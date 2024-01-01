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سلسلة EJ5E

الميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

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سلسلة EJ5E

55EJ5E-B

سلسلة EJ5E

(0)

فضاء بارع الجمال خلف الشاشة

يوفر تلفاز OLED الرقيق المتطور هذا أفضل جودة صور ممكنة، وهو يمتزج بالحائط ولا يشعرك بوجوده. وهو لا يتطلب مساحة كبيرة لتركيبه، وبهذا فهو يسهم في توفير المساحات.
جودة صور لا نظير لها

أسود خالص

تباين لا نهائي وأعمق درجات الأسود
تنطفئ وحدات البكسل ذاتية الإضاءة بالكامل لتُعيد إنتاج درجات اللون الأسود المطلقة دون أي تسرب للضوء، مما يوفر تباينًا لا حدود له
جودة صور لا نظير لها

لون مثالي

إعادة إنتاج ألوان دقيقة ومتوازنة
تضفي وحدات البكسل ذاتية الإضاءة حيوية على الألوان مع دقة فائقة.
جودة صور لا نظير لها

شاشة عرض مثالية

زاوية مشاهدة واسعة
يوفر تلفاز LG OLED جودة صور مذهلة عبر الشاشة بأكملها، حتى من زوايا المشاهدة الواسعة.
أناقة تصميم متناهية

تصميم مثالي

تُطلق تقنية OLED من LG آفاقًا جديدة من المرونة في التصميم مع شاشة العرض الخفيفة الوزن والرقيقة بشكل لا يُصدّق. ومزايا شاشة OLED لا تُعد ولا تُحصى، من سهولة التركيب وحتى المظهر الأنيق.

*بحسب الحجم 55 بوصة

أناقة تصميم متناهية

تتوارى كلوحة فنية على الحائط

تمتزج الحافة الرقيقة للتلفاز OLED تمامًا مع الحائط وتمنح المشاهد إحساسًا بأن المحتوى ينبع مباشرةً من داخل الحائط نفسه. وبفضل امتزاجه مع التصميم الداخلي الفاخر واللمسة الجمالية التي يضيفها إليه، يُعد تلفاز OLED الرقيق طريقة فعالة لعرض الإعلانات والمعلومات.
يحقق الانغماس في المشاهد

حجم الشاشة القابل للتوسيع N×N

يمكن للمستخدمين تكبير حجم مساحة العرض الكلية كما يريدون عبر التركيب المتجانب لشاشات متعددة أفقيًا ورأسيًا. والشاشات الكبيرة المتمددة أكثر فعالية للمشاهدين المتحركين حيث توفر لهم تجربة مشاهدة ينغمسون فيها على نحوٍ مذهل.
يحقق الانغماس في المشاهد

إدارة سلسلة LAN المترابطة

تتيح لك سلسلة LAN المترابطة تنفيذ الأوامر للتحكم في الشاشات ومراقبتها وحتى تحديث البرنامج الثابت.
تركيب سهل

مُثبتات حائطية مُحسّنة لسهولة التركيب المتج...

أصبحت عملية تركيب تلفاز OLED الرقيق بأكملها أكثر سهولة. فبمجرد تثبيت المثبتات الحائطية المخصصة، يمكن تعليق شاشة العرض عليها بسهولة. ولقد أصبح التركيب المتجانب لشاشات حوائط عرض الفيديوهات أكثر راحة بفضل إمكانية التركيب الأمامي التي تتميز بها والتي تختلف عن طريقة التركيب الجانبي التقليدية.
تركيب سهل

تعزيز مرونة الكبلات

نتيجة الدراسة المتعمقة لسيناريوهات الاستخدام، أدخلنا تحسينات على مرونة الكبلات المشتركة التي تصل بين شاشة العرض والوحدة الرئيسية. وهذه الكبلات الجديدة مرنة بما يكفي لدمجها بسهولة في الحائط أو غيره من الهياكل.
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جميع المواصفات

اللوحة

  • حجم الشاشة (بوصة)

    55

  • تقنية لوحة العرض

    شاشة OLED

  • نوع الإضاءة الخلفية

    شاشة OLED

  • نسبة العرض إلى الارتفاع

    16:9

  • دقة العرض الأصلية

    1920 x 1080 (FHD)

  • معدل التحديث

    120 هرتز

  • السطوع

    150/400nit (APL 100%/25%)

  • نسبة التباين

    150,000:1

  • نسبة التباين الديناميكي

    لا

  • التدرج اللوني

    BT709 120%

  • زاوية العرض (أفقي x عمودي)

    178º x 178º

  • عمق الألوان (عدد الألوان)

    1.07 مليار لون

  • زمن الاستجابة

    1ms (G to G), 8ms (MPRT)

  • معالجة السطح (ضبابية)

    Haze 0%

  • العمر الافتراضي

    30,000 ساعة (العادي)

  • ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

    18/7 (محتوى متحرك فقط)

  • رأسي/أفقي

    نعم/نعم

  • الشفافية

    غير متوفر

  • QWP (لوحة ربع موجة)

    غير متوفر

إمكانية الاتصال

  • مدخل HDMI

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

    1.4

  • مدخل جهاز العرض

    نعم (HDCP 1.3)

  • مدخل DVI-D

    لا

  • مدخل RGB

    لا

  • مدخل صوت

    لا

  • مدخل RS232C

    نعم

  • مدخل RJ45(LAN)

    نعم (1 لكل وحدة)

  • مدخل IR

    نعم

  • مدخل USB

    USB2.0 من النوع A ‏(2 لكل وحدة)

  • مخرج HDMI

    لا

  • مخرج جهاز العرض

    نعم

  • مخرج الصوت

    نعم

  • شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

    لا

  • مخرج السماعة الخارجية

    لا

  • مخرج RS232C

    نعم

  • مخرج RJ45(LAN)

    نعم

  • مخرج IR

    نعم (مشاركة RS232C)

  • ميزة Daisy Chain

    المدخلات: HDMI ، DP / الإخراج: DP

المواصفات الميكانيكية

  • لون الحواف

    Black

  • عرض الحواف

    Even Bezel : 0.9mm (Off Bezel) T/R/L/B : 5.3/5.3/5.3/11.0mm (On Bezel)

  • الوزن (الرأس)

    6.5Kg (Head) 3.4Kg (Signage Box)

  • الوزن (الرأس + الحامل)

    غير متوفر

  • وزن العبوة

    23.1Kg

  • أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

    1220.3 x 696.8 x 4.9mm (Head) 782.8 x 238.4 x 34.7mm (Signage Box)

  • أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

    غير متوفر

  • أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

    1345 x 804 x 207mm

  • مقبض

    لا

  • VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

    غير متوفر

الميزات - الأجهزة

  • الذاكرة الداخلية (eMMC)

    16GB

  • Wi-Fi/BT (مُدمج)

    لا

  • مستشعر درجة الحرارة

    نعم

  • مستشعر السطوع التلقائي

    لا

  • مستشعر البكسل

    لا

  • مستشعر الاقتراب

    لا

  • المستشعر الحالي

    لا

  • مستشعر BLU

    لا

  • مستشعر الرطوبة

    لا

  • مستشعر التسارع (الاتجاه)

    لا

  • مؤشر الطاقة

    لا

  • تشغيل المفتاح المحلي

    لا

  • مروحة (مُدمج)

    لا

الميزات - البرامج

  • إصدار نظام التشغيل (webOS)

    webOS 3.0+

  • جدولة المحتويات المحلية

    نعم

  • مدير مجموعة

    نعم

  • توصيل وتشغيل فوري عبر مدخل USB

    نعم

  • تجاوز الأعطال

    نعم

  • صورة شعار التمهيد

    لا

  • صورة عدم وجود إشارة

    لا

  • RS232C Sync

    نعم

  • مزامنة الشبكة المحلية

    نعم

  • مزامنة الإضاءة الخلفية

    لا

  • PIP

    لا

  • PBP

    لا

  • ميزة مشاركة الشاشة

    لا

  • علامة الفيديو

    نعم (4 علامة فيديو)

  • التشغيل عبر URL

    لا

  • دوران الشاشة

    نعم

  • دوران المدخلات الخارجية

    نعم

  • التشغيل المتواصل للمسارات الصوتية المتتالية

    نعم

  • تعيين وضع اللوحات

    نعم

  • نسخ بيانات الإعدادات

    نعم

  • بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP)

    نعم

  • طريقة ISM

    نعم

  • معرف ضبط تلقائي

    نعم

  • إرسال الحالة بالبريد

    نعم

  • مدير التحكم

    نعم

  • شهادة Cisco

    لا

  • Crestron Connected

    نعم

  • التوفير الذكي للطاقة

    لا

  • وضع PM

    نعم

  • إيقاظ عبر الشبكة المحلية

    نعم

  • مجهز للشبكة

    لا

  • المنارة

    لا

  • HDMI-CEC

    نعم

  • تعيين خادم SI

    نعم

  • webRTC

    لا

  • Pro:Idiom

    نعم

  • تعويض السطوع

    لا

  • إعداد أبيض/أسود بمقياس تدرج ألوان

    لا

  • انعكاس المسح الضوئي

    نعم

الشروط البيئية

  • درجة حرارة التشغيل

    0 °C to 40 °C

  • نسبة رطوبة التشغيل

    10 % to 80 %

الطاقة

  • الإمداد بالطاقة

    AC 100-240V~, 50/60Hz

  • نوع الطاقة

    طاقة مدمجة

استهلاك الطاقة

  • العادي

    171W (IEC 62087)

  • الحد الأقصى

    318W

  • BTU (وحدة حرارية بريطانية)

    1054 BTU/Hr(Typ.), 1085 BTU/Hr(Max.)

  • التوفير الذكي للطاقة (%70)

    غير متوفر

  • وظيفة DPM

    0.5W

  • إيقاف تشغيل الطاقة

    0.5W

الصوت

  • سماعة (مُدمجة)

    لا

شهادات الاعتماد

  • الأمان

    CB / NRTL

  • EMC

    FCC Class "A" / CE / KC

  • ErP / Energy Star

    نعم / لا

  • ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

    لا

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

  • التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

    غير متوفر

  • طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

    غير متوفر

التوافق مع البرامج

  • SuperSign CMS

    نعم

  • SuperSign Control+

    نعم

  • Supersign WB

    نعم

  • SuperSign Cloud

    لا

  • Promota

    لا

  • Mobile CMS

    نعم

  • Connected Care

    نعم

اللغة

  • العرض على الشاشة

    English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Arabic

الملحقات

  • أساسية

    Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, IR receiver, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, FFC Cables(1600mmx4ea for connection between panel and Signage Box), DP Cable(2M), LAN Cable(1.5M), RS232 Cable(4P-4P,1.5M), LC Cable(VLC,3M), Wall Fixer(4ea), Wall Fixer Install Guide, Install Guide Sheet(2ea), Tape(10ea for Cabling / 2ea for Dust proof), Screw(M4xL25,10ea / M3xL5.5,8ea)

  • اختياري

    لا

ميزات خاصة

  • توافق اللمس المتراكب

    غير متوفر

  • معايرة ذكية

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأعلى)

    غير متوفر

  • إمالة (متجهة لأسفل)

    غير متوفر

  • تصنيف الحماية IP

    غير متوفر

  • طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

    غير متوفر

  • حماية الطاقة

    غير متوفر

  • ضوء الشمس المباشر

    غير متوفر

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