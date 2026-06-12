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Sound Suite H7 | Soundbar all-in-one con audio spaziale 9.1.6 & Dolby Atmos FlexConnect
Sound Suite H7 | Soundbar all-in-one con audio spaziale 9.1.6 & Dolby Atmos FlexConnect
H7
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Funzionalità principali
- Soundbar Dolby Atmos All-in-One: la soundbar H7 riempie la stanza con un suono multidimensionale coinvolgente, senza bisogno di speaker aggiuntivi
- Dolby Atmos FlexConnect: H7 adatta il suono immersivo alla posizione degli speaker, così il cinema entra nel tuo salotto
- AI Sound Pro+: riconosce cosa guardi e ottimizza automaticamente voci, effetti e musica per un ascolto più naturale
- Sound Follow: rileva dove sei seduto tramite il tuo smartphone e sposta il punto d’ascolto ideale per farti sentire sempre al centro
- Componenti Peerless: driver, woofer e radiatori passivi premium per un suono più ricco, potente e curato nei dettagli
- Massima flessibilità per gli speaker aggiuntivi: installa gli speaker Sound Suite liberamente e lascia che H7 ottimizzi il suono per casa tua
Soundbar H7
TechRadar - Best of CES 2026
"Suona in modo incredibile, e la libertà di posizionamento cambia tutto." (01/2026)
Sistema Sound Suite
T3 - CES 2026
“…l’approccio Sound Suite ti permette di costruire il sistema più adatto a te." (01/2026)
Sound Suite H7
Red Dot Winner 2026 - Winner
LG Sound Suite H7: il cuore della gamma, ottimizzato dall’AI
H7 è la soundbar premium al centro dell’esperienza LG Sound Suite. È il primo sistema audio soundbar al mondo con Dolby Atmos FlexConnect: puoi posizionarla con più libertà, espandere il sistema nel tempo e lasciare che il suono si adatti al tuo spazio. Il processore Alpha 11 con motore neurale analizza audio e canali con precisione, mentre driver full-range Peerless, woofer e radiatori passivi danno voce a un suono chiaro, ricco e con bassi profondi. Tutto quello che serve per dare più carattere al tuo cinema in casa.
1) LG Sound Suite in un soggiorno, con speaker posizionati liberamente per un’esperienza audio domestica immersiva 2) LG Sound Suite con tecnologia Dolby Atmos FlexConnect che rileva la posizione degli speaker e ottimizza il suono surround 3) Primo piano del processore LG Alpha 11 AI Processor Gen3 illuminato, a rappresentare la tecnologia AI Sound Pro+
*M5 richiede il collegamento di due o più unità per utilizzare la funzione DAFC.
*W7 può essere assegnato a un gruppo DAFC, ma non funziona in modalità DAFC.
*Le immagini sono a scopo puramente illustrativo. I cavi di alimentazione potrebbero non essere mostrati. L’aspetto effettivo del prodotto può variare.
Dolby Atmos FlexConnect
Mettila dove vuoi, Dolby arriva ovunque
Con DAFC (Dolby Atmos FlexConnect), il sistema capisce dove si trova ogni speaker, anche quando lo sposti o ne aggiungi uno nuovo. Poi ottimizza il suono in tempo reale, così tutta la stanza si riempie di un audio avvolgente e ben bilanciato. Tu scegli dove mettere gli speaker. A creare l’effetto cinema pensiamo noi.
*M5 richiede il collegamento di due o più unità per utilizzare la funzione DAFC.
*W7 può essere assegnato a un gruppo DAFC, ma non funziona in modalità DAFC.
*Le immagini sono a scopo puramente illustrativo. I cavi di alimentazione potrebbero non essere mostrati. L’aspetto effettivo del prodotto può variare.
Sound Follow™
Il suono ti segue, grazie all’AI
Non devi più spostare lo speaker ogni volta che cambi posto. Con Sound Follow, H7 analizza non solo la stanza, ma anche la tua posizione e i tuoi movimenti. Così il punto migliore d’ascolto resta vicino a te, che tu sia sul divano, in piedi o dall’altra parte della stanza. Il suono segue il tuo modo di vivere la casa.
*Supportato su smartphone con UWB.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
*Sound Follow è supportato su H7 e funziona solo con una connessione DAFC attiva. DAFC richiede il collegamento di almeno due speaker M5 o di uno speaker M7.
Ogni dettaglio del suono, rifinito dall’AI di H7
Processore α11 AI Gen 3
Dentro H7 c’è la stessa spinta innovativa dei nostri TV OLED top di gamma. Il motore neurale α11 analizza in tempo reale generi e suoni, separando voci, musica ed effetti con una lavorazione basata sugli oggetti. Poi rimette tutto al posto giusto con l’ottimizzazione deep learning: le voci diventano più nitide, la musica acquista profondità e ogni scena prende vita con più naturalezza. Non ascolti solo un contenuto: ci entri dentro.
Primo piano del processore LG Alpha 11 AI Processor Gen3 illuminato, simbolo dell’elaborazione audio avanzata con AI
AI Sound Pro+
L’AI separa gli elementi e rende le voci più chiare
Con il motore neurale α11, AI Upmix con Clear Voice Pro+ riconosce voci, musica ed effetti, li separa e li rielabora con precisione. Il risultato si sente subito: dialoghi più chiari, più profondità nello spazio sonoro e un equilibrio più naturale tra tutti gli elementi. Che tu stia guardando un film, una serie o un concerto, H7 lavora dietro le quinte per farti arrivare ogni dettaglio nel modo giusto.
Soundbar LG Sound Suite H7 sotto un TV, con onde sonore stratificate verso l’alto, in avanti e lateralmente, a illustrare AI Upmix con processore Alpha 11
*L’upmix a 9.1.6 canali è disponibile solo con contenuti Dolby Atmos.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Room Calibration Pro
Room Calibration Pro: il suono si adatta alla stanza
Ogni casa suona in modo diverso: divani, mobili, pareti e disposizione della stanza cambiano il modo in cui l’audio arriva alle tue orecchie. Room Calibration Pro misura le caratteristiche del tuo ambiente e regola il suono di conseguenza. Così H7 trova il giusto equilibrio per la tua stanza, con un audio più chiaro, naturale e piacevole da ascoltare in ogni punto.
Vista dall’alto di un soggiorno con onde sonore circolari che si diffondono dalla soundbar LG Sound Suite H7, a illustrare Room Calibration
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Dolby Atmos
Dolby Atmos, in tutta la sua forza
Ti hanno sempre raccontato che per avere un audio immersivo servono subwoofer e casse sparse per la stanza. H7 cambia le regole: ti offre tutto il coinvolgimento del suono Dolby Atmos anche da sola, senza speaker aggiuntivi. Mettiti comodo, alza il volume e goditi un suono multidimensionale che riempie la stanza.
Soggiorno con onde sonore curve generate da una soundbar LG Sound Suite con sistema surround per TV compatibile con Dolby Atmos FlexConnect
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Unità Peerless
Bassi potenti, ispirati all’eredità Peerless
Sound Suite H7 integra otto unità full-range Peerless, posizionate su fronte, lati e parte superiore per diffondere il suono in modo ampio e coinvolgente. A queste si aggiungono quattro woofer integrati e otto radiatori passivi, pensati per dare più corpo ai bassi e più energia a ogni scena. Il risultato è un audio che non resta attaccato alla soundbar, ma si apre nella stanza e ti porta più vicino a ciò che stai guardando.
Soundbar LG Sound Suite H7 che offre bassi potenti e una scena sonora ampia grazie alle unità Peerless integrate
Oltre l’immersione, fino a 13.1.7
H7 è già capace di creare da sola un audio spaziale 9.1.6 con i contenuti Dolby Atmos. Ma se vuoi spingerti oltre, puoi abbinarla a M7, M5 e W7 e costruire un sistema ancora più avvolgente. Con Dolby Atmos FlexConnect al massimo delle sue possibilità, Sound Suite arriva fino a 13.1.7 canali: una scena sonora ampia, cinematografica, pronta a circondarti da ogni direzione.
Soggiorno con speaker LG Sound Suite, soundbar e woofer che emettono onde sonore pulsanti per creare un sistema home theater Dolby Atmos
*L’audio spaziale 9.1.6 si attiva solo durante la riproduzione di contenuti Dolby Atmos.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Configurare il DAFC dall’app LG ThinQ è più facile di quanto pensi
Con l’app LG ThinQ imposti e modifichi facilmente la disposizione degli speaker per ottenere il surround più adatto alla tua stanza. Puoi cambiare posizione quando vuoi e lasciare che il sistema sincronizzi tutto al meglio. Così hai un ambiente Dolby Atmos flessibile, preciso e pronto a seguire i cambiamenti di casa tua.
Sound Follow porta il punto d’ascolto dove sei tu
Attiva Sound Follow dall’app LG ThinQ, così da essere sempre al centro della scena. Il sistema segue i tuoi movimenti prendendo come riferimento il tuo smartphone e ricentra automaticamente la scena sonora sulla tua posizione. Così il suono resta calibrato su di te, anche quando ti sposti nella stanza.
Room Calibration Pro: acustica professionale su misura, in un baleno
Avvia Room Calibration Pro dall’app LG ThinQ e lascia che l’AI ascolti la tua stanza prima di farla suonare. Il sistema analizza acustica, arredi e caratteristiche dell’ambiente, poi regola i dettagli dell’audio per offrirti un suono più bilanciato, pulito e adatto proprio al tuo soggiorno.
My Button
Basta un click per ascoltare Spotify alla massima qualità
H7 può farti ascoltare la musica in streaming Wi-Fi direttamente da Spotify o dal servizio LG Radio+. Non ti servono app aggiuntive e nemmeno il tuo smartphone: ti basta salvare la playlist Spotify preferita o il canale LG Radio+ nell'app LG ThinQ e premere il tasto My Button per ascoltare la tua musica in alta qualità fino a 24 bit/96 kHz. Facile, vero?
Schermata dell’app LG ThinQ a sinistra e schermata Spotify a destra, con riproduzione one-touch tramite My Button su LG Sound Suite H7
*Spotify Connect richiede la riproduzione iniziale tramite l’app Spotify su H7. My Button richiama e riproduce la playlist ascoltata più di recente.
*La funzione My Button richiede la configurazione preventiva nell’app; la risoluzione audio può variare in base al contenuto.
Sul display OLED vedi tutto ciò che ti serve
Sul frontalino di H7 trovi un display OLED da 1,3 pollici che mostra stato del dispositivo, modalità e dettagli dei contenuti. Si attenua o si spegne automaticamente per non disturbare la visione, ma resta pronto quando ti serve. Un dettaglio intelligente che rende il controllo più naturale e completa il design essenziale della soundbar.
Design premium con dettagli in alluminio
H7 ha un design minimalista, impreziosito da dettagli in alluminio lavorati con cura e finiture in tessuto nero profondo. Le luci discrete e la disposizione bilanciata degli speaker uniscono estetica e prestazioni, così la soundbar non sembra un elemento tecnico da nascondere, ma un oggetto pensato per stare bene nel tuo spazio.
1) Primo piano dall’alto della soundbar nera Sound Suite H7, leggermente inclinata, che mette in evidenza il design premium con dettagli in alluminio 2) Vista dall’alto di un dettaglio della LG Sound Suite H7 su superficie nera, con una tenue luce arancione sotto la soundbar 3) Vista laterale della soundbar LG Sound Suite H7 con dettagli in alluminio lavorato e finiture in tessuto nero profondo
*Immagini simulate a scopo illustrativo.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
*Immagine al solo scopo illustrativo
Componi il tuo Sound Suite partendo dalla soundbar H7
Puoi iniziare a costruire la tua Sound Suite anche solo con H7. Usala come centro del sistema per collegare TV e speaker in modo semplice, e poi espandi il tuo cinema in casa quando vuoi.
|Caratteristiche
|Immersive Quad Suite 7 Pro
|Immersive Suite 7 Pro
|Immersive Suite 5 Pro
|Immersive Suite 7
|Immersive Suite 5
Immersive Quad Suite 7 Pro
Immersive Suite 7 Pro
Immersive Suite 5 Pro
Immersive Suite 7
Immersive Suite 5
|AI Processor
|Processore α11 AI Gen 3
|Processore α11 AI Gen 3
|Processore Alpha 11 AI Gen 3
|Processore α11 AI Gen 3
|Processore α11 AI Gen 3
|null
|3D completo con 4 speaker
|Immersione profonda 2 speaker
|Immersione profonda 2 speaker
|Immersione profonda 2 speaker
|Immersione profonda 2 speaker
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponibile
|Disponibile
|Disponibile
|Disponibile
|Disponibile
|Room Calibration Pro
|Sì
|Sì
|Sì
|Sì
|Sì
Scopri di più sulla gamma Sound Suite
Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Soundbar H7
Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.
Speaker M7
Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.
Speaker M5
Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.
Subwoofer W7
Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.
Stereo Suite 5
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M5
Stereo Suite 7
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M7
Immersive Suite 5 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore
•2 x speaker M5
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Immersive Suite 7 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello
•2 x speaker M7
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Cinema Suite 7
Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite
Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.
Tutte le specifiche
GENERALE
Potenza
500 W
Speaker
12 EA
EFFETTI AUDIO
AI Upmix
Sì
Bass Boost
Sì
Equalizzatore personalizzato
Sì
Standard
Sì
AUDIO HI-RES
Campionamento
24bit / 96kHz
Upbit / Upsampling
24bit / 96kHz
FORMATI AUDIO
Dolby Atmos
Sì
AAC+
Sì
Dolby Digital
Sì
AAC
Sì
CONNETTIVITÀ
USB-A
Sì
AirPlay 2
Sì
Wi-Fi
Sì
Tidal Connect
Sì
Spotify Connect
Sì
Uscita HDMI
1
Versione Bluetooth
5.4
SUPPORTO HDMI
Audio Return Channel (e-ARC)
Sì
CEC (Simplink)
Sì
Versione HDMI
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Sì
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
Dolby Atmos FlexConnect
Sì
Illuminazione
Sì
Room Calibration Pro (tramite app)
Sì
Soundbar Mode Control
Sì
Sound Follow
Sì
WOW Interface
Sì
WOW Orchestra
Sì
POTENZA
Consumi da spento - unità principale
0.5 W ↓
Consumi - unità principale
80 W
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
1.200 x 63 x 143 mm
Dimensioni con imballo
1.296 x 222 x 163 mm
PESO
Unità principale
7,7 kg
Peso con imballo
11,0 kg
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Cavo HDMI
Sì
Open Source
Sì
Cavo di alimentazione
Sì
Guida rapida di utilizzo
Sì
Telecomando
Sì
Staffe per installazione a muro
Sì
CODICE EAN
Codice EAN
8806096641880
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
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