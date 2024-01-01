يترتب على اللون الأسود القوي الذي تتميز به شاشات MAGNIT من إل جي نسبة تباين عالية جدًا وهو ما يشكل جزءًا حيويًا من جودة الصورة. من الواضح أن الفرق بين الأجزاء المظلمة والأجزاء المضيئة كبير، مما يجعل كل جزء من المحتوى مميزًا.

