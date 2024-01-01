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سلسلة ألترا لايت
سلسلة ألترا لايت GSCD
توجد شاشة مثبتة على زاوية المبنى.
سلسلة * GSCD100-GR فقط
* يتطلب شراء موديل قابل للتثبيت بزاوية 90 درجة.
التوافق مع حلول LG البرمجية
The LG employee is remotely monitoring the GSCD series installed in a different place by using a cloud-based LG monitoring solution. System controller with web OS enables GSCD series to be compatible with LG software solutions.
* يختلف توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة ، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا، يُرجى الاتصال بمندوب مبيعات إل جي في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
* العناصر التي يمكن أن تراقبها LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، حالة الإشارة، FPGA Ver، حالة اتصال إيثرنت)، وبطاقة الاستلام (درجة الحرارة، وطاقة LED)
جميع المواصفات
المعلومات
-
اسم الطراز
GSCD100-GN
المقاييس المادية
-
إعداد البكسلات
Single SMD
-
قياس البكسل (مم)
10.41
-
دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)
48x24
-
أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)
500x250
-
وزن كل وحدة (كجم)
1.3
-
عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع)
2x4
-
دقة اللوحة (عرض × ارتفاع)
96x96
-
أبعاد اللوحة (عرض × ارتفاع × عمق مم)
1,000x1,000x85.1
-
مساحة سطح اللوحة (م²)
1
-
وزن كل لوحة (كجم/الوحدة)
19
-
الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)
19
-
كثافة البكسل المادية (بكسل/م²)
9,216
-
سُمك اللّوحة (مم)
±0.5
-
مواد تصنيع اللوحة
Extrusion Aluminum
-
إمكانية الوصول إلى الخدمة
Front or Rear (select one only)
المواصفات البصرية
-
أقصى مستوى سطوع (بعد المعايرة، نت)
5,000
-
درجة حرارة الألوان (كلفن)
3,200~9,300
-
زاوية العرض المرئية (أفقية)
160
-
زاوية الرؤية المرئية (عمودية)
136
-
توحيد السطوع
0.97
-
توحيد الألوان
±0.003Cx,Cy
-
نسبة التباين
10,000:1
-
عمق المعالجة (بت)
16 (HDR10, HDR10 Pro)
الكهربائية المواصفات
-
استهلاك الطاقة (واط/لوحة، أقصى استهلاك)
650
-
استهلاك الطاقة (واط/لوحة، متوسط الاستهلاك)
216
-
استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)
650
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، الحد الأقصى)
2,218
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، المتوسط)
737
-
تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ م²، الحد الأقصى)
2,218
-
مزوّد الطاقة (فولت)
100 to 240
-
معدّل الإطارات
50 / 60
-
معدل التحديث (هرتز)
3,840
التشغيل المواصفات
-
درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)
-30℃ to +50℃
-
رطوبة التشغيل
10~99%RH
-
تقييم IP للجهة الأمامية
IP65
-
تقييم IP للجهة الخلفية
IP65
-
مدى حياة LED (نصف سطوع)
100,000
قياسي
-
شهادات الاعتماد
CE, FCC, ETL
البيئة
-
البيئة
RoHS
وحدة التحكم
-
وحدة التحكم
CVCA
قطع زاوية 90 درجة
-
قطع زاوية 90 درجة
O
-
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