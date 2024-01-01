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السلسلة SVM5F
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
"55
-
تكنولوجيا الألواح
IPS
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
الدقة الأصلية
(FHD) 1,920x1,080
-
السطوع(النوع، كانديلا/م²)
500
-
نسبة التباين
1,100:1
-
نسبة الانضغاط الديناميكية
500,000:1 (نسبة السطوع للون الأسود الكامل/الأبيض الكامل في حالة إدخال الفيديو)
-
زاوية المشاهدة (H x V)
178x178
-
وقت الاستجابة
(G إلى G) مللي ثانية 8
-
معالجة السطح
الضبابية %28
-
العمر الافتراضي (النوع)
ساعة 60000
-
ساعات التشغيل
ساعة 24
-
الاتجاه
رأسي وأفقي
ظروف البيئة
-
درجة حرارة التشغيل
درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0
-
رطوبة التشغيل
10% إلى %80
الطاقة
-
إمداد الطاقة
100-240 فولط~، 50/60 هرتز
-
نوع الطاقة
الطاقة المُضمنة
استهلاك الطاقة
-
النوع/الحد الأقصى
واط/250 واط 200
-
التوفير الذكي للطاقة
105 واط
الشهادة
-
السلامة
CB/NRTL
-
EMC
فئة FCC "A"/KC/CE
-
نجمة الطاقة/ErP
نعم (الاتحاد الأوروبي فقط)/نعم (نجمة الطاقة 8.0)
التوافق مع مشغل الوسائط
-
التوافق مع نوع OPS
نعم (Piggyback)
التوافق مع البرنامج
-
برنامج إدارة المحتوى
SuperSign CMS
-
برنامج المراقبة والتحكم
SuperSign Control/Control+
الملحق
-
أساسي
وحدة التحكم عن بُعد، سلك الطاقة، كابل RS232C، كابل LAN، كابل DP، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، كتيفة توجيهية، براغي، دليل
-
اختياري
التعليق على الحائط (أفقي: WM-L640V، رأسي: WM-P640V)، طقم OPS (KT-OPSF)
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