السلسلة متنوعة الاستخدامات

تساعد عوامل متنوعة، تشمل وحدات المغناطيس على الجزأين العلوي والسفلي، ومسامير ضبط الموضع، والمقابض، والأقفال السريعة، فنيي التركيب على إعداد شاشات LED وتفكيكها بسهولة من دون أدوات إضافية.

