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لافتة قياسية 22 بوصة

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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لافتة قياسية 22 بوصة

22SM3G-B

لافتة قياسية 22 بوصة

(0)
لافتات ٢٢ بوصة مع مساحات للاستخدام التجاري

لافتات ٢٢ بوصة مع مساحات للاستخدام التجاري

توفر 22SM3G المعلومات وتنفذ دليلًا بطرق أكثر فعالية في مختلف المساحات التجارية، والتي توفر حلًا أكثر ملاءمة بفضل نظامها الأساسي webOS المحدث.
الأداء العالي لـ SoC مع webOS

منصة اللافتات الذكية

الأداء العالي لـ SoC مع webOS

بإمكان النظام المحمل على رقاقة (SoC) المدمج رباعي النواة تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتويات دون الحاجة إلى مشغل وسائط. علاوة على ذلك، تعزز منصة لافتات webOS الذكية من إل جي راحة المستخدم عبر واجهة المستخدم الرسومية البديهية والأدوات البسيط لتطوير التطبيق.

تطبيقات مستشعرات مختلفة
منصة اللافتات الذكية

تطبيقات مستشعرات مختلفة

تدعم منصة webOS الذكية من LG الاتصالات مع أجهزة الاستشعار الخارجية بسهولة مثل GPIO, NFC/RFID وأجهزة استشعار درجة الحرارة، وما إلى ذلك عبر مكونات USB الإضافية. وهي تتميز بتخفيض التكلفة الإجمالية للملكية نظرًا لعدم الحاجة إلى شراء برامج أو مشغلات وسائط إضافية.

مجموعة واسعة من الواجهات

منصة اللافتات الذكية

مجموعة واسعة من الواجهات

من خلال واجهاتها المتنوعة، يمكن للمستخدمين توصيل الشاشة بمصادر مختلفة للاستخدام الأمثل. أيضًا، تدعم وظيفة حالات التعطل المستخدمين الذين يقومون بإعداد مصادر النسخ الاحتياطي في حالة حدوث خطأ غير متوقع.

توصيل وتشغيل USB
منصة اللافتات الذكية

توصيل وتشغيل USB

يدعم 22SM3G ميزة توصيل وتشغيل USB، بحيث يمكن للمستخدمين ضبط تشغيل المحتوى بسهولة باستخدام USB.

منصة اللافتات الذكية

حل لاسلكي

تعمل 22SM3G كجهاز توجيه افتراضي إذ يمكن استخدامها كنقطة اتصال لاسلكية لأجهزة الهاتف.

الترويج في الوقت الحقيقي

باستخدام Beacon وBLE (طاقة Bluetooth منخفضة)، يمكن لمديري المحلات تقديم كوبونات ومعلومات في الوقت الفعلي.

مشاركة المحتويات

يُعد انعكاس المحتوى بين الأجهزة أكثر راحة عبر شبكة Wi-Fi.

المراقبة والتحكم عن بعد

الكفاءة التشغيلية

المراقبة والتحكم عن بعد

من خلال مدير التحكم، وهو عبارة عن حل مراقبة الويب المضمن بالسلسلة، يمكنك التحكم ومراقبة حالة شاشات 22SM3G المتعددة في مواقع مختلفة في الوقت الفعلي. ويتوفر في الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مما يتيح لك الاستجابة بسرعة ومرونة لحالات الطوارئ في أي مكان.

خدمة فورية بعد البيع مع لافتات LG Signage365Care
الكفاءة التشغيلية

خدمة فورية بعد البيع مع لافتات LG Signage365Care

تصبح الصيانة أسهل وأسرع مع العناية بـلافتات Signage365Care*، وهو حل الخدمة السحابية الذي توفره خدمة LG. فهي تدير حالة الشاشات في أماكن العميل عن بعد لتشخيص الأعطال وخدمات التحكم عن بعد، مما يضمن التشغيل المستقر لأعمال العميل.

* قد يختلف توافر خدمة "رعاية اللافتات 365 يوم" حسب المنطقة، لذا يرجى الاتصال بممثل مبيعات LG في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    21.5

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    250nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    400,000:1

  • التدرج اللوني

    BT709 95%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    16.7 مليون لون

  • زمن الاستجابة

    14ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 25%

  • العمر الافتراضي

    30,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    16/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2

  • مدخل جهاز العرض

    لا

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    لا

  • مخرج الصوت

    لا

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    لا

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    Even bezel : 16.3mm

  • الوزن (الرأس)

    3.34Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    4.74Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    510.3 x 302.1 x 53.8mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    565.0 x 357.0 x 103.0mm

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    100 x 100 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.1

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    لا

  • مزامنة الشبكة المحلية

    لا

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    نعم

  • PBP

    نعم (2 صورة بجانب صورة)

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (2 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    لا

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    لا

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • المنارة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    30W

  • الحد الأقصى

    33W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    103 BTU/Hr(Typ.), 113 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    15W±5%

  • وظيفة DPM

    0.5W(WOL Off), 3.2W(WOL On)

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (1W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE

  • ErP / Energy Star

    لا / لا

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, HDMI Cable, Phone to RS232C Gender, External IR, IR Sheet

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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