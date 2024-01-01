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One:Quick Works

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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One:Quick Works

55CT5WJ-B

One:Quick Works

(0)
المنظر الأمامي مع صورة ملء الشاشة (* محاكاة صور الشاشة)

حائز على جوائز التصميم

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LG One: Quick Works ، شاشة عرض المؤتمرات المرئية الكل في واحد

LG One: Quick Works ،
شاشة عرض المؤتمرات المرئية الكل في واحد

اجعل اجتماعاتك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية وتفاعلية مع LG One: Quick Works.

الكل في - واحد
عرض مؤتمرات الفيديو
لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

عرض مؤتمرات الفيديو الكل في واحد لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

حل مؤتمر الفيديو الكل في واحد

حل مؤتمر الفيديو الكل في واحد

لا يلزم أن يكون إعداد مؤتمرات الفيديو مرهقاً. يتميز هذا الحل الشامل بجهاز كمبيوتر مدمج يعمل بنظام Windows وكاميرا 4K فائقة الدقة وميكروفون ومكبر صوت ولوحة بيضاء رقمية. اختبر جودة صوت ومقاطع فيديو واضحة في اجتماعاتك.
التركيز التلقائي الذكي

التركيز التلقائي الذكي

اجعل الكاميرا والميكروفون يتحركان نحوك، وليس العكس. تركز One:Quick Works تلقائياً على السماعة وهي فعالة في التقاط الأصوات بوضوح يصل إلى ستة أمتار مع الحد الأدنى من ضوضاء الخلفية، بينما تتعقب الكاميرا بدقة 3840 × 2160 تلقائياً وتركز على السماعة الفردية.

* قد يختلف أداء المنتج حسب البيئة.

تطبيق مؤتمرات الفيديو المثبت مسبقاً،
إل جي وان (LG One): اجتماع سريع عن بُعد

يعمل برنامج LG One: Quick Remote Meeting بسلاسة مع One: Quick Works للمستخدمين لمشاركة المستندات بتنسيقات مختلفة وتنفيذ رسومات تفاعلية في الوقت الفعلي واكتشاف من يتحدث على الطرف الآخر تلقائياً.

تطبيق مؤتمرات الفيديو المثبت مسبقاً، LG One: اجتماع سريع عن بُعد

سهل الاستعمال
متجر تطبيقات المؤتمر

تم تضمين اختصارات لتثبيت تطبيقات مؤتمرات الفيديو والتعاون للمساعدة في إنتاجية المستخدم. يجب أن يكون الحل الحقيقي لعقد مؤتمرات الفيديو متعدد الإمكانات قادراً على استخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات مؤتمرات الفيديو.

متجر تطبيقات المؤتمر سهل الاستخدام

* قابلية توسعة ممتازة استناداً إلى نظام التشغيل Windows 10 IoT

اللمس المتعدد والتعليقات التوضيحية

اللمس المتعدد والتعليقات التوضيحية

مزود بتقنية In-cell touch، يحول One: Quick Works الأفكار إلى واقع مع 10 نقاط من اللمس المتعدد. ويرسل بسهولة ملفات مثل الملاحظات والكتابات والرسومات والصور التي تم إنشاؤها في الاجتماعات عبر البريد الإلكتروني.

* يتم توفير قلم اللمس (1 لكل جهاز)
** التطبيقات المخصصة المطلوبة لتدوين الملاحظات والرسومات (تطبيق MS Whiteboard جاهز)
التسجيل الصوتي

التسجيل الصوتي

بدلاً من الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات منفصلة، ما عليك سوى تسجيل الاجتماع ومشاركة الملفات مع المشاركين عبر البريد الإلكتروني.

* قد لا يُسمح بالتسجيل الصوتي عند استخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو.
طريقة تقسيم الشاشة لتعدد المهام

وضع تقسيم الشاشة
لتعدد المهام

مشاركة الملفات وتنظيم الأفكار في نفس الوقت مع الأعضاء في غرفة الاجتماعات.
تجربة مستخدم محسنة

تجربة مستخدم محسنة

يوفر واجهة سهلة الاستخدام ، من ضبط إعدادات الشبكة للاجتماعات ، وتقسيم الشاشة إلى إعدادات العرض. يدعم الوصول السريع والسهل إلى تطبيقات مؤتمرات الفيديو باستخدام مشغل One: Quick Works.

* تمت جدولة تحديث البرنامج لإضافة التطبيقات وحذفها وسيكون متاحاً في نوفمبر 2021.

تجربة مستخدم محسنة

2-طريقة التثبيت

2-طريقة التثبيت

يمكن تعديل طريقة التثبيت حسب البيئة المحيطة واحتياجات المستخدم الخاصة. إمكانية الاختيار بين التثبيت على الحائط لتحقيق أقصى استفادة من المساحة أو التثبيت المكتبي باستخدام حاملي قطب.

* تباع الحوامل بشكل منفصل.

حصل على جائزة reddot Design

بفضل التصميم الرائع الحائز على جوائز، يمتزج One: Quick Works بسلاسة مع بقية مساحة العمل. يوفر كذلك جمالية عالية مع توفير مساحة عمل عملية لجميع المشاركين.

حصل على جائزة reddot Design وجائزة iF DESIGN AWARD 2021

منتج حاصل على اعتماد إنرجي ستار®

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    450nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    لا

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    9ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 12%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    لا/نعم

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (منفذ USB النوع C)

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    لا

  • مدخل RS232C

    لا

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    لا

  • مدخل USB

    USB3.1 من النوع A ‏(2 لكل وحدة)، USB من النوع C ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم (منفذ USB النوع C)

  • مخرج الصوت

    لا

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    لا

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Silver

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm

  • الوزن (الرأس)

    26Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    26.6Kg

  • وزن العبوة

    31Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1265 x 769.5 x 61.8mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    1265 x 815 x 290mm

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1372 x 903 x 168mm (without Stand)

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    300 x 300 mm

الميزات - الأجهزة

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

الميزات - البرامج

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    127W

  • الحد الأقصى

    245W

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    30±10% (for HDMI1/2)

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE

  • ErP / Energy Star

    YES / Energy Star 8.0

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • Connected Care

    لا

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

  • اختياري

    2 pole Stand(ST-653TW)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • حجم الكائن المتاح للمس

    Ø8 mm

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    35ms ↓

  • الدقة (النوع)

    3.5mm

  • واجهة

    USB1.1

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • دعم نظام التشغيل

    Windows 10 or higher

  • نقاط اللمس المتعددة

    الحد الأقصى 10 نقاط

الميزات المخصَّصة - ONE:QUICK

  • وحدة المعالجة المركزية

    AMD Ryzen Embedded V1605B

  • الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)

    8GB

  • المخزن

    128GB

  • إصدار نظام التشغيل

    Windows 10 IOT Enterprise (Value)

  • الرسومات

    AMD Radeon Vega

  • اتصال Wi-Fi

    802.11ac

  • عبر تقنية Bluetooth

    Bluetooth 5.0

  • شريط بادئ التشغيل

    نعم

  • لوحة المعلومات الرئيسية

    لا

  • تقسيم العرض_كامل / نصفي

    نعم

  • تقسيم العرض- قالب مخصَّص

    لا

  • نسخ

    لا

  • رصد الشاشة

    نعم

  • سجل مقابلة (صوتي)

    نعم

  • مشاركة الملفات

    نعم

  • التوافق One:Quick Share

    نعم

  • One:Quick اجتماع عن بعد

    نعم

  • وضع القارئ (Bluelight)

    نعم

  • تطبيقات مدمجة

    Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)

  • الكاميرا_الدقة

    3840 x 2160 (UHD)

  • الكاميرا_مجال الرؤية (FoV)

    120°

  • الكاميرا_التكبير/التصغير (ePTZ)

    4x Zoom

  • الكاميرا_تأطير الفيديو

    نعم

  • الميكروفون_مصفوفة

    10ea

  • الميكروفون_تشكيل الحِزم

    نعم

  • الميكروفون_نطاق التقاط

    6m

  • الضمان

    3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)

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