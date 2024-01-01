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السلسلة SVM5F

المواصفات

الدعم

السلسلة SVM5F

55SVM5F-H

السلسلة SVM5F

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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    "55

  • تكنولوجيا الألواح

    IPS

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • الدقة الأصلية

    (FHD) 1,920x1,080

  • السطوع(النوع، كانديلا/م²)

    500

  • نسبة التباين

    1,100:1

  • نسبة الانضغاط الديناميكية

    500,000:1 (نسبة السطوع للون الأسود الكامل/الأبيض الكامل في حالة إدخال الفيديو)

  • زاوية المشاهدة (H x V)

    178x178

  • وقت الاستجابة

    (G إلى G) مللي ثانية 8

  • معالجة السطح

    الضبابية %28

  • العمر الافتراضي (النوع)

    ساعة 60000

  • ساعات التشغيل

    ساعة 24

  • الاتجاه

    رأسي وأفقي

ظروف البيئة

  • درجة حرارة التشغيل

    درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية 0

  • رطوبة التشغيل

    10% إلى %80

الطاقة

  • إمداد الطاقة

    100-240 فولط~، 50/60 هرتز

  • نوع الطاقة

    الطاقة المُضمنة

استهلاك الطاقة

  • النوع/الحد الأقصى

    واط/250 واط 200

  • التوفير الذكي للطاقة

    105 واط

الشهادة

  • السلامة

    CB/NRTL

  • EMC

    فئة FCC‏ "A"‏/KC/CE

  • نجمة الطاقة/ErP

    نعم (الاتحاد الأوروبي فقط)/نعم (نجمة الطاقة 8.0)

التوافق مع مشغل الوسائط

  • التوافق مع نوع OPS

    نعم (Piggyback)

التوافق مع البرنامج

  • برنامج إدارة المحتوى

    SuperSign CMS

  • برنامج المراقبة والتحكم

    SuperSign Control/Control+‎

الملحق

  • أساسي

    وحدة التحكم عن بُعد، سلك الطاقة، كابل RS232C، كابل LAN، كابل DP، جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، كتيفة توجيهية، براغي، دليل

  • اختياري

    التعليق على الحائط (أفقي: WM-L640V، رأسي: WM-P640V)، طقم OPS ‏(KT-OPSF)

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