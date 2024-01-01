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سلسلة Non-Glare Ultra HD

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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سلسلة Non-Glare Ultra HD

98UH5F-H

سلسلة Non-Glare Ultra HD

(0)

لافتات OLED من إل جي

جودة صور فائقة

عرض واضح بطبقة مانعة للتوهج

يمكن أن ينزعج المشاهدون بسبب الانعكاسات غير الضرورية عند مشاهدة شاشة في مكان ساطع الإضاءة. لقد توصلت سلسلة UH5F-H إلى حل لهذا النوع من الإزعاج عن طريق زيادة مستوى التشوش، ما يؤدي إلى تحسين الرؤية وظهور النصوص.

مشاهدة واضحة مع الطلاء مانع التوهج

جودة صور فائقة

دقة وضوح HD فائقة

مع دقة الوضوح التي تبلغ 4 أضعاف دقة FHD، تصبح ألوان المحتويات وتفاصيلها أكثر حيوية وواقعية. كما أن زاوية المشاهدة العريضة التي تحققت بفضل لوحة IPS تقدم محتويات واضحة من دون تشوه.

دقة فائقة Ultra HD

نظام اللافتات الذكية webOS

الأداء العالي مع webOS

يستطيع معالج SoC المدمج رباعي النواة تنفيذ مهام متعددة في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتوى دون الحاجة إلى مُشغّل وسائط. بالإضافة إلى ذلك، يعزز نظام اللافتات الذكية webOS من LG راحة المستخدم من خلال واجهة مستخدم رسومية سهلة الاستخدام وأدوات تطوير تطبيقات بسيطة.

أداء عالي مع منصة webOS

نظام اللافتات الذكية webOS

تطبيقات استشعار متنوعة

نظام التشغيل الذكي webOS من LG يدعم بسهولة التوصيلات مع المستشعرات الخارجية مثل GPIO، وNFC/RFID، ومستشعرات درجة الحرارة، وما إلى ذلك، عبر وصلة USB. ولقد انخفضت تكلفة الصيانة الإجمالية لأنه لم تعد هناك حاجة إلى شراء برنامج إضافي أو مُشغلات وسائط لإيجاد حلول قيمة مضافة.

شعار قابل للفصل ومكبر صوت مدمج

توافق مع حل غرفة الاجتماعات

متوافقة مع نظام التحكم في الصوت والفيديو (AV)

حصلت السلسلة UH5F-H على شهادة Crestron Connected® على التوافق العالي مع أنظمة التحكم في الصوت والفيديو (AV) الاحترافية لتحقيق سلاسة الدمج والتحكم الأوتوماتيكي*، مما يعزز من الكفاءة في إدارة العمل.

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

* تحكم يعتمد على الشبكة

توافق مع حل غرفة الاجتماعات

متوافقة مع نظام مؤتمرات الفيديو

لتحقيق مؤتمرات الفيديو المثلى، حصلت سلسلة UH5F-H على اعتماد بتوافقها مع نظام يوفر قدرات تحكم قوية ومتكاملة* لعقد مؤتمرات فيديو أكثر ذكاءً، بما يُسهم في تجنب إهدار الوقت في إعداد جودة الصور أو تغيير الدخل مع المكالمات الواردة.

التوافق مع نظام مؤتمرات الفيديو

* باستخدام وصلة كبل HDMI

إدارة سهلة

المراقبة والتحكم في الوقت الحقيقي

من خلال مدير التحكم "Control Manager"، وهو حل مراقبة الويب المضمن، يمكنك التحكم في حالة الشاشات المتعددة من سلسلة UH5F-H ومراقبتها في مواقع مختلفة في الوقت الحقيقي. وهو متوفر في الأجهزة المتصلة بالإنترنت، حيث يمنحك المرونة وسرعة الاستجابة للمواقف الطارئة في أي مكان.

تحكم ومراقبة في الوقت الفعلي

إدارة سهلة

خدمة الرعاية السحابية في الوقت الحقيقي - Signage365care

أصبحت الصيانة أسهل وأسرع من خلال الخدمة الاختيارية Signage365 Care، وهي حل الخدمة السحابية الذي تقدمه خدمة LG. وهي تدير عن بُعد حالة شاشات العرض في أماكن عمل العميل لتشخيص الخلل وخدمات التحكم عن بُعد، مما يضمن التشغيل الثابت لأعمال العميل.

خدمة الصيانة السحابية في الوقت الفعلي - العناية باللافتات 365 يوم

* يمكن أن يختلف توفر الخدمة "Signage365Care" حسب المنطقة، لذلك يُرجى الاتصال بممثل مبيعات LG في منطقتك للحصول على مزيد من التفاصيل.

راحة المستخدم

ميزة شاشات متعددة مع وضع تجانب الصور / صورة داخل صورة

يتميز وضع PBP (تجانب الصور) بتعدد الشاشات في شاشة عرض واحدة مع ما يصل إلى 4 مصادر دخل بينما يدعم وضع PIP (صورة داخل صورة) تشغيل كل من الشاشة الرئيسية والشاشة الفرعية في الوقت نفسه بنماذج مختلفة. وهذا يمنحك مرونة كبيرة لتخصيص مساحة لكل مصدر محتوى.

وظيفة الشاشات المتعددة مع خاصية صورة تلو أخرى/صورة داخل أخرى

راحة المستخدم

نقطة وصول لاسلكية

تعمل سلسلة UH5F-H كجهاز توجيه افتراضي يمكن أن يعمل كنقطة وصول لاسلكية للأجهزة المحمولة.

نقطة الوصول اللاسلكية

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    98

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    120 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,200:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    1,000,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 28%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (3 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2/1.3)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(2 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    Even bezel : 14.9mm

  • الوزن (الرأس)

    81.1Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    119Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    2191.8 x 1246.8 x 83.8mm (without Handle and LG Logo)

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    2362 x 1386 x 420mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    800 x 400 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    نعم

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    نعم

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.0

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    نعم

  • PBP

    نعم (4 صورة بجانب صورة)

  • ميزة مشاركة الشاشة

    نعم

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    نعم

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    نعم

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    420W

  • الحد الأقصى

    560W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    1433.25 BTU/Hr(Typ.), 1911 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    294W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    نعم (10W × 2)

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES(Old ErP for Jordan) / NO

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    نعم

  • Mobile CMS

    نعم

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR/Light sensor receiver, DP Cable(1.8M), Regulation Book, Phone to RS232C Gender, EYE-BOLT

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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