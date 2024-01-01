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LG MAGNIT

الميزات

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المواصفات

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LG MAGNIT

LSAB012-T12

LG MAGNIT

(0)
مظهر أمامي مع صورة ملء الفراغات
معرض LG MAGNIT الافتراضي2

معرض LG MAGNIT الافتراضي

اكتشف المزيد حول LG MAGNIT وابحث عن الإمكانات في LG Digital Connect.
معرض LG MAGNIT الافتراضي اكتشف

الحائز على جوائز التصميم

Red Dot Design Award 2020

Red Dot Design Award 2020

 

IDEA Design Award 2020

IDEA Design Award 2020

 

2020 PIN UP Design Awards

2020 PIN UP Design Awards

 

2020 Good Design Award Korea

2020 Good Design Award Korea

LG MAGINIT,اول شاشة ميكرو ليد

شاهد النجاح الرائع الذي تحققه شاشة LG MAGNIT في مجال الأعمال والترفيه.

ابتكار حقيقي وراء الوصول لأعماق جديدة

توفر شاشة LG MAGNIT رسومات غامرة وممتعة للنظر تجعل كل تجربة مشاهدة لا تُنسى. اجعل خيالك ينبض بالحياة، من خلال تفاصيل فائقة الدقة تصورها تحفة فنية صغيرة ملونة من رقائق Micro LED.

عمق اللون الأسود، وتفاصيل مفعمة بالحيوية

من خلال إزالة الحزمة المحيطة بشرائح LED ‏R، وG، وB وتطبيق تقنية Full Black Coating الخاصة بشركة LG، توفر شاشة LG MAGNIT لونًا أسود أعمق بكثير من لافتات LED التقليدية*. لا يؤدي ذلك إلى تحسين وضوح اللون فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى ظهور التفاصيل المخفية في الظلال، مما يمنح الجمهور إحساسًا بالانغماس.

وجه نمر أبيض للتأكيد من جودة اللون الأسود

* استنادًا إلى لافتات LED التقليدية من LG

ضوء وظل أقوى

ينتج عن LG MAGNIT التي تتميز باللون الأسود القوي نسبة تباين عالية جدًا والتي تعد جزءًا حيويًا من جودة الصورة. من الواضح أن الفرق بين الأجزاء المظلمة والأجزاء المضيئة كبير، مما يجعل كل جزء من المحتوى مميزًا.

نافورة أرضية بألوان مختلفة لإظهار الاختلاف بين شاشات إل جي LED التقليدية وشاشات MAGNIT فيما يتعلق بنسبة التباين والتميز

ألوان دقيقة بالضبط كما هو مطلوب

من خلال الاختيار الدقيق لشريحة LED التي تُعد عاملاً رئيسيًا لتحديد نقاء اللون، يسمح الطول الموجي الضيق لشاشة LG MAGNIT بإظهار ألوان منتظمة ومتناسقة عبر الشاشة. علاوة على ذلك، تدعمها تقنية Gamut Transfer المحسّنة لوصف الألوان القريبة من اللون الأصلي، وهو أمر ضروري للعرض في الأماكن التي تتطلب تمثيل دقيق للألوان

عجلة سياتل الكبرى تتألق بالعديد من الألوان

معالج ألفا 7 الذكي

معالج الصور الذكي

يتعرف معالج Alpha 7 الذكي المعتمد من تقنية تلفزيون LG على المحتوى الأصلي ويحلله؛ مما يؤدي إلى تحسين وضوح المحتوى وحدته.

* الوظائف المذكورة أعلاه يتم إنشاؤها باستخدام تقنية التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جودة الصورة.

تعبير بألوان زاهية مدعوم بتقنية HDR

مع دعم HDR (HDR10 وHDR10 Pro*)، يصبح المحتوى حيويًا بتأثير بصري رائع. يسمح نطاق الألوان الواسع ونسبة التباين الأكبر للمشاهدين بالاستمتاع الكامل بالمحتوى الحي.

منظر ليلي لقرية بتقنيتي HDR وSDR، يوضح اختلاف طيف الألوان ونسبة التباين

* HDR10 Pro هو حل HDR خاص بشركة LG لمعالجة إشارة HDR عن طريق استخدام تعيين نغمة ديناميكية محسّنة.

زاوية مشاهدة ألوان واسعة

بفضل هيكل شاشة LG MAGNIT، يتم التقليل من تشوه الألوان وفقًا لزاوية الرؤية. بمعنى آخر، يمكن تقدير اللون الأصلي حتى من الزوايا الجانبية، مما يجذب انتباه العديد من المشاهدين من زوايا مختلفة حتى لو تم وضع الشاشة في أماكن عامة كبيرة.

شاشات MAGNIT تعرض شلال من الزوايا الجانبية

عناية أقل مع تصميم قوي

من خلال الطبقات المتعددة من الفيلم المطلي، يمكن لشاشة LG MAGNIT حماية رقائق LED الموجودة بها من المخاطر التي تسببها قطرات الماء أو الغبار أو الكهرباء الساكنة أو التأثيرات المادية. نظرًا لأنه يتم وضع الشاشة عادةً في الأماكن العامة حيث يأتي ويذهب العديد من الأشخاص، فإن استقرارها أمر مهم للغاية لتقليل الحوادث غير المتوقعة.

حماية رقائق LED من قطرات الماء والغبار والكهرباء الساكنة والتأثيرات المادية

* بناءً على الاختبارات الداخلية وفقًا لمعايير الاعتماد، أو في ظل ظروف التشغيل الفعلية.

مظهر أنيق مع سطح أملس

سطح شاشة LG MAGNIT أملس جدًا مثل شاشة LCD تمامًا؛ الأمر الذي يجعلها تبدو جميلة حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة. أيضًا، يشعر الجمهور أو من يقومون بتركيب الشاشة بالنعومة عند لمسها. في حالة وجود بصمات أصابع على سطح الشاشة، فيمكن إزالتها ببساطة عن طريق مسحها بقطعة قماش ناعمة دون الحاجة إلى أي مواد كيميائية.

تتميز شاشات MAGNIT بمظهر أنيق مع سطح أملس

تصميم مثالي دون كابلات للتثبيت البسيط

تم اعتماد تقنية الإرسال اللاسلكي واسع النطاق. لا يلزم توصيل إشارة وكابل طاقة بين الكبائن ولا تحتاج إلى كبلات باستثناء توصيل الشاشة بوحدة التحكم في النظام والطاقة.

تتيح تقنية الإرسال اللاسلكي واسع النطاق للمقصورات الاتصال ببعضها البعض، كما أن تصميم المجموعة يبسط الهيكل الخلفي للشاشة.

نقل البيانات لاسلكيًا وتوصيل التيار بدون كابلات

استهلاك فعّال للطاقة حسب الألوان

تعد وحدة الكاثود المشتركة IC أحد أسباب انخفاض استهلاك الطاقة في شاشة LG MAGNIT. توفر الوحدة الجهد اللازم المناسب لكل بكسل فرعي R، وG، وB بشكل فردي لتقليل استهلاك الطاقة غير الضروري.

خلفية أجهزة البث المكونة من شاشات MAGNIT من إل جي ومقارنة التدفق الحالي برقاقات LED بين شاشات MAGNIT وشاشات LED التقليدية من إل جي.

وضع الاستعداد لتوفير الطاقة

في حالة عدم وجود إشارة إدخال لفترة من الوقت، يتم إيقاف تشغيل الشاشة وتنتقل أجزاء الدائرة الرئيسية داخل كابينة LED إلى وضع الاستعداد. هذا يوفر استهلاكًا إضافيًا للطاقة ويتيح إعادة تنشيط المنتج ببساطة باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

يستريح الموظفون في المكتب دون استخدام الشاشة في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.

امرأة في غرفة الاجتماعات تدخل إلى الإعدادات بسهولة باستخدام جهاز التحكم عن بعد

تجربة مستخدم سهلة ومباشرة مع جهاز تحكم عن بعد

من خلال تطبيق واجهة المستخدم البديهية نفسها* الموجودة في اللافتات الرقمية العامة من LG، يمكن للمستخدم التكيف معها بسهولة. كما يتيح ذلك للمستخدمين الوصول بسهولة إلى الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد بدلاً من التوصيل بجهاز كمبيوتر.
أشخاص يعقدون أحد المؤتمرات عبر شاشات MAGNIT وهناك جهاز تحكم بالصوت والصورة على المكتب.

التوافق مع نظام التحكم في الصوت والصورة

حصلت شاشة LG MAGNIT على شهادة Crestron Connected® لتحقيقها لمستوى أعلى من التوافق مع أدوات التحكم في الصوت والصورة الاحترافية لتحقيق تكامل سلس وتحكم آلي*، مما يعزز كفاءة إدارة الأعمال.

* التحكم المستند إلى الشبكة

ملحقات مخصصة للترتيب

يتم توفير ثلاثة أزواج من ملحقات التثبيت على الحائط ومجموعة الإطار كخيارات لوضع شاشة LG MAGNIT. يمكن دمج حوامل الحائط مع أي حجم شاشة ليتم تثبيتها بوضوح وبشكل منظم. أيضًا، عند تركيب شاشة مقاس 163 بوصة بدقة Ultra HD، ستجعل مجموعة الإطارات الشاشة ذات حافة ناعمة.

يتم تثبيت شاشات MAGNIT من إل جي بدقة بفضل مجموعات التثبيت على الجدار ومجموعة الإطارات.

إدارة المحتوى الشامل

تتوافق شاشة LG MAGNIT مع حل LG SuperSign CMS وهو حل شامل لإدارة المحتوى لتحرير المحتوى والجدولة والتوزيع. يمكن للمديرين تشغيل شاشات LG التجارية بما في ذلك شاشة LG MAGNIT دفعة واحدة، مما يتيح الإدارة المنهجية والفعالة.

يتم تثبيت شاشات MAGNIT في ردهة الشركة، مع إمكانية التحكم بها وإدارتها بواسطة حل SuperSign من إل جي.

خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي

أصبحت الصيانة الآن سهلة وسريعة بفضل خدمة ConnectedCare الاختيارية*، وهى حل من خلال ال cloud service توفره LG. يدير هذا الحل حالة شاشات العرض عن بعد في أماكن عمل العميل من أجل اكتشاف الأخطاء وتقديم خدمات التحكم عن بعد؛ مما يتيح التشغيل المستقر لأعمال العملاء.

يراقب مهندس إل ج حالة شاشة MAGNIT المثبتة في متاجر المعدات الإلكترونية في الوقت الفعلي.

* ConnectedCare هو اسم العلامة التجارية لخدمة LG Signage365Care Service. يختلف التوفر حسب المنطقة.

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طباعة

جميع المواصفات

المواصفات الفنية

  • تكوين البكسل

    الصغير

  • مساحة وحدة البكسل (مم)

    1.25

  • دقة الوحدة (العرض x الارتفاع)

    240 × 90

  • أبعاد الوحدة (العرض x الارتفاع، مم)

    300 × 112.5

  • الوزن لكل وحدة (كجم)

    0.18

  • عدد الوحدات لكل كابينة (العرض × الارتفاع)

    6 (2 x ‏3)

  • دقة الكابينة (العرض × الارتفاع)

    480 × 270

  • أبعاد الكابينة (العرض × الارتفاع × العمق، مم)

    600 × 337.5 × 44.9

  • مساحة سطح الكابينة (م²)

    0.203

  • الوزن لكل كابينة (كجم/وحدة)

    7.2 (زيادة PSU هي 7.6)

  • الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)

    35.5 (زيادة PSU هي 37.5)

  • كثافة البكسل الفعلية (بكسل/م²)

    كثافة البكسل الفعلية (بكسل/م²)

  • مستوى تسطح الكابينة (مم)

    ±0.5

  • المادة المصنوع منها الكابينة

    الألمنيوم المسبوك بالقالب

  • الوصول إلى الخدمة

    أمامي وخلفي (الوحدة: أمامي فقط)

المواصفات البصرية

  • أقصى سطوع (بعد المعايرة)

    1600 شمعة (الذروة) / 800 شمعة (كحد أقصى)

  • درجة اللون

    7300 كلفن / 3200 ~ 9300 كلفن (قابل] للتعديل بواسطة مساعد LED على الكمبيوتر الشخصي)

  • زاوية الرؤية البصرية (أفقي × رأسي)

    160 درجة × 160 درجة

  • تناسق السطوع

    95%

  • تناسق اللون

    ±0.02Cx،‏ Cy

  • نسبة التباين (10 وحدات تدفق ضوئي “لوكس”)

    150000 : 1

  • عمق المعالجة (بت)

    20 (HDR10،‏ HDR10 Pro)

المواصفات الكهربائية

  • استهلاك الطاقة (واط/الكابينة، كحد أقصى)

    105

  • استهلاك الطاقة (واط/الكابينة، المتوسط)

    76

  • استهلاك الطاقة (واط / متر مربع، الحد الأقصى)

    519

  • تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/الكابينة، الحد الأقصى)

    358

  • تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/الكابينة، المتوسط)

    259

  • تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/متر مربع، الحد الأقصى)

    1,769

  • التزويد بالطاقة (فولت)

    من 100 حتى 240

  • معدل الإطارات (هرتز)

    50 / 60

  • معدل التحديث (هرتز)

    3,840

شروط التشغيل

  • دورة حياة التشغيل (ساعات إلى نصف سطوع)

    100,000

  • درجة حرارة التشغيل

    من 0 درجة مئوية حتى +40 درجة مئوية

  • الرطوبة أثناء التشغيل

    من 10% حتى 80% رطوبة نسبية

  • تصنيف IP (أمامي / خلفي)

    IP50 / IP20

الشهادات

  • الشهادات

    شهادة الأمان 60950-1، EMC الفئة B، ‏BS476 الجزء 7 الفئة 1

البيئة

  • البيئة

    RoHS

عناصر التحكم

  • عناصر التحكم

    CSAB-0121

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