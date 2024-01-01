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السلسلة SM3B
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة
21.5 بوصة
-
الدقة
1,920 × 1,080 (دقة عالية كاملة)
-
السطوع
250 شمعة/متر مربع
إمكانية التوصيل - الإدخال
-
HDMI
نعم (1)، HDMI1.4b/HDCP2.2
-
DP
لا
-
DVI
لا
-
تناظري (RGB)
نعم (1)
-
دخل الصوت
نعم (1)، RGB
-
وحدة التحكم الخارجية (RS232C داخلي)
نعم (1)
-
وحدة التحكم الخارجية (RJ45)
نعم (1)
-
وحدة التحكم الخارجية (مستقبل الأشعة تحت الحمراء)
نعم (1)
-
وحدة التحكم الخارجية (مستشعر البكسل)
نعم (1)
-
USB (USB3.0)
نعم (1)
-
بطاقة SD (SDHC/حجم كامل)
لا
إمكانية التوصيل - الخرج
-
خرج DP
لا
-
خرج الصوت
لا
-
سمّاعة خارجية لخرج الصوت
لا
-
وحدة التحكم الخارجية (RS232C خارجي)
لا
المواصفات المادية
-
عرض الحافة
16.3 مم (T/R/L/B)
-
أبعاد الشاشة (الطول × العرض × الارتفاع)
510.3مم X 302.1مم X 53.8مم
-
الوزن (الرأس)
3.6 كجم
-
VESA™ Standard Mount Interface
100 مم x 100 مم
التوافق مع مشغل الوسائط
-
متوافق مع نوع OPS
لا
-
مشغل وسائط خارجي مرفق
لا
التوافق مع البرامج
-
SuperSign-w lite
نعم
-
SuperSign-c
نعم
الملحقات
-
الأساسية
وحدة التحكم عن بُعد (تشمل بطارية 2ea)، وسلك الطاقة ، ودليل التشغيل السريع، وكابل RGB، ووصلة التحويل من هاتف إلى RS232C
-
اختياري
مستشعر بكسل (KT-SP0)
عام
-
المنطقة
عالمي
-
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