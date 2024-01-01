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السلسلة متنوعة الاستخدامات
تركيب سريع
تركيب سريع
خياران للحاوية
خياران للحاوية
يتوفر تصميم للتركيب في الأركان بزاوية 90 درجة
يتوفر تصميم للتركيب في الأركان بزاوية 90 درجة
جميع المواصفات
المعلمة المادية
-
تكوين وحدات البكسل
صمام ثنائي مركّب على السطح (SMD) بمعدل 3 ألوان في حزمة واحدة
-
مقياس خطوط البكسل (مم)
3.91
-
دقة الوحدة (العرض x الارتفاع)
128×64
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)
500×250
-
الوزن لكل وحدة (كجم)
1.30
-
عدد الوحدات لكل حاوية (العرض × الارتفاع)
1×2/2×2 (نصف الحجم)
-
دقة الحاوية (العرض × الارتفاع)
128×256/128×128 (نصف الحجم)
-
أبعاد الحاوية (العرض × الارتفاع × العمق)
66×500×66/500×1000×500 (نصف الحجم)
-
نطاق سطح الحاوية (م²)
0.500/0.250 (نصف الحجم)
-
الوزن لكل حاوية (كجم/الحاوية)
12.0/8.0 (نصف الحجم)
-
الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)
24.0/32.0 (نصف الحجم)
-
كثافة البكسل المادية (وحدات البكسل/م²)
65,536
-
تسطّح الحاوية
0.±3 مم
-
المادة المصنوعة منها الحاوية
سبيكة الألومنيوم المصبوبة في قوالب
-
طريقة الوصول لأغراض الصيانة
من الأمام أو الخلف (خيار واحد فقط)
المعلمة البصرية
-
أدنى سطوع (بعد المعايرة)
1,000
-
درجة حرارة اللون
9,000 ~ 3,500
-
زاوية الرؤية البصرية (أفقية)
160
-
زاوية الرؤية البصرية (عمودية)
160
-
اتساق السطوع
97%
-
اتساق الألوان
0.±003، الإحداثيان Cx،Cy
-
عمق المعالجة (بالبت)
14
المعلمة الكهربائية
-
استهلاك الطاقة (واط/الحاوية، الحد الأقصى)
270/135 (نصف الحجم)
-
استهلاك الطاقة (واط/الحاوية، المتوسط)
90/45 (نصف الحجم)
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)
540
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/الحاوية، الحد الأقصى)
921/461 (نصف الحجم)
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/الحاوية، المتوسط)
307/154 (نصف الحجم)
-
استهلاك الطاقة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/م²، الحد الأقصى)
1,842
-
مصدر الطاقة (فولت)
من 100 إلى 240
-
معدل الإطارات (هرتز)
50/60
-
معدل التحديث (هرتز)
3,840
ظروف التشغيل
-
العمر التشغيلي (الساعات المستغرقة حتى الوصول لنصف درجة السطوع)
100,000
-
درجة الحرارة في أثناء التشغيل (درجة مئوية)
من -10 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية
-
درجة الرطوبة في أثناء التشغيل
رطوبة نسبية من 0 إلى %80
-
تصنيف الحماية IP من الأمام/ من الخلف
IP30/IP30
شهادات الاعتماد
-
شهادات الاعتماد
CE وFCC وETL
البيئة
-
البيئة
توجيه تقييد المواد الخطرة (RoHS)
وحدة التحكم
-
وحدة التحكم
CVCA، LCIN006
-
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