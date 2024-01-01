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سلسلة Non-Glare Ultra HD
عرض واضح بطبقة مانعة للتوهج
مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج
دقة وضوح HD فائقة
دقة فائقة Ultra HD
الأداء العالي مع webOS
أداء عالي مع منصة webOS
تطبيقات استشعار متنوعة
شعار قابل للفصل ومكبر صوت مدمج
متوافقة مع نظام التحكم في الصوت والفيديو (AV)
حصلت السلسلة UH5F-H على شهادة Crestron Connected® على التوافق العالي مع أنظمة التحكم في الصوت والفيديو (AV) الاحترافية لتحقيق سلاسة الدمج والتحكم الأوتوماتيكي*، مما يعزز من الكفاءة في إدارة العمل.
التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة
* تحكم يعتمد على الشبكة
متوافقة مع نظام مؤتمرات الفيديو
التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو
* باستخدام وصلة كبل HDMI
المراقبة والتحكم في الوقت الحقيقي
تحكم ومراقبة في الوقت الفعلي
خدمة الرعاية السحابية في الوقت الحقيقي - Signage365care
خدمة الصيانة السحابية في الوقت الفعلي - العناية باللافتات 365 يوم
* يمكن أن يختلف توفر الخدمة "Signage365Care" حسب المنطقة، لذلك يُرجى الاتصال بممثل مبيعات LG في منطقتك للحصول على مزيد من التفاصيل.
ميزة شاشات متعددة مع وضع تجانب الصور / صورة داخل صورة
وظيفة الشاشات المتعددة مع خاصية صورة تلو أخرى/صورة داخل أخرى
نقطة وصول لاسلكية
نقطة الوصول اللاسلكية
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
98
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
مباشر
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
3840 x 2160 (UHD)
-
معدل التحديث
120 هرتز
-
السطوع
500nit (Typ.)
-
نسبة التباين
1,200:1
-
نسبة التباين الديناميكي
1,000,000:1
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
8ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 28%
-
العمر الافتراضي
50,000 ساعة (العادي)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
الشفافية
غير متوفر
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (3 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2/1.4
-
مدخل جهاز العرض
نعم (HDCP 2.2/1.3)
-
مدخل DVI-D
نعم (HDCP 1.4)
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل صوت
نعم
-
مدخل RS232C
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
نعم
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (2 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
نعم
-
مخرج الصوت
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
نعم
-
مخرج RJ45(LAN)
لا
-
مخرج IR
لا
-
ميزة Daisy Chain
لا
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
Even bezel : 14.9mm
-
الوزن (الرأس)
81.1Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
-
وزن العبوة
119Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
2191.8 x 1246.8 x 83.8mm (without Handle and LG Logo)
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
2362 x 1386 x 420mm
-
مقبض
نعم
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
800 x 400 mm
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
8GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
نعم
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
نعم
-
مستشعر البكسل
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر BLU
لا
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
لا
-
مؤشر الطاقة
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
نعم
-
مروحة (مُدمج)
لا
الميزات - البرامج
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
webOS 4.0
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مدير مجموعة
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
صورة شعار التمهيد
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
نعم
-
RS232C Sync
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
PIP
نعم
-
PBP
نعم (4 صورة بجانب صورة)
-
ميزة مشاركة الشاشة
نعم
-
علامة الفيديو
نعم (4 علامة فيديو)
-
التشغيل عبر URL
نعم
-
دوران الشاشة
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
نعم
-
مدير التحكم
نعم
-
شهادة Cisco
نعم
-
Crestron Connected
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
وضع PM
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
مجهز للشبكة
لا
-
المنارة
نعم
-
HDMI-CEC
نعم
-
تعيين خادم SI
نعم
-
webRTC
نعم
-
Pro:Idiom
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
لا
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
420W
-
الحد الأقصى
560W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
1433.25 BTU/Hr(Typ.), 1911 BTU/Hr(Max.)
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
294W
-
وظيفة DPM
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
نعم (10W × 2)
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
YES(Old ErP for Jordan) / NO
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
لا
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
التوافق مع البرامج
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
نعم
-
SuperSign Cloud
لا
-
Promota
نعم
-
Mobile CMS
نعم
-
Connected Care
نعم
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
الملحقات
-
أساسية
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR/Light sensor receiver, DP Cable(1.8M), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, EYE-BOLT
-
اختياري
لا
ميزات خاصة
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
غير متوفر
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
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