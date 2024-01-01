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فئات XE4F

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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فئات XE4F

55XE4F-M

فئات XE4F

(0)
تصميم رقيق وقوي برؤية رائعة1

تصميم رقيق وقوي برؤية رائعة

بفضل التصميم الرقيق والقوي، يمكن تثبيت فئات XE4F بسهولة لتلبية احتياجات العملاء في البيئات الخارجية التي تتطلب ظروف تثبيت معقدة. يجذب السطوع المحسن انتباه العملاء حتى في ظل ضوء الشمس القوي والمباشر.
تصميم رقيق وخفيف1
تصميم رقيق وقوي

تصميم رقيق وخفيف

تتكون فئات XE4F من شاشة فردية تتميز بتصميم خفيف ورقيق ويمكن تخصيصها بسهولة لتناسب البيئات الخارجية المختلفة دون الحاجة إلى إطار منفصل.
سهولة التكامل مع تصميمات الشركاء حسب الطلب1
تصميم رقيق وقوي

سهولة التكامل مع تصميمات الشركاء حسب الطلب

تعد فئات XE4F أكثر خفة وجاهزية للتخصيص حسب احتياجات العملاء وإعداداتهم المختلفة. بداية من لوحات القوائم الخارجية إلى الأكشاك، يتم تثبيت فئات XE4F على النحو الأمثل الذي يناسب العملاء استنادًا إلى الأغراض الصناعية والاستخدام.
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وضوح فائق

ساطع متألق

تتميز فئات XE4F بسطوع قوي يبلغ 4000 نت، مما يوفر صورة ذات جودة واضحة ومفعمة بالحيوية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.
زاوية مشاهدة عريضة1
وضوح فائق

زاوية مشاهدة عريضة

تمد تكنولوجيا لوحة IPS من إل جي المستخدم بتحكم أفضل في شاشة الكريستال المسال وهو ما يمكن من مشاهدة الشاشة افتراضيًا من أي زاوية.
سطوع طويل الأمد1
وضوح فائق

سطوع طويل الأمد

تعمل فئات XE4F بشكل أكثر إشراقًا عند درجة حرارة منخفضة، وبالتالي تدوم أطول من المنتجات التقليدية بفضل إضافة المزيد من وحدات LED.
رؤية واضحة حتى مع ارتداء النظارة الشمسية المستقطبة1
وضوح فائق

رؤية واضحة حتى مع ارتداء النظارة الشمسية المستقطبة

توفر ميزة لوح الربع الموجي (QWP)* الرؤية الواضحة حتى مع ارتداء المستخدم نظارة شمسية مستقطبة.

*لوح الربع الموجي

حماية قوية مع تصميم IP561
الموثوقية للاستخدام الخارجي

حماية قوية مع تصميم IP56

تتميز الشاشة بتصميم IP56 للتشغيل الموثوق. إنها مصممة لتقاوم الماء إضافة إلى مقاومة التأثيرات الضارة للشمس والمطر والثلج والغبار والرياح، وهي ميزة أساسية للاستخدامات الخارجية.
زجاج واقي (معتمد من IK10)1
الموثوقية للاستخدام الخارجي

زجاج واقي (معتمد من IK10)

يضمن الزجاج الأمامي المقوى والمصفح توفير حماية مثالية من الظروف الخارجية، مما يقلل من أضرار تأثير تلك الظروف.

* الصور لأغراض التوضيح فقط
* يشير تصنيف IK إلى درجة المقاومة ضد التأثيرات الخارجية على مقياس من 0 إلى 10. (يشير الرقم 10 إلى أعلى مستوى من الحماية.)

Support HDBaseT ™1
صيانة سهلة

Support HDBaseT ™

تدعم فئات XE4F تقنية HDBaseT™، وهي المعيار العالمي لنقل الفيديو والصوت عالي الوضوح والإيثرنت وأجهزة التحكم وUSB والأشعة تحت الحمراء عبر كابل واحد طويل المسافة، من أجل التحكم بسهولة في الشاشة وتوفير تكاليف التثبيت والصيانة.

* لا تدعم فئات XE4F إمدادات الطاقة

المراقبة عبر الويب1
صيانة سهلة

المراقبة عبر الويب

يعد حل المراقبة المستند إلى الويب حل يتميز بسهولة الاستخدام حيث يوفر الراحة للمستخدم. فهو يمكن المستخدم من الوصول الكامل إلى أي مكان في أي وقت من خلال هواتفه المحمولة أثناء الوصول إلى كل من البيانات الحالية والسابقة. يسمح للمستخدم بمراقبة الوحدة وإجراء التعديلات والتحكم في الوحدة عن بُعد في الوقت الفعلي.

* الصورة لأغراض التوضيح فقط

مشهد المستخدم1

مشهد المستخدم

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • تقنية لوحة العرض

    IPS / M+

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    4,000nit (Typ.), 3,200nit (Min.)

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    16.7 مليون لون

  • زمن الاستجابة

    9ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 3%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    نعم

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2)

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    لا

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    YES (2ea, LAN 1ea / HDbaseT 1ea)

  • مدخل IR

    لا

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(2 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    لا

  • مخرج الصوت

    لا

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    نعم

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    نعم

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 38.4/26/26/38.4mm

  • الوزن (الرأس)

    40Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    46Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1292.5 x 737.4 x 88.0mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1446 x 890 x 207mm

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    غير متوفر

زجاج حماية

  • السمك

    5mm

  • درجة الحماية

    YES (IK10)

  • مقوى / تعزيز كيميائي

    تقوية بالتعديل الحراري

  • مضاد للانعكاس

    نعم

  • الأشعة تحت الحمراء - المقاومة (IR)

    نعم

  • مقاومة للكسر

    نعم

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    نعم

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    نعم

  • مستشعر الرطوبة

    نعم

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    نعم

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    نعم

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.0

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    نعم

  • PIP

    نعم

  • PBP

    نعم (2 صورة بجانب صورة)

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    لا

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    -30 °C to 50 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    5 % to 100 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    330W (Full White) 178W (IEC 62087)

  • الحد الأقصى

    400W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    1126 BTU/Hr(Typ.), 1364 BTU/Hr(Max.)

  • وظيفة DPM

    3.5W(WOL Off), 8W(WOL on)

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC / VCCI

  • ErP / Energy Star

    نعم / لا

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    لا

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller, Manual(EIG, IG), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, HDMI Cable, POWER CABLE, Battery, Screws

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    Max. 15 degree

  • تصنيف الحماية IP

    IP56

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    نعم

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • حجم الكائن المتاح للمس

    غير متوفر

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    غير متوفر

  • الدقة (النوع)

    غير متوفر

  • واجهة

    غير متوفر

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • دعم نظام التشغيل

    غير متوفر

  • نقاط اللمس المتعددة

    غير متوفر

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