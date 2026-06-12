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Sound Suite W7 | Subwoofer Wireless per bassi profondi e immersivi
Sound Suite W7 | Subwoofer Wireless per bassi profondi e immersivi
W7
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Funzionalità principali
- Posizionamento wireless: metti W7 dove vuoi e aggiungi bassi profondi al tuo Sound Suite senza cavi in giro né vincoli di spazio
- Dolby Atmos FlexConnect: W7 si integra con gli altri speaker Sound Suite per dare più profondità a ogni scena e rendere il suono immersivo
- Bassi fino a 25,9 Hz: i bassi di W7 scendono in profondità per dare più impatto a esplosioni, colonne sonore, musica e videogiochi
- Compatibile con LG ThinQ: puoi controllare W7 e il tuo Sound Suite dall’app, con impostazioni semplici e sempre a portata di mano
- Più corpo alle emozioni: W7 dà peso a film, serie, musica e giochi, rendendo ogni scena più piena e cinematografica
- Pensato per Sound Suite: aggiungi W7 al sistema audio Sound Suite quando vuoi arricchire il tuo setup con bassi più profondi, fisici e coinvolgenti
Sistema Sound Suite
T3 - CES 2026
“…l’approccio Sound Suite ti permette di costruire il sistema più adatto a te." (01/2026)
*Riceve ed emette il segnale audio con AI applicata dal dispositivo collegato, ma non dispone di elaborazione AI integrata.
Bassi profondi fino a 25,9 Hz, dove vuoi tu. Ecco LG Sound Suite W7
W7 è il subwoofer dedicato della famiglia Sound Suite: aggiunge quella profondità che non si sente soltanto, si percepisce. Il driver Peerless da 8” scende fino a 25,9 Hz e riempie la stanza con bassi potenti e controllati. Puoi posizionarlo in verticale o in orizzontale, così si adatta al tuo setup e si integra meglio nel tuo spazio.
"1) LG Sound Suite in un soggiorno, con posizionamento flessibile degli speaker per un sistema audio domestico immersivo 2) LG Sound Suite con tecnologia Dolby Atmos FlexConnect che rileva la posizione di ogni speaker e ottimizza il suono surround 3) Primo piano del subwoofer LG Sound Suite W7 con driver, a mostrare bassi profondi fino a 29,5 Hz"
*W7 può essere assegnato a un gruppo Dolby Atmos FlexConnect, ma non funziona in modalità DAFC.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
I bassi arrivano fino a 25,9 Hz
Dentro W7 c’è tutta l’esperienza Peerless, un nome che da oltre un secolo lavora sull’innovazione audio. Il woofer da 8” è inserito in un cabinet da 22 litri progettato con precisione per offrire bassi potenti, controllati e con distorsione ridotta. Ogni nota acquista profondità e diventa la base di un’esperienza che non solo senti: la vivi.
Subwoofer LG Sound Suite W7 con controllo preciso dei bassi profondi per sistemi surround wireless
*La regolazione del livello e della fase del woofer sarà supportata quando il prodotto è collegato a un TV.
Collega W7 al TV senza fili
Niente dispositivi extra, niente complicazioni. Collega W7 in wireless, espandi il tuo sistema audio e lascia che la stanza si riempia di un suono più profondo, pieno e cinematografico.
Subwoofer LG Sound Suite W7 posizionato sotto un TV con soundbar, a mostrare l’espansione audio wireless per un sistema stereo domestico immersivo
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
*DAFC è supportato su alcuni modelli di TV LG. Il supporto è iniziato nel 2025 con le serie LG OLED C e G e nel 2026 si estende ad altri modelli OLED e QNED.
*I modelli supportati includono:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilità di DAFC può variare in base al Paese.
*Per il collegamento a B6E, MRGB85, QNED85 o QNED82 è necessario un router con supporto 5 GHz.
Pensato per integrarsi nel tuo spazio
In verticale o in orizzontale, W7 trova il suo posto senza imporsi. Il posizionamento flessibile ti aiuta a mantenere una qualità sonora costante e a inserirlo meglio nel tuo arredamento, con un design pulito e moderno che sembra pensato per casa tua.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
*DAFC è supportato su alcuni modelli di TV LG. Il supporto è iniziato nel 2025 con le serie LG OLED C e G e nel 2026 si estende ad altri modelli OLED e QNED.
*I modelli supportati includono:
2025: LG OLED G5, C5, CS5
2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82
*La disponibilità di DAFC può variare in base al Paese.
*Per il collegamento a B6E, MRGB85, QNED85 o QNED82 è necessario un router con supporto 5 GHz.
Sei libero di collegare l'impianto audio direttamente al TV
Puoi collegare gli speaker direttamente al TV, anche senza soundbar. Abbinali a un TV OLED o QNED compatibile con DAFC e costruisci un’esperienza audio immersiva, pensata per riempire la stanza.
|Caratteristiche
|Stereo Suite 7 Pro
|Stereo Suite 7
|Stereo Suite 5
Stereo Suite 7 Pro
Stereo Suite 7
Stereo Suite 5
|Processore AI
|X
|X
|X
|Esperienza audio
|Vero suono surround stereo
|Vero suono surround stereo
|Vero suono surround stereo
|Unità speaker
|15 (dipende dal modello di TV)
|14 (dipende dal modello di TV)
|12 (dipende dal modello di TV)
|Sound Suite collegati
|2 M7 + W7
|M7 2ea
|M5 2ea
|Dimensioni TV consigliate
|Da 65''
|Da 65''
|Da 55"
|Dolby Atmos FlexConnect
|Disponibile con TV che supportano DAFC
|Disponibile con TV che supportano DAFC
|Disponibile con TV che supportano DAFC
|Sound Follow
|X
|X
|X
|Room Calibration Pro
|Sì
|Sì
|Sì
|Scopri di più
|Scopri di più
|Scopri di più
Scopri di più sulla gamma Sound Suite
Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Soundbar H7
Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.
Speaker M7
Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.
Speaker M5
Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.
Subwoofer W7
Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.
Stereo Suite 5
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M5
Stereo Suite 7
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M7
Immersive Suite 5 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore
•2 x speaker M5
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Immersive Suite 7 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello
•2 x speaker M7
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Cinema Suite 7
Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite
Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.
Tutte le specifiche
GENERALE
Risposta in frequenza
as low as 25.9 Hz
Speaker
1 EA
Potenza
220 W
FUNZIONI AGGIUNTIVE
Dolby Atmos FlexConnect
Sì
Aggiornamento software over-the-air
Sì
CONNETTIVITÀ
Wi-Fi
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
410 x 415 x 194 mm
Dimensioni con imballo
485 x 540 x 278 mm
PESO
Unità principale
8,8 kg
Peso con imballo
12,3 kg
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Guida rapida di utilizzo
Sì
Open Source
Sì
Cavo di alimentazione
Sì
POTENZA
Consumi da spento - unità principale
0.5 W ↓
Consumi - unità principale
45 W
CODICE EAN
Codice EAN
8806096641958
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
- estensione
- estensione
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy
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