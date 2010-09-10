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شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

43TNF5J-B

شاشة لمسية ذات إطار مفتوح من LG بحجم 43 بوصة، نظام تشغيل WebOS، جودة صورة عالية، زاوية رؤية واسعة، تصميم أنيق وعصري

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Front view with infill image

شاشة لمسية ذات إطار مفتوح بتقنية In-Cell Touch قابلة للتخصيص على نحو الأمثل

شاشة لمسية ذات إطار مفتوح بتقنية In-Cell Touch قابلة للتخصيص على نحو الأمثل

*جميع الصور المقدمة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

نحيفة وخفيفة

تأتي الشاشة ذات الإطار المفتوح بتقنية In-Cell Touch مزودة بوظيفة لمسية مدمجة في شاشة العرض لتوفير تصميم نحيف بحواف ضيقة، مقارنةً بالشاشات اللمسية التقليدية التي تتطلب أجزاء لمس (طبقة غشائية).

نحيفة وخفيفة

جودة صورة نقية

تعرض شاشة TNF5J جودة صورة نقية خالية من أي تأثيرات لبنية ناتجة عن الطبقات الإضافية لمستشعرات اللمس.

جودة صورة نقية

مرونة التصميم

يمكن للمستخدمين الحصول على تصميم حر لتلبية احتياجاتهم الخاصة بدمج أجزاء متكاملة كالشاشة اللمسية وشاشة العرض ونظام التشغيل webOS.

مرونة التصميم

سيدة تلمس شاشة عرض Kiosk لاختيار ساندوتش هامبرغر من قائمة الطعام.

24 ساعة / 7 أيام

تتميز شاشات عرض Kiosk من طراز TNF5J بمتانة فائقة لتتحمل التشغيل المتواصل طوال اليوم.
يمكن مشاهدة المحتوى المعروض على الشاشة من أي زاوية بفضل إمكانية العرض بزاوية عريضة قدرها 178 درجة.

زاوية رؤية واسعة

توفر تقنية لوحات IPS تحكمًا أفضل بلورات الكريستال السائلة التي تتيح إمكانية مشاهدة الشاشة من أي زاوية.
سيدة تلمس شاشة عرض TNF5J مثبتة في موضع منخفض. شاشة عرض TNF5J مثبتة على نحو مائل في اتجاه السيدة حتى يتسنى لها رؤية المحتوى المعروض جيدًا.

إمالة بزاوية 45 درجة
طريقة التركيب (متجه لأعلى)

في حالة تثبيت شاشة العرض في مواضع منخفضة، يمكن إمالتها في العادة للعرض مراعاةً لراحة المستخدم. مع وضع ذلك في الاعتبار، تدعم هذه الشاشة الإمالة بزاوية 45 درجة بحد أقصى.
مستخدم يضع أصابعه العشرة للمس شاشة عرض

10 نقاط
للمس المتعدد

توفر شاشة عرض TNF5J استجابة لمس أكثر دقة حيث يمكنها التعرُّف على 10 نقاط للمس المتعدد في آنٍ واحدٍ، ويمكن توفير خدمات لمسية متنوعة للمستخدم عبر الشاشة.

أداء فائق مع
نظام التشغيل webOS 6.0

يتوفر نظام التشغيل webOS 6.0 المطور مع معالج *SoC ومحرك الويب، في شاشة TNF5J لتنفيذ مهام متعددة بسلاسة. يعمل نظام عرض اللافتات الذكية webOS من LG على تعزيز راحة المستخدم بواجهة مستخدم رسومية بسيطة**، ويوفر لتكامل الأنظمة أو/و المطورين أدوات بسيطة لتطوير التطبيقات، مثل مجموعة تطوير البرامج (SDK) وبروتوكول SCAP والتطبيقات النموذجية.

يمكن إنجاز مهام متعددة في آنٍ واحدٍ وترتيبها بسهولة عبر نظام التشغيل webOS.

*معالج SoC : النظام على شريحة
**واجهة المستخدم الرسومية : واجهة المستخدم الرسومية

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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    43

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    حافة

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    3840 x 2160 (UHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    لا

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    9ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 12%

  • العمر الافتراضي

    50,000 ساعة (الحد الأدنى)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2/1.4

  • مدخل جهاز العرض

    لا

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    لا

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    لا

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    USB2.0 من النوع B ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    لا

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 10.9/10.9/10.9/13.5mm

  • الوزن (الرأس)

    10.4Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    12.4Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    967.2 x 558.4 x 38.0mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1064 x 665 x 156mm

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    200 x 200 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 6.0

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    لا

  • مزامنة الشبكة المحلية

    لا

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    لا

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    لا

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    لا

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    نعم

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    لا

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    95W

  • الحد الأقصى

    110W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    324 BTU/Hr(Typ.), 375 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    67W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    نعم / لا

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    لا

  • SuperSign Cloud

    نعم

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    نعم

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski

الملحقات

  • أساسية

    Power Cord 1.55m, USB Cable(Type A-Type B) 1.8m, User Manual, QSG, Remote Controller(include battery 2ea), RS232C Gender, IR Receiver

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    Max. 45 degree

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

الميزات المخصَّصة - اللمس

  • حجم الكائن المتاح للمس

    Ø6 mm ↑

  • وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

    90ms ↓

  • الدقة (النوع)

    3.5mm

  • واجهة

    USB2.0

  • سُمك طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

    غير متوفر

  • دعم نظام التشغيل

    Windows 10

  • نقاط اللمس المتعددة

    الحد الأقصى 10 نقاط

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