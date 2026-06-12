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Sound Suite W7 | Subwoofer Wireless per bassi profondi e immersivi

Sound Suite W7 | Subwoofer Wireless per bassi profondi e immersivi

W7
Vista frontale di Sound Suite W7 | Subwoofer Wireless per bassi profondi e immersivi W7
top close-up of the sound suite W7 showing the dimensions of the product on a beige background
3 angle shots showing the sound suite W7 sleek minimalist design harmoniously integrates into any lifestyle
Feature card showing the sound suite W7 next to the LG TV OLED G5 or C5 help to visualise the wire-free setup
Feature card Dolby Atmos FlexConnect - showing a living room with wirelessly connects the W7 and a TV for immersive sound
Feature card Feel the Difference - Showing the sound suite setup with ultra-rich bass that elevates the sound system
Feature card Ultra Rich Bass - W7 helps to elevate your sound system with the powerful 8-inch subwoofer
Feature card Design that Speaks Volumes - W7 has versatile design that allows upright or horizontal placement for seamless integration
Feature card showing the potential of the sound suite system setup with M5 M7 H5 and W7
Feature card Build your bespoke sound system - this could be a setup for Cinema Suite or Stereo Suite 7 Pro or Stereo Suite 5 pro or your own design
Vista frontale di Sound Suite W7 | Subwoofer Wireless per bassi profondi e immersivi W7
top close-up of the sound suite W7 showing the dimensions of the product on a beige background
3 angle shots showing the sound suite W7 sleek minimalist design harmoniously integrates into any lifestyle
Feature card showing the sound suite W7 next to the LG TV OLED G5 or C5 help to visualise the wire-free setup
Feature card Dolby Atmos FlexConnect - showing a living room with wirelessly connects the W7 and a TV for immersive sound
Feature card Feel the Difference - Showing the sound suite setup with ultra-rich bass that elevates the sound system
Feature card Ultra Rich Bass - W7 helps to elevate your sound system with the powerful 8-inch subwoofer
Feature card Design that Speaks Volumes - W7 has versatile design that allows upright or horizontal placement for seamless integration
Feature card showing the potential of the sound suite system setup with M5 M7 H5 and W7
Feature card Build your bespoke sound system - this could be a setup for Cinema Suite or Stereo Suite 7 Pro or Stereo Suite 5 pro or your own design

Funzionalità principali

  • Posizionamento wireless: metti W7 dove vuoi e aggiungi bassi profondi al tuo Sound Suite senza cavi in giro né vincoli di spazio
  • Dolby Atmos FlexConnect: W7 si integra con gli altri speaker Sound Suite per dare più profondità a ogni scena e rendere il suono immersivo
  • Bassi fino a 25,9 Hz: i bassi di W7 scendono in profondità per dare più impatto a esplosioni, colonne sonore, musica e videogiochi
  • Compatibile con LG ThinQ: puoi controllare W7 e il tuo Sound Suite dall’app, con impostazioni semplici e sempre a portata di mano
  • Più corpo alle emozioni: W7 dà peso a film, serie, musica e giochi, rendendo ogni scena più piena e cinematografica
  • Pensato per Sound Suite: aggiungi W7 al sistema audio Sound Suite quando vuoi arricchire il tuo setup con bassi più profondi, fisici e coinvolgenti
Altro
Logo del premio T3 CES 2026

Sistema Sound Suite

T3 - CES 2026

“…l’approccio Sound Suite ti permette di costruire il sistema più adatto a te." (01/2026)

Subwoofer LG Sound Suite W7 con raffinata finitura nera, posizionato su una superficie nera per sistemi surround premium

Subwoofer LG Sound Suite W7 con raffinata finitura nera, posizionato su una superficie nera per sistemi surround premium

*Riceve ed emette il segnale audio con AI applicata dal dispositivo collegato, ma non dispone di elaborazione AI integrata.

Bassi profondi fino a 25,9 Hz, dove vuoi tu. Ecco LG Sound Suite W7

W7 è il subwoofer dedicato della famiglia Sound Suite: aggiunge quella profondità che non si sente soltanto, si percepisce. Il driver Peerless da 8” scende fino a 25,9 Hz e riempie la stanza con bassi potenti e controllati. Puoi posizionarlo in verticale o in orizzontale, così si adatta al tuo setup e si integra meglio nel tuo spazio.

Scopri di più

"1) LG Sound Suite in un soggiorno, con posizionamento flessibile degli speaker per un sistema audio domestico immersivo 2) LG Sound Suite con tecnologia Dolby Atmos FlexConnect che rileva la posizione di ogni speaker e ottimizza il suono surround 3) Primo piano del subwoofer LG Sound Suite W7 con driver, a mostrare bassi profondi fino a 29,5 Hz"

*W7 può essere assegnato a un gruppo Dolby Atmos FlexConnect, ma non funziona in modalità DAFC.

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

I bassi arrivano fino a 25,9 Hz

Dentro W7 c’è tutta l’esperienza Peerless, un nome che da oltre un secolo lavora sull’innovazione audio. Il woofer da 8” è inserito in un cabinet da 22 litri progettato con precisione per offrire bassi potenti, controllati e con distorsione ridotta. Ogni nota acquista profondità e diventa la base di un’esperienza che non solo senti: la vivi.

Subwoofer LG Sound Suite W7 con controllo preciso dei bassi profondi per sistemi surround wireless

*La regolazione del livello e della fase del woofer sarà supportata quando il prodotto è collegato a un TV.

Collega W7 al TV senza fili

Niente dispositivi extra, niente complicazioni. Collega W7 in wireless, espandi il tuo sistema audio e lascia che la stanza si riempia di un suono più profondo, pieno e cinematografico.

Subwoofer LG Sound Suite W7 posizionato sotto un TV con soundbar, a mostrare l’espansione audio wireless per un sistema stereo domestico immersivo

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

*DAFC è supportato su alcuni modelli di TV LG. Il supporto è iniziato nel 2025 con le serie LG OLED C e G e nel 2026 si estende ad altri modelli OLED e QNED.

*I modelli supportati includono:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*La disponibilità di DAFC può variare in base al Paese.

*Per il collegamento a B6E, MRGB85, QNED85 o QNED82 è necessario un router con supporto 5 GHz.

Pensato per integrarsi nel tuo spazio

In verticale o in orizzontale, W7 trova il suo posto senza imporsi. Il posizionamento flessibile ti aiuta a mantenere una qualità sonora costante e a inserirlo meglio nel tuo arredamento, con un design pulito e moderno che sembra pensato per casa tua.

Persona che tiene in mano uno smartphone con l’app LG ThinQ aperta, per controllare facilmente LG Sound Suite

Persona che tiene in mano uno smartphone con l’app LG ThinQ aperta, per controllare facilmente LG Sound Suite

LG ThinQ

Controlla il tuo suono dall’app LG ThinQ

Con ThinQ configuri DAFC, Sound Follow e Room Calibration Pro in modo semplice. Tu scegli come vivere il suono, noi lo adattiamo al tuo spazio.

Controlla il tuo suono dall’app LG ThinQ Scopri l'app ThinQ
Video che mostra come Sound Suite possa essere posizionato liberamente in diverse combinazioni

LG Sound Suite H7 soundbar with a slim, sleek black design displayed on a surface under a spotlight

Crea la combinazione ideale

Scegli H7, M7, M5 e W7 e componi il sistema più adatto al tuo stile, al tuo spazio e a quello che ami ascoltare. Tu li disponi come preferisci, Sound Suite ottimizza il suono per te.

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

Sistema home cinema LG completo con speaker Sound Suite ai lati del TV e onde sonore diffuse nella stanza per un effetto Dolby Atmos completo

Sistema home cinema LG completo con speaker Sound Suite ai lati del TV e onde sonore diffuse nella stanza per un effetto Dolby Atmos completo

*DAFC è supportato su alcuni modelli di TV LG. Il supporto è iniziato nel 2025 con le serie LG OLED C e G e nel 2026 si estende ad altri modelli OLED e QNED.

*I modelli supportati includono:

2025: LG OLED G5, C5, CS5

2026: LG OLED W6, G6, C6, CS6, B6, B6E; LG MRGB 95, 9M, 85; LG QNED 85, 82

*La disponibilità di DAFC può variare in base al Paese.

*Per il collegamento a B6E, MRGB85, QNED85 o QNED82 è necessario un router con supporto 5 GHz.

Sei libero di collegare l'impianto audio direttamente al TV

Puoi collegare gli speaker direttamente al TV, anche senza soundbar. Abbinali a un TV OLED o QNED compatibile con DAFC e costruisci un’esperienza audio immersiva, pensata per riempire la stanza.

Table Caption
CaratteristicheStereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
A pair of M7 speakers LG AI Stereo Suite 7
Stereo Suite 7 Pro
A pair of M5 speakers LG AI Stereo Suite 5
Stereo Suite 7
A pair of M9 speakers LG AI Stereo Suite 9
Stereo Suite 5
Processore AIXXX
Esperienza audioVero suono surround stereoVero suono surround stereoVero suono surround stereo
Unità speaker15 (dipende dal modello di TV)14 (dipende dal modello di TV)12 (dipende dal modello di TV)
Sound Suite collegati2 M7 + W7M7 2eaM5 2ea
Dimensioni TV consigliateDa 65''Da 65''Da 55"
Dolby Atmos FlexConnectDisponibile con TV che supportano DAFCDisponibile con TV che supportano DAFCDisponibile con TV che supportano DAFC
Sound FollowXXX
Room Calibration Pro
 Scopri di piùScopri di piùScopri di più
Coppia di speaker e soundbar LG Sound Suite posizionati con un TV, per un sistema surround ricco con Dolby Atmos completo

Coppia di speaker e soundbar LG Sound Suite posizionati con un TV, per un sistema surround ricco con Dolby Atmos completo

Scopri di più sulla gamma Sound Suite

Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. Soundbar H7

    Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.

    Acquista ora

  2. Speaker M7

    Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.

    Acquista ora

  3. Speaker M5

    Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.

    Acquista ora

  4. Subwoofer W7

    Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.

    Acquista ora

Stereo Suite 5 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M5

Scopri di più

Stereo Suite 7 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M7

Scopri di più

Immersive Suite 5 

Per avere un suono immersivo

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

Scopri di più

Immersive Suite 7 

Per avere un suono immersivo di livello superiore •2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

Scopri di più

Immersive Suite 5 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Scopri di più

Immersive Suite 7 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello

•2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Scopri di più

Cinema Suite 7

Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Scopri di più

Immersive Quad Suite 7 Pro 

Il setup audio definitivo per un'audio multidirezionale che ricrea tutta la magia del cinema

•4 x speaker M7

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Scopri di più

Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite

Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.

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Tutte le specifiche

GENERALE

  • Risposta in frequenza

    as low as 25.9 Hz

  • Speaker

    1 EA

  • Potenza

    220 W

FUNZIONI AGGIUNTIVE

  • Dolby Atmos FlexConnect

  • Aggiornamento software over-the-air

CONNETTIVITÀ

  • Wi-Fi

DIMENSIONI (L X A X P)

  • Unità principale

    410 x 415 x 194 mm

  • Dimensioni con imballo

    485 x 540 x 278 mm

PESO

  • Unità principale

    8,8 kg

  • Peso con imballo

    12,3 kg

ACCESSORI

  • Garanzia

  • Guida rapida di utilizzo

  • Open Source

  • Cavo di alimentazione

POTENZA

  • Consumi da spento - unità principale

    0.5 W ↓

  • Consumi - unità principale

    45 W

CODICE EAN

  • Codice EAN

    8806096641958

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
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