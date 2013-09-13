We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
One:Quick Flex
شاشة All-in-One لتعاون فعال
شاشة All-in-One
* وضع مرآة الكاميرا متاح فقط لبعض التطبيقات
* جميع الصور في هذه الصفحة هي لأغراض توضيحية فقط.
التعاون الفعال مع اللمس والرسم
* تُباع الحوامل بشكل منفصل.
* يحتاج المنتج إلى توصيله بمصدر الطاقة المناسب للعمل.
* تباع الحوامل بشكل منفصل. يتم تدوير الشاشة يدوياً.
* لاستخدامها رأسياً، يمكن للمستخدمين التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة، والعكس بالعكس للعودة إلى الوضع الأفقي.
* قد لا تدعم بعض التطبيقات وضع العرض الرأسي.
* يتم ضبط الارتفاع يدوياً.
* تمت محاكاة صورة الشاشة لأغراض توضيحية.
* من المقرر إطلاق لوحة القيادة الرئيسية (مجلد تطبيقات الشاشة المتوسطة) في نوفمبر 2021م.
* تقتصر الأوامر الصوتية على بعض الوظائف المحددة: الطاقة، ومستوى الصوت، والتطبيقات المدمجة، والكاميرا، ووضع القارئ.
تصميم أنيق يمتزج مع المساحة
نوصي باستخدامه في / من أجل:
شاشة لمس 43 بوصة بدقة 4K UHD مصممة بحامل متحرك لاستيعاب سيناريوهات الاستخدام المتنوعة.
إجراء استشارات بسيطة أو فحوصات طبية عن بعد دون مقابلة المريض.
استشر طبيبك بسهولة في المنزل بغض النظر عن ضيق الوقت والمكان.
يمكن للموظفين وصف أفكارهم الإبداعية بحرية من خلال الرسم والكتابة.
عقد اجتماعات ومظاهرات مع العملاء والتعاقد في مكان واحد.
أعد الاتصال بأسرتك وأقاربك كما لو كنت هناك.
مكالمات فيديو سهلة وحيوية مع أفراد العائلة والأصدقاء الذين تفتقدهم.
تعامل بكفاءة وسهولة مع أعمال المكتب ومؤتمرات الفيديو في المنزل.
أداة تعليمية تفاعلية للطفل،
التي يمكن من خلالها حفظ رسوماتهم وكتاباتهم من خلال الفصل كملفات صور.
شارك في التعليم عبر الإنترنت في الوقت الفعلي وقم بتدوين ملاحظات على مواد الدرس.
* يتم توفير المثال لأغراض إعلامية فقط؛ لا تقدم LG حلولاً أو خدمات منفصلة.
* قد يختلف تكوين الشاشة ودعم الوظائف وفقاً للتطبيق المستخدم.
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
43
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
3840 x 2160 (UHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
350nit (Typ.)
-
نسبة التباين
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
لا
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
9ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 12%
-
العمر الافتراضي
50,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2/1.4
-
مدخل جهاز العرض
نعم (منفذ USB النوع C)
-
مدخل DVI-D
لا
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل صوت
لا
-
مدخل RS232C
لا
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
لا
-
مدخل USB
USB3.1 من النوع A (2 لكل وحدة)، USB من النوع C (1 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
نعم (منفذ USB النوع C)
-
مخرج الصوت
لا
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
لا
-
مخرج RJ45(LAN)
لا
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
T/R/L/B : 13.9/13.9/13.9/16.5mm
-
الوزن (الرأس)
12.7Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
15.4Kg (Head + Stand) 29.3Kg (Head + Floor Stand)
-
وزن العبوة
15.1Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
973.2 x 605.8 x 49.4mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
Floor stand : 973.2 x 1198.1 x 610.0mm (Landscape) Floor stand : 662.0 x 1360.9 x 610.0mm (Portrait) Desktop stand : 973.2 x 641.2 x 242.3mm
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1056 x 690 x 152mm (without Stand)
-
مقبض
لا
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
200 x 200 mm
الميزات - الأجهزة
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
نعم
-
مستشعر البكسل
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر BLU
لا
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
لا
-
مؤشر الطاقة
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
نعم
الميزات - البرامج
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
HDMI-CEC
نعم
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
75W
-
الحد الأقصى
190W
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
30±10% (for HDMI1/2)
-
وظيفة DPM
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
نعم (10W × 2)
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "B" / CE
-
ErP / Energy Star
نعم / لا
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
لا
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
التوافق مع البرامج
-
Connected Care
لا
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic
الملحقات
-
أساسية
HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG
-
اختياري
1 pole Desktop Stand(ST-43HT), Floor Stand(ST-43HF)
ميزات خاصة
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
غير متوفر
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
غير متوفر
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
الميزات المخصَّصة - اللمس
-
حجم الكائن المتاح للمس
Ø8 mm
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
35ms ↓
-
الدقة (النوع)
3.5mm
-
واجهة
USB1.1
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
دعم نظام التشغيل
Windows 10 or higher
-
نقاط اللمس المتعددة
الحد الأقصى 10 نقاط
الميزات المخصَّصة - ONE:QUICK
-
وحدة المعالجة المركزية
AMD Ryzen R1505G
-
الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)
8GB
-
المخزن
128GB
-
إصدار نظام التشغيل
Windows 10 IOT Enterprise (Basic)
-
الرسومات
AMD Radeon Vega
-
اتصال Wi-Fi
802.11ac
-
عبر تقنية Bluetooth
Bluetooth 5.0
-
شريط بادئ التشغيل
نعم
-
لوحة المعلومات الرئيسية
نعم
-
تقسيم العرض_كامل / نصفي
نعم
-
تقسيم العرض- قالب مخصَّص
لا
-
نسخ
لا
-
رصد الشاشة
نعم
-
سجل مقابلة (صوتي)
نعم
-
مشاركة الملفات
نعم
-
التوافق One:Quick Share
نعم
-
One:Quick اجتماع عن بعد
نعم
-
وضع القارئ (Bluelight)
نعم
-
تطبيقات مدمجة
Chrome, Skype (Preloaded) Netflix, MS Whiteboard (Download link)
-
الكاميرا_الدقة
1920 x 1080 (FHD)
-
الكاميرا_مجال الرؤية (FoV)
88°
-
الكاميرا_التكبير/التصغير (ePTZ)
غير متوفر
-
الكاميرا_تأطير الفيديو
غير متوفر
-
الميكروفون_مصفوفة
2ea
-
الميكروفون_تشكيل الحِزم
غير متوفر
-
الميكروفون_نطاق التقاط
3m
-
الضمان
3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.