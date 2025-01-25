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السلسلة VL7F

الميزات

المعرض

المواصفات

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السلسلة VL7F

55VL7F-A

السلسلة VL7F

(0)
55VL7F-A

تجربة غامرة لا تُصدق مع الإطار الرفيع للغاية

توفر سلسلة VL7F تجربة غامرة تمامًا مع الشاشة بفضل حافتها فائقة النحافة التي تبلغ 3.5 مم، في حين يوفر سطوعها العالي محتوى واضحًا وحيويًا حتى في ظل الإضاءة الساطعة.
شاشات كبيرة متجانسة بإطار فائق النحافة1
تحقيق التجربة الغامرة الاستثنائية

شاشات كبيرة متجانسة بإطار فائق النحافة

يقدم الإطار فائق النحافة جدارًا رقميًا مذهلاً من الناحية البصرية لتقديم المحتوى الديناميكي بشكل فعّال وتقديم تجربة غامرة للمشاهدين. كما أن الشاشة الكبيرة اليي يقدمها كافية لجذب انتباه المارة.
خفض الفجوات بين الصور1
تحقيق التجربة الغامرة الاستثنائية

خفض الفجوات بين الصور

تذخر الفئة VL7F بخوارزمية تحسين الصور التي يمكنها خفض الفجوات بين الصور بين الشاشات المتراصة عند تشغيل مقاطع الفيديو. تخضع الأجسام الموجودة في حدود الإطار للتعديل من أجل الحصول على تجربة مشاهدة بدون فواصل.

* تشير كلمة "تقليدية" إلى الشاشات التي لا تتضمن خوارزمية تحسين الصور.

زاوية مشاهدة أعلى1
جودة صور ديناميكية ونابضة بالحياة

زاوية مشاهدة أعلى

عادةً ما يتم وضع الشاشات الكبيرة في مكان أعلى من مستوى عين الإنسان، مما يجعل جودة الصورة المتجانسة أمرًا ضروريًا لجدران الفيديو. إن زاوية مشاهدة السلسلة VL7F عالية بما يكفي لعرض ألوان زاهية في جميع أنحاء الشاشة من دون أي تشويه.

* تستند النتائج إلى الاختبار داخل المنزل. قد تختلف نتائج الاختبار الفعلية وفقًا للبيئة ومعدات القياس.

زاوية مشاهدة أعرض1
جودة صور ديناميكية ونابضة بالحياة

زاوية مشاهدة أعرض

من المعروف جيدًا أن تقنية لوحة IPS من إل جي تتيح تحكمًا أفضل في البلورات السائلة، والتي بدورها تتيح مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريبًا. لهذا السبب، تجذب السلسلة VL7F انتباه والمزيد من المشاهدين وتأسرهم بألوان نابضة بالحياة، بغض النظر عن وضعية المشاهدة.
الضبط السهل للألوان1
راحة المستخدم

الضبط السهل للألوان

وفقًا للمحتوى، يمكن ضبط درجة حرارة ألوان شاشة العرض بسهولة بزيادات تبلغ 100 كلفن باستخدام الريموت.
الضبط البسيط لتوازن اللون الأبيض1
راحة المستخدم

الضبط البسيط لتوازن اللون الأبيض

في جدران الفيديو التقليدية، لم يكن توازن اللون الأبيض قابلاً للضبط إلا في وضع اللون الأبيض الكامل، ولكن السلسلة VL7F تتيح لك ضبط كل قيمة لمقياس اللون الرمادي للوصول إلى ضبط أكثر تفصيلاً ودقة لتوازن اللون الأبيض.
تصميم القائمة سهل الاستخدام1
راحة المستخدم

تصميم القائمة سهل الاستخدام

تم تحسين تصميم القوائم حتى يناسب الاستخدام التجاري. حيث يُبسِّط تدفقات النُهج ويجمع الوظائف المتماثلة معًا، مع استعمال واجهة مستخدم رسومية بسيطة من أجل تيسير الاستخدام. وبهذه الطريقة، يستطيع المستخدمون تجنب الحاجة إلى التجربة والخطأ عند استكشاف الوظائف المطلوبة وإدارة الشاشات.
واجهة المستخدم الرسومية البسيطة1
راحة المستخدم

واجهة المستخدم الرسومية البسيطة

تم تصميم GUI‏(واجهة المستخدم الرسومية) بعناية باستخدام ريموت تنقل رباعي الاتجاهات يتيح للمستخدمين التبديل بسهولة إلى الإعدادات الأخرى. كذلك، فإنها تعتمد خطًا أكبر لتحقيق رؤية أفضل، وهو أمر ضروري عندما يريد المستخدمون التحكم في الشاشات من مسافات بعيدة نسبيًا.

ENERGY STAR® Certified

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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • تقنية لوحة العرض

    تقنية IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    700nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,200:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 3%

  • العمر الافتراضي

    60,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 1.3)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    لا

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    المدخلات: HDMI ، DP ، DVI-D / الإخراج: DP

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    T/R/L/B : 2.25/1.25/2.25/1.25mm

  • الوزن (الرأس)

    20.3Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    33Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1213.4 x 684.2 x 93.1mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1353 x 980 x 263mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    600 x 400 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    لا

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    نعم

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    لا تعمل بنظام webOS

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    لا

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    نعم

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    لا

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    لا

  • التشغيل عبر URL

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    لا

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    لا

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    لا

  • مدير التحكم

    لا

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    لا

  • webRTC

    لا

  • Pro:Idiom

    لا

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    نعم

  • انعكاس المسح الضوئي

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    165W

  • الحد الأقصى

    195W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    563 BTU/Hr(Typ.), 665 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    85W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES(EU Only) / Energy Star 8.0

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    لا

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    لا

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    نعم

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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