يمكن استخدام One:Quick Flex في أي مكان بالداخل حيث يمكن تحريكه على عجلات. من مكتب خاص إلى صالة عامة، يلعب أدواراً مختلفة وفقاً لكل حاجة مثل مؤتمرات الفيديو، وعرض التصميم، والتعاون، وما إلى ذلك.