأجهزة المتصلة وجمع المعلومات المفيدة مثل مستوى الإشارة وكلمات مرور نقطة الوصول البرمجية (Soft AP) وما إلى ذلك.
* يجب ضبط SoftAP من قائمة التثبيت بعد تشغيل التلفزيون.
* قد لا تعمل ميزة الانعكاس الذكي في نفس الوقت.

وضع الفنادق (وضع العرض العام)1

وضع الفنادق (وضع العرض العام)

بدءًا من تحديد القناة ووصولاً إلى مستوى الصوت، يمكنك التحكم في إعدادات التلفزيون في مناطق العمل. يتيح لك وضع العرض العام أيضًا استعادة الإعدادات الافتراضية، على النحو اللازم، على أجهزة التلفزيون.

الفيديو الترحيبي / شاشة الترحيب1

الفيديو الترحيبي / شاشة الترحيب

مع القدرة على عرض العديد من الصور، تسمح أجهزة تلفزيون Lite التجارية بتنوع أكبر في رسائل الترحيب في غرف الفنادق، مما يجعل العملاء يشعرون بمزيد من الترحيب والعناية.

استنساخ USB1

استنساخ USB

يجعل استنساخ بيانات USB إدارة الشاشات المتعددة أكثر كفاءة للوصول إلى التشغيل الأمثل. فبدلاً من إعداد كل شاشة عرض الواحدة تلو الأخرى، يمكن نسخ البيانات إلى USB لشاشة عرض واحدة وإرسالها إلى شاشات العرض الأخرى من خلال مكوّن USB الإضافي.

التشخيص عن بُعد1

التشخيص عن بُعد

وفِّر النفقات الكبيرة مع إدارة التلفزيون التجاري باستخدام "التشخيص عن بُعد". تُبلغ ميزة التشخيص عن بُعد في الوقت الحقيقي عن الخطأ وتكتشفه مبكرًا وبشكل مسبق لمنع تعطل أجهزة التلفزيون.

خرج الأشعة تحت الحمراء (IR)1

خرج الأشعة تحت الحمراء (IR)

باستخدام جهاز فك التشفير التفاعلي، يمكن التحكم في جميع أجهزة تلفزيون إل جي باستخدام ريموت واحد.

خرج مكبر الصوت الخارجي

خرج مكبر الصوت الخارجي

عزّز التجربة الترفيهية باستخدام مكبر صوت إضافي. يمكن للضيوف سماع صوت التلفزيون والتحكم فيه من أي مكان، حتى من دورات المياه.
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جميع المواصفات

المعلومات

  • الفئة

    المعلومات

التصميم

  • اسم الأداة

    التصميم

  • نوع الحامل

    التصميم

  • لون الواجهة

    التصميم

الفيديو

  • تقنية AI Picture Pro

    الفيديو

  • HDR_HDR 10 Pro

    الفيديو

  • HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)

    الفيديو

  • مُحسّن اللعبة

    الفيديو

الصوت (الصوت)

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    الصوت (الصوت)

  • مكبّر الصوت (مخرج الصوت)

    الصوت (الصوت)

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    الصوت (الصوت)

  • مزامنة صوت LG

    الصوت (الصوت)

شاشة العرض

  • الحجم (بوصة)

    شاشة العرض

  • الدقة

    شاشة العرض

  • السطوع (العادي)

    شاشة العرض

نظام البث

  • رقمي

    نظام البث

  • تناظري (NTSC / SECAM / PAL)

    نظام البث

  • قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)

    نظام البث

حل الضيافة

  • Pro:Centric Smart

    حل الضيافة

  • webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)

    حل الضيافة

  • Pro:Centric Cloud

    حل الضيافة

  • Pro:Centric Direct

    حل الضيافة

  • Pro:Centric V

    حل الضيافة

  • Pro:Centric Server

    حل الضيافة

  • Quick Menu (Customizable Portal)

    حل الضيافة

  • Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)

    حل الضيافة

  • Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)

    حل الضيافة

  • إدارة الحلول الرقمية (ORM) الأخرى

    حل الضيافة

الوظائف الذكية

  • إصدار webOS

    الوظائف الذكية

  • متصفح الويب

    الوظائف الذكية

  • التوافق مع Magic Remote

    الوظائف الذكية

  • العرض المتعدد

    الوظائف الذكية

  • العرض الدائم (AoD)

    الوظائف الذكية

  • Mood Display

    الوظائف الذكية

  • Gallery Mode

    الوظائف الذكية

  • مكتب المنزل

    الوظائف الذكية

  • واي فاي

    الوظائف الذكية

  • Bluetooth

    الوظائف الذكية

  • Soft AP

    الوظائف الذكية

  • Screen Share

    الوظائف الذكية

  • DIAL

    الوظائف الذكية

  • تشغيل الصوت عبر Bluetooth

    الوظائف الذكية

  • HDMI-ARC

    الوظائف الذكية

  • التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)

    الوظائف الذكية

  • IoT

    الوظائف الذكية

مزايا الضيافة

  • EzManager

    مزايا الضيافة

  • USB Cloning

    مزايا الضيافة

  • نمط المؤسسات

    مزايا الضيافة

  • الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي

    مزايا الضيافة

  • WOL

    مزايا الضيافة

  • SNMP

    مزايا الضيافة

  • التقنيات التشخيصية

    مزايا الضيافة

  • HTNG-CEC (إصدار)

    مزايا الضيافة

  • Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)

    مزايا الضيافة

  • مخرج IR

    مزايا الضيافة

  • رمز IR المتعددة

    مزايا الضيافة

  • Hotel Mode / PDM / Installer Menu

    مزايا الضيافة

  • Welcome Video

    مزايا الضيافة

  • Welcome Screen (Splash Image)

    مزايا الضيافة

  • Insert Image

    مزايا الضيافة

  • One Channel Map

    مزايا الضيافة

  • External Speaker Out / Line Out

    مزايا الضيافة

  • تشغيل USB تلقائي / playback+‎

    مزايا الضيافة

  • Instant ON

    مزايا الضيافة

  • V-Lan Tag

    مزايا الضيافة

  • Mobile Remote

    مزايا الضيافة

  • Port Block

    مزايا الضيافة

  • Lock mode

    مزايا الضيافة

  • RJP (Remote Jack Pack) Compatibility

    مزايا الضيافة

  • خرج الطاقة الخارجية

    مزايا الضيافة

  • شاشة تعمل باللمس بالكامل

    مزايا الضيافة

  • b-LAN

    مزايا الضيافة

  • Conformal Coating

    مزايا الضيافة

  • وضع توفير الطاقة

    مزايا الضيافة

الوظيفة الرأسية (المستشفيات)

  • مكبر صوت وسائدي

    الوظيفة الرأسية (المستشفيات)

  • وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية

    الوظيفة الرأسية (المستشفيات)

  • غطاء واقٍ (زجاجي)

    الوظيفة الرأسية (المستشفيات)

الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • الإعداد الرأسي

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • تجاوز الفشل

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • التشغيل عبر URL

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • تعيين خادم NTP

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • شهادة CISCO التوافق

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • معتمدة من Crestron التوافق

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • الإدارة الرقمية للطاقة (DPM)

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • محدد المواعيد

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • ساعة التوقيت الفعلي (RTC)

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • BEACON

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • Video Tag

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • مدير محتويات مُضمَّن

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • مدير مجموعة مُضمَّن

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

  • Promota / نظام إدارة المحتوى (CSM) المحمول

    الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)

التوافق مع برنامج SUPERSIGN

  • Control / Control Plus

    التوافق مع برنامج SuperSign

  • نظام إدارة المحتوى (مميز)

    التوافق مع برنامج SuperSign

  • المحرر البسيط

    التوافق مع برنامج SuperSign

  • LG Connected Care

    التوافق مع برنامج SuperSign

الميكانيكية

  • متوافق مع معايير VESA

    الميكانيكية

  • قفل Kensington

    الميكانيكية

  • فتحة برغي أمنية/للتركيب في الدولاب

    الميكانيكية

  • لوحة التثبيت السفلي (لسهولة التركيب)

    الميكانيكية

الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    الأبعاد/الوزن

  • الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    الأبعاد/الوزن

  • أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)

    الأبعاد/الوزن

  • الوزن عند الشحن

    الأبعاد/الوزن

  • عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    الأبعاد/الوزن

  • عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):

    الأبعاد/الوزن

  • الوزن مع الحامل

    الأبعاد/الوزن

  • الوزن من دون الحامل

    الأبعاد/الوزن

مواصفات الطاقة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    مواصفات الطاقة

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    مواصفات الطاقة

  • استهلاك الطاقة (العادي)

    مواصفات الطاقة

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    مواصفات الطاقة

قياسي

  • الأمان

    قياسي

  • EMC

    قياسي

  • غير ذلك

    قياسي

الملحقات

  • نوع وحدة التحكم عن بُعد

    الملحقات

  • سلك الطاقة

    الملحقات

عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)

  • فئة ErP

    عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)

  • استهلاك الطاقة عند التشغيل

    عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)

  • نسبة الإنارة (%)

    عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)

  • متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)

    عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)

عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)

  • فئة SDR

    عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)

  • وضع تشغيل SDR

    عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)

  • فئة HDR

    عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)

  • وضع تشغيل HDR

    عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    إمكانية الاتصال

  • USB (الإصدار)

    إمكانية الاتصال

  • مدخل RF

    إمكانية الاتصال

  • دخل AV

    إمكانية الاتصال

  • مدخل مكوّن الصورة (Y،Pb،Pr-Video)

    إمكانية الاتصال

  • دخل RGB (D-sub ذو 15 سنًا) - PC

    إمكانية الاتصال

  • مخرج صوت رقمي (بصري)

    إمكانية الاتصال

  • مدخل صوت الحاسب

    إمكانية الاتصال

  • مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

    إمكانية الاتصال

  • مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)

    إمكانية الاتصال

  • مخرج سماعة الرأس

    إمكانية الاتصال

  • فتحة CI

    إمكانية الاتصال

  • RJ45 (غرض الاستخدام)

    إمكانية الاتصال

  • RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)

    إمكانية الاتصال

  • إعداد الربط التلفزيوني (نوع قابس الهاتف)

    إمكانية الاتصال

  • LG SVC فقط (من نوع قابس الهاتف)

    إمكانية الاتصال

  • مدخل MPI (قابس RJ12)

    إمكانية الاتصال

  • ECI (مقبس RJ12)

    إمكانية الاتصال

  • واجهة مكبر الصوت الوسائدي (6 سنون)

    إمكانية الاتصال

  • فتحة توسيع (60 سنًا)

    إمكانية الاتصال

  • دخل محول التيار المتردد

    إمكانية الاتصال

  • PoC (الطاقة عبر Coax)

    إمكانية الاتصال

  • دخل EXT.‎ IR

    إمكانية الاتصال

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