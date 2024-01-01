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سلسلة EJ5E
*بحسب الحجم 55 بوصة
جميع المواصفات
اللوحة
-
حجم الشاشة (بوصة)
55
-
تقنية لوحة العرض
شاشة OLED
-
نوع الإضاءة الخلفية
شاشة OLED
-
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
-
دقة العرض الأصلية
1920 x 1080 (FHD)
-
معدل التحديث
120 هرتز
-
السطوع
150/400nit (APL 100%/25%)
-
نسبة التباين
150,000:1
-
نسبة التباين الديناميكي
لا
-
التدرج اللوني
BT709 120%
-
زاوية العرض (أفقي x عمودي)
178º x 178º
-
عمق الألوان (عدد الألوان)
1.07 مليار لون
-
زمن الاستجابة
1ms (G to G), 8ms (MPRT)
-
معالجة السطح (ضبابية)
Haze 0%
-
العمر الافتراضي
30,000 ساعة (العادي)
-
ساعات التشغيل (ساعات/يوم)
18/7 (محتوى متحرك فقط)
-
رأسي/أفقي
نعم/نعم
-
الشفافية
غير متوفر
-
QWP (لوحة ربع موجة)
غير متوفر
إمكانية الاتصال
-
مدخل HDMI
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل HDMI (نسخة HDCP)
1.4
-
مدخل جهاز العرض
نعم (HDCP 1.3)
-
مدخل DVI-D
لا
-
مدخل RGB
لا
-
مدخل صوت
لا
-
مدخل RS232C
نعم
-
مدخل RJ45(LAN)
نعم (1 لكل وحدة)
-
مدخل IR
نعم
-
مدخل USB
USB2.0 من النوع A (2 لكل وحدة)
-
مخرج HDMI
لا
-
مخرج جهاز العرض
نعم
-
مخرج الصوت
نعم
-
شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس
لا
-
مخرج السماعة الخارجية
لا
-
مخرج RS232C
نعم
-
مخرج RJ45(LAN)
نعم
-
مخرج IR
نعم (مشاركة RS232C)
-
ميزة Daisy Chain
المدخلات: HDMI ، DP / الإخراج: DP
المواصفات الميكانيكية
-
لون الحواف
Black
-
عرض الحواف
Even Bezel : 0.9mm (Off Bezel) T/R/L/B : 5.3/5.3/5.3/11.0mm (On Bezel)
-
الوزن (الرأس)
6.5Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)
-
الوزن (الرأس + الحامل)
غير متوفر
-
وزن العبوة
23.1Kg
-
أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)
1220.3 x 696.8 x 4.9mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)
-
أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)
غير متوفر
-
أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)
1345 x 804 x 207mm
-
مقبض
لا
-
VESA واجهة التركيب المتوافقة مع معيار
غير متوفر
الميزات - الأجهزة
-
الذاكرة الداخلية (eMMC)
16GB
-
Wi-Fi/BT (مُدمج)
لا
-
مستشعر درجة الحرارة
نعم
-
مستشعر السطوع التلقائي
لا
-
مستشعر البكسل
لا
-
مستشعر الاقتراب
لا
-
المستشعر الحالي
لا
-
مستشعر BLU
لا
-
مستشعر الرطوبة
لا
-
مستشعر التسارع (الاتجاه)
لا
-
مؤشر الطاقة
لا
-
تشغيل المفتاح المحلي
لا
-
مروحة (مُدمج)
لا
الميزات - البرامج
-
إصدار نظام التشغيل (webOS)
webOS 3.0+
-
جدولة المحتويات المحلية
نعم
-
مدير مجموعة
نعم
-
توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB
نعم
-
تجاوز الأعطال
نعم
-
صورة شعار التمهيد
لا
-
صورة عدم وجود إشارة
لا
-
RS232C Sync
نعم
-
مزامنة الشبكة المحلية
نعم
-
مزامنة الإضاءة الخلفية
لا
-
PIP
لا
-
PBP
لا
-
ميزة مشاركة الشاشة
لا
-
علامة الفيديو
نعم (4 علامة فيديو)
-
التشغيل عبر URL
لا
-
دوران الشاشة
نعم
-
دوران المدخلات الخارجية
نعم
-
التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية
نعم
-
تعيين وضع اللوحات
نعم
-
نسخ بيانات الإعدادات
نعم
-
بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)
نعم
-
طريقة ISM
نعم
-
معرف ضبط تلقائي
نعم
-
إرسال الحالة بالبريد
نعم
-
مدير التحكم
نعم
-
شهادة Cisco
لا
-
Crestron Connected
نعم
-
التوفير الذكي للطاقة
لا
-
وضع PM
نعم
-
إيقاظ عبر الشبكة المحلية
نعم
-
مجهز للشبكة
لا
-
المنارة
لا
-
HDMI-CEC
نعم
-
تعيين خادم SI
نعم
-
webRTC
لا
-
Pro:Idiom
نعم
-
تعويض السطوع
لا
-
إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان
لا
-
انعكاس المسح الضوئي
نعم
الشروط البيئية
-
درجة حرارة التشغيل
0 °C to 40 °C
-
نسبة رطوبة التشغيل
10 % to 80 %
الطاقة
-
الإمداد بالطاقة
AC 100-240V~, 50/60Hz
-
نوع الطاقة
طاقة مدمجة
استهلاك الطاقة
-
العادي
171W (IEC 62087)
-
الحد الأقصى
318W
-
BTU (وحدة حرارية بريطانية)
1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)
-
التوفير الذكي للطاقة (%70)
غير متوفر
-
وظيفة DPM
0.5W
-
إيقاف تشغيل الطاقة
0.5W
الصوت
-
سماعة (مُدمجة)
لا
شهادات الاعتماد
-
الأمان
CB / NRTL
-
EMC
FCC Class "A" / CE / KC
-
ErP / Energy Star
نعم / لا
-
ePEAT (الولايات المتحدة فقط)
لا
التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS
-
التوافق مع نوع كمبيوتر OPS
غير متوفر
-
طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة
غير متوفر
التوافق مع البرامج
-
SuperSign CMS
نعم
-
SuperSign Control+
نعم
-
Supersign WB
نعم
-
SuperSign Cloud
لا
-
Promota
لا
-
Mobile CMS
نعم
-
Connected Care
نعم
اللغة
-
العرض على الشاشة
English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic
الملحقات
-
أساسية
Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(1600mmx4ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Wall Fixer(4ea), Wall Fixer Install Guide, Install Guide Sheet(2ea), Tape(10ea for Cabling / 2ea for Dust proof), Screw(M4xL25,10ea / M3xL5.5,8ea)
-
اختياري
لا
ميزات خاصة
-
توافق اللمس المتراكب
غير متوفر
-
معايرة ذكية
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأعلى)
غير متوفر
-
إمالة (متجهة لأسفل)
غير متوفر
-
تصنيف الحماية IP
غير متوفر
-
طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)
غير متوفر
-
حماية الطاقة
غير متوفر
-
ضوء الشمس المباشر
غير متوفر
-
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