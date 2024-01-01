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سلسلة LSAA تقنية LED المتميزة بدون كابلات
سلسلة LSAA تقنية LED المتميزة بدون كابلات
الابتكار الحقيقي مع البساطة
توسيع إمكانيات مساحة الأعمال نفسها.
الابتكار الحقيقي مع البساطة
لماذا نستخدم"الصمام الأمثل بدون كابل"
للحصول على دقة UHD بنسبة 16: 9،
لا يتطلب اتصال كبل بين الصناديق لتزويد الإشارة والطاقة.
بفضل التصميم الكتلي تتميز سلسلة LSAA بسهولة التثبيت عن أي وقت مضى.
لماذا نستخدم"الصمام الأمثل بدون كابل"
تعبير نابض بالألوان مدعوم بتقنية HDR
يتيح نطاق الألوان الأوسع ونسبة التباين الأكبر للمشاهدين بالاستمتاع الكامل بالمحتوى الحيوي.
تعبير نابض بالألوان مدعوم بتقنية HDR
* HDR10 Pro هو حل بتقنية HDR من LG الخاص بمعالجة إشارة HDR باستخدام التخطيط المُحسَّن للطنين الديناميكي
توافق كهرومغناطيسي من الفئة B
لذلك، فهي مناسبة للاستخدامات القريبة مثل قاعات اجتماعات الشركات وقاعات اجتماعات مجلس الإدارة وما إلى ذلك.
توافق كهرومغناطيسي من الفئة B
حزمة LED عدد 4 في 1
حزمة LED عدد 4 في 1
وضع الاستعداد
وضع الاستعداد
العناية 365 يوم في الوقت الحقيقي
العناية 365 يوم في الوقت الحقيقي
* قد يختلف توافر خدمة "رعاية اللافتات 365 يوم" حسب المنطقة، لذا يرجى الاتصال بممثل مبيعات إل جي في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
دعم تكرار الطاقة/الإشارة
دعم تكرار الطاقة/الإشارة
* تشير كلمة "تقليدية" الموضحة أعلاه إلى شاشات LED التي لا تدعم وضع تكرار الطاقة / الإشارة.
** تتوفر ميزات تكرار الطاقة / الإشارة اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2020.
*** نموذج وحدة مزود الطاقة PSU الاحتياطي المدمج اختياري.
جميع المواصفات
الهيكل معلمات
-
مسافة البكسل (مم)
1.25
-
وضوح الوحدة (عرضxارتفاع)
240x90
-
الوزن لكل وحدة (كجم)
0.20
-
وضوح الصندوق (عرضxارتفاع)
480x270
-
مساحة سطح الصندوق (م2)
0.259
-
الوزن لكل صندوق (كجم / صندوق)
6.9
-
الوزن لكل متر مربع (كجم / م2)
34.1
-
كثافة البكسل المادية (بكسل / م2)
640,000
-
مسطح الصندوق (مم)
±0.5
بصري المواصفات
-
السطوع (بعد المعايرة)
600 نت (نوع) 1200 نت (ذروة)
-
زاوية عرض بصري (أفقي)
160
-
زاوية عرض مرئي (عمودي)
160
-
اتساق السطوع
97%
-
اتساق الألوان
±0.015Cx,Cy
-
نسبة التباين
ذروة. 9,000:1
نوع 5,000:1
كهربائي المواصفات
-
استهلاك الطاقة (واط/صندوق، الحد الأقصى)
107
-
استهلاك الطاقة (واط/صندوق، متوسط)
64
-
استهلاك الطاقة (واط/م2، الحد الأقصى)
527
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/صندوق، الحد الأقصى)
364
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/صندوق، متوسط)
218
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/م2، الحد الأقصى)
1,798
عنصر التحكم
-
عنصر التحكم
CSAA-012X
ملحقات اختيارية
-
ملحقات اختيارية
أداة التثبيت على الحائط (WM-L1080)
مجموعة أدوات الإطار (KT-BZ1080)
-
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