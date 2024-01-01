سلسلة Non-Glare Ultra HD

من خلال مدير التحكم "Control Manager"، وهو حل مراقبة الويب المضمن، يمكنك التحكم في حالة الشاشات المتعددة من سلسلة UH5F-H ومراقبتها في مواقع مختلفة في الوقت الحقيقي. وهو متوفر في الأجهزة المتصلة بالإنترنت، حيث يمنحك المرونة وسرعة الاستجابة للمواقف الطارئة في أي مكان.

