About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG MAGNIT

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

البحث عن بائع

LG MAGNIT

LSAB009

LG MAGNIT

(0)
مظهر أمامي مع صورة ملء الفراغات

جائزة النقطة الحمراء للتصميم لعام 2020

حصلت شاشات MAGNIT من إل جي على جائزة النقطة الحمراء للتميز في التصميم.

جائزة التميز في التصميم الدولي (IDEA) لعام 2020

حصلت شاشات MAGNIT من إل جي على جائزة التميز في التصميم الدولي.

ما وراء الابتكار الحقيقي
آفاق جديدة

تتميز شاشات MAGNIT من إل جي بتقديم صور غامرة وملفتة للنظر من أجل تجربة مشاهدة لا تُنسى. تمتع بخيال ينبض بالحياة، من خلال التفاصيل فائقة الدقة بفضل رقائق LED المصغرة الملونة.

لون أسود غامر،
تفاصيل ثرية

من خلال إزالة الحزمة المحيطة برقائق R و G و B LED وتطبيق تقنية الطلاء الأسود التام الخاصة بشركة إل جي، تقدم شاشات MAGNIT من إل جي ألواناً سوداء أكثر عمقاً من شاشات LED التقليدية*. يترتب على ذلك تحسين وضوح الألوان إضافة لظهور التفاصيل الخفية في الظلال، مما يمنح المشاهدين شعوراً عامراً.

وجه نمر أبيض للتأكيد من جودة اللون الأسود

* مقارنة مع شاشات LED التقليدية من إل جي

ضوء وظل أقوى

يترتب على اللون الأسود القوي الذي تتميز به شاشات MAGNIT من إل جي نسبة تباين عالية جدًا وهو ما يشكل جزءًا حيويًا من جودة الصورة. من الواضح أن الفرق بين الأجزاء المظلمة والأجزاء المضيئة كبير، مما يجعل كل جزء من المحتوى مميزًا.

نافورة أرضية بألوان مختلفة لإظهار الاختلاف بين شاشات إل جي LED التقليدية وشاشات MAGNIT فيما يتعلق بنسبة التباين والتميز

ألوان دقيقة وفق النحو المقصود

يسمح طول الموجة البسيط لشاشات MAGNIT من إل جي بإظهار ألوان موحدة عبر الشاشة، بفضل العناية في اختيار شريحة LED والتي تعد عاملاً رئيسياً لتحديد نقاء اللون. علاوة على ذلك، توفر تقنية نقل نطاق الألوان المحسّنة الدعم لوصف الألوان القريبة من اللون الأصلي، وهو أمر ضروري للأماكن التي تتطلب تمثيل اللون الدقيق.

عجلة سياتل الكبرى تتألق بالعديد من الألوان

معالج ألفا 7 الذكي

- معالج الصور الرقمي

يتعرف معالج ألفا 7 الذكي المعتمد من تلفزيون إل جي على المحتوى الأصلي ويحلله، مما يؤدي إلى تحسين وضوح المحتوى ونقائه.

* يتم إنتاج الوظائف المذكورة أعلاه اعتمادًا على تقنية الذكاء الاصطناعي للتعلم العميق لتحسين جودة الصورة.

تعبير نابض بالألوان مدعوم بتقنية HDR

تتميز الشاشات بتقديم محتوى حيوي بتأثير بصري رائع بفضل دعمها تقنية HDR (HDR10 وHDR10 Pro*). كما يتيح الطيف اللوني الكبير ونسبة التباين الهائلة للمشاهدين الاستمتاع بمحتويات رائعة.

منظر ليلي لقرية بتقنيتي HDR وSDR، يوضح اختلاف طيف الألوان ونسبة التباين

* تعد تقنية HDR10 Pro أحد حلول HDR من إل جي لمعالجة إشارة HDR بفضل خرائط درجات الألوان الديناميكية المحسّنة.

زاوية مشاهدة واسعة للألوان

يقلل هيكل MAGNIT من إل جي تشوه الألوان وفقًا لزاوية الرؤية. بمعنى آخر، تظهر الألوان الأصلية على نحو جيد حتى من الزوايا الجانبية، مما يأسر العديد من المشاة حتى لو تم تثبيت الشاشات في الأماكن العامة الفسيحة.

شاشات MAGNIT تعرض شلال من الزوايا الجانبية

تصميم قوي يتطلب عناية أقل

تتميز شاشات MAGNIT من إل جي بإمكانية حماية رقائق LED الخاصة بها من المخاطر التي تسببها قطرات الماء أو الغبار أو الكهرباء الساكنة أو التأثيرات المادية من بفضل طبقات الطلاء المتعددة. ينال ثبات واستقرار الشاشات أهمية كبير لتقليل الحوادث غير المتوقعة نظرًا لتثبيتها عادةً في الأماكن العامة حيث يأتي ويذهب العديد من الأشخاص.

حماية رقائق LED من قطرات الماء والغبار والكهرباء الساكنة والتأثيرات المادية

* استنادًا إلى الاختبارات الداخلية وفقًا لمعايير الاعتماد، أو في ظل ظروف التشغيل الفعلية.

مظهر أنيق وسطح أملس

تتميز شاشات MAGNIT من إل جي بسطح أملس تمامًا مثل شاشات LCD، مما يجعلها تبدو جميلة حتى عند إيقاف الشاشة. يشعر المشاهدون أو المثبتون بالنعومة عند لمس الشاشة. يمكن إزالة بصمات الأصابع ببساطة عن طريق مسحها بقطعة قماش ناعمة دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية في حال وجودها على السطح.

تتميز شاشات MAGNIT بمظهر أنيق مع سطح أملس

تصميم مثالي دون كابلات من أجل بساطة التثبيت

تعمل الشاشات بتقنية الإرسال اللاسلكي واسع النطاق. لا يتطلب الأمر توصيل كابلات الإشارة والطاقة بين المقصورات، ولا حاجة إلى الكابلات باستثناء توصيل الشاشة بالطاقة ووحدة التحكم في النظام.

تتيح تقنية الإرسال اللاسلكي واسع النطاق للمقصورات الاتصال ببعضها البعض، كما أن تصميم المجموعة يبسط الهيكل الخلفي للشاشة.

نقل البيانات لاسلكيًا وتوصيل التيار بدون كابلات

استهلاك الطاقة الفعال حسب اللون

تتميز شاشات MAGNIT باستهلاك منخفض للطاقة بفضل محرك الكاثود المشترك IC. فهو يوفر الجهد المناسب للبكسلات الفرعية R وG وB بشكل فردي للتقليل من الاستهلاك غير الضروري للطاقة.

خلفية أجهزة البث المكونة من شاشات MAGNIT من إل جي ومقارنة التدفق الحالي برقاقات LED بين شاشات MAGNIT وشاشات LED التقليدية من إل جي.

وضع الاستعداد الموفر للطاقة

تنطفئ الشاشة وتنتقل أجزاء الدائرة الرئيسية داخل خزانة LED إلى وضع الاستعداد في حالة عدم وجود إدخال إشارة لفترة محددة من الوقت. يمنع ذلك الاستهلاك الإضافي للطاقة ويسمح بإعادة تنشيط المنتج ببساطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

يستريح الموظفون في المكتب دون استخدام الشاشة في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.

امرأة في غرفة الاجتماعات تدخل إلى الإعدادات بسهولة باستخدام جهاز التحكم عن بعد

تجربة مستخدم بديهية بفضل جهاز التحكم عن بعد

يمكن للمستخدم التكيف مع الواجهة بكل سهولة بفضل استخدام نفس واجهة المستخدم البديهية* الشبيهة بالشاشات الرقمية العامة من إل ج. تتيح الواجهة للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد بدلاً من الاتصال بجهاز الحاسوب.

* متوفر للشاشات التي تزيد دقتها عن 1،280 × 720.

أشخاص يعقدون أحد المؤتمرات عبر شاشات MAGNIT وهناك جهاز تحكم بالصوت والصورة على المكتب.

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

حصلت شاشات MAGNIT من إل جي على شهادة اتصال كريسترون® لمستوى أعلى من التوافق مع أدوات التحكم في الصوت والصورة الاحترافية لتحقيق تكامل سلس وتحكم آلي*، مما يعزز من كفاءة إدارة الأعمال.

* التحكم الشبكي

ملحقات مخصصة لسلامة الشاشات وأناقتها

يتم توفير ثلاثة أزواج من ملحقات التثبيت على الجدار ومجموعة الإطار كخيارات تتميز بها شاشات MAGNIT من إل جي. يمكن تركيب حامل الجدار على جميع الشاشات من مختلف الأحجام لتثبيتها بوضوح ودقة. عند بناء الشاشات مقاس 163 بوصة بدقة فائقة الوضوح، يتم تثبت مجموعة الإطارات لمنح الشاشة حافة ناعمة.

يتم تثبيت شاشات MAGNIT من إل جي بدقة بفضل مجموعات التثبيت على الجدار ومجموعة الإطارات.

الإدارة الشاملة للمحتوى

تتوافق شاشات MAGNIT مع حل SuperSign CMS من إل جي وهو حل شامل لإدارة المحتويات بقصد التحرير والجدولة والتوزيع. يمكن للمديرين تشغيل شاشات إل جي التجارية بما في ذلك شاشات MAGNIT من إل جي دفعة واحدة، مما يتيح الإدارة المنهجية والفعالة.

يتم تثبيت شاشات MAGNIT في ردهة الشركة، مع إمكانية التحكم بها وإدارتها بواسطة حل SuperSign من إل جي.

خدمة ConnectedCare في الوقت الحقيقي

تصبح الصيانة أسهل وأسرع بفضل خدمة ConnectedCare* وهو حل الخدمة السحابية الذي توفره خدمة LGE. فهي تدير حالة الشاشات في أماكن العميل عن بعد لتشخيص الأعطال وخدمات التحكم عن بعد، مما يضمن التشغيل المستقر لأعمال العميل.

يراقب مهندس إل ج حالة شاشة MAGNIT المثبتة في متاجر المعدات الإلكترونية في الوقت الفعلي.

* خدمة ConnectedCare هو الاسم التجاري لخدمة Signage365Care من LG. يختلف التوفر حسب المنطقة.

طباعة

جميع المواصفات

الخصائص الفيزيائيةالعوامل المتغيرة

  • تكوين البكسل

    1R, 1G, 1B (رقاقة على اللوحة)

  • درجة البكسل (ملم)

    0.93

  • تصميم الوحدة (عرضxارتفاع)

    160 × 180

  • أبعاد الوحدة (عرضxارتفاع، ملم)

    150 × 168.8

  • وزن الوحدة (جم)

    150

  • عدد الوحدات لكل مقصورة (عرضxارتفاع)

    8 (4x2)

  • تصميم المقصورة (عرض x ارتفاع)

    640 × 360

  • أبعاد المقصورة (عرض × ارتفاع× عمق، ملم)

    600 × 337.5 × 44.9

  • مساحة سطح المقصورة (م²)

    0.203

  • الوزن لكل مقصورة (كجم/مقصورة)

    7.0

  • وزن المتر المربع (كجم/م²)

    34.6

  • الكثافة الفيزيائية للبكسل (بكسل/م²)

    1,137,778

  • استواء الخزانة (ملم)

    ±0.5 ملم

  • مواد الخزانة

    ألمونيوم مصبوب تحت ضغط شديد

  • الوصول إلى الخدمة

    الجانب الأمامي والجانب الخلفي (الوحدة: الجانب الأمامي فقط)

المواصفاتالبصرية

  • السطوع (الذروة/الحد الأقصى، بعد المعايرة)

    1,200 / 600

  • درجة حرارة اللون (افتراضي، قابل للتعديل 2)

    7,300/3,200~9,300K (إمكانية التعديل من خلال مساعد LED من إل جي عبر الحاسوب)

  • زاوية المشاهدة المرئية (الأفقية)

    160°

  • زاوية المشاهدة المرئية (الرأسية)

    160°

  • تجانس السطوع

    95%

  • تجانس اللون

    ±0.02Cx, Cy

  • نسبة التباين (10 لوكس)

    150,000:1

  • عمق المعالجة (بت)

    20

  • التوافق مع تقنية HDR

    HDR10, HDR10 Pro1)

  • النوع الذي يتضمن محرك IC

    كاثود مشترك

  • استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، بحد أقصى)

    125

  • استهلاك الطاقة (واط/ مقصورة، المتوسط)

    85

  • استهلاك الطاقة (واط/م²، بحد أقصى)

    617

  • استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ مقصورة، بحد أقصى)

    427

  • استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ مقصورة، المتوسط)

    290

  • استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م²، بحد أقصى)

    2,108

  • مصدر الطاقة (فولت)

    100 إلى 240

  • معدل الإطار (هرتز)

    50 / 60

  • معدل التحديث (هرتز)

    3,840

  • العمر الافتراضي (عدد الساعات حتى نصف السطوع)

    100,000

  • درجة حرارة التشغيل (مْ)

    0∘إلى +40∘

  • رطوبة التشغيل

    10-80 %RH

  • تصنيف IP للجانب الأمامي

    IP50

  • تصنيف IP للجانب الخلفي

    IP20

بيئة

  • بيئة

    السلامة 60950-1
    EMC الفئة أ، BS476 القسم 7 الفئة 1

الاعتماد

  • الاعتماد

    RoHS

المحقات الاختيارية

  • المحقات الاختيارية

    مجموعة التثبيت على الجدار، مجموعة الإطار

جهاز تحكم

  • جهاز تحكم

    CSAB-009X

هل تحتاج إلى مساعدة؟

نحن هنا لتقديم جميع المساعدة التي تحتاجها.

الحصول على الدعم

تواصل معنا

دفع بالتقسيط
اطلع على عروض التقسيط المتاحة لهذا المنتج والبنوك المتوفرة وفقا للمعلومات أدناه.
إختر البنك الخاص بك
 
 