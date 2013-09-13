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One:Quick Flex

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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One:Quick Flex

43HT3WJ-B

One:Quick Flex

(0)

شاشة All-in-One لتعاون فعال

شاشة All-in-One

* وضع مرآة الكاميرا متاح فقط لبعض التطبيقات
* جميع الصور في هذه الصفحة هي لأغراض توضيحية فقط.

شاشة All-in-One لمكالمة فيديو بسيطة وسريعة 1

شاشة All-in-One لمكالمة فيديو بسيطة وسريعة

مع LG One: شاشة العرض المتكاملة مقاس 43 بوصة Quick Flex والمكتملة بالكاميرا المدمجة والميكروفونات ومكبرات الصوت، لا داعي للقلق بشأن الاجتماعات والمكالمات عبر الإنترنت ولا مزيد من الإزعاج في الاتصال بمؤتمرات الفيديو وإعدادها.

التعاون الفعال مع اللمس والرسم

مجهزة بتقنية اللمس داخل الخلية، One:Quick Flex يحول الأفكار إلى حقيقة. باستخدام قلم اللمس المخصص، يتم تدوين الملاحظات والرسم بسهولة. كما يمكن حفظ أعمالهم كملفات ومشاركتها بسهولة عبر الهاتف المحمول.

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سهولة النقل مع حامل متحرك 1

سهولة النقل مع حامل متحرك

يمكن استخدام One:Quick Flex في أي مكان بالداخل حيث يمكن تحريكه على عجلات. من مكتب خاص إلى صالة عامة، يلعب أدواراً مختلفة وفقاً لكل حاجة مثل مؤتمرات الفيديو، وعرض التصميم، والتعاون، وما إلى ذلك.

* تُباع الحوامل بشكل منفصل.

* يحتاج المنتج إلى توصيله بمصدر الطاقة المناسب للعمل.

دوران الشاشة 1

دوران الشاشة التلقائي

One: Quick Flex يدعم دوران الشاشة عند استخدام الحامل المخصص، والذي يمكن استخدامه على نطاق واسع من خلال تدويره رأسياً أو أفقياً حسب نسبة المحتوى.

* تباع الحوامل بشكل منفصل. يتم تدوير الشاشة يدوياً.

* لاستخدامها رأسياً، يمكن للمستخدمين التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة، والعكس بالعكس للعودة إلى الوضع الأفقي.

* قد لا تدعم بعض التطبيقات وضع العرض الرأسي.

ارتفاع قابل للتعديل 1

ارتفاع قابل للتعديل

يمكن تعديل ارتفاع الحامل ليلائم وضعية أو ارتفاع المستخدم. (حتى 9.5 سم)

* يتم ضبط الارتفاع يدوياً.

تجربة مستخدم بديهية وقابلية توسعة ممتازة 1

تجربة مستخدم بديهية وقابلية توسعة ممتازة

تم تصميم UX الخاص بـ One:Quick Flex الذي يعمل باللمس ليكون مشابهاً لـ UX الذي يعمل باللمس في الجوال، مما يجعله سهل الاستخدام. كما أن نظام التشغيل المعتمد على Windows يجعل من السهل على المستخدم تثبيت وتشغيل البرامج التي يريدها من خلال مكتبة ضخمة من التطبيقات والأدوات.

* تمت محاكاة صورة الشاشة لأغراض توضيحية.

* من المقرر إطلاق لوحة القيادة الرئيسية (مجلد تطبيقات الشاشة المتوسطة) في نوفمبر 2021م.

الأوامر الصوتية 2

الأوامر الصوتية

يمكن للمستخدم كذلك أداء الوظائف الأساسية من خلال الأوامر الصوتية دون الحاجة إلى لمس الشاشة.

* تقتصر الأوامر الصوتية على بعض الوظائف المحددة: الطاقة، ومستوى الصوت، والتطبيقات المدمجة، والكاميرا، ووضع القارئ.

تصميم أنيق يمتزج مع المساحة

يتجاوز اللون الأسود التقليدي، فهو متوفر باللون البيج الأنيق مع لمسة نهائية ناعمة ويمتزج بسهولة مع المناطق الداخلية المحيطة.
تصميم أنيق يمتزج مع المساحةeg_ar/images/business/md07542575/features/D08-01_43HT3WJ-07-A-Sleek-Design-that-Blends-with-the-Space-Digital-Signage-ID-D-2.jpg
تصميم أنيق يمتزج مع المساحةeg_ar/images/business/md07542575/features/D08-01_43HT3WJ-07-A-Sleek-Design-that-Blends-with-the-Space-Digital-Signage-ID-D-1.jpg

نوصي باستخدامه في / من أجل:

LG One Quick Flex
شاشة لمس 43 بوصة بدقة 4K UHD مصممة بحامل متحرك لاستيعاب سيناريوهات الاستخدام المتنوعة.
عيادة الطبيب
إجراء استشارات بسيطة أو فحوصات طبية عن بعد دون مقابلة المريض.
التطبيب عن بعد
استشر طبيبك بسهولة في المنزل بغض النظر عن ضيق الوقت والمكان.
مساحة العمل التعاونية
يمكن للموظفين وصف أفكارهم الإبداعية بحرية من خلال الرسم والكتابة.
مكتب التصميم
عقد اجتماعات ومظاهرات مع العملاء والتعاقد في مكان واحد.
أجنحة المستشفى ودار التمريض
أعد الاتصال بأسرتك وأقاربك كما لو كنت هناك.
مكالمة فيديو
مكالمات فيديو سهلة وحيوية مع أفراد العائلة والأصدقاء الذين تفتقدهم.
العمل من المنزل
تعامل بكفاءة وسهولة مع أعمال المكتب ومؤتمرات الفيديو في المنزل.
روضة الأطفال
أداة تعليمية تفاعلية للطفل،
التي يمكن من خلالها حفظ رسوماتهم وكتاباتهم من خلال الفصل كملفات صور.
الدراسة عن بعد
شارك في التعليم عبر الإنترنت في الوقت الفعلي وقم بتدوين ملاحظات على مواد الدرس.

* يتم توفير المثال لأغراض إعلامية فقط؛ لا تقدم LG حلولاً أو خدمات منفصلة.

* قد يختلف تكوين الشاشة ودعم الوظائف وفقاً للتطبيق المستخدم.

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    43

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    350nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    لا

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    9ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 12%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (منفذ USB النوع C)

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    لا

  • مدخل RS232C

    لا

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    لا

  • مدخل USB

    USB3.1 من النوع A ‏(2 لكل وحدة)، USB من النوع C ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم (منفذ USB النوع C)

  • مخرج الصوت

    لا

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    لا

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 13.9/13.9/13.9/16.5mm

  • الوزن (الرأس)

    12.7Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    15.4Kg (Head + Stand) 29.3Kg (Head + Floor Stand)

  • وزن العبوة

    15.1Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    973.2 x 605.8 x 49.4mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    Floor stand : 973.2 x 1198.1 x 610.0mm (Landscape) Floor stand : 662.0 x 1360.9 x 610.0mm (Portrait) Desktop stand : 973.2 x 641.2 x 242.3mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1056 x 690 x 152mm (without Stand)

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    200 x 200 mm

الميزات - الأجهزة

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

الميزات - البرامج

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    75W

  • الحد الأقصى

    190W

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    30±10% (for HDMI1/2)

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ErP / Energy Star

    نعم / لا

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    لا

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

  • اختياري

    1 pole Desktop Stand(ST-43HT), Floor Stand(ST-43HF)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • حجم الكائن المتاح للمس

    Ø8 mm

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    35ms ↓

  • الدقة (النوع)

    3.5mm

  • واجهة

    USB1.1

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • دعم نظام التشغيل

    Windows 10 or higher

  • نقاط اللمس المتعددة

    الحد الأقصى 10 نقاط

الميزات المخصَّصة - ONE:QUICK

  • وحدة المعالجة المركزية

    AMD Ryzen R1505G

  • الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)

    8GB

  • المخزن

    128GB

  • إصدار نظام التشغيل

    Windows 10 IOT Enterprise (Basic)

  • الرسومات

    AMD Radeon Vega

  • اتصال Wi-Fi

    802.11ac

  • عبر تقنية Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • شريط بادئ التشغيل

    نعم

  • لوحة المعلومات الرئيسية

    نعم

  • تقسيم العرض_كامل / نصفي

    نعم

  • تقسيم العرض- قالب مخصَّص

    لا

  • نسخ

    لا

  • رصد الشاشة

    نعم

  • سجل مقابلة (صوتي)

    نعم

  • مشاركة الملفات

    نعم

  • التوافق One:Quick Share

    نعم

  • One:Quick اجتماع عن بعد

    نعم

  • وضع القارئ (Bluelight)

    نعم

  • تطبيقات مدمجة

    Chrome, Skype (Preloaded) Netflix, MS Whiteboard (Download link)

  • الكاميرا_الدقة

    1920 x 1080 (FHD)

  • الكاميرا_مجال الرؤية (FoV)

    88°

  • الكاميرا_التكبير/التصغير (ePTZ)

    غير متوفر

  • الكاميرا_تأطير الفيديو

    غير متوفر

  • الميكروفون_مصفوفة

    2ea

  • الميكروفون_تشكيل الحِزم

    غير متوفر

  • الميكروفون_نطاق التقاط

    3m

  • الضمان

    3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)

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