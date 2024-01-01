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السلسلة SM3B

المواصفات

الدعم

السلسلة SM3B

22SM3B

السلسلة SM3B

(0)
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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة

    21.5 بوصة

  • الدقة

    1,920 × 1,080 (دقة عالية كاملة)

  • السطوع

    250 شمعة/متر مربع

إمكانية التوصيل - الإدخال

  • HDMI

    نعم (1)، HDMI1.4b/HDCP2.2

  • DP

    لا

  • DVI

    لا

  • تناظري (RGB)

    نعم (1)

  • دخل الصوت

    نعم (1)، RGB

  • وحدة التحكم الخارجية (RS232C داخلي)

    نعم (1)

  • وحدة التحكم الخارجية (RJ45)

    نعم (1)

  • وحدة التحكم الخارجية (مستقبل الأشعة تحت الحمراء)

    نعم (1)

  • وحدة التحكم الخارجية (مستشعر البكسل)

    نعم (1)

  • USB (USB3.0)

    نعم (1)

  • بطاقة SD (SDHC/حجم كامل)

    لا

إمكانية التوصيل - الخرج

  • خرج DP

    لا

  • خرج الصوت

    لا

  • سمّاعة خارجية لخرج الصوت

    لا

  • وحدة التحكم الخارجية (RS232C خارجي)

    لا

المواصفات المادية

  • عرض الحافة

    16.3 مم (T/R/L/B)

  • أبعاد الشاشة (الطول × العرض × الارتفاع)

    510.3مم X 302.1مم X 53.8مم

  • الوزن (الرأس)

    3.6 كجم

  • VESA™ Standard Mount Interface

    100 مم x 100 مم

التوافق مع مشغل الوسائط

  • متوافق مع نوع OPS

    لا

  • مشغل وسائط خارجي مرفق

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign-w lite

    نعم

  • SuperSign-c

    نعم

الملحقات

  • الأساسية

    وحدة التحكم عن بُعد (تشمل بطارية 2ea)، وسلك الطاقة ، ودليل التشغيل السريع، وكابل RGB، ووصلة التحويل من هاتف إلى RS232C

  • اختياري

    مستشعر بكسل (KT-SP0)

عام

  • المنطقة

    عالمي

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