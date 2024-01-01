سلسلة EJ5E

تُطلق تقنية OLED من LG آفاقًا جديدة من المرونة في التصميم مع شاشة العرض الخفيفة الوزن والرقيقة بشكل لا يُصدّق. ومزايا شاشة OLED لا تُعد ولا تُحصى، من سهولة التركيب وحتى المظهر الأنيق.