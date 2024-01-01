لافتة قياسية 22 بوصة

من خلال مدير التحكم، وهو عبارة عن حل مراقبة الويب المضمن بالسلسلة، يمكنك التحكم ومراقبة حالة شاشات 22SM3G المتعددة في مواقع مختلفة في الوقت الفعلي. ويتوفر في الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مما يتيح لك الاستجابة بسرعة ومرونة لحالات الطوارئ في أي مكان.