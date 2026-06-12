Sound Suite M7 | Speaker wireless 2.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect

M7 è pensato per dare più respiro al suono. Gli speaker frontali full-range da 1,5” e il woofer lavorano insieme per offrirti un audio stereo ricco e cristallino, mentre il driver up-firing riflette il suono sul soffitto e aggiunge una dimensione in più. Così la scena sonora si apre davanti a te e sopra di te, per un effetto 3D davvero coinvolgente.