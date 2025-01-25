عادةً ما يتم وضع الشاشات الكبيرة في مكان أعلى من مستوى عين الإنسان، مما يجعل جودة الصورة المتجانسة أمرًا ضروريًا لجدران الفيديو. إن زاوية مشاهدة السلسلة VL7F عالية بما يكفي لعرض ألوان زاهية في جميع أنحاء الشاشة من دون أي تشويه.