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One Quick share
بدء العمل باتصال بسيط وسهل
يمكن عقد الاجتماعات من خلال توصيل دونجل USB بجهاز حاسوب محمول ومشاركة الشاشة عبر لافتة كبيرة معلقة على الجدار.
* جميع الصور الواردة بصفحة الويب لأغراض التوضيح فقط وقد تختلف عن المنتج الفعلي.
* قد لا تتوفر ميزة One: المشاركة السريعة في بعض المنتجات.
** يمكن ضبط مستوى الصوت ووضع الصورة والسطوع التلقائي ومؤقت العرض التقديمي وجدول الأعمال/الملاحظات على تطبيق One: المشاركة السريعة للحاسوب الشخصي.
* يمكن توصيل لافتة واحدة بإجمالي 4 أجهزة دونجل من نوع USB.
* في المرة الأولى، يحتاج الحاسوب الشخصي إلى تثبيت برنامج One: مراقبة المشاركة السريعة عن طريق توصيل جهاز الدونجل.
* تحتاج لافتات إل جي إلى إعداد Soft AP الذي تم تمكينه في قائمة الشبكة بتطبيق الإعدادات.
الإعداد دون الحاجة لجهاز تحكم عن بعد
يسمح تطبيق One: مشاركة الشاشة للحاسوب بضبط إعدادات اللافتات دون الحاجة لجهاز تحكم عن بعد. تُظهر اللافتات المعلقة على الجدار مثالاً لوضع اجتماعا المكتب الذي يمكن للمستخدمين تعيينه عبر التطبيق.
* يتم تمكين الإعدادات دون وظيفة التحكم عن بعد عند إقران دونجل USB بلافتة إل جي وتوصيله بجهاز الحاسوب.
** يمكن للمستخدمين تمكين وضع اجتماعات المكتب في قائمة إعداد EZ الخاصة باللافتات.
مدير الشاشة
منظم اجتماعات مجاني للتحكم في العديد من الشاشات المشتركة عبر اللافتات. لذلك تُظهر هذه الصورة أن الشاشة لها نفس ترتيب الشاشات المنقسمة على لافتة إل جي وفق إعدادات المستخدم الذي يتمتع بامتيازات المسؤول على تطبيق One: المشاركة السريعة.
جميع المواصفات
قائمة الطرازات المتوافقة(اعتبارًا من يناير 2021)
-
اللافتات القياسية
65بوصة/ 55بوصة/ 49بوصة UH7F 65بوصة/
55بوصة/ 49بوصة/ 43بوصة UH5F (-H)65بوصة/
55بوصة/ 49بوصة/ 43بوصة UM3DG86بوصة/
75بوصة/ 65بوصة/ 55بوصة/50بوصة/ 43بوصة UL3G
حل ONE: مشاركة سريعة
-
تبديل المستخدم
نعم
-
وضع تقسيم الشاشة
نعم (بحد أقصى 4 شاشات)
-
وضع المسؤول
نعم
-
التحكم في اللافتات
نعم
-
الصوت
نظام ويندوز فقط
دونجل USB HW(SC-00DA)
-
نظام تشغيل مدمج
لينكس
-
وحدة المعالجة المركزية:
معالج CortexTM-A7 رباعي النواة
-
الذاكرة الداخلية
eMMC (4 جيجا بايت) ، DDR3 (512 ميجا بايت)
-
الواي فاي
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (متاح 30 م بحد أقصى)
-
فيديو
H.264
-
قابلية الاتصال
USB 2.0 النوع أ (1)
-
الحجم ( العرض × الحجم × العمق)
63.8 × 63.8 × 13.5 ملم / كابل USB (85.5 ملم)
-
الوزن
46 جم
-
استهلاك الطاقة
2.0 واط (قياسي)، 2.5 واط (بحد أقصى.)
-
درجة حرارة التشغيل/الرطوبة
0 °م إلى 40 °م/ 0% إلى 85%
مواصفات الحاسوب الموصى بها
-
نظام تشغيل يدعم
ويندوز 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 64 bitmacOS 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15 64 بت
-
وحدة المعالجة المركزية:
Intel Sandy Bridge i3 (أو إصدار لاحق)Skylake i3 / i5 / i6 (أو إصدار لاحق) الجيل الأول من AMD Rygen (أو إصدار لاحق)
-
الذاكرة
8جيجابايت
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