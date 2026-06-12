Sound Suite W7 | Subwoofer Wireless per bassi profondi e immersivi

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

*DAFC è supportato su alcuni modelli di TV LG. Il supporto è iniziato nel 2025 con le serie LG OLED C e G e nel 2026 si estende ad altri modelli OLED e QNED.

*I modelli supportati includono:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*La disponibilità di DAFC può variare in base al Paese.

*Per il collegamento a B6E, MRGB85, QNED85 o QNED82 è necessario un router con supporto 5 GHz.