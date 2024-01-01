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السلسلة US660H
Pro:Centric Direct
Pro:Centric Direct
* قد لا يتم دعم بعض الميزات استنادًا إلى إصدارات PCD.
جميع المواصفات
المعلومات
-
الفئة
المعلومات
التصميم
-
اسم الأداة
التصميم
-
نوع الحامل
التصميم
-
لون الواجهة
التصميم
الفيديو
-
تقنية AI Picture Pro
الفيديو
-
HDR_HDR 10 Pro
الفيديو
-
HDR_HLG (Hybrid Log Gamma)
الفيديو
-
مُحسّن اللعبة
الفيديو
الصوت (الصوت)
-
صوت الذكاء الاصطناعي
الصوت (الصوت)
-
مكبّر الصوت (مخرج الصوت)
الصوت (الصوت)
-
ذكاء إصطناعي لضبط الصوت
الصوت (الصوت)
-
مزامنة صوت LG
الصوت (الصوت)
شاشة العرض
-
الحجم (بوصة)
شاشة العرض
-
الدقة
شاشة العرض
-
السطوع (العادي)
شاشة العرض
نظام البث
-
رقمي
نظام البث
-
تناظري (NTSC / SECAM / PAL)
نظام البث
-
قناة المعلومات (قناة المعلومات التلقائية)
نظام البث
حل الضيافة
-
Pro:Centric Smart
حل الضيافة
-
webRTC (الاتصال في الوقت الحقيقي)
حل الضيافة
-
Pro:Centric Cloud
حل الضيافة
-
Pro:Centric Direct
حل الضيافة
-
Pro:Centric V
حل الضيافة
-
Pro:Centric Server
حل الضيافة
-
Quick Menu (Customizable Portal)
حل الضيافة
-
Pro:Idiom (إدارة الحلول الرقمية)
حل الضيافة
-
Pro:Idiom Media (إدارة الحلول الرقمية)
حل الضيافة
-
إدارة الحلول الرقمية (ORM) الأخرى
حل الضيافة
الوظائف الذكية
-
إصدار webOS
الوظائف الذكية
-
متصفح الويب
الوظائف الذكية
-
التوافق مع Magic Remote
الوظائف الذكية
-
العرض المتعدد
الوظائف الذكية
-
العرض الدائم (AoD)
الوظائف الذكية
-
Mood Display
الوظائف الذكية
-
Gallery Mode
الوظائف الذكية
-
مكتب المنزل
الوظائف الذكية
-
واي فاي
الوظائف الذكية
-
Bluetooth
الوظائف الذكية
-
Soft AP
الوظائف الذكية
-
Screen Share
الوظائف الذكية
-
DIAL
الوظائف الذكية
-
تشغيل الصوت عبر Bluetooth
الوظائف الذكية
-
HDMI-ARC
الوظائف الذكية
-
التعرُّف الصوتي (مستقل/حل)
الوظائف الذكية
-
IoT
الوظائف الذكية
مزايا الضيافة
-
EzManager
مزايا الضيافة
-
USB Cloning
مزايا الضيافة
-
نمط المؤسسات
مزايا الضيافة
-
الاستيقاظ عبر التردد اللاسلكي
مزايا الضيافة
-
WOL
مزايا الضيافة
-
SNMP
مزايا الضيافة
-
التقنيات التشخيصية
مزايا الضيافة
-
HTNG-CEC (إصدار)
مزايا الضيافة
-
Simplink(HDMI-CEC) (إصدار)
مزايا الضيافة
-
مخرج IR
مزايا الضيافة
-
رمز IR المتعددة
مزايا الضيافة
-
Hotel Mode / PDM / Installer Menu
مزايا الضيافة
-
Welcome Video
مزايا الضيافة
-
Welcome Screen (Splash Image)
مزايا الضيافة
-
Insert Image
مزايا الضيافة
-
One Channel Map
مزايا الضيافة
-
External Speaker Out / Line Out
مزايا الضيافة
-
تشغيل USB تلقائي / playback+
مزايا الضيافة
-
Instant ON
مزايا الضيافة
-
V-Lan Tag
مزايا الضيافة
-
Mobile Remote
مزايا الضيافة
-
Port Block
مزايا الضيافة
-
Lock mode
مزايا الضيافة
-
RJP (Remote Jack Pack) Compatibility
مزايا الضيافة
-
خرج الطاقة الخارجية
مزايا الضيافة
-
شاشة تعمل باللمس بالكامل
مزايا الضيافة
-
b-LAN
مزايا الضيافة
-
Conformal Coating
مزايا الضيافة
-
وضع توفير الطاقة
مزايا الضيافة
الوظيفة الرأسية (المستشفيات)
-
مكبر صوت وسائدي
الوظيفة الرأسية (المستشفيات)
-
وضع سماعات الرأس الخاصة بالرعاية الصحية
الوظيفة الرأسية (المستشفيات)
-
غطاء واقٍ (زجاجي)
الوظيفة الرأسية (المستشفيات)
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
الإعداد الرأسي
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
تجاوز الفشل
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
التشغيل عبر URL
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
تعيين خادم NTP
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
شهادة CISCO التوافق
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
معتمدة من Crestron التوافق
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
الإدارة الرقمية للطاقة (DPM)
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
محدد المواعيد
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
ساعة التوقيت الفعلي (RTC)
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
مزامن موقّت بروتوكول وقت الشبكة (NTP)
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
BEACON
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
Video Tag
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
مدير محتويات مُضمَّن
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
مدير مجموعة مُضمَّن
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
-
Promota / نظام إدارة المحتوى (CSM) المحمول
الوظيفة الرأسية (الشركات/متاجر التجزئة)
التوافق مع برنامج SUPERSIGN
-
Control / Control Plus
التوافق مع برنامج SuperSign
-
نظام إدارة المحتوى (مميز)
التوافق مع برنامج SuperSign
-
المحرر البسيط
التوافق مع برنامج SuperSign
-
LG Connected Care
التوافق مع برنامج SuperSign
الميكانيكية
-
متوافق مع معايير VESA
الميكانيكية
-
قفل Kensington
الميكانيكية
-
فتحة برغي أمنية/للتركيب في الدولاب
الميكانيكية
-
لوحة التثبيت السفلي (لسهولة التركيب)
الميكانيكية
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
الأبعاد/الوزن
-
الأبعاد من دون الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
الأبعاد/الوزن
-
أبعاد الشحن (العرض × الارتفاع × العمق)
الأبعاد/الوزن
-
الوزن عند الشحن
الأبعاد/الوزن
-
عرض الإطار (على الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
الأبعاد/الوزن
-
عرض الإطار (بعيدًا عن الإطار, الحافة يمين/يسار/علوي/سفلي):
الأبعاد/الوزن
-
الوزن مع الحامل
الأبعاد/الوزن
-
الوزن من دون الحامل
الأبعاد/الوزن
مواصفات الطاقة
-
إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)
مواصفات الطاقة
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
مواصفات الطاقة
-
استهلاك الطاقة (العادي)
مواصفات الطاقة
-
استهلاك الطاقة الاستعداد
مواصفات الطاقة
قياسي
-
الأمان
قياسي
-
EMC
قياسي
-
غير ذلك
قياسي
الملحقات
-
نوع وحدة التحكم عن بُعد
الملحقات
-
سلك الطاقة
الملحقات
عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)
-
فئة ErP
عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)
-
استهلاك الطاقة عند التشغيل
عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)
-
نسبة الإنارة (%)
عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)
-
متوسط الاستهلاك السنوي (كيلوواط/ساعة)
عادي (أوروبي_التصنيف القديم (`21.3 تقريبًا)
عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)
-
فئة SDR
عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)
-
وضع تشغيل SDR
عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)
-
فئة HDR
عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)
-
وضع تشغيل HDR
عادي (أوروبي_التصنيف الجديد (`21.3 تقريبًا)
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
إمكانية الاتصال
-
USB (الإصدار)
إمكانية الاتصال
-
مدخل RF
إمكانية الاتصال
-
دخل AV
إمكانية الاتصال
-
مدخل مكوّن الصورة (Y،Pb،Pr-Video)
إمكانية الاتصال
-
دخل RGB (D-sub ذو 15 سنًا) - PC
إمكانية الاتصال
-
مخرج صوت رقمي (بصري)
إمكانية الاتصال
-
مدخل صوت الحاسب
إمكانية الاتصال
-
مخرج مكبّر الصوت الخارجي (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
إمكانية الاتصال
-
مخرج خط الصوت (قابس هاتف مقاس 3.5 مم)
إمكانية الاتصال
-
مخرج سماعة الرأس
إمكانية الاتصال
-
فتحة CI
إمكانية الاتصال
-
RJ45 (غرض الاستخدام)
إمكانية الاتصال
-
RS-232C (D-Sub ذو 9 سنون/قابس الهاتف)
إمكانية الاتصال
-
إعداد الربط التلفزيوني (نوع قابس الهاتف)
إمكانية الاتصال
-
LG SVC فقط (من نوع قابس الهاتف)
إمكانية الاتصال
-
مدخل MPI (قابس RJ12)
إمكانية الاتصال
-
ECI (مقبس RJ12)
إمكانية الاتصال
-
واجهة مكبر الصوت الوسائدي (6 سنون)
إمكانية الاتصال
-
فتحة توسيع (60 سنًا)
إمكانية الاتصال
-
دخل محول التيار المتردد
إمكانية الاتصال
-
PoC (الطاقة عبر Coax)
إمكانية الاتصال
-
دخل EXT. IR
إمكانية الاتصال
-
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