We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري
شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري
شاشة لمسية ذات إطار مفتوح بتقنية In-Cell Touch قابلة للتخصيص على نحو الأمثل
شاشة لمسية ذات إطار مفتوح بتقنية In-Cell Touch قابلة للتخصيص على نحو الأمثل
*جميع الصور المقدمة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.
نحيفة وخفيفة
نحيفة وخفيفة
جودة صورة نقية
جودة صورة نقية
مرونة التصميم
مرونة التصميم
أداء فائق مع
نظام التشغيل webOS 6.0
يمكن إنجاز مهام متعددة في آنٍ واحدٍ وترتيبها بسهولة عبر نظام التشغيل webOS.
*معالج SoC : النظام على شريحة
**واجهة المستخدم الرسومية : واجهة المستخدم الرسومية
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
43
-
تقنية لوحة العرض
تقنية IPS
-
نوع الإضاءة الخلفية
حافة
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
3840 x 2160 (UHD)
-
معدل التحديث
60 هرتز
-
السطوع
500nit (Typ.)
-
نسبة التباين
1,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
لا
-
التدرج اللوني
NTSC 72%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
9ms (G to G)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 12%
-
العمر الافتراضي
50,000 ساعة (الحد الأدنى)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
24/7
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
الشفافية
غير متوفر
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (2 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
2.2/1.4
-
مدخل جهاز العرض
لا
-
مدخل DVI-D
لا
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل صوت
لا
-
مدخل RS232C
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
نعم
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (1 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
لا
-
مخرج الصوت
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
USB2.0 من النوع B (1 لكل وحدة)
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
لا
-
مخرج RJ45(LAN)
لا
-
مخرج IR
لا
-
ميزة Daisy Chain
لا
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
T/R/L/B : 10.9/10.9/10.9/13.5mm
-
الوزن (الرأس)
10.4Kg
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
-
وزن العبوة
12.4Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
967.2 x 558.4 x 38.0mm
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1064 x 665 x 156mm
-
مقبض
لا
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
200 x 200 mm
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
8GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
لا
-
مستشعر البكسل
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر BLU
لا
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
نعم
-
مؤشر الطاقة
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
لا
-
مروحة (مُدمج)
لا
الميزات - البرامج
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
webOS 6.0
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مدير مجموعة
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
صورة شعار التمهيد
نعم
-
صورة عدم وجود إشارة
نعم
-
RS232C Sync
لا
-
مزامنة الشبكة المحلية
لا
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
PIP
لا
-
PBP
لا
-
ميزة مشاركة الشاشة
لا
-
علامة الفيديو
نعم (4 علامة فيديو)
-
التشغيل عبر URL
نعم
-
دوران الشاشة
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
لا
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
لا
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
لا
-
إرسال الحالة بالبريد
نعم
-
مدير التحكم
نعم
-
شهادة Cisco
نعم
-
Crestron Connected
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
نعم
-
وضع PM
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
مجهز للشبكة
نعم
-
المنارة
لا
-
HDMI-CEC
نعم
-
تعيين خادم SI
نعم
-
webRTC
نعم
-
Pro:Idiom
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
لا
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
95W
-
الحد الأقصى
110W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
324 BTU/Hr(Typ.), 375 BTU/Hr(Max.)
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
67W
-
وظيفة DPM
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
لا
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
نعم / لا
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
لا
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
لا
التوافق مع البرامج
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
لا
-
SuperSign Cloud
نعم
-
Promota
لا
-
Mobile CMS
نعم
-
Connected Care
نعم
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski
الملحقات
-
أساسية
Power Cord 1.55m, USB Cable(Type A-Type B) 1.8m, User Manual, QSG, Remote Controller(include battery 2ea), RS232C Gender, IR Receiver
-
اختياري
لا
ميزات خاصة
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
Max. 45 degree
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
غير متوفر
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
نعم
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
الميزات المخصَّصة - اللمس
-
حجم الكائن المتاح للمس
Ø6 mm ↑
-
وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)
90ms ↓
-
الدقة (النوع)
3.5mm
-
واجهة
USB2.0
-
سُمك طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
نفاذ طبقة الحماية الزجاجية
غير متوفر
-
دعم نظام التشغيل
Windows 10
-
نقاط اللمس المتعددة
الحد الأقصى 10 نقاط
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.