سلسلة ألترا لايت

* يختلف توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة ، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا، يُرجى الاتصال بمندوب مبيعات إل جي في منطقتك لمزيد من التفاصيل.

* العناصر التي يمكن أن تراقبها LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، حالة الإشارة، FPGA Ver، حالة اتصال إيثرنت)، وبطاقة الاستلام (درجة الحرارة، وطاقة LED)