We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG MAGNIT
جائزة النقطة الحمراء للتصميم لعام 2020
حصلت شاشات MAGNIT من إل جي على جائزة النقطة الحمراء للتميز في التصميم.
جائزة التميز في التصميم الدولي (IDEA) لعام 2020
حصلت شاشات MAGNIT من إل جي على جائزة التميز في التصميم الدولي.
ما وراء الابتكار الحقيقي
آفاق جديدة
لون أسود غامر،
تفاصيل ثرية
وجه نمر أبيض للتأكيد من جودة اللون الأسود
* مقارنة مع شاشات LED التقليدية من إل جي
ضوء وظل أقوى
نافورة أرضية بألوان مختلفة لإظهار الاختلاف بين شاشات إل جي LED التقليدية وشاشات MAGNIT فيما يتعلق بنسبة التباين والتميز
ألوان دقيقة وفق النحو المقصود
عجلة سياتل الكبرى تتألق بالعديد من الألوان
* يتم إنتاج الوظائف المذكورة أعلاه اعتمادًا على تقنية الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق لتحسين جودة الصورة.
تعبير نابض بالألوان مدعوم بتقنية HDR
منظر ليلي لقرية بتقنيتي HDR وSDR، يوضح اختلاف طيف الألوان ونسبة التباين
* تعد تقنية HDR10 Pro أحد حلول HDR من إل جي لمعالجة إشارة HDR بفضل خرائط درجات الألوان الديناميكية المحسّنة.
زاوية مشاهدة واسعة للألوان
شاشات MAGNIT تعرض شلال من الزوايا الجانبية
تصميم قوي يتطلب عناية أقل
حماية رقائق LED من قطرات الماء والغبار والكهرباء الساكنة والتأثيرات المادية
* استنادًا إلى الاختبارات الداخلية وفقًا لمعايير الاعتماد، أو في ظل ظروف التشغيل الفعلية.
مظهر أنيق وسطح أملس
تتميز شاشات MAGNIT بمظهر أنيق مع سطح أملس
تصميم مثالي دون كابلات من أجل بساطة التثبيت
تتيح تقنية الإرسال اللاسلكي واسع النطاق للمقصورات الاتصال ببعضها البعض، كما أن تصميم المجموعة يبسط الهيكل الخلفي للشاشة.
نقل البيانات لاسلكيًا وتوصيل التيار بدون كابلات
استهلاك الطاقة الفعال حسب اللون
خلفية أجهزة البث المكونة من شاشات MAGNIT من إل جي ومقارنة التدفق الحالي برقاقات LED بين شاشات MAGNIT وشاشات LED التقليدية من إل جي.
وضع الاستعداد الموفر للطاقة
يستريح الموظفون في المكتب دون استخدام الشاشة في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.
* متوفر للشاشات التي تزيد دقتها عن 1،280 × 720.
* التحكم الشبكي
ملحقات مخصصة لسلامة الشاشات وأناقتها
يتم تثبيت شاشات MAGNIT من إل جي بدقة بفضل مجموعات التثبيت على الجدار ومجموعة الإطارات.
الإدارة الشاملة للمحتوى
يتم تثبيت شاشات MAGNIT في ردهة الشركة، مع إمكانية التحكم بها وإدارتها بواسطة حل SuperSign من إل جي.
خدمة ConnectedCare في الوقت الحقيقي
يراقب مهندس إل ج حالة شاشة MAGNIT المثبتة في متاجر المعدات الإلكترونية في الوقت الفعلي.
* خدمة ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة Signage365Care من LG. يختلف التوفر حسب المنطقة.
جميع المواصفات
الخصائص الفيزيائيةالعوامل المتغيرة
-
تكوين البكسل
1R, 1G, 1B (رقاقة على اللوحة)
-
درجة البكسل (ملم)
0.93
-
تصميم الوحدة (عرضxارتفاع)
160 × 180
-
أبعاد الوحدة (عرضxارتفاع، ملم)
150 × 168.8
-
وزن الوحدة (جم)
150
-
عدد الوحدات لكل مقصورة (عرضxارتفاع)
8 (4x2)
-
تصميم المقصورة (عرض x ارتفاع)
640 × 360
-
أبعاد المقصورة (عرض × ارتفاع× عمق، ملم)
600 × 337.5 × 44.9
-
مساحة سطح المقصورة (م²)
0.203
-
الوزن لكل مقصورة (كجم/مقصورة)
7.0
-
وزن المتر المربع (كجم/م²)
34.6
-
الكثافة الفيزيائية للبكسل (بكسل/م²)
1,137,778
-
استواء الخزانة (ملم)
±0.5 ملم
-
مواد الخزانة
ألمونيوم مصبوب تحت ضغط شديد
-
الوصول إلى الخدمة
الجانب الأمامي والجانب الخلفي (الوحدة: الجانب الأمامي فقط)
المواصفاتالبصرية
-
السطوع (الذروة/الحد الأقصى، بعد المعايرة)
1,200 / 600
-
درجة حرارة اللون (افتراضي، قابل للتعديل 2)
7,300/3,200~9,300K (إمكانية التعديل من خلال مساعد LED من إل جي عبر الحاسوب)
-
زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية)
160°
-
زاوية المشاهدة المرئية (الرأسية)
160°
-
تجانس السطوع
95%
-
تجانس اللون
±0.02Cx, Cy
-
نسبة التباين (10 لوكس)
150,000:1
-
عمق المعالجة (بت)
20
-
التوافق مع تقنية HDR
HDR10, HDR10 Pro1)
-
النوع الذي يتضمن محرك IC
كاثود مشترك
-
استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، بحد أقصى)
125
-
استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، المتوسط)
85
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، بحد أقصى)
617
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ مقصورة، بحد أقصى)
427
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ مقصورة، المتوسط)
290
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م²، بحد أقصى)
2,108
-
مصدر الطاقة (فولت)
100 إلى 240
-
معدل الإطار (هرتز)
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
3,840
-
العمر الافتراضي (عدد الساعات حتى نصف السطوع)
100,000
-
درجة حرارة التشغيل (مْ)
0∘إلى +40∘
-
رطوبة التشغيل
10-80 %RH
-
تصنيف IP للجانب الأمامي
IP50
-
تصنيف IP للجانب الخلفي
IP20
بيئة
-
بيئة
السلامة 60950-1
EMC الفئة أ، BS476 القسم 7 الفئة 1
الاعتماد
-
الاعتماد
RoHS
المحقات الاختيارية
-
المحقات الاختيارية
مجموعة التثبيت على الجدار، مجموعة الإطار
جهاز تحكم
-
جهاز تحكم
CSAB-009X
-
كتيب الإرشادات
قم بتنزيل أدلة المنتج وأحدث البرامج لمنتجك.
-
استكشاف الاخطاء
ابحث عن مقاطع فيديو إرشادية مفيدة لمنتجك.
-
الضمان
تحقق من معلومات ضمان المنتج الخاص بك هنا.
-
حدد موقع مركز الإصلاح
ابحث عن مركز خدمة LG معتمد بالقرب منك
-
تسجيل المنتج
سيساعدك تسجيل منتجك في الحصول على دعم أسرع.
-
دعم المنتج
يمكنك العثور عن الدليل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والضمان لمنتج LG الخاص بك.
-
دعم الطلب
تتبع طلبك وتحقق من الأسئلة الشائعة الخاصة بالطلب.
-
طلب إصلاح
يمكنك طلب خدمة الإصلاح بسهولة عبر الإنترنت.
تواصل معنا
-
الدردشة المباشرة
يمكنك الدردشة مع خبراء المنتجات في LG للحصول على المساعدة في التسوق والخصومات والعروض في الوقت الحالي
-
يمكنك الدردشة مع فريق الدعم من LG باستخدام أكثر برنامج مراسلة شهرةً
-
مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى فريق دعم خدمة LG
-
الاتصال بنا
تحدث مباشرة مع ممثلي الدعم لدينا.