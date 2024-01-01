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LG MAGNIT
الحائز على جوائز التصميم
ابتكار حقيقي وراء الوصول لأعماق جديدة
عمق اللون الأسود، وتفاصيل مفعمة بالحيوية
وجه نمر أبيض للتأكيد من جودة اللون الأسود
* استنادًا إلى لافتات LED التقليدية من LG
ضوء وظل أقوى
نافورة أرضية بألوان مختلفة لإظهار الاختلاف بين شاشات إل جي LED التقليدية وشاشات MAGNIT فيما يتعلق بنسبة التباين والتميز
ألوان دقيقة بالضبط كما هو مطلوب
عجلة سياتل الكبرى تتألق بالعديد من الألوان
* الوظائف المذكورة أعلاه يتم إنشاؤها باستخدام تقنية التعلم العميق بالذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جودة الصورة.
تعبير بألوان زاهية مدعوم بتقنية HDR
منظر ليلي لقرية بتقنيتي HDR وSDR، يوضح اختلاف طيف الألوان ونسبة التباين
* HDR10 Pro هو حل HDR خاص بشركة LG لمعالجة إشارة HDR عن طريق استخدام تعيين نغمة ديناميكية محسّنة.
زاوية مشاهدة ألوان واسعة
شاشات MAGNIT تعرض شلال من الزوايا الجانبية
عناية أقل مع تصميم قوي
حماية رقائق LED من قطرات الماء والغبار والكهرباء الساكنة والتأثيرات المادية
* بناءً على الاختبارات الداخلية وفقًا لمعايير الاعتماد، أو في ظل ظروف التشغيل الفعلية.
مظهر أنيق مع سطح أملس
تتميز شاشات MAGNIT بمظهر أنيق مع سطح أملس
تصميم مثالي دون كابلات للتثبيت البسيط
تتيح تقنية الإرسال اللاسلكي واسع النطاق للمقصورات الاتصال ببعضها البعض، كما أن تصميم المجموعة يبسط الهيكل الخلفي للشاشة.
نقل البيانات لاسلكيًا وتوصيل التيار بدون كابلات
استهلاك فعّال للطاقة حسب الألوان
خلفية أجهزة البث المكونة من شاشات MAGNIT من إل جي ومقارنة التدفق الحالي برقاقات LED بين شاشات MAGNIT وشاشات LED التقليدية من إل جي.
وضع الاستعداد لتوفير الطاقة
يستريح الموظفون في المكتب دون استخدام الشاشة في وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة.
* التحكم المستند إلى الشبكة
ملحقات مخصصة للترتيب
يتم تثبيت شاشات MAGNIT من إل جي بدقة بفضل مجموعات التثبيت على الجدار ومجموعة الإطارات.
إدارة المحتوى الشامل
يتم تثبيت شاشات MAGNIT في ردهة الشركة، مع إمكانية التحكم بها وإدارتها بواسطة حل SuperSign من إل جي.
خدمة ConnectedCare في الوقت الفعلي
يراقب مهندس إل ج حالة شاشة MAGNIT المثبتة في متاجر المعدات الإلكترونية في الوقت الفعلي.
* ConnectedCare هو اسم العلامة التجارية لخدمة LG Signage365Care Service. يختلف التوفر حسب المنطقة.
استكشاف* المزيد من قاعات العرض في Digital Connect
جميع المواصفات
المواصفات الفنية
-
تكوين البكسل
الصغير
-
مساحة وحدة البكسل (مم)
1.25
-
دقة الوحدة (العرض x الارتفاع)
240 × 90
-
أبعاد الوحدة (العرض x الارتفاع، مم)
300 × 112.5
-
الوزن لكل وحدة (كجم)
0.18
-
عدد الوحدات لكل كابينة (العرض × الارتفاع)
6 (2 x 3)
-
دقة الكابينة (العرض × الارتفاع)
480 × 270
-
أبعاد الكابينة (العرض × الارتفاع × العمق، مم)
600 × 337.5 × 44.9
-
مساحة سطح الكابينة (م²)
0.203
-
الوزن لكل كابينة (كجم/وحدة)
7.2 (زيادة PSU هي 7.6)
-
الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)
35.5 (زيادة PSU هي 37.5)
-
كثافة البكسل الفعلية (بكسل/م²)
كثافة البكسل الفعلية (بكسل/م²)
-
مستوى تسطح الكابينة (مم)
±0.5
-
المادة المصنوع منها الكابينة
الألمنيوم المسبوك بالقالب
-
الوصول إلى الخدمة
أمامي وخلفي (الوحدة: أمامي فقط)
المواصفات البصرية
-
أقصى سطوع (بعد المعايرة)
1600 شمعة (الذروة) / 800 شمعة (كحد أقصى)
-
درجة اللون
7300 كلفن / 3200 ~ 9300 كلفن (قابل] للتعديل بواسطة مساعد LED على الكمبيوتر الشخصي)
-
زاوية الرؤية البصرية (أفقي × رأسي)
160 درجة × 160 درجة
-
تناسق السطوع
95%
-
تناسق اللون
±0.02Cx، Cy
-
نسبة التباين (10 وحدات تدفق ضوئي “لوكس”)
150000 : 1
-
عمق المعالجة (بت)
20 (HDR10، HDR10 Pro)
المواصفات الكهربائية
-
استهلاك الطاقة (واط/الكابينة، كحد أقصى)
105
-
استهلاك الطاقة (واط/الكابينة، المتوسط)
76
-
استهلاك الطاقة (واط / متر مربع، الحد الأقصى)
519
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/الكابينة، الحد الأقصى)
358
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/الكابينة، المتوسط)
259
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/متر مربع، الحد الأقصى)
1,769
-
التزويد بالطاقة (فولت)
من 100 حتى 240
-
معدل الإطارات (هرتز)
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
3,840
شروط التشغيل
-
دورة حياة التشغيل (ساعات إلى نصف سطوع)
100,000
-
درجة حرارة التشغيل
من 0 درجة مئوية حتى +40 درجة مئوية
-
الرطوبة أثناء التشغيل
من 10% حتى 80% رطوبة نسبية
-
تصنيف IP (أمامي / خلفي)
IP50 / IP20
الشهادات
-
الشهادات
شهادة الأمان 60950-1، EMC الفئة B، BS476 الجزء 7 الفئة 1
البيئة
-
البيئة
RoHS
عناصر التحكم
-
عناصر التحكم
CSAB-0121
-
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