One Quick share

One من إل جي: المشاركة السريعة هو حل لمشاركة الشاشة لاسلكيًا متوفر من خلال اللافتات التي تعمل بمنصة webOS*، ووحدة نقل USB لأجهزة الحاسوب (SC-00DA)) وتطبيقها. يمكنك عبر One: المشاركة السريعة، ببساطة مشاركة شاشة الحاسوب الشخصي مع لافتات إل جي من خلال الإعداد الأولي السهل للاستخدام، بالإضافة إلى توافر إدارة وظائف اللافتات الأساسية من إل جي*.

