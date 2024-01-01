تلفزيون ضيافة 4K UHD مزود بتقنية برو: سنتريك دايركت

يوفر حل إدارة محتوى الفندق برو: سنتريك دايركت أدوات تحرير سهلة وبسيطة، مما يسهل من أداء الخدمة وإدارة القائمة عن بُعد عبر شبكة IP من خلال نقرة واحدة. يتيح حل بروسنتريك دايركت للمستخدمين تعديل واجهاتهم بسهولة خلال توفير واجهة مخصصة وإدارة لكل أجهزة التلفزيون داخل الغرف بكفاءة. يوفر إصدار PCD الأخير إمكانيات التحكم داخل الغرفة استناداً إلى إنترنت الأشياء بالإضافة إلى وظيفة التحكم الصوتي من خلال معالجة اللغة الطبيعية (NLP) من إل جي. ستكون الوظائف ذات الصلة بإنترنت الأشياء والصوت نقطة انطلاقك للتحضير لغرف الفنادق من الجيل التالي من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي.

