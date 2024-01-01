من خلال الطبقات المتعددة من الفيلم المطلي، يمكن لشاشة LG MAGNIT حماية رقائق LED الموجودة بها من المخاطر التي تسببها قطرات الماء أو الغبار أو الكهرباء الساكنة أو التأثيرات المادية. نظرًا لأنه يتم وضع الشاشة عادةً في الأماكن العامة حيث يأتي ويذهب العديد من الأشخاص، فإن استقرارها أمر مهم للغاية لتقليل الحوادث غير المتوقعة.