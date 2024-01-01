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السلسلة متنوعة الاستخدامات

الميزات

المعرض

المواصفات

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السلسلة متنوعة الاستخدامات

LSCA039-GK

السلسلة متنوعة الاستخدامات

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السلسلة متنوعة الاستخدامات

تركيب سريع

تساعد عوامل متنوعة، تشمل وحدات المغناطيس على الجزأين العلوي والسفلي، ومسامير ضبط الموضع، والمقابض، والأقفال السريعة، فنيي التركيب على إعداد شاشات LED وتفكيكها بسهولة من دون أدوات إضافية.

تركيب سريع

سهولة الصيانة

سهولة الصيانة

تطبق السلسلة LSCA طريقة التثبيت بالقفل البسيطة التي لا تتطلب أدوات إضافية، ما يضفي سهولةً أكبر على استبدال وحدات LED أو وحدات الطاقة/البيانات. وهذه الطريقة تساعد على توفير التكلفة والوقت اللذين تنفقهما على الصيانة.

خياران للحاوية

توفر السلسلة LSCA حجمين للحاوية، ما يتيح تكوين حجم الشاشة الذي يتناسب على نحو متقن مع متطلبات العميل.

خياران للحاوية

يتوفر تصميم للتركيب في الأركان بزاوية 90 درجة

إذا أضفت خيار التركيب في الأركان بزاوية 90 درجة، فإن السلسلة LSCA يمكنها توفير محتوى لا تشوبه شائبة حتى عند تركيبها على بِنى قائمة الزاوية.

يتوفر تصميم للتركيب في الأركان بزاوية 90 درجة

قابلية الصيانة من الأمام أو الخلف

قابلية الصيانة من الأمام أو الخلف

يوفر المنتج وصولاً من الأمام أو وصولاً من الخلف، وهو ما يسمح للعملاء باختيار خيارات التركيب وفقًا لبيئة التشغيل لديهم، وتقليل القيود المفروضة على التركيب والصيانة لأدنى حد.
طباعة

جميع المواصفات

المعلمة المادية

  • تكوين وحدات البكسل

    صمام ثنائي مركّب على السطح (SMD) بمعدل ‏3 ألوان في حزمة واحدة

  • مقياس خطوط البكسل (مم)

    3.91

  • دقة الوحدة (العرض x الارتفاع)

    128×64

  • أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)

    500×250

  • الوزن لكل وحدة (كجم)

    1.30

  • عدد الوحدات لكل حاوية (العرض × الارتفاع)

    1×2/2×2 (نصف الحجم)

  • دقة الحاوية (العرض × الارتفاع)

    128×256/128×128 (نصف الحجم)

  • أبعاد الحاوية (العرض × الارتفاع × العمق)

    66×500×66/500×1000×500 (نصف الحجم)

  • نطاق سطح الحاوية (م²)

    0.500/0.250 (نصف الحجم)

  • الوزن لكل حاوية (كجم/الحاوية)

    12.0/8.0 (نصف الحجم)

  • الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)

    24.0/32.0 (نصف الحجم)

  • كثافة البكسل المادية (وحدات البكسل/م²)

    65,536

  • تسطّح الحاوية

    0.±3 مم

  • المادة المصنوعة منها الحاوية

    سبيكة الألومنيوم المصبوبة في قوالب

  • طريقة الوصول لأغراض الصيانة

    من الأمام أو الخلف (خيار واحد فقط)

المعلمة البصرية

  • أدنى سطوع (بعد المعايرة)

    1,000

  • درجة حرارة اللون

    9,000 ~ 3,500

  • زاوية الرؤية البصرية (أفقية)

    160

  • زاوية الرؤية البصرية (عمودية)

    160

  • اتساق السطوع

    97%

  • اتساق الألوان

    0.±003، الإحداثيان Cx،Cy

  • عمق المعالجة (بالبت)

    14

المعلمة الكهربائية

  • استهلاك الطاقة (واط/الحاوية، الحد الأقصى)

    270/135 (نصف الحجم)

  • استهلاك الطاقة (واط/الحاوية، المتوسط)

    90/45 (نصف الحجم)

  • استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)

    540

  • استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/الحاوية، الحد الأقصى)

    921/461 (نصف الحجم)

  • استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/الحاوية، المتوسط)

    307/154 (نصف الحجم)

  • استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م²، الحد الأقصى)

    1,842

  • مصدر الطاقة (فولت)

    من 100 إلى 240

  • معدل الإطارات (هرتز)

    50/60

  • معدل التحديث (هرتز)

    3,840

ظروف التشغيل

  • العمر التشغيلي (الساعات المستغرقة حتى الوصول لنصف درجة السطوع)

    100,000

  • درجة الحرارة في أثناء التشغيل (درجة مئوية)

    من -10 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية

  • درجة الرطوبة في أثناء التشغيل

    رطوبة نسبية من 0 إلى %80

  • تصنيف الحماية IP من الأمام/ من الخلف

    IP30/IP30

شهادات الاعتماد

  • شهادات الاعتماد

    CE وFCC وETL

البيئة

  • البيئة

    توجيه تقييد المواد الخطرة (RoHS)

وحدة التحكم

  • وحدة التحكم

    CVCA، LCIN006

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