شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

في حالة تثبيت شاشة العرض في مواضع منخفضة، يمكن إمالتها في العادة للعرض مراعاةً لراحة المستخدم. مع وضع ذلك في الاعتبار، تدعم هذه الشاشة الإمالة بزاوية 45 درجة بحد أقصى.

