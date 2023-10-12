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دليل شراء مكيف الهواء من LG
هل تحتاج إلى مكيف هواء جديد لكنك لست متأكدًا من كيفية بدء بحثك؟ نقدم هنا دليلاً شاملاً لتصل إلى مكيف الهواء المثالي بالنسبة إليك. من المكيف الاسبليت الصغير إلى المكيف من نوع النافذة والمتنقل، سنساعدك في اختيار المكيف الأنسب لنمط حياتك.
في منتصف النافذة اليسرى ذات المناظر الطبيعية الثلجية والنافذة اليمنى ذات الإحساس الدافئ بالخشب، تخرج الرياح الدافئة من مكيف الهواء.
ما نوع مكيف الهواء الأنسب لك؟
تقدم مكيفات الهواء من LG مجموعة من الميزات للحفاظ على منزلك منعشًا طوال موسم الصيف. من المؤكد أن منتجاتنا ستقدم التقنية المثالية لتكييف الهواء.
الأنواع الثلاثة للاختيار من بينها هي التالية:
*الاسبليت الصغير
*نوع النافذة
*المتنقل
الاسبليت الصغير
عملية التبريد في مكيف الهواء الاسبليت الصغير تستخدم نظامًا يتألف من وحدة داخلية وخارجية. إنه اختيار نموذجي للوحدات السكنية أو الأماكن التجارية الصغيرة.
نوع النافذة
مكيف هواء النافذة من LG مصنوعة لتلائم إطار نافذتك، وهي تقدم متانة وأداء ممتازين مع التصميم الحديث لواجهتها.
المتنقل
مكيفات الهواء المتنقلة من LG مثالية للغرف المنفردة. إنها تقدم درجات حرارة منخفضة مع تحقيق توفير في الطاقة، وتزيل تراكم التكاثف تلقائيًا، وهي سهلة التركيب والتخزين.
الاسبليت الصغير
عملية التبريد في مكيف الهواء الاسبليت الصغير تستخدم نظامًا يتألف من وحدة داخلية وخارجية. إنه اختيار نموذجي للوحدات السكنية أو الأماكن التجارية الصغيرة.
نوع النافذة
مكيف هواء النافذة من LG مصنوعة لتلائم إطار نافذتك، وهي تقدم متانة وأداء ممتازين مع التصميم الحديث لواجهتها.
المتنقل
مكيفات الهواء المتنقلة من LG مثالية للغرف المنفردة. إنها تقدم درجات حرارة منخفضة مع تحقيق توفير في الطاقة، وتزيل تراكم التكاثف تلقائيًا، وهي سهلة التركيب والتخزين.
كيفية اختيار مكيف الهواء بالحجم المناسب لمنزلك
يجب أن تفكر في حجم مكيف الهواء قبل تحديد مكيف الهواء المثالي للمكان لديك. لا نعني بالحجم أن نشير إلى الحجم الفعلي للنظام. تعني كلمة الحجم هنا سعة التبريد في وحدة تكييف الهواء لديك.
عندما يزيد حجم مكيف هواء بالنسبة إلى المكان المحيط به، يمكن أن يسبب ذلك تسلسلات مستمرة من التشغيل/الإيقاف تؤدي إلى زيادة الحرارة أو زيادة البرودة. عندما يحدث هذا، ستكون لديك أماكن حارة في أنحاء منزلك. يمكن أن يؤدي هذا إلى برودة بعض الغرف وحرارة غرف أخرى مع رطوبتها. وفي المقابل، تظل مكيفات الهواء الصغيرة جدًا تعمل لمدة طويلة جدًا في محاولة للوصول إلى درجة الحرارة التي ترغب بها.
أولاً، عند اختيار مكيف الهواء بالحجم المناسب لمنزلك، فإن أهم معلومة تحتاج إليها هي حجم المساحة المقرر تبريدها. تحتاج إلى حساب حجم الغرفة لتحدد السعة المثالية لمكيف الهواء.
ثانيًا، تحتاج إلى فهم مقدار التبريد/التدفئة المطلوب للمساحة. تعني كلمة BTU الوحدة الحرارية البريطانية، وهي قياس لمقدار الطاقة التي يستهلكها مكيف الهواء لخفض الحرارة في مكانك خلال ساعة. يضمن الحساب الصحيح لوحدة BTU أن مكيف الهواء سيقدم تبريدًا فعالاً من دون زيادة فاتورتك للكهرباء.
لكن لا يُعتد بهذا الحساب في كل حالة لأننا لم نضع في الاعتبار ارتفاع السقف وعدد النوافذ وجوانب أخرى من هذا النوع. في حال شعرت بالارتباك في الحسابات، اطلب مساعدة من أحد المختصين. سيضع تحليلاً لمكانك وسيوصيك بالحجم المناسب لمكيف الهواء.
دليلك إلى تركيب يتسم بالدقة
يوصى بأن تعهد إلى أحد الفنيين المختصين بتركيب مكيف الهواء لديك. سيعمل الخبير من هذا النوع على ضبط البيئة المثالية ليضمن الاستخدام الأمثل لمكيف الهواء.
لكن قبل التواصل لطلب المساعدة في التركيب، هناك شروط أساسية ينبغي أن تتأكد من تحققها في نوع مكيف الهواء الذي اخترته وبيئة تشغيله.
أخصائي الصيانة يعمل على صيانة مكيف الهواء.
الاسبليت الصغير
على الرغم من أنه يمكن تركيب مكيفات الهواء الاسبليت الصغيرة على أي جدار، يوصى بأن تحافظ على المسافة الملائمة المقترحة من جهة التصنيع لتحقيق الفعالية في عمليات تشغيل والضوضاء والكفاءة.
نوع النافذة
بما أن مكيفات الهواء من نوع النافذة تعتمد على مصدر طاقة لتعمل، انتبه للمسافة بين النافذة وأقرب منفذ كهرباء. ينبغي أن ينتبه الفني المعتمد للأجزاء التي تستدعي توصيلات أسلاك آمنة.
المتنقل
احرص على أن تضع في اعتبارك المسافة بين النافذة وأقرب منفذ كهرباء. ينبغي أن يصل الخرطوم من مكيف الهواء إلى الجانب الآخر من النافذة.
الاسبليت الصغير
على الرغم من أنه يمكن تركيب مكيفات الهواء الاسبليت الصغيرة على أي جدار، يوصى بأن تحافظ على المسافة الملائمة المقترحة من جهة التصنيع لتحقيق الفعالية في عمليات تشغيل والضوضاء والكفاءة.
نوع النافذة
بما أن مكيفات الهواء من نوع النافذة تعتمد على مصدر طاقة لتعمل، انتبه للمسافة بين النافذة وأقرب منفذ كهرباء. ينبغي أن ينتبه الفني المعتمد للأجزاء التي تستدعي توصيلات أسلاك آمنة.
المتنقل
احرص على أن تضع في اعتبارك المسافة بين النافذة وأقرب منفذ كهرباء. ينبغي أن يصل الخرطوم من مكيف الهواء إلى الجانب الآخر من النافذة.
الميزات
بمجرد أن تستقر على نوع مكيف الهواء المناسب الذي يلائم مكانك واحتياجاتك، يحين وقت مراجعة الميزات التي تقدمها LG حصرًا.
احصل على تبريد أسرع معضاغط عاكس مزدوج
الضاغط هو جوهر مكيف الهواء، وهو ما يعني أن الاضطرار للبحث في عمليات تشغيله أو فعاليته أو ضوضائه يمكن أن يكون سببًا للتوتر ومكلفًا. من بين مجموعة مكيفات الهواء ذات التقنية المتقدمة التي تقدمها LG، توجد وحدة مكيف الهواء بضاغط العاكس المزدوج من LG، والتي تريحك من مثل هذه المخاوف. يتميز ضاغط العاكس المزدوج من LG بتقنية توزع الهواء البارد بسرعة. بما أنه يبرد مكيف الهواء بسرعة، يمكنك الاستمتاع بتبريد فوري مريح. كما أن ميزاته المتسقة في التبريد والتدفئة مصحوبة بمستويات ضوضاء أقل بالإضافة إلى الاستهلاك الكفء المخفض للطاقة.
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تقليل المخاوف بشأن الإنفاق على الطاقة مع العاكس المزدوج
تحقق تقنية العاكس المزدوج من LG هذا عن طريق تعديل سرعة الضاغط وفقًا لدرجات الحرارة. مع مكيفات الهواء المجهزة بالعاكس، وفّر ما يصل إلى %70* من استهلاكك للطاقة بالمقارنة مع مكيفات الهواء غير المجهزة بعاكس. كما أن تقنية ضاغط العاكس المزدوج تقدم ضمانًا لمدة 10 سنوات على الضاغط لتحقيق أقصى أداء بشكل دائم.
امرأة تشاهد مكيف الهواء وسط النسيم البارد في الغابة الكثيفة.
التحكم النشط في الطاقة يمنحك تحكمًا من دون مجهود
بلمسة بسيطة لجهاز التحكم عن بُعد، قم بتنشيط ميزة AEC (التحكم النشاط في الطاقة) لتضبط استهلاك الطاقة حسب احتياجاتك. يمكنك التحكم في استهلاك الطاقة من خلال أربعة مستويات (تتألف من المستوى العادي ومستوى %80 و%60 و%40)، إما بشكل منفرد أو كأسرة. يمكن أيضًا ضبط الإعدادات الأخرى مثل سرعة المروحة ودرجات الحرارة وما شابه حسب احتياجاتك. يتيح لك مثل هذا التحكم في الطاقة أن تضع في الاعتبار مدى ازدحام غرفة ما في لحظة معينة.
أسرة تجلس على أريكة وتقضي الوقت في النسيم البارد من مكيف الهواء.
مراقبة الطاقة مع تطبيق ThinQ
تستطيع من أي مكان، وإن كنت بعيدًا، أن تتابع مستويات استهلاكك للطاقة وتتحكم بها عن كثب من تطبيق ThinQ من LG. يمكنك أن تراقب استهلاك الطاقة بسهولة من خلال تطبيق ThinQ، سواء أكان ذلك من أجل الصيانة اليومية أو لأغراض معينة، مثل تحديد مصادر الاستهلاك العالي للطاقة من أجل ضبط مستويات استهلاك الطاقة لديك وخفضها، أو أيًا كان ما تريده.
الاتصال بين مكيف الهواء والهاتف الذكي في المنزل
*تبين الاختبارات التي أجرتها مؤسسة TUV أن مكيف الهواء المزود بعاكس من LG (US-Q242K*) يوفر الطاقة بنسبة تصل إلى %70 أكثر من مكيف الهواء غير المزود بعاكس من LG (TS-H2465DAO).
*قد تختلف وظائف ThinQ على حسب البلد والمنتج.
استمتع بمستوى جديد من الهواء المنعش
*تختلف المرشحات التي يتم تكوينها على حسب البلد.
املأ المكان لديك بالهواء النقي
تعمل أداة إزالة جسيمات الغبار فائقة الصغر على التخلص من جسيمات الغبار الدقيقة الضارة الموجودة في الهواء، وصولاً إلى الجزيئات المجهرية التي يصل حجمها الصغير إلى 0.1 ميكرومتر*. يعمل HAF (مرشح التدفق العالي للهواء) على احتجاز الجزيئات الدقيقة من دون تقييد الهواء المنساب، بينما يجمع المرشح السطحي الإلكتروستاتيكي الغبار غير المرغوب فيه.
مرشح في عملية تكييف الهواء لامتصاص الهواء الملوث
مروحة نظيفة لتوفير نسيم نظيف
عند عدم إجراء الصيانة بشكل جيد لمكيف هواء من الداخل، وعندما يستخدم مروحة تلوث تدفق الهواء، فإنه لن ينتج هواء نظيفًا أبدًا. يتم تطبيق تقنية LED الجديدة بالأشعة فوق البنفسجية على DUALCOOL من LG للحفاظ على خلو مروحتك من البكتيريا بنسبة %99.99*.
إنها تعقم الهواء البارد المنبعث مرة أخرى باستخدام تقنية LED بالأشعة فوق البنفسجية.
جو داخلي نظيف بشكل تلقائي
إن الفحص المنتظم لمرشح الهواء لديك أمر ضروري لصيانة مكيف الهواء. يقلل مرشح الهواء المتسخ من كفاءة مكيف الهواء عن طريق تقييد تدفق الهواء. لتحقيق الأداء المثالي، يحتاج المرشح إلى التنظيف كل أسبوعين. في الوقت نفسه، تحتوي مكيفات الهواء DUALCOOL من LG على وظيفة تنظيف تلقائي تجفف مكيف الهواء تلقائيًا من الداخل عندما توقف تشغيله لتحقيق إدارة أكثر راحة لتكييف الهواء.
يقدم التهوية الآلية لإزالة الرطوبة داخل مكيف الهواء
*لقد تحققت مؤسسة TUV من أن الكفاءة في إزالة جزيئات PM 0.1 (بحجم 0.1 ميكرومتر) تبلغ %99.9. (الطراز S3NM12JA1YB، حجم الجزيئات PM 0.1، النتيجة %99.9 في 109 دقائق)
*لقد تحققت مؤسسة KCL من أن الكفاءة في إزالة جزيئات PM 0.1 (بحجم 0.1 ميكرومتر) تبلغ %99.9 (الطراز: S3-Q09JA1YA، حجم الجزيئات: PM0.1 (100 نانومتر)، النتيجة: %99.9 في 65 دقيقة)
*تحققت TUV Rheinland وKTR من أنه تم التخلص من 99.99% من المكورات العنقودية الذهبية والمكورات العنقودية البشروية والكلبسيلا الرئوية بواسطة مروحة الدفع في مكيف الهواء بعد تعرضها لأربع ساعات من أضواء LED بالأشعة فوق البنفسجية.
تحكم بسيط سهل
ابقَ على اتصال بمكيف الهواء لديك بغض النظر عن موقعك من خلال تطبيق ThinQ. يعمل تطبيق ThinQ الذكي من LG على الاتصال عن بُعد بالأجهزة المتوافقة معه، ما يتيح لك إحكام مراقبة طريقة تشغيل أجهزتك حتى من خارج منزلك. من أي مكان تقريبًا، حافظ على التحكم في مكيف الهواء لديك عن طريق تشغيله/إيقافه بضغطة بسيطة. كما أنك تستطيع تعديل درجات الحرارة وسرعة المروحة وغيرهما من الإعدادات من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي مباشرة.
*قد تختلف وظائف ThinQ على حسب البلد والمنتج.
الحل الفعال للتدفئة
لقد ولت أيام الانتظار بجانب مدفأتك للاستدفاء أو انتظار مكيف الهواء لديك ليبرد بيئتك. تعمل مكيف الهواء من LG على تلبية احتياجاتك من التدفئة مع استهلاك طاقة أقل، وذلك عن طريق تدفئة مساحة أكبر في فترة أقصر لخلق بيئة معيشة دافئة ومريحة. بالإضافة إلى توفير تدفئة قوية وسريعة، يدور الهواء ويتوزع بالتساوي، ما يسمح بتدفئة المساحة بأكملها.
الأمان ضد تقلبات الجهد الكهربائي
*نتيجة اختبار LG الداخلي: وضع التبريد، ضبط درجة الحرارة. 19 درجة مئوية، حالة الغرفة 32 درجة مئوية (داخلية)/48 درجة مئوية (خارجية)، نطاق الجهد 220/110 فولت ٪25± نموذج الاختبار: S4-Q09AA31C، S4-W12JA31A
*يقع الجهد الكهربائي الذي يعمل به المنتج بشكل طبيعي كما هو مقصود ضمن ٪±15 من الجهد الكهربائي التقديري (الجهد المضمون). التشغيل المستمر ممكن في نطاق الجهد الكهربائي الذي يبلغ ٪15± أو أكثر، ولكن قد يتدهور أداء المنتج
تقنية ™Gold Fin لتعزيز الأداء وطول العمر
ضوضاء أقل
ينبغي ألا تؤدي الأجهزة المنزلية إلى التأثير على الهدوء. تعمل مكيفات الهواء بالعاكس من LG المجهزة بمكونات وضواغط عالية الجودة تعمل عند سرعات منخفضة، حيث تنتج ضوضاء أقل من مكيفات الهواء بدون العواكس. مع مكيفات الهواء هذه التي تعمل بشكل استثنائي دون الإخلال بالهدوء لديك، يمكنك الاسترخاء التام دون أن تفقد جودة الجهاز أو أداءه.
الأسئلة الشائعة حول مكيف الهواء
ما هو إعداد درجة الحرارة المناسب لمكيف الهواء الخاص بي؟
عند تشغيل مكيف الهواء لديك لأول مرة، اضبطه على درجة حرارة منخفضة واستخدم إعدادًا قويًا للرياح لخفض درجة الحرارة في الغرفة بسرعة. بمجرد أن تبرد غرفتك بشكل كافٍ، فإن 25 درجة مئوية هي درجة الحرارة المثلى للحفاظ على برودة المنزل وتوفير الطاقة.
ما الفرق بين مكيّف هواء مزود بعاكس وآخر غير مزود به؟
تعمل مكيفات الهواء بالعاكس بكفاءة أكبر من مكيفات الهواء بدون العاكس. فمكيّفات الهواء غير المزودة بالعاكس مجهزة بضواغط تدور بنفس السرعة بغض النظر عن درجة الحرارة وإيقاف التشغيل عند الوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة وإعادة التشغيل عند ارتفاع درجة الحرارة. تعمل مكيفات الهواء بالعاكس عن طريق ضبط الضاغط ليعمل بشكل أسرع في درجات الحرارة الأعلى وبشكل أبطأ في درجات الحرارة الأقل، ما يعني أنها توفر طاقة أكبر من مكيفات الهواء بدون العاكس وتتيح تبريدًا أسرع وتشغيلاً أكثر هدوءًا.
ما هو مكيف الهواء الذكي؟
مكيف الهواء الذكي هو مكيف هواء يمكن التحكم فيه ومراقبته من خلال تطبيق باستخدام هاتف ذكي أو مكبر صوت ذكي مع الاتصال بالإنترنت. يمكنك التحكم في مكيف الهواء ومراقبته عن بُعد دون التقيد بالزمان أو المكان.
تتوفر الوظائف الذكية المفيدة المتنوعة لجهاز DUALCOOL من LG من خلال تطبيق ThinQ الذكي من LG. قم بتشغيل مكيف الهواء من LG وإيقاف تشغيله بسهولة باستخدام هاتفك الذكي أو تحكم في إعداد درجة الحرارة والوضع عن بُعد دون الحاجة إلى التواجد في الغرفة نفسها! علاوة على ذلك، تتيح لك مراقبة الطاقة عرض استخدامك للطاقة وإدارته، ما يتيح لك اتخاذ خيارات أكثر ذكاءً للطاقة. (*قد لا تتوفر هذه الوظيفة في بعض البلدان).
كيف يمكنني تنظيف مكيف الهواء وإدارته؟
لتحقيق الأداء المثالي، يحتاج المرشح إلى التنظيف كل أسبوعين. اغسل السطح الخارجي للمرشح الأولي بالماء أو استخدم منظفًا محايدًا لإجراء تنظيف أعمق من حين لآخر. وبعدما تنتهي من غسل المرشح الأولي، جففه في مكان مظلل بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. قم بتنظيف مرشح جسيمات الغبار فائق الصغر بمكنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة، لكن لا تنظفه بالماء.
كيف يمكنني توفير الطاقة في أثناء استخدام مكيف الهواء؟
يمكنك توفير الطاقة عن طريق تحديد درجات الحرارة المناسبة عند التبريد والتدفئة وتنظيف المرشحات بانتظام لتقليل الإهدار غير الضروري للطاقة.
هل يمكن لمكيف الهواء تدفئة منزلي أيضًا؟
عند التبريد، يعمل مكيف الهواء على إرسال الهواء البارد للداخل والهواء الساخن للخارج. في أثناء التسخين، يمكن تغيير اتجاه تدفق المبرد لإرسال الهواء الدافئ إلى المنزل لتدفئته. LG
كيف أقوم بتركيب مكيف الهواء؟
من بين الأنواع المختلفة لمكيفات الهواء، يجب على المهندس المختص تركيب مكيفات الهواء من نوع الاسبليت لأن عملية التركيب تتطلب الحفر عبر الجدران لتوصيل الوحدتين الخارجية والداخلية. لا تتطلب مكيفات الهواء من نوع النافذة والجدار والمتنقلة تركيب أنابيب بسبب الوحدة الخارجية المدمجة، ولذا يمكنك تركيبها بنفسك.