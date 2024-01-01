LG Pro:Centric Direct هو حل قوي لإدارة المحتوى مصمم خصيصًا لمجال الضيافة. تصميمه المرن والقابل للتطوير يسمح للشركات بإدارة شبكات التلفزيون والإشراف عليها بسهولة من موقع مركزي، مما يوفر للضيوف والعملاء تجربة مشاهدة شخصية وتفاعلية وغامرة.

باستخدام LG Pro:Centric Direct، يمكن للفنادق والمنتجعات وغيرها من الشركات تخصيص أجهزة التلفزيون ووضع علامتها التجارية بشعاراتها ورسوماتها ورسائلها الخاصة، بالإضافة إلى تزويد النزلاء بإمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات التفاعلية مثل خدمة الغرف وتحديثات الطقس والمعلومات حول الفندق.