سلسلة LSAA تقنية LED المتميزة بدون كابلات

على عكس لافتات LED التقليدية من LG حيث يشكل مصدر ضوء واحد حزمة LED صغيرة، قامت سلسلة LSAA بتطبيق أربعة مصادر للضوء في وقت واحد على حزمة LED الأوسع. لذلك يمكن أن تكون المساحة المرفقة لحزمة LED عدد 4 في 1 أوسع من حزمة LED الفردية التقليدية، مما يجعل سطح لافتات LED أكثر سلاسة ومناسب للاستخدامات القريبة مثل غرف اجتماعات الشركات وما إلى ذلك.