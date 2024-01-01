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سلسلة ألترا لايت

الميزات

المعرض

المواصفات

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سلسلة ألترا لايت

GSCD100-GN

سلسلة ألترا لايت

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سلسلة ألترا لايت GSCD

بفضل التصميم الخفيف الوزن، يمكن أن تتكون سلسلة ألترا لايت بسهولة من شاشة كبيرة دون توفير عبء ثقيل على هيكل التثبيت. يتوفر خيار زاوية 90 درجة للتثبيت السلس بزاوية قائمة.

توجد شاشة مثبتة على زاوية المبنى.

يتم تثبيت لافتة LED على الجدار الخارجي للمبنى، لنقل المعلومات بوضوح رائع تحت ضوء الشمس.

سطوع عالٍ

بفضل السطوع الرائع الذي يبلغ 7000 نت*، يقدم المحتوى بوضوح ويجذب انتباه الجمهور، وهو العرض النهائي للرؤية الخارجية.

سلسلة * GSCD100-GR فقط

سلسلة GSCD خفيفة للغاية ويمكن تثبيتها على سطح المبنى.

تصميم خفيف الوزن

أوزان الخزانة خفيفة جدًا، لذا حتى لو تم تركيب شاشة LED كبيرة على السطح، فإنها تضع ضغطًا أقل على حمولة المبنى.
وحدة التحكم في الخزانة سهلة التركيب والفصل.

سهولة الصيانة

وحدة التحكم (PDU) للخزانة هي نوع معياري يمكن توصيله أو فصله بسهولة، مما يدعم سهولة الصيانة.
يمكن التثبيت الأمامي أو الخلفي حسب احتياجات العملاء.

إمكانية الخدمة الأمامية أو الخلفية

يوفر المنتج إمكانية الوصول الأمامي أو الخلفي، مما يسمح للعملاء باختيار خيارات التثبيت وفقًا لبيئتهم.
يتم عرض المحتوى بوضوح حتى عند تثبيت الشاشة على زاوية 90 درجة.

يتوفر تصميم بزاوية 90

إذا قمت بإضافة خيار زاوية 90 درجة* ، يمكن لسلسلة GSCD تقديم المحتوى بشكل فعال حتى عند تثبيتها على الزوايا.

* يتطلب شراء موديل قابل للتثبيت بزاوية 90 درجة.

تتيح الخزانة المعتمدة من IP65 لسلسلة GSCD العمل بشكل جيد حتى في الطقس الممطر أو الغائم.

تصميم مقاوم للعوامل الجوية بمقياس IP

الجزء الأمامي والخلفي للخزانة حاصلان على شهادة IP65، مما يتيح التشغيل المستقر بشكل أقل تأثرًا بالطقس.

التوافق مع حلول LG البرمجية

تتوافق سلسلة GSCD، المدعومة بوحدة تحكم نظام عالية الأداء من إل جي، مع حلول برامج إل جي بما في ذلك SuperSign CMS وLED Assistant و ConnectedCare، والتي تساعد العملاء على إدارة أعمالهم الخاصة دون عيوب.

The LG employee is remotely monitoring the GSCD series installed in a different place by using a cloud-based LG monitoring solution. System controller with web OS enables GSCD series to be compatible with LG software solutions.

* يختلف توفر خدمة "LG ConnectedCare" حسب المنطقة ، ويجب شراؤها بشكل منفصل. لذا، يُرجى الاتصال بمندوب مبيعات إل جي في منطقتك لمزيد من التفاصيل.
* العناصر التي يمكن أن تراقبها LG ConnectedCare: اللوحة الرئيسية (درجة الحرارة، حالة الإشارة، FPGA Ver، حالة اتصال إيثرنت)، وبطاقة الاستلام (درجة الحرارة، وطاقة LED)

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جميع المواصفات

المعلومات

  • اسم الطراز

    GSCD100-GN

المقاييس المادية

  • إعداد البكسلات

    Single SMD

  • قياس البكسل (مم)

    10.41

  • دقة الوحدة (العرض × الارتفاع)

    48x24

  • أبعاد الوحدة (العرض × الارتفاع، مم)

    500x250

  • وزن كل وحدة (كجم)

    1.3

  • عدد الوحدات لكل لوحة (عرض × ارتفاع)

    2x4

  • دقة اللوحة (عرض × ارتفاع)

    96x96

  • أبعاد اللوحة (عرض × ارتفاع × عمق مم)

    1,000x1,000x85.1

  • مساحة سطح اللوحة (م²)

    1

  • وزن كل لوحة (كجم/الوحدة)

    19

  • الوزن لكل متر مربع (كجم/م²)

    19

  • كثافة البكسل المادية (بكسل/م²)

    9,216

  • سُمك اللّوحة (مم)

    ±0.5

  • مواد تصنيع اللوحة

    Extrusion Aluminum

  • إمكانية الوصول إلى الخدمة

    Front or Rear (select one only)

المواصفات البصرية

  • أقصى مستوى سطوع (بعد المعايرة، نت)

    5,000

  • درجة حرارة الألوان (كلفن)

    3,200~9,300

  • زاوية العرض المرئية (أفقية)

    160

  • زاوية الرؤية المرئية (عمودية)

    136

  • توحيد السطوع

    0.97

  • توحيد الألوان

    ±0.003Cx,Cy

  • نسبة التباين

    10,000:1

  • عمق المعالجة (بت)

    16 (HDR10, HDR10 Pro)

الكهربائية المواصفات

  • استهلاك الطاقة (واط/لوحة، أقصى استهلاك)

    650

  • استهلاك الطاقة (واط/لوحة، متوسط الاستهلاك)

    216

  • استهلاك الطاقة (واط/م²، الحد الأقصى)

    650

  • تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، الحد الأقصى)

    2,218

  • تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ لوحة، المتوسط)

    737

  • تبديد الحرارة (وحدة حرارية بريطانية/ساعة/ م²، الحد الأقصى)

    2,218

  • مزوّد الطاقة (فولت)

    100 to 240

  • معدّل الإطارات

    50 / 60

  • معدل التحديث (هرتز)

    3,840

التشغيل المواصفات

  • درجة حرارة التشغيل (درجة مئوية)

    -30℃ to +50℃

  • رطوبة التشغيل

    10~99%RH

  • تقييم IP للجهة الأمامية

    IP65

  • تقييم IP للجهة الخلفية

    IP65

  • مدى حياة LED (نصف سطوع)

    100,000

قياسي

  • شهادات الاعتماد

    CE, FCC, ETL

البيئة

  • البيئة

    RoHS

وحدة التحكم

  • وحدة التحكم

    CVCA

قطع زاوية 90 درجة

  • قطع زاوية 90 درجة

    O

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