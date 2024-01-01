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جدار عرض فيديو بحافة متساوية بقياس 55'' 500 نيت بدقة وضوح كاملة 0.44 ملم

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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جدار عرض فيديو بحافة متساوية بقياس 55'' 500 نيت بدقة وضوح كاملة 0.44 ملم

55VSM5J-H

جدار عرض فيديو بحافة متساوية بقياس 55'' 500 نيت بدقة وضوح كاملة 0.44 ملم

(0)
منظر أمامي مع شاشة داخلية

جدار عرض فيديو مستوي الحافة بقياس 0.44 ملم

تتم مراقبة كل من المباني الخارجية والداخلية لمركز التسوق في غرفة تحكم CCTV من خلال جدار فيديو كبير.

* جميع الصور الموجودة في صفحة الويب هذه للأغراض التوضيحية فقط.

إطار مبتكر متساوٍ بحجم 0.44 ملم

الإطار النحيف المتساوي غير المسبوق بقياس 0.44 ملم وسُمك 0.88 ملم من الحافة إلى الحافة ـ والذي تم التحقق منه بواسطة Nemko* ـ يجعل المحتوى يبدو وكأنه الصورة الأصلية الفعلية من خلال تصوير موضوع حقيقي تمامًا في الشكل دون أي تشوهات. ستوفر سلسلة VSM5J، التي يتم تجميعها بسلاسة على شاشة حائط فيديو كبيرة، تجربة غامرة أكثر للمشاهدين.

يتكون جدار العرض خلف مكتب الأخبار من جدار فيديو يتكون من حواف رفيعة للغاية.

امرأة تنظر إلى الشاشة المثبتة في الطابق العلوي.

زاوية مشاهدة أعلى

عادةً ما يتم وضع الشاشات الكبيرة في مكان أعلى من مستوى عين الإنسان، مما يجعل جودة الصورة المتجانسة أمرًا ضروريًا لجدران الفيديو. إن زاوية مشاهدة السلسلة VSM5J عالية بما يكفي لعرض ألوان زاهية في جميع أنحاء الشاشة من دون أي تشويه.

* تعتمد النتائج على الاختبار داخل المنزل. قد تختلف النتائج الفعلية وفقًا للبيئة ومعدة القياس.

توفر العديد من الشاشات المثبتة على كلا الجانبين والجدار الأمامي رؤية أكثر حيوية وأوسع نطاقًا.

زاوية المشاهدة العريضة

من المعروف جيدًا أن تقنية لوحة IPS من إل جي تتيح تحكمًا أفضل في البلورات السائلة، والتي بدورها تتيح مشاهدة الشاشة من أي زاوية تقريبًا. لهذا السبب، تجذب السلسلة VSM5J انتباه والمزيد من المشاهدين وتأسرهم بألوان نابضة بالحياة، بغض النظر عن وضعية المشاهدة.
تظهر على شاشة التوحيد المنخفض نقوشًا صغيرة داكنة في زوايا إطارها، بينما سلسلة VSM5J قادرة على عرض إسقاط متوازن للألوان.

عرض ألوان متجانس

يمكن أن يؤدي التوحيد السيئ حول حدود الحافة إلى إعطاء الزوايا مظهرًا أغمق، وهو الأمر الذي لا يبدو جيدًا على شاشة كبيرة. ومع ذلك، فقد عززت سلسلة VSM5J التوحيد، حتى داخل الزوايا الأربع للشاشة، لتقدم ألوانًا زاهية ومتسقة في جميع أنحاء الشاشة.

* تجانس بين 13 نقطة في الشاشة. تستند النتائج إلى الاختبارات الداخلية. قد تختلف النتائج الفعلية وفقًا للبيئة ومعدة القياس.

تتكون سلسلة 55VSM5J من فجوات صور أقل بين بلاطات الشاشات المجمعة مقارنة بسلسلة 55SVM5F. هذا يحسن تجربة مشاهدة المحتوى المعروض لأنه يقلل من التشويش البصري بسبب الفجوات.

خفض الفجوات بين الصور

تذخر الفئة VSM5J بخوارزمية تحسين الصور التي يمكنها خفض الفجوات بين الصور بين الشاشات المتراصة عند تشغيل مقاطع الفيديو. تخضع الأجسام الموجودة في حدود الإطار للتعديل من أجل الحصول على تجربة مشاهدة بدون فواصل.

* تشير "سلسلة 55SVM5F" إلى شاشات العرض التي لا تتضمن خوارزمية لتحسين الصورة

معايرة ذكية

تعدُّ المعايرة الذكية حلاً يعمل على تقليص الوقت والتكاليف، مقارنة بأساليب معايرة المستشعر الموجودة حاليًا. ولا يقتصر الأمر على تحليل الاختلافات في خصائص اللون داخل كل شاشة عرض على حدة فحسب، بل تحلل المعايرة الذكية أيضًا الاختلافات بين شاشات العرض المتصلة بعضها ببعض. وفضلاً عن ذلك، يمكن إجراء عملية المعايرة هذه في غضون دقائق معدودة من خلال بضع نقرات بسيطة على جهاز التحكم عن بُعد. إلى جانب أنه يمكن ضبط المعايرة بحيث تتمُّ تلقائيًا على فترات منتظمة، لتقديم جودة صورة مثالية على نحو دائم.

على اليسار، هناك شخص يستخدم معايرة المستشعر لضبط ألوان جدار الفيديو من خلال الكمبيوتر المحمول المتصل، والشخص الآخر على السلم يقوم بتقييم خطأ الشاشة. في المقابل، يقوم مستخدم المعايرة الذكية من LG على اليمين بالتعديل من جهاز تحكم عن بُعد بسهولة وببساطة.

* يمكن الشعور بالاختلاف في اللون بعد المعايرة الذكية، وهذا أمر يتوقف على المستخدم. وفي هذه الحالة، يوصى بضبط اللون يدويًا.

مشاهدة واضحة مع لوحة مقاومة للتوهج

قد يتعرض المشاهدون للإزعاج بواسطة انعكاسات الأضواء غير الضرورية عند مشاهدة الشاشة في ظروف ساطعة. قامت السلسلة VSM5J بحل تلك الأمور المزعجة عن طريق زيادة مستوى الضبابية إلى 28% الأمر الذي حسّن من الوضوح والقدرة على قراءة النصوص.

تتأثر سلسلة 55VM5F بالأضواء الساطعة، ما يمنحها طبقة من اللون الأبيض فوق الصورة. على النقيض من ذلك، فإن شاشة سلسلة 55VSM5J قادرة على أن تظل نابضة بالحياة تحت الإضاءة الساطعة.

تُظهر منصة اللافتات الذكية المدمجة SoC وwebOS قدرتها على تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد.

أداء عالٍ وقابلية كبيرة للتوسع

بفضل منصة اللافتات الذكية المدمجة SoC وwebOS فيها، يمكن لسلسلة VSM5J تنفيذ العديد من المهام في وقت واحد مع توفير تشغيل سلس للمحتوى دون الحاجة إلى مشغل وسائط. نظرًا لأن webOS يدعم HTML5 كنظام أساسي قائم على الويب ويوفر SDK (مجموعة تطوير البرمجيات)، فإنه من الأسهل على متخصصي دمج البرمجيات إنشاء تطبيقات الويب الخاصة بهم وتحسينها.

* يمكن تنزيل SDK من الرابط أدناه. (https://webossignage.developer.lge.com)

أحد جوانب جدار الفيديو هو البث المباشر لمباراة كرة قدم، بينما يستخدم الجانب الآخر من الشاشة تأثيرات CSS لإضافة المزيد من المحتوى.

إنشاء مرن للمحتوى

يمكن تشغيل أربعة مقاطع فيديو مختلفة في وقت واحد عبر تطبيقات الويب، وتتم إضافة تأثيرات التحريك المختلفة، مثل التدرج أو التدوير، إلى المحتوى باستخدام تأثيرات انتقال CSS (صفحات الأنماط المتتالية). يتوفر البث في الوقت الفعلي* أيضًا، ما يوفر المرونة لتنظيم المحتوى وتنويعه من دون حدود على السعة.

* البروتوكولات المدعومة: RTSP وRTP وHLS وUDP للبث المتعدد

يمكن إنجاز العديد من المهام في وقت واحد باستخدام واجهة المستخدم الرسومية البديهية.

تصميم قوائم سهل الاستخدام

تم تحسين تصميم القوائم حتى يناسب الاستخدام التجاري. حيث يُبسِّط تدفقات النُهج ويجمع الوظائف المتماثلة معًا، مع استعمال واجهة مستخدم رسومية بسيطة من أجل تيسير الاستخدام. بهذه الطريقة، يمكن للمستخدمين تجنب الاضطرار إلى التجربة والخطأ عند استكشاف الوظائف المطلوبة وإدارة شاشات العرض.

تتكون شاشة القائمة من خيارات أفقية وعمودية.

واجهة مستخدم رسومية مخصصة للاتجاه الرأسي

تم تصميم واجهة المستخدم الرسومية (GUI) التقليدية بناءً على استخدام التلفزيون الاستهلاكي بالاتجاه الأفقي، ولذلك لم يكن OSD (العرض على الشاشة) مناسبًا تمامًا للشاشات في الوضع الرأسي. ومع ذلك، يتكون OSD في سلسلة VSM5J من قائمة طويلة المدى بأحجام خطوط أكبر ونسبة 9:16، ما يخلق بيئة عمل مريحة وفعالة.
تتم إدارة شاشات متعددة في وقت واحد من خلال سلسلة تعاقبية عبر الشبكة محلية النطاق. تتيح السلسلة التعاقبية بدقة الوضوح الفائقة التي تستخدم HDMI وDisplayPort سهولة الوصول إلى تعديل إعدادات دقة الوضوح الفائقة.

إمكانية السلسلة التعاقبية

تتيح لك السلسلة التعاقبية من نوع LAN التحكم في جدران الفيديو ومراقبتها وحتى تحديث البرامج الثابتة الخاصة بها مرة واحدة. أيضًا من خلال السلسلة التعاقبية من نوع UHD باستخدام HDMI وDisplayPort، يمكنك إعداد جدار فيديو UHD بسهولة بدون الحاجة إلى بطاقة رسوميات DisplayPort MST أو Matrox.

يراقب موظف LG عن بُعد سلسلة VSM5J المثبتة في مكان مختلف باستخدام حل مراقبة LG القائم على السحابة.

LG ConnectedCare في الوقت الحقيقي

أصبحت الصيانة سهلة وسريعة مع خدمة LG ConnectedCare الاختيارية*، وهي حل خدمة سحابية توفره LG. تدير عن بُعد حالة شاشات العرض في أماكن عمل العملاء من أجل تشخيص الأخطاء وخدمات التحكم عن بعد، ما يتيح التشغيل المستقر لأعمال العملاء.

* LG ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة LG Signage365Care. يختلف التوافر حسب المنطقة.

طباعة

جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • تقنية لوحة العرض

    IPS

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    60 هرتز

  • السطوع

    500nit (Typ.)

  • نسبة التباين

    1,100:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    500,000:1

  • التدرج اللوني

    NTSC 72%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    8ms (G to G)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 28%

  • العمر الافتراضي

    60,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    24/7

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (2 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    2.2

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 2.2)

  • مدخل DVI-D

    نعم (HDCP 1.4)

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    نعم

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(1 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    نعم

  • مخرج IR

    لا

  • ميزة Daisy Chain

    لا

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    Even bezel : 0.44mm

  • الوزن (الرأس)

    18.4Kg

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    23.6Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1210.51 x 681.22 x 86.5mm

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1353 x 855 x 263mm

  • مقبض

    نعم

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    600 x 400 mm

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    8GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    نعم

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    نعم

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    نعم

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 4.1

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    لا

  • صورة عدم وجود إشارة

    نعم

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    نعم

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    نعم

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    نعم

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    نعم

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    نعم

  • انعكاس المسح الضوئي

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    200W

  • الحد الأقصى

    250W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    682 BTU/Hr(Typ.), 853 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    105W

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "B" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    YES(EU Only) / Energy Star 8.0

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    نعم (Piggyback)

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    لا

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    نعم

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    لا

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Japanese, Russian, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, RS232C cable, Lan cable, DP cable, IR Receiver, Guide Bracket, Screws, Manual

  • اختياري

    OPS Kit(KT-OPSF)

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    نعم

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    IP5X tested

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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