*لقد تحققت مؤسسة TUV من أن الكفاءة في إزالة جزيئات PM 0.1 (بحجم 0.1 ميكرومتر) تبلغ %99.9. (الطراز S3NM12JA1YB، حجم الجزيئات PM 0.1، النتيجة %99.9 في 109 دقائق)

*لقد تحققت مؤسسة KCL من أن الكفاءة في إزالة جزيئات PM 0.1 (بحجم 0.1 ميكرومتر) تبلغ %99.9 (الطراز: S3-Q09JA1YA، حجم الجزيئات: PM0.1 (100 نانومتر)، النتيجة: %99.9 في 65 دقيقة)

*تحققت TUV Rheinland وKTR من أنه تم التخلص من 99.99% من المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العنقودية البشروية والكلبسيلا الرئوية بواسطة مروحة الدفع في مكيف الهواء بعد تعرضها لأربع ساعات من أضواء LED بالأشعة فوق البنفسجية.